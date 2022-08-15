«Ростех» показал скоростную доску для мотосёрфинга Статьи редакции
Выпустить её в продажу планируют весной 2023 года.
- Образец разработали инженеры челябинского радиозавода «Полёт». Это доска из углепластикового волокна с двигателем внутреннего сгорания на 100 см³. В движение двигатель приводят водомёт и четвертьволновой резонатор — он работает как выхлопная система.
- Благодаря строению доски и её весу не более 20 кг мотосёрф может разгоняться до 55 км/ч и позволяет совершать прыжки и короткие повороты с минимальной потерей скорости. При полном баке доска будет работать 60 минут.
- Подведомственный холдинг «Ростеха» — «Росэлектроника» — планирует представить первые рыночные модели весной 2023 года. Cтоимость пока неизвестна.
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Доска уже окупилась на стадии разработки, продавать мы её не планируем.
чо душнить-то, выглядит классно - пусть запускают в продажу.
Вы хоть видели ценники на подобные доски.... Для массового потребления в какой стране они их будут делать?
Ценник пол-ляма деревянных в РФ.
Я не пойму почему консюмерскими продуктами госкомпания занимается ?
Махнулись неглядя. Гос-во частнику управление рекламой, а он в ответ реализацию хуйни
С языка снял. Чо, Ростеху больше нехрен чем заняться? 6G почему-то на Сколково повесили, новые техпроцессы вообще никто брать не хочет. Хоть бы подушками безопасности для Лады озаботились, деятели ((
Так вижу...
Интересно глянуть на краштест двух серферов на скорости 55км при лобовом.
Акулы по достоинству оценят качество отбивных
Разработали...как громко звучит. Только такая штука называется Гидрофойл, а не мотосёрф и уже давно в на Алике продается) Однако, есть соревнования Motosurf.
Точно. Переклеили лейбл, как обычно
Заебись. Интересно сколько стоит?! Готов отдать 25к. Не больше.
за 25к вы себе обычный сап сможете приобрести, поэтому увы)
Электрический аналог года 2 назад стоил мульяо, этот в лучшем случае будет кэсов 500. Но ощущения и правда нереальные, для нефанатов толку 0, если в аренду брать ты даже опытным досочником час будешь падать, а уж без опыта несколько дней будешь пытаться встать на несклько сек
Я на вейк-борде так и не смог встать на волну, но ниче - лёжа покатался)
Думаю, здесь тоже прокатит такой подход))
https://youtu.be/Bb0OWG_JaPo?t=94 вот этот товарищ делал электрическую самодельную за примерно 3000$ (по его словам). Ценник в основном на движки и контроллеры - так что бензиновый дешевле.
https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/gidrofoyl_elektrofoyl_e-foil_2485185598
Очень здорово, ещё бы не на налоги и было бы совсем хорошо
Не более 20кг, т.е.корпус скорее всего из карбона (который стоит как крыло от самолета) , т.е.цена будет космической. О какой конкуренции речь?
Ну да. В статье об этом написано.
Почему нет?
Как понял, это вещь для профи. А тут уже цена особой роли не играет
Тогда тем более странно. Если это вещь для профи, то профи вполне логично будут выбирать себе доски от уже проверенных производителей, а не от Ростеха. Правильнее было бы как раз "для народа" делать доску, завоевать доверие и выходить на рынок проф-оборудовани
А с кем конкуренция то? Если аналоги стоят как два крыла от самолёта, то вполне себе конкуренция.
Не, я только за всякие изобретения и прочее, но, судя по всему, электросамокатов на тротуарах мало, айда устроим такое же в прибрежной зоне.
Представил - сразу поплохело ))))
Как только цены сравняются. Скорее всего эта доска будет x50 к самокату стоить. А сравнивая текущие цены аренды, то и все x500.
Представил - сразу поплохело )))) вспомнилось как волк из "ну погоди" на зубастом комбайне за курицами гонялся. Но там гуманно по итогу, курицы в клетках оказывались, а здесь будет "Пила 13".
На 10% каждый год, это на 3 доски больше, чем в прошлом году?
Почему нельззя нормальные цифры объема рынка привести то.
теперь эти смокатчики и на воде!!!
Огромную популярность последние годы набирают гидрофойлы (подводное крыло), в том числе с электроприводом. А такой вариант на самом деле достаточно скучен и не пользуется популряностью, примерно как водные лыжи были вытеснены вейкбордом.
Гидрофойл требует глубины под ним, доска с водомётом стартует практически с нуля.
Разные зоны применения.
выглядит круто
Ну теперь то заживем!
«разработали инженеры челябинского радиозавода «Полет». Не знаю, почему-то сразу стало немного грустно.
В стране нет проблема, чиновники могут личные проекты продвигать
В целом классно, молодцы!
Но не хватает сравнения с аналогами иноземного производства. А то, возможно, что это или реально крутая штука, или очередной «прорыв подскоком».
какая крутая штука, одна из лучших разработок ростеха