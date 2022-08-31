Транспорт
Маша Цепелева

ЦБ разрешил использовать аналоги запчастей для расчёта выплат по ОСАГО с 11 сентября Статьи редакции

Новые правила будут действовать для машин российских и иностранных марок.

  • В ценовых справочниках для расчёта стоимости ремонта по ОСАГО можно будет учитывать цену аналогов запчастей, если оригинальной детали нет в продаже.
  • Правила будут применяться ко всем маркам автомобилей, чтобы «обеспечить равные условия для всех».

Сейчас, если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о её стоимости не попадает в справочник. Из-за этого могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти.

Банк России
  • В июне ЦБ запланировал изменить базовые тарифы ОСАГО для легковых машин физлиц из-за резкого подорожания запчастей — с 2224-5980 рублей до 1646-7535 рублей.

#новость #осаго

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32 комментария
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 Kv4Nt

Тебе немца разбили, а собрали китайца

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Военный кран

Так и будет, без вариантов..

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Извинись

Это что за сайт?

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Давний Илья

Автодок

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Александр Повольнов

Так покупайте сразу китайца, будут все запчасти всегда оригинальные)))

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YCbluKOBPbl

Добрый вечер оригинал сцепление на джетту 10 года в эмиксе 141.000 . У нас 109 в розницу. Гайка крепления топливного фильтра 7300 от Рено на ларгусы , дастеры и прочее ))))
Данное состояние рынка уже как третий месяц идёт .

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Невкусно и грустно

От мечты о месте в МВФ от РФ до регулирования цен на дешманские китайские запчасти. То ли еще будет! (с) Сахипзадовна, 6 мес.

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Айрат Галиуллин

Выплаты были ничтожными, теперь вообще не отремонтируешь?

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ProtoMan

Китайского мусора на рынке автозапчастей >50%
Это пипец будет)))

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Военный кран

Да уж.. Простор для снижения цены открывается просто невероятный

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Alex Uaev

А аналогами денег из банка приколов можно будет за ОСАГО платить?

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Alexey V

Можно просто оформить аналог ОСАГо.

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Бамбр

А также в реестр запчастей включат синюю изоленту,скотч и проволоку

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Alexey V

Ещё говно и палки, чтобы мастерить «из говна и палок».

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Бамбр

Это только для Нив и Уазов пока

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Руслан Халиуллин

Могу я использовать аналог ОСАГО!?

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Alexey V

Даже аналог в/у при отсутствии последнего.

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Андрей Плаксин
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Alexey V

ЦБ разрешил использовать суррогаты алкоголя на основе метилового спирта для продажи населению в случае, когда нет возможности завезти качественный алкоголь.

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Александр Повольнов

Благо этого у нас навалом. И очень качественного. Тут не нано технологии.

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kirill

На китайские авто тоже будут считать аналоги?))

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Владимир

Иранские

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Никита Кашонков

а на Иранские?

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Cyril Ruzanov

Сомалийские

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Никита Кашонков

Главное чтобы на катко так же не было

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Мухаммад Ризо

э какой аналог! оригиналь да чистый растаможк со скляд сичас суда посмотри видишь тут галограма заводъ стоит аэмгэ чотко сделаль да

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Мурад Муртазалиев

Вчера только была статья, что российская экономика чувствует себя идеально) а тут уже раз и запчастей нету

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Константин Рябов

мда, уж, теперь лучше поберечь машину лишний раз...

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Руслан Кутнеев

Расцветёт псвевдоОСАГО

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Игорь Протасов

А если б/у от канибаллизма?

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Alexey V

Аналог запчастей? Ну у нас уже 2 года аналог Конституции. Потерявши голову, по волосам не плачут…

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Давний Илья

Следующий шаг - стоимость б/у аналогов

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