«Ситуация очень позитивная»: глава «Аэрофлота» об успехах в кризис и планах купить 323 российских самолета Статьи редакции
Большая часть самолётов — Sukhoi Superjet и МС-21.
- Владимир Путин провёл рабочую встречу с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским, пишет «Коммерсантъ». На ней Александровский заявил, что оценивает нынешнюю ситуацию в отрасли как очень позитивную.
- По его словам, благодаря субсидиям от государства — около 50 млрд рублей — в 2022 году вырастет объём перевозок.
- Александровский отметил, что несмотря на закрытие 11 российских аэропортов, компания смогла переориентировать спрос: сейчас она летает по 111 направлениям — это на 18 больше, чем в 2021 году.
- Также «Аэрофлот» увеличил количество рейсов: например, по направлению Москва — Санкт-Петербург стало 45 ежедневных рейсов вместо 31, в Сочи — 25 вместо 15.
- В ближайшие годы авиакомпания планирует расширить парк — за счёт российских самолётов. Она планирует купить 323 самолёта: из них 73 — это Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 и 40 — Ту-214. Для этого придётся привлекать дополнительных пилотов — около 3,5 тысячи.
- Цены на перевозки пассажиров не изменились, утверждает Александровский. Даже больше — они стали ниже на 10%, чем в 2021 году и на 21% меньше, чем в 2019-м.
- О планах «Аэрофлот» купить 300 самолётов российского производства в июне рассказали «Ведомости».
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Новость одной строкой:
«Ситуация очень позитивная благодаря субсидиям от государства — около 50 млрд рублей" - заявил глава Аэрофлота, кланяясь в ноги
Жалкие $820 млн. В Штатах вон на стартап инвестиций $350 млн. дали, а Вы говорите…
Странная тема хвалиться будущим. Россия планируем заработать. Аэрофлот закупить. ВАЗ построить. И так далее. Все планируют.
А кто создаст эти 300 самолетов?
Создатель
Я создал, залетайте
Ну не ты конечно, бугагашечка.
Ничего удивительного: тот директор, который считал что ситуация не очень позитивная, ушел в отставку в середине марта. А заместитель директора, который отвечал за стратегию развития, в марте уехал из России.
Тот директор просто стресса не выдержал и убежал на другую работу в госсистеме. Вы с гендиром победы не путайте
Ноги ампутировали, но дали коляску.
И даже не электрическую.
С такими-то субсидиями - сплошной позитив)
Все проще. Александровский гендиром отработал всего 4 месяца просто, потому на позитиве. Как начнет отдуваться за Аэрофлот, да еще без вазелина, посмотрим, что скажет.
У тя и таких-то нет, бугага.
Да ладно?оценивает нынешнюю ситуацию в отрасли как очень позитивную.
А ну все понятноПо его словам, благодаря субсидиям от государства — около 50 млрд рублей
В планах купить стотыщ самолетов, которые еще не построили
Почти все авиакомпании берут самолеты в лизинг или делают предзаказ. Самолёт, это не булочка, которая может испечься и лежать на полке в ожидании покупателя.
А также 130 межконтинентальных дирижабля, 170 космолётов и 1 кукурузник.
Камон. Какой не построили?! Они уже летают. Направлений же на 15 миллиардов увеличили сразу
"Она планирует купить 323 самолёта: из них 73 — это Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 и 40 — Ту-214"
Боинг в лучший год поставлял в мире 750 самолетов. Сомневаюсь что нашим посильно произвести 210 мс21. Насколько знаю их всего произвели 2 шт. Или это план на 20 лет?) Тогда возможно
Кто первым рискнёт доверить свою жизнь Сукхому?
Я уже доверял в марте этого года. Теперь быстро осваиваю приложение РЖД. Лучше долго и живым чем быстро и на Сухом
А ты не летал сухим?
У нас в области они летают. Норм. Хотя именно с нашим сухим (Мурманск) и случилась авиакатастрофа. Но тот же Боинг вообще списал свои катастрофы на индусов-аутсорсеров.
Нормальный самолет, летал без проблем. Хотя бы не рулят сами в землю, как некоторые Боинги.
У меня дядя в Афганистане воевал, на Су-25 летал. Живой вроде.
«Ситуация очень позитивная»
Сколько глав Аэрофлота должно поменяться, чтобы увидеть позитив?
Там скорее так — если глава не увидит позитив, то его поменяют на другого.
Я так понимаю, что такие отчёты при встрече с Путиным дают в каждой отрасли)
Встретившись с Путиным, что вы ему скажете?)
Российский лайнер Sukhoi SuperJet-100, выполнявший первый в своей истории демонстрационный тур по шести странам Азии, врезался в вертикальный склон горы Салак в Индонезии. На его борту находились 45 человек, все они погибли.
У всех производителей есть катастрофы. Самый громкий скандал последнего времени всё таки с боингом, который макс.
Очень интересно, а теперь можно сходить в вики и узнать про причины.
"50 миллиардов"...
"Цены не изменились"...
"Количество пунктов выросло"...
Только по первому пункту вопросов нет- неудивительно что "все позитивно". Разве что "а сколько получат другие?". И хотелось бы хотя бы цифры по заполняемости от него услышать. А то что цены не изменились "очень крайне сомнительно".
В деньгах - МС-21 стоит от 70 до 90 млн долларов, то есть 210 штук - это по средней цене в 80 млн будет почти 17 млрд долларов.
В общем - довольно астрономические цифры для авиационной промышленности, сможет ли она переварить такие объемы - не понятно. Объем требуемых инвестиций в отрасль бы кто то посчитал, чтобы заказы наших авиакомпаний переварить.
Да забей тут не стоит искать логику, сейчас главное чиновникам изображать бурную деятельность и проявлять инициативу, а как там будет к 25 уже никого не волнует, за срывы таких программ уголовные дела не заводят.
Денис, ну ты же должен понимать, что в России нет таких астрономических сумм, которые бы компактно не делились на несколько человек.
SSJ стоит 35 млн долларов, произвели 227, это 8 ярдов
в чем проблема переварить? это же не за 1 год
Ну да, ну да, ага. А пока разбирают на запчасти существующие.
https://msk1.ru/text/world/2022/06/07/71391890/
Дядь, может стоит добавить тогда и цитату из указанной тобой статьи?
«в авиакомпании ответили, что борт проходит «тяжелое» техническое обслуживание. Во время такой проверки самолет разбирают, чтобы проинспектировать его целиком.»
https://www.youtube.com/watch?v=jwdoRgmmzww
Пиздеть не мешки ворочать
В суперджете слишком много комплектующих импортозамещать надо... Тут проще поднять производство уже сертифицированного, аналогичного по характеристиками Ту-334.
В МС-21 с этим попроще, там уже идет процесс получения сертификата летной годности два борта с нашими ПД-14
У 214 с этим все хорошо - там нет импортных комплектующих.
В общем и целом лет на 10 вполне посильно.
Ту-334 не существует.
В "наших" ПД-14 не наши подшипники, электроника и агрегаты.
А вот Ту-204 или Ту-214 вполне реалистичный вариант.
Мне бы субсидию, я бы тоже жахнул. В первую очередь, взятку Мишустину.
половина диспетчеров и пилотов в простое, но у них ситуация очень позитивная
всего то две три яхты или яхта и дворец, следующий год придется выделить соточку иначе совсем никак
Конечно позитивная. Попробовал бы он при Путине сказать что-нибудь другое.
оптмизма российским чиновникам не занимать...если не учитывать реальное положение дел:
* по данным Минтранса РФ, доля самолетов зарубежного производства в коммерческом парке пассажирских самолетов на 20.04.2022 составляет 67,1%, но на них приходится около 95% пассажирооборота
* из общего количества самолетов (1 287) – только 1 101 пассажирских. Остальные – это грузовые самолеты (84), бизнес-джеты (42), а также 60 самолетов (предположительно) госавиации
* в коммерческой эксплуатации всех российских авиакомпаний находились 714 пассажирских самолетов емкостью от 50 до 300 кресел. 90 широкофюзеляжных самолетов, магистральных узкофюзеляжных – 693, региональных самолетов – 18
* из 801 самолетов «основной авиации» самолетов производства Airbus в конце 2021 года насчитывалось 298, производства Boeing – 236, прочих самолетов иностранного производства (Embraer и пр.) – 23
* 78 самолетов (все они, естественно, иностранного производства, арестованы по требованиям лизингодателей за рубежом) и это данные на конец апреля
* Самолетов российского производства – 157 из 723 или 21,7%
* Средний возраст пассажирских самолетов коммерческих авиакомпаний составляет около 10,5 лет
Надеюсь, что «323 российских самолета» покупаются не на «органы», ну или не только на органы.
Не только лишь на органы.
Да 50 млрд рублей это ого-го какие деньги, Самое главное чтобы долго летали и не разбивались. А то только и слышишь разбиваются самолёты😭😭😭😲😲😲
Ценник стал ниже, где?
В Симферополь
Ну, я конечно тоже не верю, что прямо так 300 и построят, но есть давно известный принцип: проси больше, чтобы хоть часть получить. С учетом возможностей авиапромышленности, сотню построят - и нормально. В СССР вообще обеспечивали 100% рейсов своими самолетами. Заодно подстегнут развитие смежных отраслей - электроники, нефтехимии, металлообработки.
Строго говоря, боевая авиатехника, видимо, обходится без иностранных комплектующих, так что (теоретически) потенциал есть... Но фактически его нет. Наши назначенцы - не Илоны Маски, они тупые функционеры, умеющие лишь до усрачки бояться начальства.
Все только на пользу
Очень позитивная, ага. Бизнес просто попёр. Прибыль улетела в космос.
Ну так 50 млрд
Всё просто З А Ш И Б Е Н Н О, Владимир Владимирович!
такое чувство, как будто читаешь новости из прекрасного будущего
Страшно, очень странно мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое…
SuperJet
С чего бы аэрофлоту снижать цены, возникает закономерный вопрос? И как ситуация могла улучшиться, если все рейсы за границу у них закрыты?
массу причин для этого самого снижения можно найти:
1. Аэрофлот далеко не бюджетный перевозчик, а денег у людей стало меньше. Заполняемость рейсов и обороты сильно упали, с этим нужно что-то делать. Возможно, решили отказаться от части потенциальной прибыли, чтобы не загонять себя в ещё больший убыток. Лучше пусть купят чуть дешевле, чем не купят совсем;
2. Сократились рейсы за рубеж, потому что Аэрофлот на его основные зарубежные направления больше не пускают. Считали наверняка среднюю стоимость, а наибольшая наценка была как раз на рейсы за рубеж;
3. В связи с сокращением количества рейсов сократили штат, упали расходы на ФОТ и сопутствующие вещи;
4. Субсидии от государства 🤷🏻♂️
Полагаю, что любой, получив субсидию в 50 миллиардов, счёл бы ситуацию весьма позитивной.
Шутка за шуткой 🐇
Ну, если российский авиапром действительно сможет поставить такое количество самолетов, то критики утрутся.
Если не сможет, то утремся все мы, так как непонятно, на чем летать.
Ну, они могут их покупать в течение 300 лет, по штуке в год, если по 3-4 будут выпускать - вообще шикардос. Поэтому тут все вполне себе очень даже реально.
РФ больше не построит ни одного самолета. Я так лично решил, проведя беглый анализ. Даже ssj.
Авионики нет вообще. Двигателей нет вообще. Вместо них буквы в пресс-релизах. Готов поспорить в вами на купюру покрупнее. Но вы же через год и через 10 лет скажете что «надо еще подождать».
Но от божьей росы не спешите утиратся. А то всю кожу сотрете.
купить 323 самолёта - когда?