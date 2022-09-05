Транспорт
Полина Лааксо

S7 возобновит полёты в дальнее зарубежье Статьи редакции

Большинство международных рейсов отменены с марта.

  • Об этом сообщила сама компания. Пока она открыла продажу билетов только на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью, Турция.
  • Из Москвы первый самолёт отправится 26 сентября 2022 года, а из Новосибирска — 22 октября. В первом случае рейсы будут ежедневными, во втором самолёты будут летать сначала раз в неделю по субботам, а с 1 ноября два раза в неделю — по вторникам и пятницам.
  • 25 февраля 2022 года S7 остановила полёты в Европу из-за закрытия неба для российских авиакомпаний. 5 марта отменила все рейсы по международным направлениям, позволив пассажирам оформить полный возврат стоимости билетов. После этого компания восстановила полёты лишь в несколько стран, например в Таджикистан.
  • 24 июня Минторг США временно отозвал экспортные привилегии у авиакомпаний, среди которых была и S7. Это, помимо прочего, доступ к продукции из США, а также реэкспорт американских товаров из других стран.

#новость #s7

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57 комментариев
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 Andrey Zykov

Дальнее зарубежье мне как-то иначе представлялось

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Вася Пражкин

Северная Корея или Эритрея?

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2 комментария
Sergey Zubkov

для 70% россиян, которые никогда в жизни не выезжали из страны, даже турция - это самое дальнее зарубежье. так что такое вот оно...
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С уважением,
Сооснователь SaveToFuture.com 🔮 и ALLPWD.com 🔐

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1 комментарий
Мимопрохожий

Возможно, вы просто привыкли расценивать Турцию как задний двор России, типа расширенные курорты краснодарского края :) Зажралися мы.

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1 комментарий
Roman Orlov

То - сверхдальнее. И туда - на Ту-22 пока только. :)

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Sergey Zubkov

Какая статья-новость - лишь бы что-то написать.
Такой и коммент - лишь бы что-то прокомментировать.
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С уважением,
Сооснователь SaveToFuture.com 🔮 и ALLPWD.com 🔐

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Лишенный Слава

Извините пожалуйста, а нахуя эта подпись у вас?

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15 комментариев
Благоприятный фитиль
из Москвы и Новосибирска в Анталью, Турция.

Дальнее зарубежье ))

Выходит это и есть дальний предел.

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Вася Пражкин

Если Турций - дальнее, то Китай это другая планета? )

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7 комментариев
Aleksandr Ivanov

На сухих джетах что ли?

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Дима Анонимный

У s7 нет и не было мокрых джетов

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Петр Новицкий

Пишут что боинг 738

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1 комментарий
I T

Тоже хотела спросить

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Gollut

Сухой до туда без дозаправки не долетит, вроде бы

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Сергей С.

Скорее всего договорились с турками, что не будут изымать. Еще наверное можно с Ираном и Афганистаном договориться :)

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Андрей Волхонский

Возобновит на чем?

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High Stakes

Нормативы высоты и скорости полета всегда можно подправить.

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BLVCK SQUARE

На дирижаблях, ага

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Zoringer

Глава МИД Таиланда прибыл в Москву, говорят что обсуждают вопрос прямого авиасообщения

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Мимопрохожий

туда как раз С7 летали емнип.
хорошо бы, а то ценник конский если не расрподажа.

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1 комментарий
Максим Мещеряков

Подушню:
Дальним зарубежьем назвали для противопоставления ближнему зарубежью, чем являются страны бывшего СССР. Понятие среднего зарубежья не используется.

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mr.biscuit.eater

Москва - Анталия 3000+ км, Москва - Хабаровск 8000+ км. Ну такое себе дальнее

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Сергей И

Не вернув все деньги пассажирам, а позволив пассажирам оформить возврат... Благородство в каждом слове.

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Миша Магадан

Деньги чужие пусть вернут https://vc.ru/claim/298750-tks-ne-vozvrashchaet-dengi-za-neokazannuyu-uslugu-a-predlagaet-krivye-vauchery

ТКС не возвращает деньги за неоказанную услугу…
В начале 2020 года, позарившись на хорошие условия в банке “Тинькофф”, купил билеты на самолёт от…
vc.ru
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Melissa Mata

Учитывая, как часто наш народ летает в Турцию, которая и находится-то совсем рядышком, говорить о ней как о дальнем зарубежье... Ну, такое...

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Слегка Придурковатый

Рядышком от москвичей и каких-нибудь болотоградцев, прости господи. Скажи условному хабаровчанину, что Турция - ближнее зарубежье, он посмеётся и ответит тебе что-нибудь на китайском.

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M-S-R

Ура!

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Dimitri

Заголовок так гордо звучит, а по факту одно направления открыто. Можно было так и написать.

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Денис Вершинин

Дайте уже отечественные дирижабли, навык строить самолёты все равно утерян

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