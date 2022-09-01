Транспорт
Маша Цепелева

Из-за десятков фейковых заказов в «Яндекс Go» на Кутузовском проспекте в Москве образовалась пробка из такси Статьи редакции

Водители говорят, что провели в ней больше двух часов, в компании — что все разъехались за 40 минут.

  • Утром 1 сентября на Кутузовском проспекте в Москве образовалось пробка из такси. По данным Forbes, водители провели в пробке больше двух часов. В «Яндекс Go» подтвердили, что водители массово получили фейковые заказы.

«Яндекс Go» столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса — нескольким десяткам водителям поступили массовые заказы в район Фили. Служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей. Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время.

«Яндекс Go»
  • После инцидента компания «усовершенствовала алгоритм обнаружения и предотвращения атак».
Видео — журнал «Компания»

#новость #яндексgo

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36 комментариев
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 Стас К
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Иван Ждакаев

это поэтому с утра был такой неадекватный ценник?

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Sergey Vasiliev

это вы из Пулково заказывали?

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Иван Ждакаев

район давыдково

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Иван Серик

Впечатляет!

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Вячеслав Грачунов

4 тыщи? ппц

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Yury Ruban

Заказывайте бизнес

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Sergey Vasiliev

Ахахахахах, лютый пранк конечно

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Матвей Маслов

Ребята, это киберпанк! Вы понимаете?!? Такие пранки я ещё не видел, хакерами браво за эффектность

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Леонид Гнездилов

КиберпРанк

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Гальгомеж Тындербаев

Литвин пранки опять снимает?

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Dennis Prochko

дети в школу поехали

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Начальный калькулятор

может просто цыганская свадьба разъезжалась?

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Андрей Лучина

просто скайнет скомандовал машинам подтянуться на праздничную линейку

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Евгений Дроздов

Это если бы беспилотники Яндекса собрались в одном месте.

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Fedor Ko

Подобное уже было, но гораздо круче
https://ru.wikipedia.org/wiki/Розыгрыш_на_Бернерс-стрит

Розыгрыш на Бернерс-стрит
Розыгрыш на Бернерс-стрит был совершён Теодором Хуком в Вестминстере, Лондон, Англия, в 1809 году…
ru.wikipedia.org
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Евгений Дроздов

Их были тысячи…

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Milly Byers

и имя им... Легион

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Евгений Дроздов

Черные мерсы - бизнес… В потоке всего пара машин НЕ такси.

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Антон Храмченко

В сбере работаете?)

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Евгений Дроздов

Нет… Фото от бывших коллег.

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Антон Храмченко

Бизнес свой открыли? Или куда перешли

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Philips

Шпионите?)

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Хадижа Асхабова

😂

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Константин Панфилов

Вьетнамский флэшбек https://vc.ru/flood/12527-47-taxis

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Иной щит

Берлинский...

https://habr.com/ru/news/t/486732/

С помощью 99 смартфонов художник-концептуалист…
Берлинский художник-концептуалист Саймон Векерт (Simon Weckert) провёл перфоманс по «взлому…
habr.com
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Jinny

Бог шельму метит.

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Yan

Интересно и где наши органы, которые за просто попытку звонка предупреждения в терроризме выносят?
Завтра может некий мошеник взять и блокировать какие основные дороги в столице и использовать это, для чего то.

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Sergey Vasiliev

предлагаю запретить дороги, тогда их точно никто не перекроет, хотя во многих регионах они итак запрещены

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15 сантиметров в обхвате

Фейковые заказы или просто кто то заказал такси запланировав поездку а потом передумал?

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Александр Мишулин
массовые заказы в район Фили.

Это район имени Киркорова или что? Я из деревни просто

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Александр Кабешов

Станция метро

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Дмитрий Киселев

кто ж такой хитропопый )))

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Minimalist

Пора вводить оплату при заказе и такого не будет.

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Beerman

тогда придется убрать поездки за нал, при безнале она и так сразу снимается, если аккаунт свежезарегеный

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Minimalist

Нал - это прошлый век. Конечно его убрать.

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