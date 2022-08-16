Транспорт
Убежденный жар

«Всё упирается в стандарты и ментальность»: глава Минпромторга о возможной замене второго пилота виртуальным Статьи редакции

А в будущих самолётах и вовсе может не быть окон — и это тоже вопрос стандартов.

  • «Я считаю, что это вероятно. Все упирается в стандарты и ментальность, я бы сказал», — ответил Денис Мантуров на вопрос о замене второго пилота в самолётах на виртуального, чтобы снизить за счёт этого стоимость их эксплуатации. Его слова передаёт ТАСС.
  • О том, что Минпромторг разместил тендер на разработку такой технологии к концу 2024 года, накануне сообщили «Ведомости».
  • Манутров также заявил, что сверхзвуковые самолёты в будущем могут начать делать без окон — степень цифрового зрения позволяет полностью уйти на LCD-экраны в кабине пилота и у пассажиров.

Когда мы говорим о современных сверхзвуковых самолетах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Возможно, часть этих элементов будет использована и на перспективных гражданских самолетах. Поэтому время будет формировать стандарты.

Денис Мантуров, глава Минпромторга и вице-премьер
  • Среди прочего 16 августа 2022 года Мантуров также прокомментировал разбор самолётов на запчасти российскими авиакомпаниями. По его словам, «это не выдумка России, а мировая практика».

#новость #минпромторг #самолёты

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56 комментариев
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 Иван
Все упирается в стандарты и ментальность

Все верно. И вообще что двум мужикам делать в запертой кабине несколько часов? А если будут пролетать радугу??? Не по-нашему это - два мужика в замкнутом пространстве

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Печальный вентилятор

Не кисни — на радуге зависни!

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Марат Яз

Мантуров новый Рогозин

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1 комментарий
Skyray
А в будущих самолётах и вовсе может не быть окон

Вместо них предлагается варить решетки из арматуры - добавил глава Миппромторга

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Пришелец 2

Отличная идея. Можно сэкономить на бортовых кондиционерах. Их тоже теперь не поставляют, как я полагаю.

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Mr Black

Это обдув,а не отсутсвие окон.

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High Stakes

Благодаря новым нормативам высоты и скорости полета, спрос сможет покрыть совместное велосипедно-трубное производство.

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Абырка

А по какому поводу ирония? Нормальное технологическое решение, которое давно назрело.

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2 комментария
Вася Пражкин
степень цифрового зрения позволяет полностью уйти на LCD-экраны в кабине пилота и у пассажиров

Мысль, кстати, дельная в эпоху закрывающейся Европы.
Небольшая комнатка, кресла, во всю стену и на потолке - LCD экраны. Потом вам показывают, как вы «летите» на самолете, прилетаете на курорт, там «пальмы, море, песок, полуголые девушки», все смеются и танцуют. Так 2 недели, потом «летите» обратно. Из расходов - только алкашка и бургеры из Точки. Полное импортозамещение отдыха.

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Поджог Сараев

Это называется "метавселенная", и её уже усиленно пилят на загнивающем.
Но не исключено, что самых нищих пролов запустят туда первыми, да.

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Дашь ссылку на телеграм-канал

Чертов гений! Хорошая, ведь, бизнес-идея!

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Пришелец 2

Самолет без окон, пилотов, собранный из говна и палок десятилетней давности - вот это прорыв.
Когда эта вундервафля упадет, то глава Минпромторга тоже будет говорить, что все упирается в стандарты и ментальность?

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Иван Поварёшкин

Всё упирается в гравитацию

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2 комментария
Никита Климанов

Сначала нагадили, а потом уже вводят стандарты из разряда "ну а чо, куда деваца"

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Nikolay Tumakov

какой молодец Денис Мантуров, на все вопросы есть ответы, бредовые ответы, конечно, но главное, что есть

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Дарья Смолякова

Там главная задача, выглядеть глупее хромого презика.

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Zloy Marketolog

Перед вводом в эксплуатацию предлагаю, чтобы абсолютно все чиновники минимум год летали с этим виртуальным пилотом и без окон.

А ещё можно без туалетов и без сидений - Победа ведь предлагала стоячие места в самолётах сделать. Так победим!

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Кирилл Добряков

«Всё упирается в стандарты и ментальность»- всё упирается в адекватность

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John Doe

Настоящий чиновник, лишь бы сказать свое экспертное мнение. Хотя бы почитал зачем иллюминаторы в самолетах. Кроме красивых видов это еще один элемент безопасности. Пассажир при взлете/посадке может заметить что-то необычное и сообщить персоналу.
Так же экипаж оценивает через них при аварийной посадке безопасно ли вообще двери открывать.

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Иван Крючков

Пассажир замечающих что-то необычное дискредитирует авиакомпанию и экипаж самолёта своими высказываниями.

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Алексей

Что ты там увидишь на сверхзвуковом полете, он именно об этих самолётах, а не до звуковых

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1 комментарий
Илья Поспелов

в смысле не будет окон?хотят сделать железную коробку с крыльями?

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Skyray

С ветерком же

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2 комментария
Valentin Budaev

А зачем окна?

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z0mb1e

Прочнист будет доволен

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Алексей

Да, проблема Ту-144 и Конкорда на сверхзвуке это именно иллюминаторы

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1 комментарий
Вадим Д.

В голове главы Минпромторга, видимо, мозг упирается в череп со страшной силой, аж места не хватает полёту фантазии.

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Трудящийся файл

Так, а чо мешало сделать эти стандарты году так в 2014? Или опять омериканцы палки в колеса вставляли, ученых и программистов переманили?

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Илья Кофеман

Крылья убрать, а спереди десяток гнедых - вот оно будущее авиации

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Николай Замотаев

Пегасов?

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Sergey Dovzhenko

Может все упирается в безопасность? Нет?

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Acupuncture USA

А зачем нужны сверхзвуковые самолеты? По моему это уже проходили, не имело особого смысла.

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Nikolay Kenig

Для экономии времени и топлива промежуточных посадок не будет.
Будут парашюты.

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Мышь Старшинов

Любой комент официального лица приводит к халивару.

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Андрей Волхонский

Зарплата пилота, думаю, влияет на себестоимость перевозок, но не так сильно, чтобы при исчезновении одного пилота цены на билеты заметно понизились.

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Mr Black

Я и смотрю где в очке и точка птицы хавают плесневелые булки,был бы менеджерский состав мак ,он вас не то что за яйца подвесил,он бы вас изничтожил уже до молекулы.

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Pavel Pavel

По крайне мере эта штука не даст сыну порулить и не покажет первому пилоту как она умеет выпускать шасси в последний момент.

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Denys

Ох уж эти перспективные российские гражданские самолеты!

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Drunkenmaasta

У нас в ТСЖ был виртуальный дворник. Он получал зарплату, премии и прочее, а на деле никакого дворника не было) Поэтому я не удивлюсь, что виртуальный пилот появится в гос авиакомпаниях))

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Pushkareva Ekaterina

Вот он первым и полетит.

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Мария Данилова

Лучше бы сделали виртуального министра. Думается, он прекрасно бы справился со своими обязанностями. А какая экономия!

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unknown

Всё упирается в тупость, ценичность и конечно же в воровство и распилы госбюджетов по стандартам) Ну и конечно же сокращение населения, чем больше тем лучше.

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Дмитрий Филиппов

Мантурову конечно можно доверять, он же успевает и бизнес вести успешно, по медведевски, и на каб. мин работать. У него же бизнес да? Иначе откуда у него доход около млрд. в год?

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Семён Забелин

Про отсутствие иллюминаторов у пассажиров идея точно не новая, вроде как кто-то такое уже делал. Видео в салон с камер снаружи транслируется

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Zoringer

здесь не запчасти, а все и всех периодически менять надо

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AlexSam

Два пилота это про дублирование. Это даже не должно обсуждаться.

Может Мандуров прочитает книгу об авиа безопасности, а не только об экономике.

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Алексей

Боинг решился и убрал третьего, сейчас вполне то же рассматривает тему с одним пилотом, т.е тема не новая

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