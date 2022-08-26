Транспорт
Растительный Мурод

«Ситуация очень позитивная»: глава «Аэрофлота» об успехах в кризис и планах купить 323 российских самолета Статьи редакции

Большая часть самолётов — Sukhoi Superjet и МС-21.

  • Владимир Путин провёл рабочую встречу с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским, пишет «Коммерсантъ». На ней Александровский заявил, что оценивает нынешнюю ситуацию в отрасли как очень позитивную.
  • По его словам, благодаря субсидиям от государства — около 50 млрд рублей — в 2022 году вырастет объём перевозок.
  • Александровский отметил, что несмотря на закрытие 11 российских аэропортов, компания смогла переориентировать спрос: сейчас она летает по 111 направлениям — это на 18 больше, чем в 2021 году.
  • Также «Аэрофлот» увеличил количество рейсов: например, по направлению Москва — Санкт-Петербург стало 45 ежедневных рейсов вместо 31, в Сочи — 25 вместо 15.
  • В ближайшие годы авиакомпания планирует расширить парк — за счёт российских самолётов. Она планирует купить 323 самолёта: из них 73 — это Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 и 40 — Ту-214. Для этого придётся привлекать дополнительных пилотов — около 3,5 тысячи.
  • Цены на перевозки пассажиров не изменились, утверждает Александровский. Даже больше — они стали ниже на 10%, чем в 2021 году и на 21% меньше, чем в 2019-м.
  • О планах «Аэрофлот» купить 300 самолётов российского производства в июне рассказали «Ведомости».

#новость #аэрофлот

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139 комментариев
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 Сидор

Новость одной строкой:

«Ситуация очень позитивная благодаря субсидиям от государства — около 50 млрд рублей" - заявил глава Аэрофлота, кланяясь в ноги

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Valentin Dombrovsky

Жалкие $820 млн. В Штатах вон на стартап инвестиций $350 млн. дали, а Вы говорите…

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2 комментария
Grandzlo

Странная тема хвалиться будущим. Россия планируем заработать. Аэрофлот закупить. ВАЗ построить. И так далее. Все планируют.

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4 комментария
Сергей Кондык

А кто создаст эти 300 самолетов?

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Max

Создатель

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3 комментария
Sergey Vasiliev

Я создал, залетайте

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Рамир Собалов

Ну не ты конечно, бугагашечка.

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Vikenty

Ничего удивительного: тот директор, который считал что ситуация не очень позитивная, ушел в отставку в середине марта. А заместитель директора, который отвечал за стратегию развития, в марте уехал из России.

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Blackrock

Тот директор просто стресса не выдержал и убежал на другую работу в госсистеме. Вы с гендиром победы не путайте

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7 комментариев
Недовольный цвет
Ситуация очень позитивная

Ноги ампутировали, но дали коляску.

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3216q114

И даже не электрическую.

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igotosochi

С такими-то субсидиями - сплошной позитив)

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Вася Пражкин

Все проще. Александровский гендиром отработал всего 4 месяца просто, потому на позитиве. Как начнет отдуваться за Аэрофлот, да еще без вазелина, посмотрим, что скажет.

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2 комментария
Рамир Собалов

У тя и таких-то нет, бугага.

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Мурад Муртазалиев

Да ладно?

оценивает нынешнюю ситуацию в отрасли как очень позитивную.

А ну все понятно

По его словам, благодаря субсидиям от государства — около 50 млрд рублей
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Artem 69

В планах купить стотыщ самолетов, которые еще не построили

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Андрей

Почти все авиакомпании берут самолеты в лизинг или делают предзаказ. Самолёт, это не булочка, которая может испечься и лежать на полке в ожидании покупателя.

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15 комментариев
Молодой алмаз

А также 130 межконтинентальных дирижабля, 170 космолётов и 1 кукурузник.

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Дополнительный цветок

Камон. Какой не построили?! Они уже летают. Направлений же на 15 миллиардов увеличили сразу

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Сладкий пирожок

"Она планирует купить 323 самолёта: из них 73 — это Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 и 40 — Ту-214"

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RomanAno

Боинг в лучший год поставлял в мире 750 самолетов. Сомневаюсь что нашим посильно произвести 210 мс21. Насколько знаю их всего произвели 2 шт. Или это план на 20 лет?) Тогда возможно

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5 комментариев
15 сантиметров в обхвате

Кто первым рискнёт доверить свою жизнь Сукхому?

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Сидор

Я уже доверял в марте этого года. Теперь быстро осваиваю приложение РЖД. Лучше долго и живым чем быстро и на Сухом

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9 комментариев
Александр Селиванов

А ты не летал сухим?

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6 комментариев
unknown

У нас в области они летают. Норм. Хотя именно с нашим сухим (Мурманск) и случилась авиакатастрофа. Но тот же Боинг вообще списал свои катастрофы на индусов-аутсорсеров.

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Эмиль

Нормальный самолет, летал без проблем. Хотя бы не рулят сами в землю, как некоторые Боинги.

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Allestor Klei

У меня дядя в Афганистане воевал, на Су-25 летал. Живой вроде.

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Feduard Klimkin

«Ситуация очень позитивная»

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Gatito

Сколько глав Аэрофлота должно поменяться, чтобы увидеть позитив?

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Alexey V

Там скорее так — если глава не увидит позитив, то его поменяют на другого.

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Soulis

Я так понимаю, что такие отчёты при встрече с Путиным дают в каждой отрасли)

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Blackrock

Встретившись с Путиным, что вы ему скажете?)

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2 комментария
Сергей Кондык

Российский лайнер Sukhoi SuperJet-100, выполнявший первый в своей истории демонстрационный тур по шести странам Азии, врезался в вертикальный склон горы Салак в Индонезии. На его борту находились 45 человек, все они погибли.

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Denis Kiselev

У всех производителей есть катастрофы. Самый громкий скандал последнего времени всё таки с боингом, который макс.

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2 комментария
Gatito

Очень интересно, а теперь можно сходить в вики и узнать про причины.

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1 комментарий
ilia

"50 миллиардов"...

"Цены не изменились"...

"Количество пунктов выросло"...

Только по первому пункту вопросов нет- неудивительно что "все позитивно". Разве что "а сколько получат другие?". И хотелось бы хотя бы цифры по заполняемости от него услышать. А то что цены не изменились "очень крайне сомнительно".

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Denis Kiselev

В деньгах - МС-21 стоит от 70 до 90 млн долларов, то есть 210 штук - это по средней цене в 80 млн будет почти 17 млрд долларов.
В общем - довольно астрономические цифры для авиационной промышленности, сможет ли она переварить такие объемы - не понятно. Объем требуемых инвестиций в отрасль бы кто то посчитал, чтобы заказы наших авиакомпаний переварить.

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Ярослав

Да забей тут не стоит искать логику, сейчас главное чиновникам изображать бурную деятельность и проявлять инициативу, а как там будет к 25 уже никого не волнует, за срывы таких программ уголовные дела не заводят.

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Denis Ramzaev

Денис, ну ты же должен понимать, что в России нет таких астрономических сумм, которые бы компактно не делились на несколько человек.

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t t

SSJ стоит 35 млн долларов, произвели 227, это 8 ярдов
в чем проблема переварить? это же не за 1 год

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Лысый криптоинвестор
Аэрофлот планирует купить 323 российских самолёта

Ну да, ну да, ага. А пока разбирают на запчасти существующие.
https://msk1.ru/text/world/2022/06/07/71391890/

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unknown

Дядь, может стоит добавить тогда и цитату из указанной тобой статьи?

«в авиакомпании ответили, что борт проходит «тяжелое» техническое обслуживание. Во время такой проверки самолет разбирают, чтобы проинспектировать его целиком.»

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1 комментарий
ъуъ
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Сергей С.

https://www.youtube.com/watch?v=jwdoRgmmzww

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Izabella D

Пиздеть не мешки ворочать

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Victor Pomortseff

В суперджете слишком много комплектующих импортозамещать надо... Тут проще поднять производство уже сертифицированного, аналогичного по характеристиками Ту-334.
В МС-21 с этим попроще, там уже идет процесс получения сертификата летной годности два борта с нашими ПД-14
У 214 с этим все хорошо - там нет импортных комплектующих.
В общем и целом лет на 10 вполне посильно.

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Александр Вербицкий

Ту-334 не существует.
В "наших" ПД-14 не наши подшипники, электроника и агрегаты.
А вот Ту-204 или Ту-214 вполне реалистичный вариант.

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1 комментарий
Груднев Грудин

Мне бы субсидию, я бы тоже жахнул. В первую очередь, взятку Мишустину.

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Максим Степанов

половина диспетчеров и пилотов в простое, но у них ситуация очень позитивная

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Zavodnoi Traktor

всего то две три яхты или яхта и дворец, следующий год придется выделить соточку иначе совсем никак

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Влад Светлый

Конечно позитивная. Попробовал бы он при Путине сказать что-нибудь другое.

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Zoringer
оценивает нынешнюю ситуацию в отрасли как очень позитивную

оптмизма российским чиновникам не занимать...если не учитывать реальное положение дел:
* по данным Минтранса РФ, доля самолетов зарубежного производства в коммерческом парке пассажирских самолетов на 20.04.2022 составляет 67,1%, но на них приходится около 95% пассажирооборота
* из общего количества самолетов (1 287) – только 1 101 пассажирских. Остальные – это грузовые самолеты (84), бизнес-джеты (42), а также 60 самолетов (предположительно) госавиации
* в коммерческой эксплуатации всех российских авиакомпаний находились 714 пассажирских самолетов емкостью от 50 до 300 кресел. 90 широкофюзеляжных самолетов, магистральных узкофюзеляжных – 693, региональных самолетов – 18
* из 801 самолетов «основной авиации» самолетов производства Airbus в конце 2021 года насчитывалось 298, производства Boeing – 236, прочих самолетов иностранного производства (Embraer и пр.) – 23
* 78 самолетов (все они, естественно, иностранного производства, арестованы по требованиям лизингодателей за рубежом) и это данные на конец апреля
* Самолетов российского производства – 157 из 723 или 21,7%
* Средний возраст пассажирских самолетов коммерческих авиакомпаний составляет около 10,5 лет

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Вадим Д.

Надеюсь, что «323 российских самолета» покупаются не на «органы», ну или не только на органы.

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Analtoy Wasserschlang

Не только лишь на органы.

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Гульнара Абдюшева

Да 50 млрд рублей это ого-го какие деньги, Самое главное чтобы долго летали и не разбивались. А то только и слышишь разбиваются самолёты😭😭😭😲😲😲

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Константин Платунов

Ценник стал ниже, где?

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Игорь Протасов

В Симферополь

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Эмиль

Ну, я конечно тоже не верю, что прямо так 300 и построят, но есть давно известный принцип: проси больше, чтобы хоть часть получить. С учетом возможностей авиапромышленности, сотню построят - и нормально. В СССР вообще обеспечивали 100% рейсов своими самолетами. Заодно подстегнут развитие смежных отраслей - электроники, нефтехимии, металлообработки.

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чертов бадминтон

Строго говоря, боевая авиатехника, видимо, обходится без иностранных комплектующих, так что (теоретически) потенциал есть... Но фактически его нет. Наши назначенцы - не Илоны Маски, они тупые функционеры, умеющие лишь до усрачки бояться начальства.

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6 комментариев
Serghei Maveriz

Все только на пользу

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Alexey V

Очень позитивная, ага. Бизнес просто попёр. Прибыль улетела в космос.

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Игорь Протасов

Ну так 50 млрд

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Дополнительный цветок

Всё просто З А Ш И Б Е Н Н О, Владимир Владимирович!

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Alex Kalashnikoff

такое чувство, как будто читаешь новости из прекрасного будущего

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A.A. Rayskiy

Страшно, очень странно мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое…
SuperJet

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Михаил Волков

С чего бы аэрофлоту снижать цены, возникает закономерный вопрос? И как ситуация могла улучшиться, если все рейсы за границу у них закрыты?

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Mike

массу причин для этого самого снижения можно найти:
1. Аэрофлот далеко не бюджетный перевозчик, а денег у людей стало меньше. Заполняемость рейсов и обороты сильно упали, с этим нужно что-то делать. Возможно, решили отказаться от части потенциальной прибыли, чтобы не загонять себя в ещё больший убыток. Лучше пусть купят чуть дешевле, чем не купят совсем;
2. Сократились рейсы за рубеж, потому что Аэрофлот на его основные зарубежные направления больше не пускают. Считали наверняка среднюю стоимость, а наибольшая наценка была как раз на рейсы за рубеж;
3. В связи с сокращением количества рейсов сократили штат, упали расходы на ФОТ и сопутствующие вещи;
4. Субсидии от государства 🤷🏻‍♂️

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Евгений О.

Полагаю, что любой, получив субсидию в 50 миллиардов, счёл бы ситуацию весьма позитивной.

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Hello There

Шутка за шуткой 🐇

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Владислав Егоров

Ну, если российский авиапром действительно сможет поставить такое количество самолетов, то критики утрутся.

Если не сможет, то утремся все мы, так как непонятно, на чем летать.

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Denis Ramzaev

Ну, они могут их покупать в течение 300 лет, по штуке в год, если по 3-4 будут выпускать - вообще шикардос. Поэтому тут все вполне себе очень даже реально.

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Demyan Belyakov

РФ больше не построит ни одного самолета. Я так лично решил, проведя беглый анализ. Даже ssj.
Авионики нет вообще. Двигателей нет вообще. Вместо них буквы в пресс-релизах. Готов поспорить в вами на купюру покрупнее. Но вы же через год и через 10 лет скажете что «надо еще подождать».
Но от божьей росы не спешите утиратся. А то всю кожу сотрете.

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Vadim Niko

купить 323 самолёта - когда?

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