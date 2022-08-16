Транспорт
Маша Цепелева

РЖД открыли капсульные отели на двух вокзалах Москвы Статьи редакции

Аренда на час стоит 250 рублей, на полдня — 1500 рублей.

  • Капсульные отели открылись в залах ожидания «Комфорт» на Ярославском и Казанском вокзалах.
  • Каждая капсула рассчитана на одного человека. Возможно размещение матери с ребёнком до 6 лет.
  • Внутри капсулы есть место для сна, USB-адаптер для зарядки и отделение для багажа. Выдается подушка, комплект одноразового постельного белья и плед. Отдельно можно купить набор для бритья и личной гигиены.
  • Чтобы арендовать капсулу, надо купить размещения в зале «Комфорт». Час стоит 250 рублей, три часа — 450 рублей, шесть часов — 800 рублей, а 12 часов — 1500 рублей.
Фото РЖД

#новость #ржд

3719 просмотров
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59 комментариев
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 Иван Серик

Похоже на гараж-ракушку и цены кусаются!

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LB

ну хз, на самом деле. дешевле что? хостел? но туда нужно ехать, а потом обратно. а тут всё под рукой.

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Alexander D

По мне так цены отличные) любые другие капсульные (и не только) отели на вокзалах стоят дороже

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1 комментарий
Евгений Шерстюк

Вдвоём можно?

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Саша Прохоренко

Вместе с электросамокатом

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4 комментария
Siyavush Teymurov

вдвое дороже выйдет)

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Первичный шар

Мало фотографий)

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A V

Какое убожество.Раньше на вокзале спальный поезд стоял и в нем вполне спокойно можно было переночевать.

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Алексей Прасковьин

Да и сейчас можно. Никуда оно не делось, просто не рекламят

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1 комментарий
Виктория Никанорова

даже представлять это не хочу

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Последний чувак

А я наоборот живо представил, какое амбре там будет внутри после нескольких постояльцев.
И это будет не запах дорогих сигар и коньяка.. ))

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Vadim N

Капсальные отели? 1500 рублей за полдня? Может лучше примут решение отказаться от плацкарта в пользу купейных двухэтажных вагонов ?! Ну вот когда РЖД хотя бы какой-то чёткой концепции развития будут придерживаться?!

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Заходил вчера

купейных двух этажных вагонах? они бы одноэтажные сделали нормальные. Тут довелось доехать ночь на купейном фпк. Написано биотуалет, кондиционер. По факту это те-же развалюхи что и были 30 лет назад, только в туалете снизу слив не на рельсы, а в бак. Весь трясется, гремит сука все внутри, шатается, у кондиционера два режима - заморозить все нахуй или сгорите в аду. Верхние полки замерзают, а нижним жарко. Двери хрен закроешь, пыль пиздец. И самое интересное, это то что до сих пор ты сам должен заправлять эту блядскую кровать. Вы че там ебанутые? не можете добавить 100р в тариф что бы проводник заправлял кровать? отдаешь почти 5к за 12 часов езды, а сервиса ноль.

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2 комментария
Херовый русский

За эту стоимость можно на берегу моря снять норм комнату, в Крыму

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3 комментария
Саша Прохоренко

Что-то я сомневаюсь, что все ЖД пути и мосты в РФ рассчитаны на проезд двухэтажных вагонов

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1 комментарий
Kir Vasilev

Это просто тестирование технологии для будущих московских "капсульных квартир" вместо студий по 10-15 кв

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A V

В Гонконге уже все придумали: «клетки для жилья».

https://nngm.ru/images/articles/fullsize/maket-kvartiry-kletki.jpg

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4 комментария
Яркий фонарь

Новости айти компаний

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расслабленный пост-хипстер

Мне кажется в ржд есть специальный отдел, который проверяет, достаточно ли проект омерзительно убог или нет. Потому что иначе я не знаю, как может в зоне ответственности ржд все быть... таким.

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Саша Прохоренко

А там прям побриться можно?

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Александр Голубев

Если только лобок, в целях профилактики.

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Юрий Тимков

Судя по размерам исключительно частично

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Дмитрий Филиппов

Ну нах, я недавно на балконе спал пару дней, самоизолировался когда заболел. Два дня боролся с приступом клаустрафобии, хотя хрущёвский крытый балкон намного больше этой гребаной капсулы. Нет и точка!

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Балкон.Ру
я недавно на балконе спал пару дней
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A V

https://static.riafan.ru/upload/images/2022/8/16/922315_tablet.jpeg

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Dmitriy Plehanov

А на завтрак подают жаренных тараканов с веганским бургером.

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Darth Swordman

Смех смехом, но если оно нормально закрывается изнутри, это не худшая альтернатива варианту «уснуть на вокзальной лавочке». Другое дело, что такую услугу по-хорошему бесплатно должны предлагать тем, кто завис на вокзале.

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Стас Иванов

*Инициатива в РФ*
Комментаторы на vc: Фу, овнище

*Инициатива не в РФ*
Комментаторы на vc: Во, заботятся о людях. А у нас в РФ одно овнище

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Павел Валерьевич

Отличная тема! Главное чтобы не превратили в зал ожидания)))

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russnake

Чай идёт в комплекте?

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Андрей Кириллов

Фактически, час выходит не в 250, а в 500. А полдня - не 1500, а 3000 рублей. Ведь нельзя арендовать ячейку без оплаты прохода до неё через вип-зал.

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Александр Голубев

Вот и живите теперь с этим!
В этой новости прекрасно всё, включая название вокзалов.

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Образованный шар
Отдельно можно купить набор для бритья и личной гигиены.

А бриться и гигиену мыть где? в вокзальном сортире?

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Сексорцист Милфхантерович

Матрица. 😍

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Art Kha

по стильку хорошо встанет в отделениях почты россии.

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VS

А вентиляция есть?

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Salena_ya

В стамбульском аэропорту тоже такие стоЯт и тоже дохрена стОят

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Suntori

А РЖД не хочет начать менять, к примеру, подвижные составы пригородных поездов?
Не хочет облагородить станцию Мытищ или Пушкино, чтобы они не выглядели как всратое нечто из 90-х?
Не хочет построить крытые навесы на прочих, более мелких платформах, чтобы ожидающие пассажиры не стояли под проливным дождём или обильным снегопадом, ожидая транспорт?
Может быть РЖД хочет усилить контроль за соблюдением порядка в поездах пригородного направления, ближнего и дальнего следования, чтобы «зайцы» не подсаживались по ночам и не отдавливали ноги спящим; Чтобы не распивали алкоголь?
Может, просто поддерживать в порядке вокзальные туалеты: ремонтировать вовремя, убирать качественно. Нет, не вариант?
Всем готовы заниматься, лишь бы не наведением и поддержанием порядка и комфорта.

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Внешний хот-дог

Всегда удивляет вот это вот «а лучше бы вы…»
Проектами разные люди/отделы занимаются. Если мой отдел отвечает за комфортные залы ожидания, то причем тут станция Мытищи?

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Philips

Уважаемые руководители РЖД можно пока прекратить полет инноваций и проехаться на поездах ваших с вагонами без биотуалетов и кондиционером у которого есть состояние включено выключено, заглянуть в душевую из 90х и обьяснить почему в поездах нет кофе и сняты кулеры для воды, а в вагоне ресторане ре работает кондиционер.
Ну и что за люкс такой за 60 тысяч рублей в котором все настолько ужасно, что красная цена такому купе 10 тыс рублей.
Короче вице-президентам покататься бы не в своих вагонах прицепных, а в обычных.
А да. Еще проводник получает 25-30, а начальник поезда не дотягивает до 40. Дома не ночую неделями.

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Псков Бурито
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I see you

Это так выглядит зал «Комфорт»? Он еще и платный? 🫣

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DeepFakescovery channel

почему их нельзя было сделать повыше, чтобы встать в полный рост?

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