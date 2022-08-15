Транспорт
Полина Лааксо

«Ростех» показал скоростную доску для мотосёрфинга Статьи редакции

Выпустить её в продажу планируют весной 2023 года.

  • Образец разработали инженеры челябинского радиозавода «Полёт». Это доска из углепластикового волокна с двигателем внутреннего сгорания на 100 см³. В движение двигатель приводят водомёт и четвертьволновой резонатор — он работает как выхлопная система.
  • Благодаря строению доски и её весу не более 20 кг мотосёрф может разгоняться до 55 км/ч и позволяет совершать прыжки и короткие повороты с минимальной потерей скорости. При полном баке доска будет работать 60 минут.
  • Подведомственный холдинг «Ростеха» — «Росэлектроника» — планирует представить первые рыночные модели весной 2023 года. Cтоимость пока неизвестна.

Мировой рынок спортивных мотодосок для скоростного сёрфинга сейчас находится в фазе активного роста и ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. При этом на глобальном рынке представлены в основном четыре игрока – из Чехии, Великобритании, Китая и Кореи.

Наши инженеры создали продукт, который не уступает зарубежным образцам по основным техническим характеристикам и выигрывает конкуренцию по цене и стоимости владения. В нём применяются российские комплектующие и материалы. В настоящее время ведётся разработка электрической версии моторизированного сёрфа.

Сергей Сахненко, гендиректор управляющей организации холдинга «Росэлектроника»
Видеопрезентация мотосёрфа

#серфинг #ростех #новость

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39 комментариев
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Закрытый завод

Доска уже окупилась на стадии разработки, продавать мы её не планируем.

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Om a

чо душнить-то, выглядит классно - пусть запускают в продажу.

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Александр

Вы хоть видели ценники на подобные доски.... Для массового потребления в какой стране они их будут делать?

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Херовый русский

Ценник пол-ляма деревянных в РФ.

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eugene

Я не пойму почему консюмерскими продуктами госкомпания занимается ?

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Foo Bar

Махнулись неглядя. Гос-во частнику управление рекламой, а он в ответ реализацию хуйни

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Херовый русский

С языка снял. Чо, Ростеху больше нехрен чем заняться? 6G почему-то на Сколково повесили, новые техпроцессы вообще никто брать не хочет. Хоть бы подушками безопасности для Лады озаботились, деятели ((

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Должный чайник

Так вижу...

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Станислав Миронов

Интересно глянуть на краштест двух серферов на скорости 55км при лобовом.

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Nikolay Yarina

Акулы по достоинству оценят качество отбивных

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Виктор

Разработали...как громко звучит. Только такая штука называется Гидрофойл, а не мотосёрф и уже давно в на Алике продается) Однако, есть соревнования Motosurf.

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Херовый русский

Точно. Переклеили лейбл, как обычно

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Эчис Тюлюш

Заебись. Интересно сколько стоит?! Готов отдать 25к. Не больше.

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Влюбленный бинокль

за 25к вы себе обычный сап сможете приобрести, поэтому увы)

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I see you

Электрический аналог года 2 назад стоил мульяо, этот в лучшем случае будет кэсов 500. Но ощущения и правда нереальные, для нефанатов толку 0, если в аренду брать ты даже опытным досочником час будешь падать, а уж без опыта несколько дней будешь пытаться встать на несклько сек

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Nikolay Yarina

Я на вейк-борде так и не смог встать на волну, но ниче - лёжа покатался)

Думаю, здесь тоже прокатит такой подход))

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Николай Замотаев

https://youtu.be/Bb0OWG_JaPo?t=94 вот этот товарищ делал электрическую самодельную за примерно 3000$ (по его словам). Ценник в основном на движки и контроллеры - так что бензиновый дешевле.

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Херовый русский

https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/gidrofoyl_elektrofoyl_e-foil_2485185598

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Саша Прохоренко

Очень здорово, ещё бы не на налоги и было бы совсем хорошо

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Мистер Твистер

Не более 20кг, т.е.корпус скорее всего из карбона (который стоит как крыло от самолета) , т.е.цена будет космической. О какой конкуренции речь?

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Игорь Протасов

Ну да. В статье об этом написано.
Почему нет?
Как понял, это вещь для профи. А тут уже цена особой роли не играет

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Широкий Петя

Тогда тем более странно. Если это вещь для профи, то профи вполне логично будут выбирать себе доски от уже проверенных производителей, а не от Ростеха. Правильнее было бы как раз "для народа" делать доску, завоевать доверие и выходить на рынок проф-оборудовани

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Ivan Mart

А с кем конкуренция то? Если аналоги стоят как два крыла от самолёта, то вполне себе конкуренция.

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Pavel Pavel
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Sergey Ilyin

Не, я только за всякие изобретения и прочее, но, судя по всему, электросамокатов на тротуарах мало, айда устроим такое же в прибрежной зоне.

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Денис К

Представил - сразу поплохело ))))

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Roman Orlov

Как только цены сравняются. Скорее всего эта доска будет x50 к самокату стоить. А сравнивая текущие цены аренды, то и все x500.

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Денис К

Представил - сразу поплохело )))) вспомнилось как волк из "ну погоди" на зубастом комбайне за курицами гонялся. Но там гуманно по итогу, курицы в клетках оказывались, а здесь будет "Пила 13".

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Иван Иванов

На 10% каждый год, это на 3 доски больше, чем в прошлом году?
Почему нельззя нормальные цифры объема рынка привести то.

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Nikolay Kenig

теперь эти смокатчики и на воде!!!

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unknown

Огромную популярность последние годы набирают гидрофойлы (подводное крыло), в том числе с электроприводом. А такой вариант на самом деле достаточно скучен и не пользуется популряностью, примерно как водные лыжи были вытеснены вейкбордом.

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Николай Замотаев

Гидрофойл требует глубины под ним, доска с водомётом стартует практически с нуля.
Разные зоны применения.

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Айдар Каримов

выглядит круто

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Дмитрий Филиппов

Ну теперь то заживем!

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Stan

«разработали инженеры челябинского радиозавода «Полет». Не знаю, почему-то сразу стало немного грустно.

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Zloy Marketolog
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Псков Бурито

В стране нет проблема, чиновники могут личные проекты продвигать

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Вадим Д.

В целом классно, молодцы!
Но не хватает сравнения с аналогами иноземного производства. А то, возможно, что это или реально крутая штука, или очередной «прорыв подскоком».

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Carl Herr

какая крутая штука, одна из лучших разработок ростеха

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