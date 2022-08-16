«Юрент» начал тестировать электросамокаты с автопилотом — ими можно управлять дистанционно Статьи редакции
Самокат может распознавать препятствия и самостоятельно на них реагировать.
- «Юрент» тестирует новую модель самокатов, которая оборудована камерой и технологией компьютерного зрения, объявил кикшеринг.
- У самоката есть режим полуавтоматического автопилота: им может дистанционно управлять диспетчер, чтобы переместить в нужное место — например, на парковку или в пункт обслуживания для замены аккумулятора.
- Благодаря широкоугольной камере и встроенному ИИ, самокат распознаёт препятствия — людей или транспорт — и дорожную разметку, а также может самостоятельно реагировать на них. Во время поездки он притормаживает перед помехами на пути или при выезде на дорогу.
- Технология пока находится на ранней стадии, говорят в «Юренте». Но в будущем она может помочь предупреждать небезопасное вождение, считают в кикшеринге.
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Теперь самокаты и без долбоебов будут по тротуарам летать?
Идешь вечером по улице, а за тобой неспешно едет самокат куда-то по своим делам...
Я сказал "сбивать" вместо "летать".
"Вижу цель, не вижу преград"
Так это плюс
Хотели чтоб самокатчиков убрали? Вот получайте самокаты без самокатчиков 😂
Меня больше смущает, что каждое лето прокатные самокаты становятся все габаритнее на узком тротуарном пространстве
Задолбал этот юрент недавно появившийся в нашей деревне- все тротуары перегорожены брошенными- буквально, набок...
это не юрент, это — люди
Это, к сожалению, показывает культурный уровень. По Москве и СПб могу сказать, что ставят аккуратно, забирать всегда удобно.
решается легко, у них есть тг бот. Фоткаешь, даешь фидбэк и предлагаешь зону для завершения.
А когда плохо паркуются, тоже через бота пишешь, они потом пользователя вызванивают, чтоб убрал. Мне так машину перегородили
Это что за «Кармагеддон»?
И так-то самокатчики (многие) предельно опасно себя ведут, а теперь они ещё и сами рисковать здоровьем не будут?
А что нам нужно быть с вами на равных? Ну уж нет, теперь наши самокаты сами по себе
Это круто. Не понимаю почему так бесят самокатчики? Один самокат это минус 1 автомобиль в пробке.
Проблема инфраструктуры. То же самое было когда люди, конные повозки и позже автомобили использовали одну дорогу. Нужны выделенки и разделение потоков
Они опасны для пешеходов, особенно некоторые. А теперь подумайте о последствиях, когда такой влетит в ребёнка
Потому что для них нет специально выделенное зоны проезда, по тротуарам сейчас уже свободно не прогуляешься в наушниках, шаг в сторону и где-нибудь сбоку на тебя наедет либо курьер на велосипеде, либо человек на самокате 😂
А можно не надо?
Даже самокат будет умнее тебя.
Даже не так.
Когда самокат умный, а ты нет.
Может хоть автопилот будет специально останавливать скорость самокатов в толпе людей, чтобы люди как оголтелые не гнали, а то уж страшно ходить мимо таких
Зная наших людей, они быстро найдут куда скрепку запихнуть, чтобы автопилот отключить.
Хорошая идея. Автомобили каршеринга тоже можно дистанционно перегонять на мойку и заправку по ночам. Но выглядеть может стрёмно)
А Юрент не хочет заняться починкой своих самокатов? Каждый второй гремит и разваливается во время езды, тормоза не отрегулированы, был случай когда на небольшой кочке крыло самоката просто отвалилось 😐 в этом плане whoosh намного лучше
Только это спасёт индустрию! Потому что в людей на самокатах веры уже меньше чем в роботов.
(Мем с бендером)
Ну и анализа вождения очень не хватает конечно.
Тестируют раннюю стадию? Самокат с автопопилом?
Не таким я себе представлял восстание машин))
уже и самокаты будут с ИИ
Странная компания. Хотел вчера прокатиться - попробовать. Поставил приложение, карта расчерчена. Зоны там, стоянки. А самокатов нет. Вообще. В итоге тестировал Вуш.
В чём странность?)
У меня рядом с офисом тоже время от времени их не бывает.
Причём, не только Юрента, а никаких вообще.
Закладкокат
не в ту сторону камеру поставили
Потрясающе! Уж лучше пешком.
Пацанчики теперь могут ездить парами и обниматься, даже не смотря на дорогу. Удобно.
Почему только пацанчики ))
Требую немедленно наладить производство ударных беспилотных самокатов
Ебаный в рот, теперь и за хлебом в шлеме выходить придется
Удачи ему на замкадных бордюрах и водостоках
Представил бабулю идущую, а за ней самокат такой тихо подкатывает 😬😬😬