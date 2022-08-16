Транспорт
Проектный Денис

«Юрент» начал тестировать электросамокаты с автопилотом — ими можно управлять дистанционно Статьи редакции

Самокат может распознавать препятствия и самостоятельно на них реагировать.

  • «Юрент» тестирует новую модель самокатов, которая оборудована камерой и технологией компьютерного зрения, объявил кикшеринг.
  • У самоката есть режим полуавтоматического автопилота: им может дистанционно управлять диспетчер, чтобы переместить в нужное место — например, на парковку или в пункт обслуживания для замены аккумулятора.
  • Благодаря широкоугольной камере и встроенному ИИ, самокат распознаёт препятствия — людей или транспорт — и дорожную разметку, а также может самостоятельно реагировать на них. Во время поездки он притормаживает перед помехами на пути или при выезде на дорогу.
  • Технология пока находится на ранней стадии, говорят в «Юренте». Но в будущем она может помочь предупреждать небезопасное вождение, считают в кикшеринге.

#новость #юрент

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67 комментариев
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 Невкусно и грустно

Теперь самокаты и без долбоебов будут по тротуарам летать?

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Заяц Денис

Идешь вечером по улице, а за тобой неспешно едет самокат куда-то по своим делам...

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3 комментария
Александр Голубев

Я сказал "сбивать" вместо "летать".

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у нас отмена

"Вижу цель, не вижу преград"

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Daily Science

Так это плюс

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Zloy Marketolog

Хотели чтоб самокатчиков убрали? Вот получайте самокаты без самокатчиков 😂

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Иван

Меня больше смущает, что каждое лето прокатные самокаты становятся все габаритнее на узком тротуарном пространстве

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sles

Задолбал этот юрент недавно появившийся в нашей деревне- все тротуары перегорожены брошенными- буквально, набок...

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Антон Тарасов

это не юрент, это — люди

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5 комментариев
Alexey Bulgakov

Это, к сожалению, показывает культурный уровень. По Москве и СПб могу сказать, что ставят аккуратно, забирать всегда удобно.

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6 комментариев
hakhagmon

решается легко, у них есть тг бот. Фоткаешь, даешь фидбэк и предлагаешь зону для завершения.
А когда плохо паркуются, тоже через бота пишешь, они потом пользователя вызванивают, чтоб убрал. Мне так машину перегородили

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4 комментария
СОКР

Это что за «Кармагеддон»?
И так-то самокатчики (многие) предельно опасно себя ведут, а теперь они ещё и сами рисковать здоровьем не будут?

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Брани Фантейн

А что нам нужно быть с вами на равных? Ну уж нет, теперь наши самокаты сами по себе

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Fedor Ko

Это круто. Не понимаю почему так бесят самокатчики? Один самокат это минус 1 автомобиль в пробке.

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Александр Свинин

Проблема инфраструктуры. То же самое было когда люди, конные повозки и позже автомобили использовали одну дорогу. Нужны выделенки и разделение потоков

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Denis Kiselev

Они опасны для пешеходов, особенно некоторые. А теперь подумайте о последствиях, когда такой влетит в ребёнка

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2 комментария
у нас отмена

Потому что для них нет специально выделенное зоны проезда, по тротуарам сейчас уже свободно не прогуляешься в наушниках, шаг в сторону и где-нибудь сбоку на тебя наедет либо курьер на велосипеде, либо человек на самокате 😂

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3 комментария
Andrey Kulakov

А можно не надо?

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Всеволод Ярославович

Даже самокат будет умнее тебя.

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Заяц Денис

Даже не так.
Когда самокат умный, а ты нет.

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у нас отмена

Может хоть автопилот будет специально останавливать скорость самокатов в толпе людей, чтобы люди как оголтелые не гнали, а то уж страшно ходить мимо таких

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Roman Tarasov

Зная наших людей, они быстро найдут куда скрепку запихнуть, чтобы автопилот отключить.

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1 комментарий
Lucky boy

Хорошая идея. Автомобили каршеринга тоже можно дистанционно перегонять на мойку и заправку по ночам. Но выглядеть может стрёмно)

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Юрий Мурадов

А Юрент не хочет заняться починкой своих самокатов? Каждый второй гремит и разваливается во время езды, тормоза не отрегулированы, был случай когда на небольшой кочке крыло самоката просто отвалилось 😐 в этом плане whoosh намного лучше

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Denis Kiselev

Только это спасёт индустрию! Потому что в людей на самокатах веры уже меньше чем в роботов.

(Мем с бендером)

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Vitaly Ya

Ну и анализа вождения очень не хватает конечно.

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1 комментарий
Александр Голубев

Тестируют раннюю стадию? Самокат с автопопилом?

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Заяц Денис

Не таким я себе представлял восстание машин))

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Стас Т.

уже и самокаты будут с ИИ

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Дмитрий Кузнецов

Странная компания. Хотел вчера прокатиться - попробовать. Поставил приложение, карта расчерчена. Зоны там, стоянки. А самокатов нет. Вообще. В итоге тестировал Вуш.

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Mikhail Shamov

В чём странность?)
У меня рядом с офисом тоже время от времени их не бывает.
Причём, не только Юрента, а никаких вообще.

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2 комментария
Artem

Закладкокат

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hakhagmon

не в ту сторону камеру поставили

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Дмитрий Филиппов

Потрясающе! Уж лучше пешком.

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Alex Gunt

Пацанчики теперь могут ездить парами и обниматься, даже не смотря на дорогу. Удобно.

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у нас отмена

Почему только пацанчики ))

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Maxim Petrukhin

Требую немедленно наладить производство ударных беспилотных самокатов

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Я никто и звать меня никак

Ебаный в рот, теперь и за хлебом в шлеме выходить придется

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Ленинградский браслет

Удачи ему на замкадных бордюрах и водостоках

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Виктор Сундуков

Представил бабулю идущую, а за ней самокат такой тихо подкатывает 😬😬😬

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