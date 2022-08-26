Mercedes-Benz запланировал продать свой завод в Подмосковье — «Ъ» Статьи редакции
В самой компании говорят, что «рассматривают разные варианты ведения бизнеса в России».
- Речь идёт о площадке в подмосковном Есипово, которая принадлежит «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», рассказали источники «Коммерсанта» в автопроме и на рынке недвижимости. В этой компании 20% у СП «Даймлер КамАЗ Рус», остальное — у головной Mercedes-Benz AG.
- По словам одного из собеседников, завод выставлен на продажу. Другой источник в автопроме говорит, что сделка находится на заключительной стадии: покупателем станет российский дилер, но есть некоторые «проблемы с документами» у Mercedes.
- Как утверждает источник на рынке недвижимости Подмосковья, на завод претендует в том числе дилер «Автодом». По словам собеседника в одном из автоконцернов, в тендере участвуют несколько дилеров. Источник в авторитейле отмечает, что речь о комплексной сделке: в неё также включены права дистрибутора бренда на российском рынке.
- В российском офисе Mercedes-Benz сообщили, что компания «рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России», но конкретных решений пока нет.
- По мнению источника на авторынке, Mercedes-Benz, завод которого запустился только в 2019 году, не вернул вложения, поэтому для него имеет смысл сохранить возможность обратного выкупа площадки. Другой источник в автопроме отмечает, что площадка может быть интересна китайским концернам, которые сейчас обсуждают локализацию в России.
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Подмосквич
ПодГАЗон
Может качество сборки повысится, это хорошо.
Ахахаха! С чего бы ему повыситься?
А что, у вас проблемы со сборкой вашего Мерседеса сейчас? Или так прост, накинуть в комменты решили
Как долго, после этого кидка, напуганные инвесторы ничего не будут строить в России?
Мерседес сам себя кинул, их никто не выгоняет. Ну кроме их же собственного правительства))
Их заставляют продавать?
Все правильно! Только Лады! Нечего на западных машинах ездить! Они же плохие! Всех пересадить на Лады, Нивы и копии Бентли!
"Унизительную зависимость от западных производителей" заменим на "воодушевляющую зависимость от китайских".
Не всех 😏
Не всех! Я не пересажусь...
Китайцы, привет
А китайцам нахер он нужен? Платежеспособность в стране маленькая, население небольшое, перспектив к росту рынка нет, цена работы аборигенов выше чем в китае.
Беру за 600 рублей
Опередил! Я думал первый 500 предложу)
Свято место пусто не бывает :)
Не пойму зачем дилерам завод!? Теперь сейлзы будут работягам дедлайны ставить что ли или сами будут собирать?
сумму продажи не раскрывают получается