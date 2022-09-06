Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, был УАЗ. УАЗ останется традиционным производителем внедорожников. На большинстве наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд «Соллерс». И в самое ближайшее время, я надеюсь, мы сможем объявить уже о первых проектах, которые будем локализовывать под этим брендом. Мы всегда развивались через партнёрства, это была наша догма. Но сейчас по ряду объективных причин понимаем, что прежние правила не работают, и нам нужно предлагать разрабатывать новые.