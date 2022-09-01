Каршеринг «Яндекс Драйв» запустил абонементы на поездки Статьи редакции
Максимальная цена — 5990 рублей в месяц с 10 промокодами на такси.
- У абонементов в «Яндекс Драйве» есть три тарифа, они отличаются по стоимости и набору опций, объявила компания. Деньги на абонементе — это депозит на поездки, его можно тратить три месяца.
- Базовый «Френдзона» — подключается автоматически, пока пользователь не пополнял баланс. При внесении 1490 рублей статус меняется на «Больше, чем друзья». Он позволяет, например, выбирать новый и чистый автомобиль, и продолжать поездку утром на той же машине, что и вечером. Доплачивать за режим ожидания ночью не надо.
- В тарифе «Крепкий союз» за 5990 рублей доступны все предыдущие опции и 10 промокодов на такси со скидкой в 700 рублей.
- Все преимущества действуют месяц с момента активации. Пока подключить абонемент могут некоторые пользователи, через месяц — все.
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А будет тариф 'Больше не друзья' когда на тебя вешают штрафы за повреждения тачки,которые ты не делал?
Как могут вешать то, чего вы не делали?
У вас есть фото машины с 4 сторон до аренды и после аренды. Если новых повреждений не появилось, то какие к вам могут быть вопросы?
Сам я с таким не сталкивался и вы, как я думаю, тоже, но периодически приемную затапливало постами в духе "КАРШРЕИНГ_НЕЙМ вешает штрафы за ДТП, хотя я прислал миллион фоток и вообще эту тачку никогда не брал, у меня ведь даже прав нет"
Делимобиль так развлекался, вроде как.
Но на самом деле миллионы поездок каждый день, а криков хватает и несколько, чтобы некрасивую картинку создать. Риск нарваться очень маленький.
У меня так было на делимобиле, повеселили спущенное колесо (на фото не было) 10к +штраф скрытия с места дтп 10к, пока разбирал ситуацию нашел случаи когда человек оставляет, а ночью дефекты, новый пользоватеть отмечает, и все вешают на последнего пользователя (который должен доказать что отн не дурак)
Я обычно в таких случаях пишу в поддержку сразу, если что-то критичное.
1 раз было пробитое колесо о котором узнал только начав движение. Написал в поддержку и отменил аренду. Даже бонусов отсыпали за то, что уведомил.
2 раз взял авто с горящим чек энджин. Написал в поддержку и все. Правда тут 5 минут аренды не возместили.
П.С. Делимобиль
Охуенно, новый и ЧИСТЫЙ автомобиль. Звучит как «а остальные будут ездить на старых и обосранных». Хотя так и есть
Новый, чистый авто, есть омывайка, шины не убитые, в салоне не свиньи ездили - да это премиум по нынешним меркам.
Так и не понял почему это абонемент называется, просто сертификат на предоплату, у Сити драйва реально абонементы, когда за определенную сумму ты получаешь фиксированное количество минут на поездку каждый день
Ещё немного и появятся абонементы на водительское удостоверение в каршеринге..
Смысл каршеринга только когда высокий спрос в такси. В остальном цена примерно такая же как и на такси эконом
Согласен. Или когда надо труп перевезти. Потом расскажу
возить труп в машине с gps... логами поездок напрямую тов. майору... прикрепленной кредиткой.. и возможностью оставить улики в машине...
сразу видно специалиста...
так может товарищ майор это и был, Вы поаккуратней
Ещё удобно при большом количестве остановок или малой дистанции.или очень большой дистанции. Но неудобно по цене на средних дистанциях километров до 10, наверное
Даже здесь френдзона, да что такое 😭
Учитывая что за 10-11 рублей в мин у ЯД остались одни раздолбанные повозки, где только бомжи разве что не спали. То нахер сдалась эта подписка.
Подождите, то есть за 5990р в месяц я получаю промокодов в такси на 7к? как будто на 1010 рублей в плюсе оказываюсь? Что-то тут не так
ты не понял.
за 6000р ты получаешь 6000р на счет + 7000р скидок на такси.
ну из описания я понял так.
"если драйва нет рядом". абузить такси не выйдет
Спасибо что не талоны
Жетоны )
Маша, абонемент - это право пользования в течение определенного периода. У Яши тут чистой воды депозит + скидки за пополнение.
так статус нужно оплачивать по подписке или просто иметь сумму на счету?
Ничего не понятно.
Старые поминутные тарифы остались?
Так это же просто допопции по подписке, к тарифам не имеет отношения и не влияют на них. За 1490р/в месяц сможете тачку на ночь (со скольки у нее ночь кстати?) букать
Названия какие-то... пикаперские!
Устроили крышеснос, а оказалось динамо!
Ну чот такое.в спб пока новые у сити драйва
10 раз по 700 рублей на такси
Это что значит?
10 поездок бесплатно, если поездка стоит менее 700 рублей?
А на грузовой каршеринг работает? И почему 3 месяца? За такие бабки и год можно было бы..
Мне кажется, это противоречит идее каршеринга. Идея в том, чтобы автомобиль не стоял просто так, а тут они сами это предлагают