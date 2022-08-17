Auto.ru и CM.Expert запустили для дилеров сервис для расчёта оптимальной стоимости машины — она меняется ежедневно Статьи редакции
Прогноз зависит от условий на рынке и характеристик автомобиля.
- Сервис «Умная тактика» работает на базе искусственного интеллекта. С помощью него дилеры смогли сократить время продажи подержанных машин на 30% (с 10 недель до двух-трёх) и увеличить маржинальность сделок на 3%, рассказали в Auto.ru и CM.Expert о первых результатах.
- Сервисом могут воспользоваться только компании, для частных продавцов на сайте auto.ru есть бесплатный сервис рекомендации цены.
- Чтобы рассчитать цену, надо занести данные об автомобилях в систему CM.Expert. Прогноз обновляется ежедневно и зависит от ситуации на рынке. Система учитывает более 840 параметров — например, пробег, мощность двигателя, цвет кузова, регион, данные о прошлых продажах дилера и другое.
- Модель искусственного интеллекта обучалась на данных об 1 млн сделок клиентов CM.Expert, сервисов-партнёров и Auto.ru.
- Попробовать «Умную тактику» можно по заявке. Цена определяется по количеству оценённых автомобилей. Другие возможности, в том числе подписка, пока тестируются.
- По данным «Автостата», в первом полугодии 2022 года продажи автомобилей с пробегом у российских дилеров упали на 43% по сравнению с прошлым годом.
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Интересно, этот сервис тоже будет обосран рекламой с ног до головы, как сайт auto.ru?
Все хотят есть и зарабатывать, это понятно и нормально.
«Увеличить маржинальность сделок на 3%» – это ещё к тем от 30% до ∞, которые там и так всегда присутствуют?
Ирония, хотя...
Средняя рентабельность продаж автосалона 5%
А почему тогда после так называемой спецоперации все дилеры подняли ценник до 2х раз, хотя заграницей машины не дорожали
Интересно, как машина может быть описана действительными 840 параметрами (не учитывая всякие фишки кодирования категориальных переменных)?
"увеличить маржинальность сделок на 3%" то есть от этого сервиса в профите дилеры, а не обычные покупатели
Так в заголовке и пишут прямо.
Что толку с покупателя бизнесу то? Он ведь за услугу денег заносить не будет, а вот бизнес как раз, добавят еще кроме ИИ блокчейн какой-то новомодный , и продадут дилерам чтобы те не протекали.