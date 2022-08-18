Dodge показал концепт электрического маслкара с акустической системой для имитации рёва мотора Статьи редакции
Электромобиль получился слишком тихим для мощности знаменитого Charger.
1332 просмотров
- Американская компания Dodge представила концепт электромобиля Charger Daytona SRT «Banshee» — он полностью электрический, выполненный в традициях производителя — то есть в формате мощного маслкара. Ставший феноменом поп-культуры Charger теперь станет безопасным для окружающей среды.
- В пресс-релизе компании мало подробностей о технических характеристиках автомобиля. Известно лишь, что новый маслкар оснастили фирменной 800-вольтовой полноприводной силовой установкой мощностью 700 лошадиных сил. Внутри установили изогнутую приборную панель, мультимедийный экран и дополнительный проекционный дисплей.
- Одна из главных особенностей электрокаров — плавный и тихий ход, что мало сочетается с образом маслкаров. Поэтому в Dodge предусмотрели систему трансмиссии, имитирующую резкие толчки при переключении передач как в машинах с бензиновым двигателем.
- Кроме того, в корпусе автомобиля располагается полноценная акустическая система, основная задача которой — имитировать звук восьмицилиндрового мотора. По словам представителей компании, Fratzonic (так назвали систему) сможет воспроизводить «выхлоп» громкостью до 126 дБ — этот показатель эквивалентен громкости Dodge Hellcat и превышает порог, при котором звук может причинить болевые ощущения незащищённым ушам.
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Напоминает историю с первыми тачками: к ним приделывали искусственную голову лошади, потому что народ не хотел пересаживаться с гужевого транспорта на ДВС.
Патент есть а вот есть ли реальные изображения в миру? Я не видел на картинах и на первых фотографиях
Скорее выкупаем патент!
Над звуком стоит поработать
Купите нужный или выберите в подписке )
Нужно ещё вибрацию добавить для полного фарша
И чтобы через несколько лет акустика эмитировала скрип в салоне)
Выглядит круто 👊
Как ценитель Доджа дизайн одобряю, нестареющая классика в свежем исполнении выглядит огонь
Красивый машин! Я и на старый слюнной капал. Но акустическая система рева - это прикол!
Машина с имитацией звука и толчков трансмиссии, имитацией водителя и его жены с имитацией оргазма...
.
.
Долбаная матрица однако.
Самомаслкат
Напоминает какой-то фильм
"Игра в имитиацию"?
Не помню к сожалению но там тоже было про электро масклкар с динамиками которые эмитируют звук мотора внутреннего сгорания)
🤦🏻♂️
Нахрена ему две стерео системы?!
Классный концепт, интересно на сколько изменится внешность у серийной версии.
Тюнинговать будут саб и усилок?
В дизайн смогли, получилось красивое.
Но мне кажется что заморочки с озвучкой должного эффекта не принесут
У электрокаров шум другой - гудение воздуха между обмотками.
Вот этот звук как то вытащить наружу...
Зашёл узнать, что такое этот маслкар, а про это ничего )-:
Автомобиль с мощным двигателем
Гачи-автомобиль
Годно!