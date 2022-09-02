«Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» о поставках машин для такси из-за их дефицита — Forbes Статьи редакции
«Яндексу» нужно 50 тысяч машин в год для обновления автопарка — поэтому компания ведёт переговоры с поставщиками, в том числе с белорусским Unison и китайскими BAIC и Chery.
- Директор по развитию бизнеса «Яндекса» Иван Запольский в июле написал письмо президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову — о том, что российские таксопарки столкнулись с дефицитом машин и запчастей для них, из-за чего компания ищет поставщиков машин для ключевых сервисов и деловых партнёров. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо, подлинность которого подтвердил близкий к «Яндексу» источник.
- Согласно письму, ежегодно для обновления таксопарка компании требуется 50 тысяч машин в год. Поэтому Запольский попросил Соколова рассмотреть возможность встречи для обсуждения поставок машин «АвтоВАЗа». «Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — пишет он.
- Источник Forbes говорит, что «Яндекс» ищет машины для таксопарков-партнёров, чтобы избежать дефицита автомобилей — в компании опасаются, что он случится через год. Кроме «АвтоВАЗа» «Яндекс» также ведёт переговоры с белорусским автоконцерном Unison, и китайскими BAIC и Chery, отметил он.
- «Яндекс» предлагает производителям наладить поставки машин лизинговым компаниям под гарантии их использования в таксопарках, объяснил источник. При этом «Яндекс» выступит посредником между таксопарками и автоконцернами: производителям он гарантирует спрос на большие партии машин, а таксопаркам — их наличие у лизинговых компаний. После завершения лизинга именно таксопарки получают машины в собственность.
- Представитель «Яндекс Такси» подтвердил, что компания ведёт переговоры с разными российскими и зарубежными производителями, но «острой нехватки» машин нет. В «АвтоВАЗе» отказались комментировать детали деловых контактов. В российском представительстве Chery подтвердили сотрудничество с «Такси».
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от Теслы к Ладе - прорыв
Вообще-то Лада уже почти сравнялась в цене с Теслой. Если надо, Лада и Бентли сможет импортозаместить!
Не было у них тесл.
был по акции, как и беспилотные
Это эконом плюс или уже комфорт?
будут на сервис больший акцент делать.
Чистая машина без запаха что в ней кто - то живет - комфорт. Тоже + отсутствие этнической музыки - комфорт +.
Мне кажется Лады по дефолту идут с запахом, словно там кто-то живет
А если водитель украинец и играет Океан Эльзы?
Значит вы в Житомире
Ну, кстати, в некоторых городах Солярис до сих пор считается комфортом. А Веста вроде считается автомобилем такого же уровня.
у нас веста и солярис / рио это комфорт. стандарт это Гранта и прочее старье. Но бывает правда и может приехать Веста на этом тарифе.
Бизнес.
китайские тачки вполне комфортнее автовазовских, вполне может быть бизнесом
Вы че там, так и до развития русского автопрома дойдёт 😳
точно, не дают умереть спокойно
Яндекс.Колымага
И Яндекс.Дрова
Я.Тазик-Эвтаназик
Яндекс.Ведро
С подушкой - премиум
И кондеем. С открытым окном вместо кондея - комфорт.
Премиум это с сиденьем. А эконом - сзади будет деревянная лавка.
Уже явно не развитию
🤡
они же только информационный сервис а машины у партнеров? как так?
Таки попросил за партнеров.
Друг просит
- Мне самому не надо, ты знаешь, но вот Умар с друзьями интересуются, можешь ли ты поставить 50к авто в год.
Автоваз ещё только начал снова собирать свои убогие авто, а Яндексу уже 50к машин нужно. Я что-то мало уверен что автоваз сможет сделать такое кол-во авто, без постоянной и нормальной поставки запчастей.
А что нормального в последнее время Автоваз сделал? Самым прорывным решением было начать собирать достижение румынского автопрома логан-ларгус. Все.
Свое вообще никак не идет. Даже вроде бы нормальную концепцию вроде нивы они никак не могут хорошо использовать.
В нашей стране для развития нужен конкретный пендель сверху) О владении Нивой только хорошие воспоминания, после снегопада обгоняла через трамвайные пути барахтающиеся иностранные "внедорожники")) На комфорт, честно, пофиг было.
делал же их акционер-парнтер рено, а сейчас вышли из доли или ошибаюсь?
А в процентном соотношении много вазиков сейчас в Я.такси?
Это ещё зависит от города. Чем беднее регион, тем их больше.
Не забывай о том, что Веста теперь дороже Чиа Рио и Соляры.
В регионах, да. Либо супер-древний японец или гранта/калина/приора/шнива
5%
Когда в Москве решили перезапустить АЗЛК, то Собянин в первую очередь ведь и обозначил ЦА в виде «каршерингов и такси». Сейчас под Яндекс будет большая инфраструктура разворачиваться, своеобразный госплан
В Израиле пусть Волож машин попросит. В среде своего нынешнего обитания 😁
Теперь «честь» поддержки нашего автопрома полностью поддержит Яндексу? (-:
Ждём возвращения повозок
Не понял они собрались в такси к себе закупить те самые лады без подушек безопасности и АБС?
Если да, то советовал бы я вам бежать, быстро, в панике, да без оглядки, и уже даже не обязательно на Запад, хоть куда нибудь, но бегите, а ещё кстати вроде как новый пунктик собрались добавить в квиток по ЖКХ, ну такой типа победный какбэ
За столько лет не могут одну нормальную машину сделать, одну бл*ть нормальную и простую, свою на 100%!
Вчера проверили, сколько машин нужно, чтобы заблокировать одну улицу, сегодня посчитали, сколько надо, чтобы заблокировать все дороги и сделали заказ.
https://vc.ru/transport/493634-iz-za-desyatkov-feykovyh-zakazov-v-yandeks-go-na-kutuzovskom-prospekte-v-moskve-obrazovalas-probka-iz-taksi