Транспорт
Маша Цепелева

Каршеринг «Яндекс Драйв» запустил абонементы на поездки Статьи редакции

Максимальная цена — 5990 рублей в месяц с 10 промокодами на такси.

  • У абонементов в «Яндекс Драйве» есть три тарифа, они отличаются по стоимости и набору опций, объявила компания. Деньги на абонементе — это депозит на поездки, его можно тратить три месяца.
  • Базовый «Френдзона» — подключается автоматически, пока пользователь не пополнял баланс. При внесении 1490 рублей статус меняется на «Больше, чем друзья». Он позволяет, например, выбирать новый и чистый автомобиль, и продолжать поездку утром на той же машине, что и вечером. Доплачивать за режим ожидания ночью не надо.
  • В тарифе «Крепкий союз» за 5990 рублей доступны все предыдущие опции и 10 промокодов на такси со скидкой в 700 рублей.
  • Все преимущества действуют месяц с момента активации. Пока подключить абонемент могут некоторые пользователи, через месяц — все.

#новость #яндексдрайв

2842 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
32 комментария
Написать комментарий...
 Dmitrii Alekseevich

А будет тариф 'Больше не друзья' когда на тебя вешают штрафы за повреждения тачки,которые ты не делал?

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay S

Как могут вешать то, чего вы не делали?

У вас есть фото машины с 4 сторон до аренды и после аренды. Если новых повреждений не появилось, то какие к вам могут быть вопросы?

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Сам я с таким не сталкивался и вы, как я думаю, тоже, но периодически приемную затапливало постами в духе "КАРШРЕИНГ_НЕЙМ вешает штрафы за ДТП, хотя я прислал миллион фоток и вообще эту тачку никогда не брал, у меня ведь даже прав нет"

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Делимобиль так развлекался, вроде как.
Но на самом деле миллионы поездок каждый день, а криков хватает и несколько, чтобы некрасивую картинку создать. Риск нарваться очень маленький.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Худяков

У меня так было на делимобиле, повеселили спущенное колесо (на фото не было) 10к +штраф скрытия с места дтп 10к, пока разбирал ситуацию нашел случаи когда человек оставляет, а ночью дефекты, новый пользоватеть отмечает, и все вешают на последнего пользователя (который должен доказать что отн не дурак)

Ответить
Развернуть ветку
Роман Моисеев

Я обычно в таких случаях пишу в поддержку сразу, если что-то критичное.

1 раз было пробитое колесо о котором узнал только начав движение. Написал в поддержку и отменил аренду. Даже бонусов отсыпали за то, что уведомил.

2 раз взял авто с горящим чек энджин. Написал в поддержку и все. Правда тут 5 минут аренды не возместили.

П.С. Делимобиль

Ответить
Развернуть ветку
Германский Валера

Охуенно, новый и ЧИСТЫЙ автомобиль. Звучит как «а остальные будут ездить на старых и обосранных». Хотя так и есть

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Новый, чистый авто, есть омывайка, шины не убитые, в салоне не свиньи ездили - да это премиум по нынешним меркам.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Кириллов

Так и не понял почему это абонемент называется, просто сертификат на предоплату, у Сити драйва реально абонементы, когда за определенную сумму ты получаешь фиксированное количество минут на поездку каждый день

Ответить
Развернуть ветку
Alex Ro

Ещё немного и появятся абонементы на водительское удостоверение в каршеринге..

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Смысл каршеринга только когда высокий спрос в такси. В остальном цена примерно такая же как и на такси эконом

Ответить
Развернуть ветку
Anton

Согласен. Или когда надо труп перевезти. Потом расскажу

Ответить
Развернуть ветку
Anton Z.

возить труп в машине с gps... логами поездок напрямую тов. майору... прикрепленной кредиткой.. и возможностью оставить улики в машине...
сразу видно специалиста...

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

так может товарищ майор это и был, Вы поаккуратней

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Ещё удобно при большом количестве остановок или малой дистанции.или очень большой дистанции. Но неудобно по цене на средних дистанциях километров до 10, наверное

Ответить
Развернуть ветку
Биба и Боба

Даже здесь френдзона, да что такое 😭

Ответить
Развернуть ветку
Ilya Konovalov

Учитывая что за 10-11 рублей в мин у ЯД остались одни раздолбанные повозки, где только бомжи разве что не спали. То нахер сдалась эта подписка.

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Подождите, то есть за 5990р в месяц я получаю промокодов в такси на 7к? как будто на 1010 рублей в плюсе оказываюсь? Что-то тут не так

Ответить
Развернуть ветку
LB

ты не понял.
за 6000р ты получаешь 6000р на счет + 7000р скидок на такси.
ну из описания я понял так.

Ответить
Развернуть ветку
Anthony Wicker

"если драйва нет рядом". абузить такси не выйдет

Ответить
Развернуть ветку
Печенька

Спасибо что не талоны

Ответить
Развернуть ветку
Влад

Жетоны )

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Маша, абонемент - это право пользования в течение определенного периода. У Яши тут чистой воды депозит + скидки за пополнение.

Ответить
Развернуть ветку
Mike
Базовый «Френдзона» — подключается автоматически, пока пользователь не пополнял баланс. При внесении 1490 рублей статус меняется на «Больше, чем друзья».

так статус нужно оплачивать по подписке или просто иметь сумму на счету?

Ответить
Развернуть ветку
Территориальный Петя

Ничего не понятно.
Старые поминутные тарифы остались?

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Так это же просто допопции по подписке, к тарифам не имеет отношения и не влияют на них. За 1490р/в месяц сможете тачку на ночь (со скольки у нее ночь кстати?) букать

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Названия какие-то... пикаперские!

Ответить
Развернуть ветку
Analtoy Wasserschlang

Устроили крышеснос, а оказалось динамо!

Ответить
Развернуть ветку
Anton

Ну чот такое.в спб пока новые у сити драйва

Ответить
Развернуть ветку
Роман Моисеев

10 раз по 700 рублей на такси

Это что значит?
10 поездок бесплатно, если поездка стоит менее 700 рублей?

Ответить
Развернуть ветку
Uncle Gluk

А на грузовой каршеринг работает? И почему 3 месяца? За такие бабки и год можно было бы..

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Tischenko

Мне кажется, это противоречит идее каршеринга. Идея в том, чтобы автомобиль не стоял просто так, а тут они сами это предлагают

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 32 комментария
null