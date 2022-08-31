ЦБ разрешил использовать аналоги запчастей для расчёта выплат по ОСАГО с 11 сентября Статьи редакции
Новые правила будут действовать для машин российских и иностранных марок.
- В ценовых справочниках для расчёта стоимости ремонта по ОСАГО можно будет учитывать цену аналогов запчастей, если оригинальной детали нет в продаже.
- Правила будут применяться ко всем маркам автомобилей, чтобы «обеспечить равные условия для всех».
- В июне ЦБ запланировал изменить базовые тарифы ОСАГО для легковых машин физлиц из-за резкого подорожания запчастей — с 2224-5980 рублей до 1646-7535 рублей.
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Тебе немца разбили, а собрали китайца
Так и будет, без вариантов..
Это что за сайт?
Автодок
Так покупайте сразу китайца, будут все запчасти всегда оригинальные)))
Добрый вечер оригинал сцепление на джетту 10 года в эмиксе 141.000 . У нас 109 в розницу. Гайка крепления топливного фильтра 7300 от Рено на ларгусы , дастеры и прочее ))))
Данное состояние рынка уже как третий месяц идёт .
От мечты о месте в МВФ от РФ до регулирования цен на дешманские китайские запчасти. То ли еще будет! (с) Сахипзадовна, 6 мес.
Выплаты были ничтожными, теперь вообще не отремонтируешь?
Китайского мусора на рынке автозапчастей >50%
Это пипец будет)))
Да уж.. Простор для снижения цены открывается просто невероятный
А аналогами денег из банка приколов можно будет за ОСАГО платить?
Можно просто оформить аналог ОСАГо.
А также в реестр запчастей включат синюю изоленту,скотч и проволоку
Ещё говно и палки, чтобы мастерить «из говна и палок».
Это только для Нив и Уазов пока
Могу я использовать аналог ОСАГО!?
Даже аналог в/у при отсутствии последнего.
ЦБ разрешил использовать суррогаты алкоголя на основе метилового спирта для продажи населению в случае, когда нет возможности завезти качественный алкоголь.
Благо этого у нас навалом. И очень качественного. Тут не нано технологии.
На китайские авто тоже будут считать аналоги?))
Иранские
а на Иранские?
Сомалийские
Главное чтобы на катко так же не было
э какой аналог! оригиналь да чистый растаможк со скляд сичас суда посмотри видишь тут галограма заводъ стоит аэмгэ чотко сделаль да
Вчера только была статья, что российская экономика чувствует себя идеально) а тут уже раз и запчастей нету
мда, уж, теперь лучше поберечь машину лишний раз...
Расцветёт псвевдоОСАГО
А если б/у от канибаллизма?
Аналог запчастей? Ну у нас уже 2 года аналог Конституции. Потерявши голову, по волосам не плачут…
Следующий шаг - стоимость б/у аналогов