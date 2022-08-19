РЖД показали дизайн двухэтажного вагона-бистро в поездах дальнего следования Статьи редакции
В вагоне изменили планировку: например, появилась боковая стойка. Все места оборудованы зарядками и кнопкой вызова официанта.
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У вагона обновили дизайн и планировку: например, кроме столиков на четыре человека появилась стойка с поворотными креслами, дополнительная кофемашина, полки для личных вещей и стеллаж для багажа. Также есть две телевизионные панели и информационные табло.
На первом этаже вагона — бар с барной стойкой, есть встроенная ТВ-панель. Все места для пассажиров оборудованы зарядками, светильниками и кнопкой вызова официантов.
- РЖД начали тестировать вагоны-бистро вместо вагонов-ресторанов с мая 2021 года. Кроме названия, изменили технологию приготовления и хранения блюд: раньше их готовил повар во время движения поезда, а теперь в вагон загружают контейнеры с готовой едой. На июнь 2022-го такие вагоны есть в 12 поездах.
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нужны скоростные поезда
состояние путей не позволяет
Какие нам теперь скоростные поезда, такая поезда пришла, что эти бы сохранить.
Написано же — "бистро".
Нужны. Но скоростные поезда в России будут иметь смысл только если ими соединять крупные и оживленные города, расположенные друг от друга относительно недалеко. Типа Москва-Питер-Воронеж-Нижний-Казань, Екатеринбург-Тюмень-Челябинск-Уфа-Пермь, Новосибирск-Омск-Барнаул-Кемерово-Томск. Делать "большие агломерации" эдакие. Поможет и население как-то удержать от отъезда. А тянуть скоростной откуда-нибудь из Абакана в Пензу - все равно все будут на плацкарте "потому что дешевле" для людей из этих городов, где и немного этих людей. В общем, "а смысл?", надо просто для таких нормальные вагоны и составы.
И ваш пример "Рим-Венеция" именно что "популярные и немаленькие города".
Но у властей вон деньги находятся чтобы "второй БАМ" строить, но не на скоростные - потому что ресурсы вывозить по БАМу выгодно, это не "новые рельсы для скоростных", хотя, казалось бы - когда как не сейчас "для поднятия экономики".
И, кстати, 10 часов из Сургута в Тюмень - это вполне может быть потому что грузовые пропускал ваш состав. А люди потерпят.
Чтобы скорее поездовать отсюда? (-:
И все будут зависать на первом этаже в баре (-:
А почему нет?
Я раньше на короткие дневные поездки покупала самый дешёвый билет на верха у туалета, а сама спокойно с комфортом, питанием и без толпы ехала в ресторане, читая книгу без этого гомона, шарахающих дверей, носимых горшков и прочего. Стоечка шикарная.
До первого тоннеля😂
Что до первого тоннеля? Не могли бы вы раскрыть мысль? А то смеющийся смайлик можно читать по-разному.
Нда, а с бистро еще и подороже будет?
ты бы направление написал хотя бы
Это круизный поезд
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Я уже со счета сбился сколько они концептов понапоказывали, а ездят люди в тех же старых обычных вагонах по стране, исключение - разве что Москва-Питер и что-то там из Москвы до типа Нижнего.
Это реальный поезд, который уже есть.
"Кроме названия, изменили технологию приготовления и хранения блюд: раньше их готовил повар во время движения поезда, а теперь в вагон загружают контейнеры с готовой едой."-будет ли вкусной это еда в контейнерах
Так же, как в самолете, но технология куда проще.
Или как было в Старбакс.
При желании, можно сделать вкусно.
В Сапсанах уже лет 10-12 никто не жалуется.
Мне кажется в немецких ICE такой же, видимо немцы продолжают клепать вагоны для РЖД.
Че че, а вагоны хотябы хорошо делают.. Я сам в ржд работал, состояние путей просто пздц. Но именно вагоны сейчас огонь, можно в купехе достойной поехать дешевле чем плацкарте.
у нас вообще все всё ворую,ничо сами придумать не могут
( сарказм)
выглядит нормально,интересно сколько стоит
ощущение, выглядит как после б/у
пропуская кого-то в вагоне, склонитесь на чьим-то столиком, посыпьте перхотью его супчик, кашляните в него, для вкуса.
ещё бы вагоны сделали, два дня ехали из Анапы в Москву, вагон до этого стоял 2 дня на жаре, пустым, без кондиционирования, когда вошли там было +35°, ладно, в Анапе то можно выйти, то там через 20 минут после Анапы часовая остановка и через через 10 ещё одна часовая и всё они служебные(выйти нельзя). Зареклись больше не пользоваться этим методом передвижения
Когда последний раз ехал поездом, то охренел от цен и качества еды в вагоне-ресторане. Кто активней ездит может подсказать: что-то в этом плане изменилось или нет?