Транспорт
Проектный Денис

«Это не выдумка России, а мировая практика»: глава Минпромторга о разборе самолётов на запчасти Статьи редакции

По его словам, российским авиакомпаниям 30 лет «навязывали» иностранную технику и они «просто привыкли» к ней.

  • Разбор самолётов на запчасти, чтобы заменить комплектующие в других воздушных суднах — это мировая практика при ремонте, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на форуме «Армия — 2022». Об этом пишет «Интерфакс».
  • Российские авиакомпании «просто привыкли» использовать иностранную технику, которая стала недоступна из-за санкций. По словам Мантурова, России 30 лет «навязывали» иностранную продукцию и никто не предполагал, что её запретят использовать.
  • Но авиакомпании нашли «способ и возможность» продолжать эксплуатировать иностранные самолёты — и продолжают летать на них. Мантуров утверждает, что они «безопасны, эксплуатируются и обслуживаются».

Это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов: пока запчасть приходит, если есть возможность использовать — не хочу слово каннибализм — но с другого летательного аппарата для того, чтобы обеспечить выполнение оперативно рейсов, то такая практика всегда имела место быть.

Денис Мантуров, глава Минпромторга
  • Также, утверждает Мантуров, никто не будет использовать технику, если она небезопасна. «Сегодня все идет в штатном режиме, поставляются запасные части, обеспечиваются регламенты и ремонты, в том числе и нашими российскими эксплуатантами, которые имеют на то соответствующие лицензии наших авиационных властей», — сказал он.
  • В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу.
  • В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита комплектующих «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В июне 2022 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что авиакомпаниям придётся разбирать часть иностранных самолётов из авиапарка. Тогда запасов хватит на пять лет работы.
  • В июле Россия договорилась с Ираном об экспорте деталей и оборудования для самолётов, ремонте и технической поддержке. В августе Reuters рассказал, что «Аэрофлот» и другие авиакомпании начали разбирать самолёты на запчасти.

#новость #минпромторг #самолёты

4062 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
171 комментарий
Написать комментарий...
 Иван Поварёшкин

"Навязывали")) Как будто есть другая техника. Какие лицемерные мрази во всей верхушке

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец 2

Вообще авиатранспорт - это навязанный западом стереотип о быстрых и безопасных перемещениях, единственной целью которого является впаривавание дорогостоящей американской авиатехники наивным россияным. Пора избавляться от этого бремени! Русский путь - это телепортация!

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Vadim N

Точно, вот навязали и всё, свою технику. А где наша техника уважаемый глава Минпромторга? Много ли «нашего» было вложено в МС-21 и Супер Джет? В Иране производятся запчасти для самолётов? Про Аурус молчу.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Дарья Смолякова

Там сидят предатели отечества. Они знали и предвидели эту ситуацию, поэтому у них животы как барабаны, рожи лоснящиеся и роскошная жизнь. Таких предателей в военное время нужно быстренько допрашивать и пускать в ротацию, на фронт, в окопы гнить, Родине пользу приносить.

Ответить
Развернуть ветку
Херовый русский

Вот негодяи, навязали нам иностранную технику ((( Денацифицировать всех!

Ответить
Развернуть ветку
Иван

"Дальние пассажирские перевозки - это вообще чуждые нам ценности, навязанные извне. Ну вот что может понадобиться нормальному семейному человеку в тыщах километров от родного дома? Либералы уже переписали все учебники истории и дети уже забыли, что великий Ломоносов прошел пешком 1168 километров, чтобы поступить в университет" - заявили в Минтрансе

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Roman Missetskiy

Поганый запад, мало того что против нас настроен, так ещё навязал нам, наивным, свои самолёты. Ну ничего, теперь-то заживём.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Струков

Причем не просто самолеты - а свои лучшие! самолеты. Специально, чтоб мы к ним привыкли, привыкли к комфорту и безопасности. Ух как они нас ненавидят. Шакалы!

Ответить
Развернуть ветку
Максим Дмитриев

🤡🤡🤡

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Волхонский

«Навязывали»?
Просто иностранная техника гораздо выгоднее экономически, вот и покупали.

Ответить
Развернуть ветку
Кузьмич

где то были расчеты, что на стоимость боинга 767 (аналог ил-96) нового можно купить, Ил-96, пару движков про запас и топлива на 10 000 летных часов, плюс 4 движка, что надежнее, плюс страна у нас вроде как нефтяная, экономия на топляке, так себе плюс. У Аэрбаса и Боинга были хорошие бонусы за покупку самолета, это играло большую роль, для наших чиновников)))

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
Александр

Я вообще не вижу смысла в разработке новых отечественных самолётов. Осталось всего 13 лет протянуть и проблема будет решена.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Missetskiy

Хорошая идея, зачем инвестировать в устаревшие технологии, когда можно совершить рывок. Главное немного потерпеть.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Сознательный паркур

Да? Не выдумка? Ну ладно...

Ответить
Развернуть ветку
Биполярное мнение

так мало того, что это не выдумка, так нам ее еще и навязали.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Пришелец 2

Мы то думали, что во всем мире нормальные самолеты с новыми запчастями, а , оказывается, они все на сваренных из двух половинок ,словно дагестанская БМВ, франкенштейнах перемещаются. Ну будем знать теперь. Спасибо за правду, дорогой Минпромторг!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

"Ты чё хочешь как в Париже?"©

Ответить
Развернуть ветку
Innokentiy Sokolov

Навязали? Офигеть, а какие были отечественные альтернативы?

Ответить
Развернуть ветку
Кузьмич

ИЛ-96, Ту-214 если не ошибаюсь, но за них хорошие откаты не давали))

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Дмитрий Струков

Неконкурентноспособные. Запад этим и воспользовался.

Ответить
Развернуть ветку
Romana

Ну да, конституцию США написали, иностранную технику навязывали) Прямая дорога в НОД 😂

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Ch
Ответить
Развернуть ветку
15 сантиметров в обхвате

Опять виноватого ищут, навязывали им, без возможности отказаться

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Медведев

Шаг 1 - начинаем операцию
Шаг 2 - разбираем все самолёты
Шаг 3 - боремся с роботами за детали

Ответить
Развернуть ветку
Dr On

Вполне логичные действия при текущих условиях

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов

Ну да, условия же извне пришли🤦‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Anton Ilabanau

действия-то логичные, но более нормальными от этого они не становятся

Ответить
Развернуть ветку
Херовый русский

С легкой руки главы Минпромторга, слово "каннибализм" вошло в современный русский лексикон и стало прочно ассоциироваться с действиями государственных структур.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов

Согласен, мировая практика... Для стран 3 мира
Хотя там Шойгу называл наших новых друзей Камерун, Мали, Судан... Все сходится

Ответить
Развернуть ветку
Херовый русский

Своих новых друзей. Своих.

Ответить
Развернуть ветку
Хороший знакомый

Евгений Ваганыч, как мы рады вас тут видеть!

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Отчасти он прав, так делают. Но это не рядовая практика. Тем более в пассажирских перевозках. Ютэйр давно только так и делает, но это касается только вертолетов МИ-8, которых напроизводили хренову гору и их девать некуда. Можно разобрать 5 вертолетов, чтобы починить один.

"Нормальной" и "обычной" практикой это быть не может хотя бы потому, что износ и поломки, как правило происходят на одних и тех же узлах. Условно - что-то может не ломаться вечно, а что-то почти расходник (какие-нибудь колодки для шасси).

Ответить
Развернуть ветку
ilia

"...мировая практика пока запчасть приходит..." - вот именно - пока запчасть в пути - на несколько дней, однако ж...

"Навязывали..." - а была (есть) наша альтернатива что приходилось "навязывать" иностранную?

Про безопасность уже заколебали. У нас и гиганты-компании должны в безопасность, но то тут, то там аварии и экологические катастрофы. Что там с аварией у Норникеля хотя бы той громкой?

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv
Но авиакомпании нашли «способ и возможность» продолжать эксплуатировать иностранные самолёты — и продолжают летать на них.

А когда закончатся самолёты доноры? Будут переставлять повторно? :)

Это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов: пока запчасть приходит...

Ключевое тут: "пока запчасть приходит", а вот если она вообще не может прийти из-за санкций?...

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Кондратьев

На Алиэкспресс купят, бггг.

Ответить
Развернуть ветку
Геннадий Горн

навязывали...еще скажите что заставляли)смешно прям)

Ответить
Развернуть ветку
Евгений

Откровенно говоря правила лицензирования самолётов да так чтобы их еще принимали иностранные аэропорты очень суровые и запутанные. Не так-то просто взять и пропихнуть свой самолёт в дальнемагистральные и среднемагистральные рейсы

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Хороший знакомый

Сколько же тут мамкиных шутников собралось.

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

А у вас походу с юмором плохо? тяжело вам...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Владимир Кондратьев

Вот тебе свеженькую шуточку, с Алиэкспресс:

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
z0mb1e

Так действительно делают. Более того, те же SJ разбирали на запчасти из-за дефицита. Экспертам на vc лишь бы попиздеть.

https://aels.nl/

AELS | Aircraft End-of-Life Solutions, We love…
Aircraft End-of-Life Solutions; AELS, buys end-of-life aircraft which our highly skilled engineers…
aels.nl
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Волхонский

Нет.
Нормальная практика - это огромный склад запчастей, из которого в течение часа доставляется нужный артикул. Посмотрите хоть «Аэропорт Дубай», что ли.

А держать на земле самолет «на разборку» - абсолютно ненормальная практика, потому что каждый час нахождения самолета на земле генерирует убытки.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Roman Missetskiy

Вот только они покупают уже нерабочие самолёты, снимают запчасти, заново их сертифицируют, и только потом продают. Со снятием запчасти с другого самолёта это имеет мало общего.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Херовый русский

Погоди, про телепортацию можно подробнее?

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Быков

В стране где свой металл и топливо, только места для строительства заводов, позориться и разбирать самолеты. Закажите Китаю за месяц построить завод и он построит и делайте свои самолеты.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Струков

Так у Китая своих самолетов особо то и нет. Нет у них релевантного опыта. Да и не работает это так мне кажется - построить завод и все.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Ch

А что с технологиями? Что с ПО? Композитными материалами? Датчиками, которыми двигатели напиханы сейчас?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Иван Иванов

Китай свой самолет не создал, если что.

В самом импортзаместительном больше от эирбаса, чем от комака (при участии собственно эирбаса и создавался, с поставками систем управления самолетом от них же)

Ответить
Развернуть ветку
Drunkenmaasta

По словам Мантурова, России 30 лет «навязывали» иностранную продукцию и никто не предполагал, что её запретят использовать.

Ну тут, конечно, клиника...

Ответить
Развернуть ветку
ProtoMan

Это ж мастер шершавого языка). Он так карьеру сделал)

Ответить
Развернуть ветку
Boyko

Справедливости ради стоит отметить, что такая практика действительно существует, но это работает как временное решение до момента поставки новой з/ч или ближайшего ТО.

Ответить
Развернуть ветку
Хороший знакомый

Это уже не важно, мамкины эксперты уже решили, что такого в мире нет.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Blackrock

Или когда А380 никуда пристроить не смогли

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Dovzhenko

Если самолеты будут разбираться то куда они поставят виртуального пилота, которого обещают представить нам через несколько лет? Наебали опять?

Ответить
Развернуть ветку
Хороший знакомый

https://stihi.ru/pics/2014/04/08/8758.jpg

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Владислав Быков

У нас в Челябинске один из предыдущих губернаторов ругал всё своё же правительство, что купили трактора в Китае, хотя у нас свой тракторный завод, говорил, что выгоднее то выгоднее, а налоги? А поддержать своих, после введения тендеров, настало вот это... Самолёты - начало. Так и маршрутки начнут на запчасти разбирать.

Ответить
Развернуть ветку
Sharik Sharikov

Да как же этот запад достал , ещё и лухури жизнь навязывает поцриоту … ухххх запад берегись , аш трясет

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Кириллов

Интересно было бы послушать мнение экспертов, существует ли в реальности такая практика в мире в развитых странах и если существует то в чем смысл приобретать самолёт на запчасти вместо того, чтобы просто купить запчасти

Ответить
Развернуть ветку
Хороший знакомый

Если вам скажут, что ДА, вы тут же объявите это пропагандой.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Blackrock

https://aels.nl/we-love-to-sell-aircraft-parts/737-parts
да существует ничего такого в этом нету
Разборка такая же как и автомобильная

737 Parts - Aircraft End-of-Life Solutions
Buy our Boeing 737 parts Based on our recent experiences and projects we have done in the past we…
aels.nl
Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Задорожный

Ну во-первых, Иран - один из центров мирового авиастроения. И если бы наши авиакомпании не заставляли (под дулом у виска?) покупать всякие Боинги, то давно у Ирана бы взяли бы. А то и построили вместе, возможно даже беспилотный самолет (Иран тоже ведь, один из ведущих центров БПЛА).
Во-вторых, Борисов был не прав, когда сказал, что придется разбирать на з/ч. Мантуров вовремя во всем разобрался и нашел, что всех з/ч хватит и летать будут как новенькие.
Только так, рывком на прорыв!
Сарказм, если кто не понял)

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Ch

Какие там самолеты современные делают? Что-то типа боингов 777, 787, новых аирбасов?

Ответить
Развернуть ветку
ProtoMan

Удаляюсь

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Апхахпхапххпх😂

Ответить
Развернуть ветку
Виктор

В принципе можно и Нивы с пробегом разбирать и собирать новые Нивы Urban. Разница вообще заметна не будет.

Ответить
Развернуть ветку
Uuno Turhopuru

Вообще происходит сюр какой-то... Как будто они бредят наяву..

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Нескрепно самолётами всякую чернь перемещать. Пока запчасти выковыриваются — пущай полетают, но уж после — токмо телеги!
Грустный сарказм.

Ответить
Развернуть ветку
Армен Арзуманян

Трудно предположить, что те кто ранее "не предполагал" сейчас смогут что то правильное предполагать.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Бевз

А что мешало не руинить Туполев, а вкладываться в его развитие и генерировать заказы? Почему деньги были потрачены на SSJ и МС-21, который никак не могут достроить из-за санкций?
Честно говоря, на основе советской отрасли, могли бы создать хотя бы одно мощное КБ с сильным брендом, которое поставляло бы самолёты на экспорт.
Если уж решили играть в самостоятельную империю, создавайте тогда государственные авиакомпании, делайте заказы и клепайте старенькие ТУшки.

Ответить
Развернуть ветку
Официальный Илья

А как же дворцы, яхты и виллы на Лазурном?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Ch

SSJ же летает вроде? Правда сколько в нём иностранного - интересный вопрос.

Ответить
Развернуть ветку
Кузьмич

В СССР было несколько мощных КБ, а мы даже одно создать не можем,

Ответить
Развернуть ветку
Александр Геншер

Почитаешь комменты и удивляешься - все им все должны. Западные пассажирские самолёты лучшие в мире просто потому что их тупо на Западе дольше выпускают. Они экономичнее, удобнее, практичнее и эргономичнее. И поэтому наши авиакомпании их и выбирали. Это прежде всего бизнес. Сейчас ситуация поменялась. И я вот почему-то думаю, что ни Боинг ни Airbus ни фига не рады этой политической грязи развязанной на Западе. Они теряют рынок. Рынок растущий и перспективный. Так что ситуация будет точно налаживаться. А пока детали закупаются в обход тупоголовых политиков. А чеки выполняют специалисты из Евросоюза также в обход санкций. Санкции нужны дурачкам. Умные объединяются и делают дело.

Ответить
Развернуть ветку
Demyan Belyakov

Рынок РФ маленький и грязный. И уж конечно не растущий а пикирующий прямо в землю.

Ответить
Развернуть ветку
Официальный Илья

Держи дешовка вертуальный шекель

Ответить
Развернуть ветку
Fedor Ko

А нельзя ремонтировать самолёты в другой стране? Прилетает, например, утром самолет в Дубай обычным рейсом и там его ремонтируют, а вечером на обратном пути пассажиров забирает, типа просто летал, долго в пробке стоял, никаких санкций не нарушал. Аэропорт получает конверт черного нала и все счастливы.

Ответить
Развернуть ветку
Drunkenmaasta

ну если предположить, что в Дубае работают полные кретины, готовые попасть под вторичные санкции, то идея рабочая

Ответить
Развернуть ветку
Mike Elkin

только вот в мировой практике детали обратно потом ставят снятые....

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Cоколов

Нет

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Ваня Шестаков

Это мировая практика, но уточнять, кто это практикует, мы, конечно же, не будем

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Струков

Иран, Ирак, КНДР, Сирия. Ну да, мировая практика, че нет то;

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Сергей И

Как же это... Используем нескрепные западные технологии??

Ответить
Развернуть ветку
Хороший знакомый

Евгений Ваганыч, перелогиньтесь.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Бочков

конечно привыкли,к хорошему быстро привыкаешь

Ответить
Развернуть ветку
Витторио Скалетта

очень жаль(

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ilabanau
Сегодня все идет в штатном режиме, поставляются запасные части, обеспечиваются регламенты и ремонты

ну слава богу, ничего не случилось значит

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Васильев

Это Русская смекалка однако))

Ответить
Развернуть ветку
Официальный Илья

Перевожу: Денис Х: дорогие россияне, я вам ссу в ротешник, глотайте глубже, и ваще мне пофиг, чем вы там думаете, и не такое переваливали...

Ответить
Развернуть ветку
Антон Аверкиев

"Санкции нам только на пользу"

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Два вопроса.

1. Если нам "навязали" иностранную технику. То кто в мире летает на импортозамещенных самолетах?
2. Это не российсая придумка, разбирать краденные самолеты, ббезусловно. Но это точно нормально? Уровень Сомали какой-то, спиздить лодку и разобрать ее на запчасти.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 171 комментарий
null