Транспорт
Полина Лааксо

Авиакомпания Utair предупредила о полном отключении мобильных приложений с 19 августа Статьи редакции

И для iOS, и для Android.

  • По словам компании, причина — блокировки со стороны магазинов App Store и Google Play.
  • Купить билеты, пройти электронную регистрацию и воспользоваться любыми другими услугами Utair по-прежнему можно через официальный сайт компании. В будущем она также обещает рассказать о новых способах приобрести билеты с мобильных устройств.
  • App Store удалил приложение Utair ещё 27 апреля. Тогда компания призывала клиентов не переустанавливать программу, иначе скачать повторно её уже не получится. В Google Play сервис оставался доступным.
  • 7 апреля США ввели экспортные санкции против Utair и других авиакомпаний. Их лишили доступа к продукции производства США, а также реэкспорта американских товаров из других стран.
Источник: AviationDirect

#новость

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(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
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24 комментария
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 Danila

Зачем вам, мистер Андерсон, билеты, если вам некуда лететь?

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Участковый чайник
предупредила об отключении мобильных приложений с 19 августа
Причина — блокировки со стороны магазинов

А мне сдается, что это наброс на магазины и просто нет экономического смысла держать приложения ради 7 городов

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Yaroslav Chuykov

В таком случае принято распиливать код старых приложений, чтобы поддерживать в работоспособности актуальные. Странно, что авиакомпания этого не знает :)

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Участковый чайник

Нахрена поддерживать приложения ради 7 городов.
Летать то особо некуда теперь.
Лишние траты

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dikomm

По твоей логике, и сайт тогда держать не надо, да и кассы в аэропортах можно позакрывать.

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Vitaliy Kovalev

Так они и закрываются

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Участковый чайник

Нет! Если бы это было в моей логике, я бы так и сказал.

А я полагаю, что компания просто пытается сохранить какое-то лицо, хотя не было ни объявлено причин предстоящих блокировок.

Да прецедентов я таких не помню чтобы магазины блокировали приложения с предстоящим анонсом. Да ещё и синхронно.

Поэтому считаю это пиздежом, чтобы не поднимать паникерство и волнений (начиная от своих же сотрудников).

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Сергей Козлов

Паникерства никакого нет - компания принадлежит хмао и сургутнефтегазу, так что всегда останется на плаву.

Ну и справедливости ради - летать из сургута ею удобнее и выгодней чем арой и победой

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Сергей Козлов

Чувак, не пробовал список городов листать дальше? У Ютейра куча маршрутов

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Участковый чайник

Пробовал. На компе не листалось.
На телефоне листается.

Ты чего завёлся то? ))

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Сергей Козлов

Я с Сургута и в мск и ханты-мансийск ими летаю, потому и фактчекаю:-))))

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Сергей Козлов
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Сергей Козлов
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Сергей Козлов
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Сергей Козлов
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Demid G.

это просто самые частые направления (считай - рекомендации), попробуй начать вводить нужный город вручную

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Участковый чайник
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z0mb1e

Затраты на обслуживание приложения конечно несопоставимы с затратами на обслуживание авиалайнеров. Требуется нанимать божественных программистов за много денег и бедная маленькая авиакомпания не может позволить себе такую роскошь.

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Андрей Рядькин

только бы двигатели не отключали

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Вадим Д.

Хреново, конечно, но по крайней мере можно со смартфона на сайте всё сделать.

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Кирилл Панин

да сайт конечно не так удобно как приложение,но все же можно онлайн купить билеты,это главное

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Антон Сизов

Такая же хрень и у уральских авиалийний, хрен зарегистрируешься на рейс, что приложение не пашет постоянный ошибки, что на сайте. Да и по телефону фиг дозвонишься

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Svyaztozavr 799

не удобно получается, но хоть через пк работает, уже не так плохо

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15 сантиметров в обхвате

А может всё таки не в запретах на приложеньки то дело в первую очередь?

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