Авиакомпания Utair предупредила о полном отключении мобильных приложений с 19 августа Статьи редакции
И для iOS, и для Android.
- По словам компании, причина — блокировки со стороны магазинов App Store и Google Play.
- Купить билеты, пройти электронную регистрацию и воспользоваться любыми другими услугами Utair по-прежнему можно через официальный сайт компании. В будущем она также обещает рассказать о новых способах приобрести билеты с мобильных устройств.
- App Store удалил приложение Utair ещё 27 апреля. Тогда компания призывала клиентов не переустанавливать программу, иначе скачать повторно её уже не получится. В Google Play сервис оставался доступным.
- 7 апреля США ввели экспортные санкции против Utair и других авиакомпаний. Их лишили доступа к продукции производства США, а также реэкспорта американских товаров из других стран.
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Зачем вам, мистер Андерсон, билеты, если вам некуда лететь?
Причина — блокировки со стороны магазинов
А мне сдается, что это наброс на магазины и просто нет экономического смысла держать приложения ради 7 городов
В таком случае принято распиливать код старых приложений, чтобы поддерживать в работоспособности актуальные. Странно, что авиакомпания этого не знает :)
Нахрена поддерживать приложения ради 7 городов.
Летать то особо некуда теперь.
Лишние траты
По твоей логике, и сайт тогда держать не надо, да и кассы в аэропортах можно позакрывать.
Так они и закрываются
Нет! Если бы это было в моей логике, я бы так и сказал.
А я полагаю, что компания просто пытается сохранить какое-то лицо, хотя не было ни объявлено причин предстоящих блокировок.
Да прецедентов я таких не помню чтобы магазины блокировали приложения с предстоящим анонсом. Да ещё и синхронно.
Поэтому считаю это пиздежом, чтобы не поднимать паникерство и волнений (начиная от своих же сотрудников).
Паникерства никакого нет - компания принадлежит хмао и сургутнефтегазу, так что всегда останется на плаву.
Ну и справедливости ради - летать из сургута ею удобнее и выгодней чем арой и победой
Чувак, не пробовал список городов листать дальше? У Ютейра куча маршрутов
Пробовал. На компе не листалось.
На телефоне листается.
Ты чего завёлся то? ))
Я с Сургута и в мск и ханты-мансийск ими летаю, потому и фактчекаю:-))))
это просто самые частые направления (считай - рекомендации), попробуй начать вводить нужный город вручную
Затраты на обслуживание приложения конечно несопоставимы с затратами на обслуживание авиалайнеров. Требуется нанимать божественных программистов за много денег и бедная маленькая авиакомпания не может позволить себе такую роскошь.
только бы двигатели не отключали
Хреново, конечно, но по крайней мере можно со смартфона на сайте всё сделать.
да сайт конечно не так удобно как приложение,но все же можно онлайн купить билеты,это главное
Такая же хрень и у уральских авиалийний, хрен зарегистрируешься на рейс, что приложение не пашет постоянный ошибки, что на сайте. Да и по телефону фиг дозвонишься
не удобно получается, но хоть через пк работает, уже не так плохо
А может всё таки не в запретах на приложеньки то дело в первую очередь?