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Транспорт
Личный Паша

РЖД показали дизайн двухэтажного вагона-бистро в поездах дальнего следования Статьи редакции

В вагоне изменили планировку: например, появилась боковая стойка. Все места оборудованы зарядками и кнопкой вызова официанта.

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  • Такой вагон появился в туристическом поезде «В Карелию», сообщили РЖД. До конца 2022-го ими оснастят ещё пять поездов.

  • У вагона обновили дизайн и планировку: например, кроме столиков на четыре человека появилась стойка с поворотными креслами, дополнительная кофемашина, полки для личных вещей и стеллаж для багажа. Также есть две телевизионные панели и информационные табло.

  • На первом этаже вагона — бар с барной стойкой, есть встроенная ТВ-панель. Все места для пассажиров оборудованы зарядками, светильниками и кнопкой вызова официантов.

  • РЖД начали тестировать вагоны-бистро вместо вагонов-ресторанов с мая 2021 года. Кроме названия, изменили технологию приготовления и хранения блюд: раньше их готовил повар во время движения поезда, а теперь в вагон загружают контейнеры с готовой едой. На июнь 2022-го такие вагоны есть в 12 поездах.

#новость #ржд

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71 комментарий
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 Андрей Рядькин

нужны скоростные поезда

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BLVCK SQUARE

состояние путей не позволяет

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13 комментариев
Марат Яз

Какие нам теперь скоростные поезда, такая поезда пришла, что эти бы сохранить.

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Ivan Boldyrev

Написано же — "бистро".

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ilia

Нужны. Но скоростные поезда в России будут иметь смысл только если ими соединять крупные и оживленные города, расположенные друг от друга относительно недалеко. Типа Москва-Питер-Воронеж-Нижний-Казань, Екатеринбург-Тюмень-Челябинск-Уфа-Пермь, Новосибирск-Омск-Барнаул-Кемерово-Томск. Делать "большие агломерации" эдакие. Поможет и население как-то удержать от отъезда. А тянуть скоростной откуда-нибудь из Абакана в Пензу - все равно все будут на плацкарте "потому что дешевле" для людей из этих городов, где и немного этих людей. В общем, "а смысл?", надо просто для таких нормальные вагоны и составы.

И ваш пример "Рим-Венеция" именно что "популярные и немаленькие города".

Но у властей вон деньги находятся чтобы "второй БАМ" строить, но не на скоростные - потому что ресурсы вывозить по БАМу выгодно, это не "новые рельсы для скоростных", хотя, казалось бы - когда как не сейчас "для поднятия экономики".

И, кстати, 10 часов из Сургута в Тюмень - это вполне может быть потому что грузовые пропускал ваш состав. А люди потерпят.

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3 комментария
Вадим Д.

Чтобы скорее поездовать отсюда? (-:

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Вадим Д.

И все будут зависать на первом этаже в баре (-:

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Тонкий самолет

А почему нет?
Я раньше на короткие дневные поездки покупала самый дешёвый билет на верха у туалета, а сама спокойно с комфортом, питанием и без толпы ехала в ресторане, читая книгу без этого гомона, шарахающих дверей, носимых горшков и прочего. Стоечка шикарная.

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Василий Цымбал

До первого тоннеля😂

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Никита Шультайс

Что до первого тоннеля? Не могли бы вы раскрыть мысль? А то смеющийся смайлик можно читать по-разному.

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6 комментариев
Всеобщий яд

Нда, а с бистро еще и подороже будет?

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BLVCK SQUARE

ты бы направление написал хотя бы

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10 комментариев
z0mb1e

Это круизный поезд

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Razor

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1 комментарий
ilia

Я уже со счета сбился сколько они концептов понапоказывали, а ездят люди в тех же старых обычных вагонах по стране, исключение - разве что Москва-Питер и что-то там из Москвы до типа Нижнего.

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Парадный цветок

Это реальный поезд, который уже есть.

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3 комментария
Айдар Каримов

"Кроме названия, изменили технологию приготовления и хранения блюд: раньше их готовил повар во время движения поезда, а теперь в вагон загружают контейнеры с готовой едой."-будет ли вкусной это еда в контейнерах

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Парадный цветок

Так же, как в самолете, но технология куда проще.
Или как было в Старбакс.
При желании, можно сделать вкусно.

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dikomm

В Сапсанах уже лет 10-12 никто не жалуется.

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Виолетта

Мне кажется в немецких ICE такой же, видимо немцы продолжают клепать вагоны для РЖД.

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BLVCK SQUARE

Че че, а вагоны хотябы хорошо делают.. Я сам в ржд работал, состояние путей просто пздц. Но именно вагоны сейчас огонь, можно в купехе достойной поехать дешевле чем плацкарте.

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6 комментариев
z0mb1e
Новые вагоны-бистро для АО «ФПК» производит Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в рамках договора на поставку 3730 вагонов различных типов до 2025 года.
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1 комментарий
Никита Румянцев

у нас вообще все всё ворую,ничо сами придумать не могут
( сарказм)

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Phung

выглядит нормально,интересно сколько стоит

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Илья Петраков

ощущение, выглядит как после б/у

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DeepFakescovery channel

пропуская кого-то в вагоне, склонитесь на чьим-то столиком, посыпьте перхотью его супчик, кашляните в него, для вкуса.

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Michael Varnavskiy

ещё бы вагоны сделали, два дня ехали из Анапы в Москву, вагон до этого стоял 2 дня на жаре, пустым, без кондиционирования, когда вошли там было +35°, ладно, в Анапе то можно выйти, то там через 20 минут после Анапы часовая остановка и через через 10 ещё одна часовая и всё они служебные(выйти нельзя). Зареклись больше не пользоваться этим методом передвижения

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Soulis

Когда последний раз ехал поездом, то охренел от цен и качества еды в вагоне-ресторане. Кто активней ездит может подсказать: что-то в этом плане изменилось или нет?

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