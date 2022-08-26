Транспорт
Старательный фонарь

Mercedes-Benz запланировал продать свой завод в Подмосковье — «Ъ» Статьи редакции

В самой компании говорят, что «рассматривают разные варианты ведения бизнеса в России».

  • Речь идёт о площадке в подмосковном Есипово, которая принадлежит «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», рассказали источники «Коммерсанта» в автопроме и на рынке недвижимости. В этой компании 20% у СП «Даймлер КамАЗ Рус», остальное — у головной Mercedes-Benz AG.
  • По словам одного из собеседников, завод выставлен на продажу. Другой источник в автопроме говорит, что сделка находится на заключительной стадии: покупателем станет российский дилер, но есть некоторые «проблемы с документами» у Mercedes.
  • Как утверждает источник на рынке недвижимости Подмосковья, на завод претендует в том числе дилер «Автодом». По словам собеседника в одном из автоконцернов, в тендере участвуют несколько дилеров. Источник в авторитейле отмечает, что речь о комплексной сделке: в неё также включены права дистрибутора бренда на российском рынке.
  • В российском офисе Mercedes-Benz сообщили, что компания «рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России», но конкретных решений пока нет.
  • По мнению источника на авторынке, Mercedes-Benz, завод которого запустился только в 2019 году, не вернул вложения, поэтому для него имеет смысл сохранить возможность обратного выкупа площадки. Другой источник в автопроме отмечает, что площадка может быть интересна китайским концернам, которые сейчас обсуждают локализацию в России.

#новость #автомобили #mercedesbenz

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53 комментария
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 LB

Подмосквич

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Нравственный кавалер

ПодГАЗон

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СвяТой_ТапоК

Может качество сборки повысится, это хорошо.

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Пришелец 8

Ахахаха! С чего бы ему повыситься?

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5 комментариев
Михаил Затолокин

А что, у вас проблемы со сборкой вашего Мерседеса сейчас? Или так прост, накинуть в комменты решили

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Марат Яз

Как долго, после этого кидка, напуганные инвесторы ничего не будут строить в России?

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Лёха

Мерседес сам себя кинул, их никто не выгоняет. Ну кроме их же собственного правительства))

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13 комментариев
Sam

Их заставляют продавать?

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6 комментариев
Инкогнито

Все правильно! Только Лады! Нечего на западных машинах ездить! Они же плохие! Всех пересадить на Лады, Нивы и копии Бентли!

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Марат Яз

"Унизительную зависимость от западных производителей" заменим на "воодушевляющую зависимость от китайских".

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1 комментарий
Утка-хрутка

Не всех 😏

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Грузовой якорь

Не всех! Я не пересажусь...

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Jedan

Китайцы, привет

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Alexey Taruntaev

А китайцам нахер он нужен? Платежеспособность в стране маленькая, население небольшое, перспектив к росту рынка нет, цена работы аборигенов выше чем в китае.

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8 комментариев
Айрат Галиуллин

Беру за 600 рублей

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Пришелец 8

Опередил! Я думал первый 500 предложу)

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Вадим

Свято место пусто не бывает :)

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Псков Бурито
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Интеллигентный коктейль

Не пойму зачем дилерам завод!? Теперь сейлзы будут работягам дедлайны ставить что ли или сами будут собирать?

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Leonid Manilov

сумму продажи не раскрывают получается

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