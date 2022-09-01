Из-за десятков фейковых заказов в «Яндекс Go» на Кутузовском проспекте в Москве образовалась пробка из такси Статьи редакции
Водители говорят, что провели в ней больше двух часов, в компании — что все разъехались за 40 минут.
- Утром 1 сентября на Кутузовском проспекте в Москве образовалось пробка из такси. По данным Forbes, водители провели в пробке больше двух часов. В «Яндекс Go» подтвердили, что водители массово получили фейковые заказы.
- После инцидента компания «усовершенствовала алгоритм обнаружения и предотвращения атак».
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это поэтому с утра был такой неадекватный ценник?
это вы из Пулково заказывали?
район давыдково
Впечатляет!
4 тыщи? ппц
Заказывайте бизнес
Ахахахахах, лютый пранк конечно
Ребята, это киберпанк! Вы понимаете?!? Такие пранки я ещё не видел, хакерами браво за эффектность
КиберпРанк
Литвин пранки опять снимает?
дети в школу поехали
может просто цыганская свадьба разъезжалась?
просто скайнет скомандовал машинам подтянуться на праздничную линейку
Это если бы беспилотники Яндекса собрались в одном месте.
Подобное уже было, но гораздо круче
https://ru.wikipedia.org/wiki/Розыгрыш_на_Бернерс-стрит
Их были тысячи…
и имя им... Легион
Черные мерсы - бизнес… В потоке всего пара машин НЕ такси.
В сбере работаете?)
Нет… Фото от бывших коллег.
Бизнес свой открыли? Или куда перешли
Шпионите?)
😂
Вьетнамский флэшбек https://vc.ru/flood/12527-47-taxis
Берлинский...
https://habr.com/ru/news/t/486732/
Бог шельму метит.
Интересно и где наши органы, которые за просто попытку звонка предупреждения в терроризме выносят?
Завтра может некий мошеник взять и блокировать какие основные дороги в столице и использовать это, для чего то.
предлагаю запретить дороги, тогда их точно никто не перекроет, хотя во многих регионах они итак запрещены
Фейковые заказы или просто кто то заказал такси запланировав поездку а потом передумал?
Это район имени Киркорова или что? Я из деревни просто
Станция метро
кто ж такой хитропопый )))
Пора вводить оплату при заказе и такого не будет.
тогда придется убрать поездки за нал, при безнале она и так сразу снимается, если аккаунт свежезарегеный
Нал - это прошлый век. Конечно его убрать.