Мировой рынок спортивных мотодосок для скоростного сёрфинга сейчас находится в фазе активного роста и ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. При этом на глобальном рынке представлены в основном четыре игрока – из Чехии, Великобритании, Китая и Кореи.

Наши инженеры создали продукт, который не уступает зарубежным образцам по основным техническим характеристикам и выигрывает конкуренцию по цене и стоимости владения. В нём применяются российские комплектующие и материалы. В настоящее время ведётся разработка электрической версии моторизированного сёрфа.