S7 возобновит полёты в дальнее зарубежье Статьи редакции
Большинство международных рейсов отменены с марта.
- Об этом сообщила сама компания. Пока она открыла продажу билетов только на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью, Турция.
- Из Москвы первый самолёт отправится 26 сентября 2022 года, а из Новосибирска — 22 октября. В первом случае рейсы будут ежедневными, во втором самолёты будут летать сначала раз в неделю по субботам, а с 1 ноября два раза в неделю — по вторникам и пятницам.
- 25 февраля 2022 года S7 остановила полёты в Европу из-за закрытия неба для российских авиакомпаний. 5 марта отменила все рейсы по международным направлениям, позволив пассажирам оформить полный возврат стоимости билетов. После этого компания восстановила полёты лишь в несколько стран, например в Таджикистан.
- 24 июня Минторг США временно отозвал экспортные привилегии у авиакомпаний, среди которых была и S7. Это, помимо прочего, доступ к продукции из США, а также реэкспорт американских товаров из других стран.
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Дальнее зарубежье мне как-то иначе представлялось
Северная Корея или Эритрея?
для 70% россиян, которые никогда в жизни не выезжали из страны, даже турция - это самое дальнее зарубежье. так что такое вот оно...
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С уважением,
Сооснователь SaveToFuture.com 🔮 и ALLPWD.com 🔐
Возможно, вы просто привыкли расценивать Турцию как задний двор России, типа расширенные курорты краснодарского края :) Зажралися мы.
То - сверхдальнее. И туда - на Ту-22 пока только. :)
Какая статья-новость - лишь бы что-то написать.
Такой и коммент - лишь бы что-то прокомментировать.
_________________________
С уважением,
Сооснователь SaveToFuture.com 🔮 и ALLPWD.com 🔐
Извините пожалуйста, а нахуя эта подпись у вас?
Дальнее зарубежье ))
Выходит это и есть дальний предел.
Если Турций - дальнее, то Китай это другая планета? )
На сухих джетах что ли?
У s7 нет и не было мокрых джетов
Пишут что боинг 738
Тоже хотела спросить
Сухой до туда без дозаправки не долетит, вроде бы
Скорее всего договорились с турками, что не будут изымать. Еще наверное можно с Ираном и Афганистаном договориться :)
Возобновит на чем?
Нормативы высоты и скорости полета всегда можно подправить.
На дирижаблях, ага
Глава МИД Таиланда прибыл в Москву, говорят что обсуждают вопрос прямого авиасообщения
туда как раз С7 летали емнип.
хорошо бы, а то ценник конский если не расрподажа.
Подушню:
Дальним зарубежьем назвали для противопоставления ближнему зарубежью, чем являются страны бывшего СССР. Понятие среднего зарубежья не используется.
Москва - Анталия 3000+ км, Москва - Хабаровск 8000+ км. Ну такое себе дальнее
Не вернув все деньги пассажирам, а позволив пассажирам оформить возврат... Благородство в каждом слове.
Деньги чужие пусть вернут https://vc.ru/claim/298750-tks-ne-vozvrashchaet-dengi-za-neokazannuyu-uslugu-a-predlagaet-krivye-vauchery
Учитывая, как часто наш народ летает в Турцию, которая и находится-то совсем рядышком, говорить о ней как о дальнем зарубежье... Ну, такое...
Рядышком от москвичей и каких-нибудь болотоградцев, прости господи. Скажи условному хабаровчанину, что Турция - ближнее зарубежье, он посмеётся и ответит тебе что-нибудь на китайском.
Ура!
Заголовок так гордо звучит, а по факту одно направления открыто. Можно было так и написать.
Дайте уже отечественные дирижабли, навык строить самолёты все равно утерян