Транспорт
Пестрый завод

«Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» о поставках машин для такси из-за их дефицита — Forbes Статьи редакции

«Яндексу» нужно 50 тысяч машин в год для обновления автопарка — поэтому компания ведёт переговоры с поставщиками, в том числе с белорусским Unison и китайскими BAIC и Chery.

  • Директор по развитию бизнеса «Яндекса» Иван Запольский в июле написал письмо президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову — о том, что российские таксопарки столкнулись с дефицитом машин и запчастей для них, из-за чего компания ищет поставщиков машин для ключевых сервисов и деловых партнёров. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо, подлинность которого подтвердил близкий к «Яндексу» источник.
  • Согласно письму, ежегодно для обновления таксопарка компании требуется 50 тысяч машин в год. Поэтому Запольский попросил Соколова рассмотреть возможность встречи для обсуждения поставок машин «АвтоВАЗа». «Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — пишет он.
  • Источник Forbes говорит, что «Яндекс» ищет машины для таксопарков-партнёров, чтобы избежать дефицита автомобилей — в компании опасаются, что он случится через год. Кроме «АвтоВАЗа» «Яндекс» также ведёт переговоры с белорусским автоконцерном Unison, и китайскими BAIC и Chery, отметил он.
  • «Яндекс» предлагает производителям наладить поставки машин лизинговым компаниям под гарантии их использования в таксопарках, объяснил источник. При этом «Яндекс» выступит посредником между таксопарками и автоконцернами: производителям он гарантирует спрос на большие партии машин, а таксопаркам — их наличие у лизинговых компаний. После завершения лизинга именно таксопарки получают машины в собственность.
  • Представитель «Яндекс Такси» подтвердил, что компания ведёт переговоры с разными российскими и зарубежными производителями, но «острой нехватки» машин нет. В «АвтоВАЗе» отказались комментировать детали деловых контактов. В российском представительстве Chery подтвердили сотрудничество с «Такси».

#новость #яндекс #яндекстакси #автоваз #baic #chery

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 Михаил Октябрьский

от Теслы к Ладе - прорыв

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Иван

Вообще-то Лада уже почти сравнялась в цене с Теслой. Если надо, Лада и Бентли сможет импортозаместить!

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Сексорцист Милфхантерович

Не было у них тесл.

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Crocodile

был по акции, как и беспилотные

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Anton K

Это эконом плюс или уже комфорт?

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Dmitrii Alekseevich

будут на сервис больший акцент делать.
Чистая машина без запаха что в ней кто - то живет - комфорт. Тоже + отсутствие этнической музыки - комфорт +.

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Antny Slmv

Мне кажется Лады по дефолту идут с запахом, словно там кто-то живет

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Andre Macareno

А если водитель украинец и играет Океан Эльзы?

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Александр Фадеев

Значит вы в Житомире

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Поджог Сараев

Ну, кстати, в некоторых городах Солярис до сих пор считается комфортом. А Веста вроде считается автомобилем такого же уровня.

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Vasek Romanov

у нас веста и солярис / рио это комфорт. стандарт это Гранта и прочее старье. Но бывает правда и может приехать Веста на этом тарифе.

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Сексорцист Милфхантерович

Бизнес.

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Crocodile

китайские тачки вполне комфортнее автовазовских, вполне может быть бизнесом

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Айрат Галиуллин

Вы че там, так и до развития русского автопрома дойдёт 😳

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Михаил Октябрьский

точно, не дают умереть спокойно

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Саша G

Яндекс.Колымага

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Antny Slmv

И Яндекс.Дрова

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Слегка Придурковатый

Я.Тазик-Эвтаназик

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Михаил Октябрьский

Яндекс.Ведро

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Фокс Йовович

С подушкой - премиум

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Elena

И кондеем. С открытым окном вместо кондея - комфорт.

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Алекс Федоров

Премиум это с сиденьем. А эконом - сзади будет деревянная лавка.

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Сексорцист Милфхантерович
Директор по развитию бизнеса

Уже явно не развитию
🤡

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Азиатский Таксист
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Dmitrii Alekseevich

они же только информационный сервис а машины у партнеров? как так?

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Алекс Федоров

Таки попросил за партнеров.

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Андрей Рядькин

Друг просит

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Вася Пражкин

- Мне самому не надо, ты знаешь, но вот Умар с друзьями интересуются, можешь ли ты поставить 50к авто в год.

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2X.

Автоваз ещё только начал снова собирать свои убогие авто, а Яндексу уже 50к машин нужно. Я что-то мало уверен что автоваз сможет сделать такое кол-во авто, без постоянной и нормальной поставки запчастей.

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Алекс Федоров

А что нормального в последнее время Автоваз сделал? Самым прорывным решением было начать собирать достижение румынского автопрома логан-ларгус. Все.

Свое вообще никак не идет. Даже вроде бы нормальную концепцию вроде нивы они никак не могут хорошо использовать.

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Elena

В нашей стране для развития нужен конкретный пендель сверху) О владении Нивой только хорошие воспоминания, после снегопада обгоняла через трамвайные пути барахтающиеся иностранные "внедорожники")) На комфорт, честно, пофиг было.

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Crocodile

делал же их акционер-парнтер рено, а сейчас вышли из доли или ошибаюсь?

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Слегка Придурковатый

А в процентном соотношении много вазиков сейчас в Я.такси?

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Поджог Сараев

Это ещё зависит от города. Чем беднее регион, тем их больше.

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Сексорцист Милфхантерович

Не забывай о том, что Веста теперь дороже Чиа Рио и Соляры.

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Азиатский Таксист

В регионах, да. Либо супер-древний японец или гранта/калина/приора/шнива

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Сексорцист Милфхантерович

5%

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Alex

Когда в Москве решили перезапустить АЗЛК, то Собянин в первую очередь ведь и обозначил ЦА в виде «каршерингов и такси». Сейчас под Яндекс будет большая инфраструктура разворачиваться, своеобразный госплан

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Дмитрий Алаев

В Израиле пусть Волож машин попросит. В среде своего нынешнего обитания 😁

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Вадим Д.

Теперь «честь» поддержки нашего автопрома полностью поддержит Яндексу? (-:

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Михаил Лидовский

Ждём возвращения повозок

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15 сантиметров в обхвате

Не понял они собрались в такси к себе закупить те самые лады без подушек безопасности и АБС?
Если да, то советовал бы я вам бежать, быстро, в панике, да без оглядки, и уже даже не обязательно на Запад, хоть куда нибудь, но бегите, а ещё кстати вроде как новый пунктик собрались добавить в квиток по ЖКХ, ну такой типа победный какбэ

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Genio Genio

За столько лет не могут одну нормальную машину сделать, одну бл*ть нормальную и простую, свою на 100%!

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vmp

Вчера проверили, сколько машин нужно, чтобы заблокировать одну улицу, сегодня посчитали, сколько надо, чтобы заблокировать все дороги и сделали заказ.
https://vc.ru/transport/493634-iz-za-desyatkov-feykovyh-zakazov-v-yandeks-go-na-kutuzovskom-prospekte-v-moskve-obrazovalas-probka-iz-taksi

Из-за десятков фейковых заказов в «Яндекс Go» на…
Водители говорят, что провели в ней больше двух часов, в компании — что все разъехались за 40 минут.
vc.ru
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