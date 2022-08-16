«Всё упирается в стандарты и ментальность»: глава Минпромторга о возможной замене второго пилота виртуальным Статьи редакции
А в будущих самолётах и вовсе может не быть окон — и это тоже вопрос стандартов.
- «Я считаю, что это вероятно. Все упирается в стандарты и ментальность, я бы сказал», — ответил Денис Мантуров на вопрос о замене второго пилота в самолётах на виртуального, чтобы снизить за счёт этого стоимость их эксплуатации. Его слова передаёт ТАСС.
- О том, что Минпромторг разместил тендер на разработку такой технологии к концу 2024 года, накануне сообщили «Ведомости».
- Манутров также заявил, что сверхзвуковые самолёты в будущем могут начать делать без окон — степень цифрового зрения позволяет полностью уйти на LCD-экраны в кабине пилота и у пассажиров.
- Среди прочего 16 августа 2022 года Мантуров также прокомментировал разбор самолётов на запчасти российскими авиакомпаниями. По его словам, «это не выдумка России, а мировая практика».
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Все верно. И вообще что двум мужикам делать в запертой кабине несколько часов? А если будут пролетать радугу??? Не по-нашему это - два мужика в замкнутом пространстве
Не кисни — на радуге зависни!
Мантуров новый Рогозин
Вместо них предлагается варить решетки из арматуры - добавил глава Миппромторга
Отличная идея. Можно сэкономить на бортовых кондиционерах. Их тоже теперь не поставляют, как я полагаю.
Это обдув,а не отсутсвие окон.
Благодаря новым нормативам высоты и скорости полета, спрос сможет покрыть совместное велосипедно-трубное производство.
А по какому поводу ирония? Нормальное технологическое решение, которое давно назрело.
Мысль, кстати, дельная в эпоху закрывающейся Европы.
Небольшая комнатка, кресла, во всю стену и на потолке - LCD экраны. Потом вам показывают, как вы «летите» на самолете, прилетаете на курорт, там «пальмы, море, песок, полуголые девушки», все смеются и танцуют. Так 2 недели, потом «летите» обратно. Из расходов - только алкашка и бургеры из Точки. Полное импортозамещение отдыха.
Это называется "метавселенная", и её уже усиленно пилят на загнивающем.
Но не исключено, что самых нищих пролов запустят туда первыми, да.
Чертов гений! Хорошая, ведь, бизнес-идея!
Самолет без окон, пилотов, собранный из говна и палок десятилетней давности - вот это прорыв.
Когда эта вундервафля упадет, то глава Минпромторга тоже будет говорить, что все упирается в стандарты и ментальность?
Всё упирается в гравитацию
Сначала нагадили, а потом уже вводят стандарты из разряда "ну а чо, куда деваца"
какой молодец Денис Мантуров, на все вопросы есть ответы, бредовые ответы, конечно, но главное, что есть
Там главная задача, выглядеть глупее хромого презика.
Перед вводом в эксплуатацию предлагаю, чтобы абсолютно все чиновники минимум год летали с этим виртуальным пилотом и без окон.
А ещё можно без туалетов и без сидений - Победа ведь предлагала стоячие места в самолётах сделать. Так победим!
«Всё упирается в стандарты и ментальность»- всё упирается в адекватность
Настоящий чиновник, лишь бы сказать свое экспертное мнение. Хотя бы почитал зачем иллюминаторы в самолетах. Кроме красивых видов это еще один элемент безопасности. Пассажир при взлете/посадке может заметить что-то необычное и сообщить персоналу.
Так же экипаж оценивает через них при аварийной посадке безопасно ли вообще двери открывать.
Пассажир замечающих что-то необычное дискредитирует авиакомпанию и экипаж самолёта своими высказываниями.
Что ты там увидишь на сверхзвуковом полете, он именно об этих самолётах, а не до звуковых
в смысле не будет окон?хотят сделать железную коробку с крыльями?
С ветерком же
А зачем окна?
Прочнист будет доволен
Да, проблема Ту-144 и Конкорда на сверхзвуке это именно иллюминаторы
В голове главы Минпромторга, видимо, мозг упирается в череп со страшной силой, аж места не хватает полёту фантазии.
Так, а чо мешало сделать эти стандарты году так в 2014? Или опять омериканцы палки в колеса вставляли, ученых и программистов переманили?
Крылья убрать, а спереди десяток гнедых - вот оно будущее авиации
Пегасов?
Может все упирается в безопасность? Нет?
А зачем нужны сверхзвуковые самолеты? По моему это уже проходили, не имело особого смысла.
Для экономии времени и топлива промежуточных посадок не будет.
Будут парашюты.
Любой комент официального лица приводит к халивару.
Зарплата пилота, думаю, влияет на себестоимость перевозок, но не так сильно, чтобы при исчезновении одного пилота цены на билеты заметно понизились.
Я и смотрю где в очке и точка птицы хавают плесневелые булки,был бы менеджерский состав мак ,он вас не то что за яйца подвесил,он бы вас изничтожил уже до молекулы.
По крайне мере эта штука не даст сыну порулить и не покажет первому пилоту как она умеет выпускать шасси в последний момент.
Ох уж эти перспективные российские гражданские самолеты!
У нас в ТСЖ был виртуальный дворник. Он получал зарплату, премии и прочее, а на деле никакого дворника не было) Поэтому я не удивлюсь, что виртуальный пилот появится в гос авиакомпаниях))
Вот он первым и полетит.
Лучше бы сделали виртуального министра. Думается, он прекрасно бы справился со своими обязанностями. А какая экономия!
Всё упирается в тупость, ценичность и конечно же в воровство и распилы госбюджетов по стандартам) Ну и конечно же сокращение населения, чем больше тем лучше.
Мантурову конечно можно доверять, он же успевает и бизнес вести успешно, по медведевски, и на каб. мин работать. У него же бизнес да? Иначе откуда у него доход около млрд. в год?
Про отсутствие иллюминаторов у пассажиров идея точно не новая, вроде как кто-то такое уже делал. Видео в салон с камер снаружи транслируется
здесь не запчасти, а все и всех периодически менять надо
Два пилота это про дублирование. Это даже не должно обсуждаться.
Может Мандуров прочитает книгу об авиа безопасности, а не только об экономике.
Боинг решился и убрал третьего, сейчас вполне то же рассматривает тему с одним пилотом, т.е тема не новая