Машин меньше не стало, поставки продолжаются: Autonews ещё раз сняло склады в Подмосковье Статьи редакции
Главное из материала издания об автомобильном рынке.
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- Журналисты Autonews после публикации июньского материала о ситуации на автомобильном рынке решили ещё раз снять с дронов склады с машинами в Подмосковье, чтобы узнать, изменилась ли ситуация с запасами.
- На центральном складе Geely, который в июне был забит целиком, машин стало меньше, но запасы всё равно «солидные». При этом в июне компания продала в России 1027 автомобилей, в июле — 1902. То есть через эту площадку регулярно «прокачиваются» (поступают на склад и уезжают к дилерам) новые партии автомобилей.
- На складе Mercedes-Benz ситуация осталась прежней: количество машин практически не изменилось — скорее всего потому, что автомобили стоят в ожидании клиентов, которые их купят. В июле продажи Mercedes-Benz в России составили 417 автомобилей против 3622 годом ранее.
- Ситуация не изменилась и на складе вместимостью в 12 тысяч машин, где хранятся Kia, собранные «Автотором» в Калининграде. В июне в России продали 3703 машины этой марки, в июле — 3903, из них примерно 5 тысяч — продукция «Автотора». Как раз в июне завод получил запчасти для возобновления работы — их должно хватить до конца лета.
- Стоящие на складе машины — не «замороженные активы», а постоянно меняющийся запас. Вероятно, он не успевает опустеть, потому что автомобили из Калининграда идут стабильным потоком. Например, на складе много моделей Sportage: их уже запустили в продажу, а большой тираж успел разъехаться по дилерам, но их до сих пор много. Скорее всего, судьба Kia будет зависеть от дальнейших поставок запчастей — если их не будет, склады опустеют к декабрю.
- Машины Mazda закончились: на складе их было примерно 600, а в июне-июле продажи этой марки держались на уровне около 350 автомобилей в месяц. Ситуация с Hyundai такая же, как и с Kia, а запасов может хватить до конца 2022 года. Склад Haval вместимостью 12 тысяч машин почти заполнен — при этом каждый месяц продаётся примерно 1,5 тысячи машин.
- Также журналисты обнаружили на складах праворульные автомобили японских марок без номеров: скорее всего, их привезли по параллельному импорту. Кроме них, есть Audi, BMW, Hyundai, Audi и Volkswagen — вероятно, тоже завезённые таким же способом.
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Машин меньше не стало, стало меньше денег :)
Машин меньше не стало, просто цены задраны в небеса.
А чё бы не навариться на дурачках, покупают гречку и сахар по оверпрайсу, купят и машины
Ага. Вот бы государство конфисковало все эти стоянки, да раздало бы машины народу. Здорово было бы, да? /sarcasm
А дальше бы отменило частную собственность на средства производства? Так и до гулагов недалеко!
И ведь берут, наверное.
Кому прям очень надо, тот за любые деньги возьмет
Кому прям очень очень надо, тот под водой дышать будет :-) а если очень голодный будет, то и есть Г сможет. Отличные перспективы.
/душнилаmodeactivated Да только вот несмотря на голод, если нажраться Г то проживешь меньше, чем если бы просто умер от голода. Это как с морской водой, быстрее умирают от жажды те кто её пьет, когда никакой другой воды вокруг нет.
Кому надо - с Эмиратов везут.
почти нет
Возил недавно машину на ТО, салон мазды был полон клиентов, как и раньше. Про покупку не скажу, просто наблюдение.
Кстати не знаю у каких дилеров не стало меньше машин, и куда уезжают те, что на фото. Буквально в выходные был в дилере PSO (теперь наверное так) . Был в наличии 1 легковой пежо, 1 легковой опель и два фургона. Зато во дворе стоят бушные патриоты и уазик.
Я, конечно понимаю, что стало хуже с логистикой и тп...
Но вы цены видели на новые машины? Это такой пиздец, что китайцы по 3+ ляма стоят, про немцев вообще молчу
С конца 2020 все жду снижения цен, наивный человек...
Прорыв, теперь наши седаны стоят столько же, сколько от Ауди...
но есть нюанс)
Настоящий мужчина, патриот не купит машину, когда Родина борется с нацизмом, потому что отдаст деньги в фонд помощи ЛДНР.
Толстоватый наброс
А может ли настоящий мужчина, патриот, купить УАЗ "Патриот"?
Если сильно придурковатый- может. Потом под ним лежать каждую субботу- минус семья, зато много придурковатых друзей сразу будет, так их же больных для допиливания уазовского железа до уровня "почти кукурузер"...
Тру стори
У зам.командира по воспитательной работе в части был Патриот, а зам был придурковатый. Остальные офицеры ездили на японцах (дело на ДВ происходило)
Не может, а должен купить пикап УАС и передать его народной милиции, как мужчина.
Будет на чем в сервис ездить
… и потом поедет на передовую👌
Чего ж цены задрали так, как будто новых машин уже не будет никогда? По старой русской традиции – поднимем на 150%, потом на 10% скинем и скажем «распродажа»?
Пытаются размазать тонким слоем на весь год. Будут какие-то поставки, цены пойдут вниз.
Салоны по факту стоят пустые..
Хотелось бы посчитать более глубокое расследование, чем просто фото.
Почему стоят, чьи это машины, года выпуска, интервью с дилерами..
Там вроде собирались блочить за публикацию информации о параллельном импорте
может вам еще и ключ от квартиры, где деньги лежат?
Журналисты именно так должны работать.
На РБК видел репортаж, там эксперты из автоотрасли объясняли, что большая часть этих авто собраны на 99% и не могут эксплуатироваться. Например, на каких-то машинах нет электронного блока, ответственного за работу АБС. Где-то еще чего-то не поставили. То есть конвейер какое-то время продолжал сборку перед остановкой, но определенных компонентов уже не хватало.
С китайцами понятно.
Очень рад за наших людей, которые не смотря ни на что могут позволить себе покупать авто.
Да,китайцы хорошо чувствуют рынок и быстро цены потянули. Да и автоваз не отстаёт. А потом будут закрываться и просить субсидии.
Это надувные.
ага, как потемкинские деревни
издалека выглядит как чья то коллекция моделек
Машин меньше не стало... стало меньше идиотов готовых покупать их по космическим ценам.
Рано или поздно дилерам придётся снижать цены. Вот покупатель и ждёт.
Не факт. Думаю многие скорее эти тачки сгноят на площадках чем продадут дешевле 'справедливой' по их мнению цены
Когда у дилеров будет стоять выбор "пусть гниёт" или "скинуть цену", думаю, мало кто выберет "пусть гниёт". Хотя автодилеры те ещё жуки, конечно.
Чего сгноят то… в статье пишут, что машины уходят. Ну постоят годик, ничего с нормальной машиной не случится за это время
Интересно, а как же законность съёмки?
Тоже думаю прилетит им в итоге.
А как же законность ценообразования?
Рынок надут, и все органические пути ведут к тому что цены сдуются к уровню весны 2020 года
Российским барыгам пусть лучше сгниет, чем скидку сделают