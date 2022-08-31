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Транспорт
Вторичный Макс

Машин меньше не стало, поставки продолжаются: Autonews ещё раз сняло склады в Подмосковье Статьи редакции

Главное из материала издания об автомобильном рынке.

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Фото Autonews
  • Журналисты Autonews после публикации июньского материала о ситуации на автомобильном рынке решили ещё раз снять с дронов склады с машинами в Подмосковье, чтобы узнать, изменилась ли ситуация с запасами.
  • На центральном складе Geely, который в июне был забит целиком, машин стало меньше, но запасы всё равно «солидные». При этом в июне компания продала в России 1027 автомобилей, в июле — 1902. То есть через эту площадку регулярно «прокачиваются» (поступают на склад и уезжают к дилерам) новые партии автомобилей.
  • На складе Mercedes-Benz ситуация осталась прежней: количество машин практически не изменилось — скорее всего потому, что автомобили стоят в ожидании клиентов, которые их купят. В июле продажи Mercedes-Benz в России составили 417 автомобилей против 3622 годом ранее.
  • Ситуация не изменилась и на складе вместимостью в 12 тысяч машин, где хранятся Kia, собранные «Автотором» в Калининграде. В июне в России продали 3703 машины этой марки, в июле — 3903, из них примерно 5 тысяч — продукция «Автотора». Как раз в июне завод получил запчасти для возобновления работы — их должно хватить до конца лета.
  • Стоящие на складе машины — не «замороженные активы», а постоянно меняющийся запас. Вероятно, он не успевает опустеть, потому что автомобили из Калининграда идут стабильным потоком. Например, на складе много моделей Sportage: их уже запустили в продажу, а большой тираж успел разъехаться по дилерам, но их до сих пор много. Скорее всего, судьба Kia будет зависеть от дальнейших поставок запчастей — если их не будет, склады опустеют к декабрю.
  • Машины Mazda закончились: на складе их было примерно 600, а в июне-июле продажи этой марки держались на уровне около 350 автомобилей в месяц. Ситуация с Hyundai такая же, как и с Kia, а запасов может хватить до конца 2022 года. Склад Haval вместимостью 12 тысяч машин почти заполнен — при этом каждый месяц продаётся примерно 1,5 тысячи машин.
  • Также журналисты обнаружили на складах праворульные автомобили японских марок без номеров: скорее всего, их привезли по параллельному импорту. Кроме них, есть Audi, BMW, Hyundai, Audi и Volkswagen — вероятно, тоже завезённые таким же способом.

#новость #автомобили

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48 комментариев
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 Айрат Галиуллин

Машин меньше не стало, стало меньше денег :)

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Василий Степанофф

Машин меньше не стало, просто цены задраны в небеса.

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Максим Золотов

А чё бы не навариться на дурачках, покупают гречку и сахар по оверпрайсу, купят и машины

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Zachemonitashatpushku

Ага. Вот бы государство конфисковало все эти стоянки, да раздало бы машины народу. Здорово было бы, да? /sarcasm

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Alex Shevchenko
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ЯжПрограммист

А дальше бы отменило частную собственность на средства производства? Так и до гулагов недалеко!

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Иероним Лекс

И ведь берут, наверное.

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Alexey QuQu

Кому прям очень надо, тот за любые деньги возьмет

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VXG

Кому прям очень очень надо, тот под водой дышать будет :-) а если очень голодный будет, то и есть Г сможет. Отличные перспективы.

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ЯжПрограммист

/душнилаmodeactivated Да только вот несмотря на голод, если нажраться Г то проживешь меньше, чем если бы просто умер от голода. Это как с морской водой, быстрее умирают от жажды те кто её пьет, когда никакой другой воды вокруг нет.

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kir.st

Кому надо - с Эмиратов везут.

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Cool Gamer

почти нет

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jonewayne

Возил недавно машину на ТО, салон мазды был полон клиентов, как и раньше. Про покупку не скажу, просто наблюдение.

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Dmitrii Alekseevich

Кстати не знаю у каких дилеров не стало меньше машин, и куда уезжают те, что на фото. Буквально в выходные был в дилере PSO (теперь наверное так) . Был в наличии 1 легковой пежо, 1 легковой опель и два фургона. Зато во дворе стоят бушные патриоты и уазик.

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Александр Соколов

Я, конечно понимаю, что стало хуже с логистикой и тп...

Но вы цены видели на новые машины? Это такой пиздец, что китайцы по 3+ ляма стоят, про немцев вообще молчу

С конца 2020 все жду снижения цен, наивный человек...

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Густаво Лопез
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Александр Соколов

Прорыв, теперь наши седаны стоят столько же, сколько от Ауди...

но есть нюанс)

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Дарья Смолякова

Настоящий мужчина, патриот не купит машину, когда Родина борется с нацизмом, потому что отдаст деньги в фонд помощи ЛДНР.

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Alexandre Prokoudine

Толстоватый наброс

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Слегка Придурковатый

А может ли настоящий мужчина, патриот, купить УАЗ "Патриот"?

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Alexander Egorin

Если сильно придурковатый- может. Потом под ним лежать каждую субботу- минус семья, зато много придурковатых друзей сразу будет, так их же больных для допиливания уазовского железа до уровня "почти кукурузер"...

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From Syberia

Тру стори
У зам.командира по воспитательной работе в части был Патриот, а зам был придурковатый. Остальные офицеры ездили на японцах (дело на ДВ происходило)

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Дарья Смолякова

Не может, а должен купить пикап УАС и передать его народной милиции, как мужчина.

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Мурад Муртазалиев

Будет на чем в сервис ездить

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Ivan Emelianov

… и потом поедет на передовую👌

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Вадим Д.

Чего ж цены задрали так, как будто новых машин уже не будет никогда? По старой русской традиции – поднимем на 150%, потом на 10% скинем и скажем «распродажа»?

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Военный кран

Пытаются размазать тонким слоем на весь год. Будут какие-то поставки, цены пойдут вниз.
Салоны по факту стоят пустые..

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Шахматный единорожек88
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Военный кран

Хотелось бы посчитать более глубокое расследование, чем просто фото.
Почему стоят, чьи это машины, года выпуска, интервью с дилерами..

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Поджог Сараев

Там вроде собирались блочить за публикацию информации о параллельном импорте

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Василий Степанофф

может вам еще и ключ от квартиры, где деньги лежат?

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Военный кран

Журналисты именно так должны работать.

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Maxim

На РБК видел репортаж, там эксперты из автоотрасли объясняли, что большая часть этих авто собраны на 99% и не могут эксплуатироваться. Например, на каких-то машинах нет электронного блока, ответственного за работу АБС. Где-то еще чего-то не поставили. То есть конвейер какое-то время продолжал сборку перед остановкой, но определенных компонентов уже не хватало.
С китайцами понятно.

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Роман

Очень рад за наших людей, которые не смотря ни на что могут позволить себе покупать авто.

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Dmitrii Alekseevich

Да,китайцы хорошо чувствуют рынок и быстро цены потянули. Да и автоваз не отстаёт. А потом будут закрываться и просить субсидии.

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Oleg Ivanov

Это надувные.

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Ivan Berg

ага, как потемкинские деревни

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Ян Тюрин

издалека выглядит как чья то коллекция моделек

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Рома Агаев

Машин меньше не стало... стало меньше идиотов готовых покупать их по космическим ценам.

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Слегка Придурковатый

Рано или поздно дилерам придётся снижать цены. Вот покупатель и ждёт.

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Dmitrii Alekseevich

Не факт. Думаю многие скорее эти тачки сгноят на площадках чем продадут дешевле 'справедливой' по их мнению цены

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Слегка Придурковатый

Когда у дилеров будет стоять выбор "пусть гниёт" или "скинуть цену", думаю, мало кто выберет "пусть гниёт". Хотя автодилеры те ещё жуки, конечно.

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Sergey Lystsev

Чего сгноят то… в статье пишут, что машины уходят. Ну постоят годик, ничего с нормальной машиной не случится за это время

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Алексей

Интересно, а как же законность съёмки?

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Владислав Недзвецкий

Тоже думаю прилетит им в итоге.

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Иван Грозный

А как же законность ценообразования?

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Максим Степанов

Рынок надут, и все органические пути ведут к тому что цены сдуются к уровню весны 2020 года

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Псков Бурито

Российским барыгам пусть лучше сгниет, чем скидку сделают

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