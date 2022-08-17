Транспорт
Маша Цепелева

Auto.ru и CM.Expert запустили для дилеров сервис для расчёта оптимальной стоимости машины — она меняется ежедневно Статьи редакции

Прогноз зависит от условий на рынке и характеристик автомобиля.

  • Сервис «Умная тактика» работает на базе искусственного интеллекта. С помощью него дилеры смогли сократить время продажи подержанных машин на 30% (с 10 недель до двух-трёх) и увеличить маржинальность сделок на 3%, рассказали в Auto.ru и CM.Expert о первых результатах.
  • Сервисом могут воспользоваться только компании, для частных продавцов на сайте auto.ru есть бесплатный сервис рекомендации цены.
  • Чтобы рассчитать цену, надо занести данные об автомобилях в систему CM.Expert. Прогноз обновляется ежедневно и зависит от ситуации на рынке. Система учитывает более 840 параметров — например, пробег, мощность двигателя, цвет кузова, регион, данные о прошлых продажах дилера и другое.
  • Модель искусственного интеллекта обучалась на данных об 1 млн сделок клиентов CM.Expert, сервисов-партнёров и Auto.ru.
  • Попробовать «Умную тактику» можно по заявке. Цена определяется по количеству оценённых автомобилей. Другие возможности, в том числе подписка, пока тестируются.
  • По данным «Автостата», в первом полугодии 2022 года продажи автомобилей с пробегом у российских дилеров упали на 43% по сравнению с прошлым годом.

#новость #autoru

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7 комментариев
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 z0mb1e

Интересно, этот сервис тоже будет обосран рекламой с ног до головы, как сайт auto.ru?

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Вадим Д.

Все хотят есть и зарабатывать, это понятно и нормально.
«Увеличить маржинальность сделок на 3%» – это ещё к тем от 30% до ∞, которые там и так всегда присутствуют?
Ирония, хотя...

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Марат Яз

Средняя рентабельность продаж автосалона 5%

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Alex R

А почему тогда после так называемой спецоперации все дилеры подняли ценник до 2х раз, хотя заграницей машины не дорожали

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Андрей

Интересно, как машина может быть описана действительными 840 параметрами (не учитывая всякие фишки кодирования категориальных переменных)?

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Сергей Сергеев

"увеличить маржинальность сделок на 3%" то есть от этого сервиса в профите дилеры, а не обычные покупатели

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Екатерина Продавцова
Auto.ru и CM.Expert запустили для дилеров

Так в заголовке и пишут прямо.

Что толку с покупателя бизнесу то? Он ведь за услугу денег заносить не будет, а вот бизнес как раз, добавят еще кроме ИИ блокчейн какой-то новомодный , и продадут дилерам чтобы те не протекали.

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