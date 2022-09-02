Транспорт
Грузинский коктейль

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 13 сентября — ЦБ Статьи редакции

В конце августа регулятор разрешил использовать аналоги запчастей для расчёта выплат по полисам.

  • Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, сообщил регулятор. Так страховщики смогут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

  • Страховщики будут устанавливать базовую ставку для каждого водителя легковых машин в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.

  • ЦБ анонсировал изменения в базовых тарифах обязательного автострахования в июне 2022 года, но дату не называл.
  • 31 августа регулятор разрешил использовать аналоги запчастей для расчёта выплат по ОСАГО с 11 сентября.
  • Стоимость полиса рассчитыватся с учётом размера базовой ставки и коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя, аварии в прошлом и другие показатели. Сейчас базовая ставка для легковых автомобилей физлиц составляет 2224-5980 рублей.

#новость #осаго

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46 комментариев
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 Роберт Кшижинский

Как красиво сказано, согласитесь:

"Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз"

что по простому "подорожает на 30%."

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Darkinfinyti

Водители для них как дойные коровы

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Вадим Парамонов

А для всех эти бедолаги дойные, бензин - акциз конячий, про конячий транспортный налог не забываем, коней ещё страхуй каждый год дороже, чем вчера, а как это без нарушений, так не бывает идём поищем или не будем тратить время и протокольчик рублей на пятьсот и езжай, как это езжай, а обслужиться, ТОшечку надо, коняшки ещё раз в пару недель помыться хотят, а потом в твой солярис недавно кредитный влетает какой-нибудь обмудок без страховки на ржавом ведре и приехали, выгружаемся в общем адище днищевое…

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Вадим Д.

Что-то подсказывает, что нижний порог диапазона 1646–7535 ₽ не будет задействован с новой схеме.

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Лелик Плотников

Конечно не будет

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Медовар

Цена на полис упадет или вырастит?)

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Дмитрий Энтелис

Да!

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Eugenia Mankiw 2.0

Нет!

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Eugenia Mankiw 2.0

И что? Все прогрессивные люди уже давно ездят на каршеринге

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Сергей Григорян

Это в Москве. А жителям России что делать?

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Eugenia Mankiw 2.0

Каким именно?

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Король Аськи

Каршеринг который с прокуренным салоном, обоссаными сиденьями, лысой резиной, непонятно как ремонтированной ходовой и выстреленными подушками? Спасибо, не нужно

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Eugenia Mankiw 2.0

Ну дак зачем ты Король Аськи этот салон прокурил? Так бы ездили с комфортом, если бы не твои вредные привычки

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Иван

На дачу?

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Владислав Егоров

А типа увеличение цены страховки оператор каршеринга из своего кармана будет возмещать?)

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Eugenia Mankiw 2.0

Да

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Иван

Не да

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Eugenia Mankiw 2.0

Я говорю да

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Иван

Я не говорю да

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Eugenia Mankiw 2.0

Я не говорю нет

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Вадим Парамонов

Лгбт ответ, вертел на детородном органе я твой крашшеринг, когда какой-нибудь до тебя мамин еблакок его ушатал, а ты торопишься на встречу, бегло осмотрел, сфоткал, все ок, а потом тебе тысяч на 50 списание прилетает, потому что коцку не заметил и доказывай, что ты не олень, бегай по судам, нахер бы оно мне было надо.

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Максим Усольцев

Пожалуйста, продолжайте 😂

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Eugenia Mankiw 2.0

У тебя битков для продления не хватит

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Иван

Да, это кто-то нейронку прокачивает ((

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Make Luv

А ты этот рендер трахнуть хотел?

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Maksim Ovechkin

не во всех городах это развито. и далеко не в любую точку можно уехать на каршеринге. По городу, соглашусь, удобно

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Детский холод

Каршеринг выходит невероятно дороже своей

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M-S-R

прогрессивные - это те, которые по будням ездят на работу на метро, дачи нет, в субботу в ашан и оттуда с котомками на карше чтобы сэкономить?

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Denis Novikov

Прогрессивные чайлдфри

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Alexey Taruntaev

Ура, я буду платить больше!

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Александр Тихоненко

Самое интересное, что лечить наши машины будут копеечными аналогами, сделанными из говна и палок.

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Георгий Харитонов

Я вот тоже думаю. Я пользуюсь оригинальными японскими запчастями. Я не приемлю на своём авто китайской залепы. И шо, эти гавноеды будут мне в случае чего страховку выплачивать по минимуму? Типо нам пох что оригинальный новый бампер стоит 100к, мы вам посчитаем китайский голый пластик за 5к

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Бесплатный магнит

Человека хорошо разрывает, когда ему ставишь минус:)

@Инспектор наведи порядок с бардаком на площадке. Невозможно стало тут находиться последнее время.

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Vladislav

Если это 2.0, то что было в первой версии))

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max train

В 2021 году с нулевым стажем отвалил 20 тысяч за ОСАГО, даже интересно сколько в этом году выйдет.

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Артем Гуськин

я отдал 30 🤨

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GRK

С учетом что в июне я не нашёл ни одной страховой которая бы предлагала базовый тариф ниже максимального, в следующем году я буду покупать страховку с тарифом 7535 р. Ну а в случае ДТП мне выплатят нихуя.

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Make Luv

Месяц назад оформлял - дороже на тыщу, чем в прошлом году. Срать они хотели на нижний порог, у всех верхняя цена +- 1 рубль.
Страхование - самый ублюдский рынок.

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Удачный Паша

После прошлого "расширения корридора" для меня ОСАГО подорожало с 6000р до 7000р.

Возраст 32, КБМ 0.45 (минимальный - 13 безаварийных лет), машина та же, прописка та же. За год я стал на год старше и на год безаварийнее.
Офигенно расширили. Выгодно.

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M-S-R

совсем охерели. на фоне замены оригинальных запчастей китайскими поделками осаго должна была подешеветь в 5 - 10 раз

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Вася Пражкин

Если вкратце - ОСАГО подорожает. Насколько? Это зависит от жадности страховщика. Но для своих будет скидос.

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Alex Kul

Деньги из воздуха

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Детский холод

Хуже страховщика только риэлтор

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ПятерочкаВыручает

Пусть только для айтишников дорожает.. особенно крыс релоцировавшихся

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Вадим Парамонов

Я не релоцировался, но кабину бы тебе разломал чучело, потому что айтишник и потому что могу…

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Present Perfect

новость - перданул кто-то. Вонючая.

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