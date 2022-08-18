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Транспорт
TJ

Dodge показал концепт электрического маслкара с акустической системой для имитации рёва мотора Статьи редакции

Электромобиль получился слишком тихим для мощности знаменитого Charger.

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Фото Dodge
  • Американская компания Dodge представила концепт электромобиля Charger Daytona SRT «Banshee» — он полностью электрический, выполненный в традициях производителя — то есть в формате мощного маслкара. Ставший феноменом поп-культуры Charger теперь станет безопасным для окружающей среды.
  • В пресс-релизе компании мало подробностей о технических характеристиках автомобиля. Известно лишь, что новый маслкар оснастили фирменной 800-вольтовой полноприводной силовой установкой мощностью 700 лошадиных сил. Внутри установили изогнутую приборную панель, мультимедийный экран и дополнительный проекционный дисплей.
  • Одна из главных особенностей электрокаров — плавный и тихий ход, что мало сочетается с образом маслкаров. Поэтому в Dodge предусмотрели систему трансмиссии, имитирующую резкие толчки при переключении передач как в машинах с бензиновым двигателем.
  • Кроме того, в корпусе автомобиля располагается полноценная акустическая система, основная задача которой — имитировать звук восьмицилиндрового мотора. По словам представителей компании, Fratzonic (так назвали систему) сможет воспроизводить «выхлоп» громкостью до 126 дБ — этот показатель эквивалентен громкости Dodge Hellcat и превышает порог, при котором звук может причинить болевые ощущения незащищённым ушам.
  • В 2021 году Dodge уже заявляла о планах выпустить электрический маслкар, но тогда анонс прошёл без подробностей. Позже компания также заявила, что в 2024 году прекратит производство бензиновых версий Charger и Challenger. Выход первого электрокара бренда также намечен на 2024 год.
Фото Dodge
Фото Dodge
Фото Dodge

#новость #dodge

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23 комментария
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 Антон

Напоминает историю с первыми тачками: к ним приделывали искусственную голову лошади, потому что народ не хотел пересаживаться с гужевого транспорта на ДВС.

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Aleksei M

Патент есть а вот есть ли реальные изображения в миру? Я не видел на картинах и на первых фотографиях

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StashStash

Скорее выкупаем патент!

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никита смирнов

Над звуком стоит поработать

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Василий Буров

Купите нужный или выберите в подписке )

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Иван Серик

Нужно ещё вибрацию добавить для полного фарша

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Александр

И чтобы через несколько лет акустика эмитировала скрип в салоне)

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Эчис Тюлюш

Выглядит круто 👊

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Олег Павлов

Как ценитель Доджа дизайн одобряю, нестареющая классика в свежем исполнении выглядит огонь

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Redhouses

Красивый машин! Я и на старый слюнной капал. Но акустическая система рева - это прикол!

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Добрый Песец

Машина с имитацией звука и толчков трансмиссии, имитацией водителя и его жены с имитацией оргазма...
.
.
Долбаная матрица однако.

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никита смирнов

Самомаслкат

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Александр

Напоминает какой-то фильм

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Стас Иванов

"Игра в имитиацию"?

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Александр

Не помню к сожалению но там тоже было про электро масклкар с динамиками которые эмитируют звук мотора внутреннего сгорания)

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Alexandr Shilnikov

🤦🏻‍♂️

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Иван Серик

Нахрена ему две стерео системы?!

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Роман

Классный концепт, интересно на сколько изменится внешность у серийной версии.

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World is a Playground

Тюнинговать будут саб и усилок?

В дизайн смогли, получилось красивое.

Но мне кажется что заморочки с озвучкой должного эффекта не принесут

У электрокаров шум другой - гудение воздуха между обмотками.
Вот этот звук как то вытащить наружу...

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Вадим Д.

Зашёл узнать, что такое этот маслкар, а про это ничего )-:

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Alex R

Автомобиль с мощным двигателем

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Andre Macareno

Гачи-автомобиль

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M-S-R

Годно!

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