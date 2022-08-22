Участники рынка выступили против требования о едином цвете для машин такси — это вынудит перевозчиков уйти в серую зону Статьи редакции
Сейчас требование о цвете есть в 16 регионах, говорят в общественном совете по развитию такси. Но соблюдать его для таксопарков всё дороже.
- Требование к цвету машин такси может вынудить таксистов уйти с легального рынка, пишет Forbes со ссылкой на главу общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову. Из-за санкций купить автомобиль нужного цвета (обычно белого или жёлтого) теперь сложно, а плёнка для оклейки машин сильно подорожала.
- При этом цвет кузова не влияет на безопасность перевозки, что подтвердили в ГИБДД, добавила Зарипова. В «Ситимобиле» считают, что для идентификации машины как легального такси подойдёт и брендирование, шашки или другие знаки. Сервис поддерживает отмену требований по цвету, поскольку это дополнительные расходы, а цены на автомобили, обслуживание и страховки и так выросли.
- Так считают и в «Яндекс Такси»: вводить требование по цвету во всех регионах нерационально. В некоторых регионах рынок развивается во многом благодаря малому и среднему бизнесу, а для них ужесточение условий приведет к существенным затратам. В «Максим» отмечают, что единый цвет имел бы смысл, если бы люди ловили такси «с руки», но в России давно нет такой практики.
- Летом 2022 года общественный совет попросил регионы отменить излишние требования к перевозчикам. В итоге от требований к цвету такси отказались в Вологодской и Амурской областях. В целом в регионах, где есть такие требования, количество выдаваемых разрешений на деятельность по перевозке пассажиров и багажа сократилось в два-четыре раза, указывала Зарипова.
- Регионы получили право вводить требования к цвету машин после принятия закона о такси в 2011 году, напоминает Forbes. По данным общественного совета, сейчас такие нормы действуют в 16 регионах. В июле 2022-го Госдума поддержала в первом чтении новый законопроект о такси, который предлагает в том числе закрепить норму о «цветографической схеме» и фонаре на крыше.
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Боже, какие же идиоты сидят в Госдуме
А что вы хотите, чтобы там эффективные кадры сидели? Ну чисто из соображений не может спортсмен, шоумен или прочий деятель с мандатом не нести хуйню
Пардон, ошибся
Кто-то из депутатовских имеет "свечной заводик" по производству лакокраски? Или жаждет отжать тендер на всю покраску и перекраску?
Какой смысл в едином цвете, если так или иначе на телефон придёт сообщение о модели, цвете и номере такси?
Госдура вечно палки в колеса вставляет. Как будто от цвета машины НОЛОГЕ будут больше капать
Цвет машин, это и штрафы за его отсутствие и дополнительные расходы на пленку. Все законы сейчас принимаются в чьих-либо интересах.
Вот я не могу понять, неужели люди сидящие в госдуме вообще не умеют думать? Им за что деньги то платят?
Они «что-то» пытаются сделать, а бизнесмены, и другие Здравомыслящие люди, организации бегут им объяснять что так делать не надо, это только навредит. Последнее время это особенно набирает обороты.
Это же стыд…
Зачистка конкурентов в интересах отдельных крупных таксопарков. Можно ещё дальше пойти и запретить использовать машины вражьих марок, только ваз, уаз и газ. Где Волга с шашечками)
Можно разработать несколько цветографических схем, в сотрудничестве с агрегаторами и таксопарками, учитывая распространённые цвета автомобилей.
Но нет! Это слишком сложно видимо