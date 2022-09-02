Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 13 сентября — ЦБ Статьи редакции
В конце августа регулятор разрешил использовать аналоги запчастей для расчёта выплат по полисам.
- Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, сообщил регулятор. Так страховщики смогут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.
Страховщики будут устанавливать базовую ставку для каждого водителя легковых машин в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.
- ЦБ анонсировал изменения в базовых тарифах обязательного автострахования в июне 2022 года, но дату не называл.
- 31 августа регулятор разрешил использовать аналоги запчастей для расчёта выплат по ОСАГО с 11 сентября.
- Стоимость полиса рассчитыватся с учётом размера базовой ставки и коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя, аварии в прошлом и другие показатели. Сейчас базовая ставка для легковых автомобилей физлиц составляет 2224-5980 рублей.
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Как красиво сказано, согласитесь:
"Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз"
что по простому "подорожает на 30%."
Водители для них как дойные коровы
А для всех эти бедолаги дойные, бензин - акциз конячий, про конячий транспортный налог не забываем, коней ещё страхуй каждый год дороже, чем вчера, а как это без нарушений, так не бывает идём поищем или не будем тратить время и протокольчик рублей на пятьсот и езжай, как это езжай, а обслужиться, ТОшечку надо, коняшки ещё раз в пару недель помыться хотят, а потом в твой солярис недавно кредитный влетает какой-нибудь обмудок без страховки на ржавом ведре и приехали, выгружаемся в общем адище днищевое…
Что-то подсказывает, что нижний порог диапазона 1646–7535 ₽ не будет задействован с новой схеме.
Конечно не будет
Цена на полис упадет или вырастит?)
Да!
Нет!
И что? Все прогрессивные люди уже давно ездят на каршеринге
Это в Москве. А жителям России что делать?
Каким именно?
Каршеринг который с прокуренным салоном, обоссаными сиденьями, лысой резиной, непонятно как ремонтированной ходовой и выстреленными подушками? Спасибо, не нужно
Ну дак зачем ты Король Аськи этот салон прокурил? Так бы ездили с комфортом, если бы не твои вредные привычки
На дачу?
А типа увеличение цены страховки оператор каршеринга из своего кармана будет возмещать?)
Да
Не да
Я говорю да
Я не говорю да
Я не говорю нет
Лгбт ответ, вертел на детородном органе я твой крашшеринг, когда какой-нибудь до тебя мамин еблакок его ушатал, а ты торопишься на встречу, бегло осмотрел, сфоткал, все ок, а потом тебе тысяч на 50 списание прилетает, потому что коцку не заметил и доказывай, что ты не олень, бегай по судам, нахер бы оно мне было надо.
Пожалуйста, продолжайте 😂
У тебя битков для продления не хватит
Да, это кто-то нейронку прокачивает ((
А ты этот рендер трахнуть хотел?
не во всех городах это развито. и далеко не в любую точку можно уехать на каршеринге. По городу, соглашусь, удобно
Каршеринг выходит невероятно дороже своей
Комментарий удален модератором
прогрессивные - это те, которые по будням ездят на работу на метро, дачи нет, в субботу в ашан и оттуда с котомками на карше чтобы сэкономить?
Комментарий удален модератором
Прогрессивные чайлдфри
Ура, я буду платить больше!
Самое интересное, что лечить наши машины будут копеечными аналогами, сделанными из говна и палок.
Я вот тоже думаю. Я пользуюсь оригинальными японскими запчастями. Я не приемлю на своём авто китайской залепы. И шо, эти гавноеды будут мне в случае чего страховку выплачивать по минимуму? Типо нам пох что оригинальный новый бампер стоит 100к, мы вам посчитаем китайский голый пластик за 5к
Человека хорошо разрывает, когда ему ставишь минус:)
@Инспектор наведи порядок с бардаком на площадке. Невозможно стало тут находиться последнее время.
Если это 2.0, то что было в первой версии))
В 2021 году с нулевым стажем отвалил 20 тысяч за ОСАГО, даже интересно сколько в этом году выйдет.
я отдал 30 🤨
С учетом что в июне я не нашёл ни одной страховой которая бы предлагала базовый тариф ниже максимального, в следующем году я буду покупать страховку с тарифом 7535 р. Ну а в случае ДТП мне выплатят нихуя.
Месяц назад оформлял - дороже на тыщу, чем в прошлом году. Срать они хотели на нижний порог, у всех верхняя цена +- 1 рубль.
Страхование - самый ублюдский рынок.
После прошлого "расширения корридора" для меня ОСАГО подорожало с 6000р до 7000р.
Возраст 32, КБМ 0.45 (минимальный - 13 безаварийных лет), машина та же, прописка та же. За год я стал на год старше и на год безаварийнее.
Офигенно расширили. Выгодно.
совсем охерели. на фоне замены оригинальных запчастей китайскими поделками осаго должна была подешеветь в 5 - 10 раз
Если вкратце - ОСАГО подорожает. Насколько? Это зависит от жадности страховщика. Но для своих будет скидос.
Деньги из воздуха
Хуже страховщика только риэлтор
Пусть только для айтишников дорожает.. особенно крыс релоцировавшихся
Я не релоцировался, но кабину бы тебе разломал чучело, потому что айтишник и потому что могу…
новость - перданул кто-то. Вонючая.