Транспорт
Маша Цепелева

«Солерс Авто» запустит производство машин под новым собственным брендом Статьи редакции

При этом на мощностях приостановленных совместных предприятий с Ford, Mazda и Isuzu тоже запустят новые проекты, но, возможно, без партнёров.

  • Группа «Соллерс Авто» кроме УАЗа будет развивать новый собственный локализованный бренд, заявил гендиректор группы Николай Соболев на сессии ВЭФ-2022. Его слова передаёт «Интерфакс».

Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, был УАЗ. УАЗ останется традиционным производителем внедорожников. На большинстве наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд «Соллерс». И в самое ближайшее время, я надеюсь, мы сможем объявить уже о первых проектах, которые будем локализовывать под этим брендом. Мы всегда развивались через партнёрства, это была наша догма. Но сейчас по ряду объективных причин понимаем, что прежние правила не работают, и нам нужно предлагать разрабатывать новые.

Николая Соболев, гендиректор «Соллерс Авто»
  • Также Соболев рассказал о запуске новых проектов на мощностях совместного предприятия автоконцерна с Ford, Mazda и Isuzu. При этом «Соллерс» будет «основным, а в некоторых проектах — единственным инвестором» и правообладателем. Группа работает над тем, чтобы «иметь права интеллектуальной собственности с возможностью доработки, переработки и создания на их базе новых продуктов и новой платформы».
  • В группу «Соллерс Авто» входит «Ульяновский автомобильный завод» и промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области. У компании есть приостановленные с весны СП на Дальнем Востоке с японской Mazda, в Елабуге — с американским Ford, в Ульяновской области — с Isuzu.
Фото «Форд Соллерс»

#новость #соллерс

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Прошедший кубок

Очередной "бренд", который не взлетит?

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Низкий велосипед

Конкурентов то нет. Либо на автобусе

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Npc

Да полно же, Китай, Японцы, серый ввоз.

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quaitiz

ой, да будут собирать какой-нибудь фав, бад, хавал и прочее, но под новым брендом. Солерс не способен сейчас создать новый автомобиль, тем более без западных запчастей.

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Андрей Белов

Делайте авто для людей,и цены для людей. А то кроме гранты за лям с госп поддержкой нечего купить работягам. Неужели нельзя производить хороший автомат, климат, адекватную подвеску и приемистый мотор у нас в РФ?

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Брани Фантейн

Предполагаю что для этого нужны запчасти которые тут не производят

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Никитин Сергей

Есть, но раньше никто не заморачивался и покупали за границей. Все что нужно, есть на военных заводах.

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Alexey Arhipov

Николая Соболев - это в именительном падеже так имя звучит?

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Griby Lenina

Я тебе говорил, место проклято! А ты всё "руки из жопы, руки из жопы".

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Вадим Д.

Ждём РусАЗ? Или сразу СалАЗ (-:

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Npc
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Айрат Галиуллин

Я что-то до этой публикации и не знал даже, что такое Солерс Авто 🥹

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Alexey Arhipov

Я и сейчас не знаю )))

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Айрат Галиуллин

😂

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Виталий Полянский

Аналогичная ситуация

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Виктор Албанец

Успехов!

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under construction

Для создания "собственного бренда" нужно создать всю цепочку поставок по зап частям.
Двигатель, трансмиссию, коробку, электронику, системы безопасности.
Оно есть то отечественное?

Даже краска будет проблемой.

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Npc

Кажется, что не в этом дело, поставки да, точно, но комплектующие (узлы и агрегаты) никто в одном месте и не делает, та же немецкая тройка, немецкая только де-юре)

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under construction

ну так, когда "кругом враги" по другому не получится

Китай с легкостью пошлет весь российский рынок, если его сохранение будет чревато потерей рынка США

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Слегка Придурковатый

Считаю, нужно помочь и подсказать Николаю Соболеву самое годное название.

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Собственный бокал

Если везде повторять и вставлять к месту и не к месту "Ford, Mazda и Isuzu" сразу же приходит осознание значимости нового бренда.

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