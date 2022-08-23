Бывший инженер Apple признался в краже чертежей для беспилотного автомобиля компании перед переходом на работу в Xpeng Статьи редакции
Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в $250 тысяч.
- Бывший сотрудник Apple Сяолан Чжан признал себя виновным в краже конфиденциальной информации Apple. Суд назначил вынесение приговора на 14 ноября 2022 года.
- Чжану предъявили обвинение в июле 2018-го. По версии следствия, он получил 25-страничный документ с подробными чертежами процессора для автономного автомобиля Apple.
- В апреле того же года Чжан уволился из компании, «чтобы быть ближе к больной матери в Китае». Позже компания узнала, что он перешёл на работу к китайскому производителю электромобилей Xpeng. Чжана арестовали в международном аэропорту Сан-Хосе перед рейсом в Китай.
- В Xpeng заявили, что не имеют отношения к делу, не знают подробностей, не участвовали в расследовании и не имеют связанных с этим споров с Apple.
- В 2019 году было подобное дело, связанное с Xpeng. Tesla заявила, что её бывший сотрудник Цао Гуанчжи украл запатентованную технологию автопилота перед тем, как устроиться на работу к китайскому производителю. Дело закрыли в 2021 году, бывший работник обязался выплатить компенсацию Tesla.
- Apple запланировала выпустить беспилотник без руля и педалей в 2025 году, по данным Bloomberg.
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Американцам надо нанимать русских, а не китайцев. Русский даже если что-то и украдёт, то в АвтоВАЗе над ним будут просто ржать, валяясь на полу и надрывая животы от смеха.
я бы не признался D
Ну в целом ничего нового США сильно облажались начав работать с Китаем и пустив их в страну в таком количестве.
Тайланд мог бы многое о китайцах рассказать и их тактике отжима всего. РФ вот сейчас по тем же граблям пойдёт. И оглянутся не успеем как все заводы станут китайскими и 80% Сибири будет на китайском разговарить.
Как-то много совпадений. Не думаете?)
Спиздили дизайн у москвича и повесили свои яблоки 😀
В 2019 году было подобное дело, связанное с Xpeng. Tesla заявила, что её бывший сотрудник Цао Гуанчжи украл запатентованную технологию автопилота перед тем, как устроиться на работу
Сказали не имеют, значит не имеют - чего бубнеть то
Он просто хотеть мешок рис и кошка жена. Но не сложилось
10 лет тюрьмы- сурово
Генерал Ли Кван Ю знал с кем имеет дело когда строил процветающий Сингапур.
кляти гуки
Если вам принесли что-то ворованное, этим, конечно, не стоит пользоваться. Во-первых, это означает что вас самих точно также с потрохами продадут, а во-вторых, все тайное обязательно станет явным и вы все равно не сможете это использовать.
Сейчас где-то китайская компания порвалась от смеха
Зачем увольняться то? Тем более китайцу, так еще и с такими планами…
Взял бы отпуск и свалил бы в Китай сразу. Профит 😂
Погдите-ка! Не понял про Теслу.
Американский бизнесмен Илон Маск заявил о том, что он не верит в патенты, пользу из которых извлекают не сами изобретатели, а лишь гигантские корпорации и юристы.
В своем стремлении сделать мир чище миллиардер отметил, что все патенты корпорации Tesla отныне без каких-либо лицензионных отчислений становятся доступными для всех желающих. В своем заявлении Маск пояснил, что компания не будет инициировать какие-либо иски, связанные с нарушением ее патентов, против тех, кто намерен использовать технологии Tesla. https://auto.mirtesen.ru/blog/43029150139/Ilon-Mask-podaril-patentyi-Tesla-vsemu-miru---dlya-teh,-kto-ne-p
Тут, всё таки, немного разные истории.
Одно дело, когда ты требуешь отчислений за то, что кто-то сделал на своём смартфоне скругление углов под таким же градусом, как в твоем патенте.
(т.е. исходя из публично доступных данных или просто по совпадению люди воспроизвели то же, на что у тебя есть патент)
Другое дело, когда твой сотрудник заливает рабочий исходный код в свой личный айклауд и едет работать к конкурентам.
В США многие признаются даже если не виновны.
Там делают вилочку, 30 лет с вероятностью 50/50 или 10 лет.
Прокуратура не хочет ошибаться.
Демократия))))
Во многих судебных процессах участвовал в сша? Вы все такие патриоты, пока вас самих на бутылку не посадят
Это в России количество оправдательных приговоров 0,3%. Сажают просто потому, что подозревают.
как обычно просто разные сорта говна
Но если ты прав, бери адвоката и отсуди у этих корпокрыс состояние ?
А если заведомо знаешь что украл - то штраф и\или несколько лет не такой уж и вариант плохой.
Кейсов выиграных дел у гигантов там полно, почему же даже не попробовал ? В случае с Теслой, никто не пострадал
к тому же заявления Ген.Дира Xpeng .“One of the reasons Xpeng was founded was because Elon Musk made Tesla’s patents available. It was so exciting,” He said in an interview at the firm’s headquarter in Guangzhou on Thursday.
Так получаеться пиндосы виноваты, или же дядечка Чу с мира по ниточки тянет?
Адвокат дорого. И все равно не гарантия.
Поэтому они тебя соблазняют на срок.
p.s. я не про этого чувака сейчас конкретно, а вообще.
Если дадут 10 лет тюрьмы, то будет время подумать над отношением к чужой интеллектуальной собственности, патентам и лицензированному коду.
Может и его друзья китайцы тоже задумаются прежде чем оказаться в тюрьме.
Одним китайцем можно пожертвовать чтобы получить технологию, над которой пришлось бы поработать 1000 китайцам лет 10. Это «китайский» техпроцесс такой )) Украл-передал-сел. Готово :) по факту: очень даже эффективно.