«Это не выдумка России, а мировая практика»: глава Минпромторга о разборе самолётов на запчасти Статьи редакции
По его словам, российским авиакомпаниям 30 лет «навязывали» иностранную технику и они «просто привыкли» к ней.
- Разбор самолётов на запчасти, чтобы заменить комплектующие в других воздушных суднах — это мировая практика при ремонте, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на форуме «Армия — 2022». Об этом пишет «Интерфакс».
- Российские авиакомпании «просто привыкли» использовать иностранную технику, которая стала недоступна из-за санкций. По словам Мантурова, России 30 лет «навязывали» иностранную продукцию и никто не предполагал, что её запретят использовать.
- Но авиакомпании нашли «способ и возможность» продолжать эксплуатировать иностранные самолёты — и продолжают летать на них. Мантуров утверждает, что они «безопасны, эксплуатируются и обслуживаются».
- Также, утверждает Мантуров, никто не будет использовать технику, если она небезопасна. «Сегодня все идет в штатном режиме, поставляются запасные части, обеспечиваются регламенты и ремонты, в том числе и нашими российскими эксплуатантами, которые имеют на то соответствующие лицензии наших авиационных властей», — сказал он.
- В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу.
- В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита комплектующих «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В июне 2022 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что авиакомпаниям придётся разбирать часть иностранных самолётов из авиапарка. Тогда запасов хватит на пять лет работы.
- В июле Россия договорилась с Ираном об экспорте деталей и оборудования для самолётов, ремонте и технической поддержке. В августе Reuters рассказал, что «Аэрофлот» и другие авиакомпании начали разбирать самолёты на запчасти.
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"Навязывали")) Как будто есть другая техника. Какие лицемерные мрази во всей верхушке
Вообще авиатранспорт - это навязанный западом стереотип о быстрых и безопасных перемещениях, единственной целью которого является впаривавание дорогостоящей американской авиатехники наивным россияным. Пора избавляться от этого бремени! Русский путь - это телепортация!
Точно, вот навязали и всё, свою технику. А где наша техника уважаемый глава Минпромторга? Много ли «нашего» было вложено в МС-21 и Супер Джет? В Иране производятся запчасти для самолётов? Про Аурус молчу.
Там сидят предатели отечества. Они знали и предвидели эту ситуацию, поэтому у них животы как барабаны, рожи лоснящиеся и роскошная жизнь. Таких предателей в военное время нужно быстренько допрашивать и пускать в ротацию, на фронт, в окопы гнить, Родине пользу приносить.
Вот негодяи, навязали нам иностранную технику ((( Денацифицировать всех!
"Дальние пассажирские перевозки - это вообще чуждые нам ценности, навязанные извне. Ну вот что может понадобиться нормальному семейному человеку в тыщах километров от родного дома? Либералы уже переписали все учебники истории и дети уже забыли, что великий Ломоносов прошел пешком 1168 километров, чтобы поступить в университет" - заявили в Минтрансе
Поганый запад, мало того что против нас настроен, так ещё навязал нам, наивным, свои самолёты. Ну ничего, теперь-то заживём.
Причем не просто самолеты - а свои лучшие! самолеты. Специально, чтоб мы к ним привыкли, привыкли к комфорту и безопасности. Ух как они нас ненавидят. Шакалы!
🤡🤡🤡
«Навязывали»?
Просто иностранная техника гораздо выгоднее экономически, вот и покупали.
где то были расчеты, что на стоимость боинга 767 (аналог ил-96) нового можно купить, Ил-96, пару движков про запас и топлива на 10 000 летных часов, плюс 4 движка, что надежнее, плюс страна у нас вроде как нефтяная, экономия на топляке, так себе плюс. У Аэрбаса и Боинга были хорошие бонусы за покупку самолета, это играло большую роль, для наших чиновников)))
Я вообще не вижу смысла в разработке новых отечественных самолётов. Осталось всего 13 лет протянуть и проблема будет решена.
Хорошая идея, зачем инвестировать в устаревшие технологии, когда можно совершить рывок. Главное немного потерпеть.
Да? Не выдумка? Ну ладно...
так мало того, что это не выдумка, так нам ее еще и навязали.
Мы то думали, что во всем мире нормальные самолеты с новыми запчастями, а , оказывается, они все на сваренных из двух половинок ,словно дагестанская БМВ, франкенштейнах перемещаются. Ну будем знать теперь. Спасибо за правду, дорогой Минпромторг!
"Ты чё хочешь как в Париже?"©
Навязали? Офигеть, а какие были отечественные альтернативы?
ИЛ-96, Ту-214 если не ошибаюсь, но за них хорошие откаты не давали))
Неконкурентноспособные. Запад этим и воспользовался.
Ну да, конституцию США написали, иностранную технику навязывали) Прямая дорога в НОД 😂
Опять виноватого ищут, навязывали им, без возможности отказаться
Шаг 1 - начинаем операцию
Шаг 2 - разбираем все самолёты
Шаг 3 - боремся с роботами за детали
Вполне логичные действия при текущих условиях
Ну да, условия же извне пришли🤦♂️
действия-то логичные, но более нормальными от этого они не становятся
С легкой руки главы Минпромторга, слово "каннибализм" вошло в современный русский лексикон и стало прочно ассоциироваться с действиями государственных структур.
Согласен, мировая практика... Для стран 3 мира
Хотя там Шойгу называл наших новых друзей Камерун, Мали, Судан... Все сходится
Своих новых друзей. Своих.
Евгений Ваганыч, как мы рады вас тут видеть!
Отчасти он прав, так делают. Но это не рядовая практика. Тем более в пассажирских перевозках. Ютэйр давно только так и делает, но это касается только вертолетов МИ-8, которых напроизводили хренову гору и их девать некуда. Можно разобрать 5 вертолетов, чтобы починить один.
"Нормальной" и "обычной" практикой это быть не может хотя бы потому, что износ и поломки, как правило происходят на одних и тех же узлах. Условно - что-то может не ломаться вечно, а что-то почти расходник (какие-нибудь колодки для шасси).
"...мировая практика пока запчасть приходит..." - вот именно - пока запчасть в пути - на несколько дней, однако ж...
"Навязывали..." - а была (есть) наша альтернатива что приходилось "навязывать" иностранную?
Про безопасность уже заколебали. У нас и гиганты-компании должны в безопасность, но то тут, то там аварии и экологические катастрофы. Что там с аварией у Норникеля хотя бы той громкой?
А когда закончатся самолёты доноры? Будут переставлять повторно? :)Это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов: пока запчасть приходит...
Ключевое тут: "пока запчасть приходит", а вот если она вообще не может прийти из-за санкций?...
На Алиэкспресс купят, бггг.
навязывали...еще скажите что заставляли)смешно прям)
Откровенно говоря правила лицензирования самолётов да так чтобы их еще принимали иностранные аэропорты очень суровые и запутанные. Не так-то просто взять и пропихнуть свой самолёт в дальнемагистральные и среднемагистральные рейсы
Сколько же тут мамкиных шутников собралось.
А у вас походу с юмором плохо? тяжело вам...
Вот тебе свеженькую шуточку, с Алиэкспресс:
Так действительно делают. Более того, те же SJ разбирали на запчасти из-за дефицита. Экспертам на vc лишь бы попиздеть.
https://aels.nl/
Нет.
Нормальная практика - это огромный склад запчастей, из которого в течение часа доставляется нужный артикул. Посмотрите хоть «Аэропорт Дубай», что ли.
А держать на земле самолет «на разборку» - абсолютно ненормальная практика, потому что каждый час нахождения самолета на земле генерирует убытки.
Вот только они покупают уже нерабочие самолёты, снимают запчасти, заново их сертифицируют, и только потом продают. Со снятием запчасти с другого самолёта это имеет мало общего.
Погоди, про телепортацию можно подробнее?
В стране где свой металл и топливо, только места для строительства заводов, позориться и разбирать самолеты. Закажите Китаю за месяц построить завод и он построит и делайте свои самолеты.
Так у Китая своих самолетов особо то и нет. Нет у них релевантного опыта. Да и не работает это так мне кажется - построить завод и все.
А что с технологиями? Что с ПО? Композитными материалами? Датчиками, которыми двигатели напиханы сейчас?
Китай свой самолет не создал, если что.
В самом импортзаместительном больше от эирбаса, чем от комака (при участии собственно эирбаса и создавался, с поставками систем управления самолетом от них же)
По словам Мантурова, России 30 лет «навязывали» иностранную продукцию и никто не предполагал, что её запретят использовать.
Ну тут, конечно, клиника...
Это ж мастер шершавого языка). Он так карьеру сделал)
Справедливости ради стоит отметить, что такая практика действительно существует, но это работает как временное решение до момента поставки новой з/ч или ближайшего ТО.
Это уже не важно, мамкины эксперты уже решили, что такого в мире нет.
Или когда А380 никуда пристроить не смогли
Если самолеты будут разбираться то куда они поставят виртуального пилота, которого обещают представить нам через несколько лет? Наебали опять?
https://stihi.ru/pics/2014/04/08/8758.jpg
У нас в Челябинске один из предыдущих губернаторов ругал всё своё же правительство, что купили трактора в Китае, хотя у нас свой тракторный завод, говорил, что выгоднее то выгоднее, а налоги? А поддержать своих, после введения тендеров, настало вот это... Самолёты - начало. Так и маршрутки начнут на запчасти разбирать.
Да как же этот запад достал , ещё и лухури жизнь навязывает поцриоту … ухххх запад берегись , аш трясет
Интересно было бы послушать мнение экспертов, существует ли в реальности такая практика в мире в развитых странах и если существует то в чем смысл приобретать самолёт на запчасти вместо того, чтобы просто купить запчасти
Если вам скажут, что ДА, вы тут же объявите это пропагандой.
https://aels.nl/we-love-to-sell-aircraft-parts/737-parts
да существует ничего такого в этом нету
Разборка такая же как и автомобильная
Ну во-первых, Иран - один из центров мирового авиастроения. И если бы наши авиакомпании не заставляли (под дулом у виска?) покупать всякие Боинги, то давно у Ирана бы взяли бы. А то и построили вместе, возможно даже беспилотный самолет (Иран тоже ведь, один из ведущих центров БПЛА).
Во-вторых, Борисов был не прав, когда сказал, что придется разбирать на з/ч. Мантуров вовремя во всем разобрался и нашел, что всех з/ч хватит и летать будут как новенькие.
Только так, рывком на прорыв!
Сарказм, если кто не понял)
Какие там самолеты современные делают? Что-то типа боингов 777, 787, новых аирбасов?
Удаляюсь
Апхахпхапххпх😂
В принципе можно и Нивы с пробегом разбирать и собирать новые Нивы Urban. Разница вообще заметна не будет.
Вообще происходит сюр какой-то... Как будто они бредят наяву..
Нескрепно самолётами всякую чернь перемещать. Пока запчасти выковыриваются — пущай полетают, но уж после — токмо телеги!
Грустный сарказм.
Трудно предположить, что те кто ранее "не предполагал" сейчас смогут что то правильное предполагать.
А что мешало не руинить Туполев, а вкладываться в его развитие и генерировать заказы? Почему деньги были потрачены на SSJ и МС-21, который никак не могут достроить из-за санкций?
Честно говоря, на основе советской отрасли, могли бы создать хотя бы одно мощное КБ с сильным брендом, которое поставляло бы самолёты на экспорт.
Если уж решили играть в самостоятельную империю, создавайте тогда государственные авиакомпании, делайте заказы и клепайте старенькие ТУшки.
А как же дворцы, яхты и виллы на Лазурном?
SSJ же летает вроде? Правда сколько в нём иностранного - интересный вопрос.
В СССР было несколько мощных КБ, а мы даже одно создать не можем,
Почитаешь комменты и удивляешься - все им все должны. Западные пассажирские самолёты лучшие в мире просто потому что их тупо на Западе дольше выпускают. Они экономичнее, удобнее, практичнее и эргономичнее. И поэтому наши авиакомпании их и выбирали. Это прежде всего бизнес. Сейчас ситуация поменялась. И я вот почему-то думаю, что ни Боинг ни Airbus ни фига не рады этой политической грязи развязанной на Западе. Они теряют рынок. Рынок растущий и перспективный. Так что ситуация будет точно налаживаться. А пока детали закупаются в обход тупоголовых политиков. А чеки выполняют специалисты из Евросоюза также в обход санкций. Санкции нужны дурачкам. Умные объединяются и делают дело.
Рынок РФ маленький и грязный. И уж конечно не растущий а пикирующий прямо в землю.
Держи дешовка вертуальный шекель
А нельзя ремонтировать самолёты в другой стране? Прилетает, например, утром самолет в Дубай обычным рейсом и там его ремонтируют, а вечером на обратном пути пассажиров забирает, типа просто летал, долго в пробке стоял, никаких санкций не нарушал. Аэропорт получает конверт черного нала и все счастливы.
ну если предположить, что в Дубае работают полные кретины, готовые попасть под вторичные санкции, то идея рабочая
только вот в мировой практике детали обратно потом ставят снятые....
Нет
Это мировая практика, но уточнять, кто это практикует, мы, конечно же, не будем
Иран, Ирак, КНДР, Сирия. Ну да, мировая практика, че нет то;
Как же это... Используем нескрепные западные технологии??
Евгений Ваганыч, перелогиньтесь.
конечно привыкли,к хорошему быстро привыкаешь
очень жаль(
ну слава богу, ничего не случилось значит
Это Русская смекалка однако))
Перевожу: Денис Х: дорогие россияне, я вам ссу в ротешник, глотайте глубже, и ваще мне пофиг, чем вы там думаете, и не такое переваливали...
"Санкции нам только на пользу"
Два вопроса.
1. Если нам "навязали" иностранную технику. То кто в мире летает на импортозамещенных самолетах?
2. Это не российсая придумка, разбирать краденные самолеты, ббезусловно. Но это точно нормально? Уровень Сомали какой-то, спиздить лодку и разобрать ее на запчасти.