«Солерс Авто» запустит производство машин под новым собственным брендом Статьи редакции
При этом на мощностях приостановленных совместных предприятий с Ford, Mazda и Isuzu тоже запустят новые проекты, но, возможно, без партнёров.
- Группа «Соллерс Авто» кроме УАЗа будет развивать новый собственный локализованный бренд, заявил гендиректор группы Николай Соболев на сессии ВЭФ-2022. Его слова передаёт «Интерфакс».
- Также Соболев рассказал о запуске новых проектов на мощностях совместного предприятия автоконцерна с Ford, Mazda и Isuzu. При этом «Соллерс» будет «основным, а в некоторых проектах — единственным инвестором» и правообладателем. Группа работает над тем, чтобы «иметь права интеллектуальной собственности с возможностью доработки, переработки и создания на их базе новых продуктов и новой платформы».
- В группу «Соллерс Авто» входит «Ульяновский автомобильный завод» и промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области. У компании есть приостановленные с весны СП на Дальнем Востоке с японской Mazda, в Елабуге — с американским Ford, в Ульяновской области — с Isuzu.
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Очередной "бренд", который не взлетит?
Конкурентов то нет. Либо на автобусе
Да полно же, Китай, Японцы, серый ввоз.
ой, да будут собирать какой-нибудь фав, бад, хавал и прочее, но под новым брендом. Солерс не способен сейчас создать новый автомобиль, тем более без западных запчастей.
Делайте авто для людей,и цены для людей. А то кроме гранты за лям с госп поддержкой нечего купить работягам. Неужели нельзя производить хороший автомат, климат, адекватную подвеску и приемистый мотор у нас в РФ?
Предполагаю что для этого нужны запчасти которые тут не производят
Есть, но раньше никто не заморачивался и покупали за границей. Все что нужно, есть на военных заводах.
Николая Соболев - это в именительном падеже так имя звучит?
Я тебе говорил, место проклято! А ты всё "руки из жопы, руки из жопы".
Ждём РусАЗ? Или сразу СалАЗ (-:
Я что-то до этой публикации и не знал даже, что такое Солерс Авто 🥹
Я и сейчас не знаю )))
😂
Аналогичная ситуация
Успехов!
Для создания "собственного бренда" нужно создать всю цепочку поставок по зап частям.
Двигатель, трансмиссию, коробку, электронику, системы безопасности.
Оно есть то отечественное?
Даже краска будет проблемой.
Кажется, что не в этом дело, поставки да, точно, но комплектующие (узлы и агрегаты) никто в одном месте и не делает, та же немецкая тройка, немецкая только де-юре)
ну так, когда "кругом враги" по другому не получится
Китай с легкостью пошлет весь российский рынок, если его сохранение будет чревато потерей рынка США
Считаю, нужно помочь и подсказать Николаю Соболеву самое годное название.
Если везде повторять и вставлять к месту и не к месту "Ford, Mazda и Isuzu" сразу же приходит осознание значимости нового бренда.