«Соллерс Авто» запустит производство машин под новым собственным брендом Статьи редакции
При этом на мощностях приостановленных совместных предприятий с Ford, Mazda и Isuzu тоже запустят новые проекты, но, возможно, без партнёров.
- Группа «Соллерс Авто» кроме УАЗа будет развивать новый собственный локализованный бренд, заявил гендиректор группы Николай Соболев на сессии ВЭФ-2022. Его слова передаёт «Интерфакс».
- Также Соболев рассказал о запуске новых проектов на мощностях совместного предприятия автоконцерна с Ford, Mazda и Isuzu. При этом «Соллерс» будет «основным, а в некоторых проектах — единственным инвестором» и правообладателем. Группа работает над тем, чтобы «иметь права интеллектуальной собственности с возможностью доработки, переработки и создания на их базе новых продуктов и новой платформы».
- В группу «Соллерс Авто» входит «Ульяновский автомобильный завод» и промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области. У компании есть приостановленные с весны СП на Дальнем Востоке с японской Mazda, в Елабуге — с американским Ford, в Ульяновской области — с Isuzu.
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Очередной "бренд", который не взлетит?
ой, да будут собирать какой-нибудь фав, бад, хавал и прочее, но под новым брендом. Солерс не способен сейчас создать новый автомобиль, тем более без западных запчастей.
а вы умеете поддержать чье-то начинание :)
Конкурентов то нет. Либо на автобусе
Кажется Вы ошиблись!
Не Бренд, а Бред?!
Я тебе говорил, место проклято! А ты всё "руки из жопы, руки из жопы".
Если везде повторять и вставлять к месту и не к месту "Ford, Mazda и Isuzu" сразу же приходит осознание значимости нового бренда.
Надо прям так и писать:
"СОЛЕРС" * есть опыт работы с Ford, Mazda и Isuzu *
Так лучше?
Есть опыт работы с Ford, Mazda и Isuzu, подпиздили там деталек, чертежики, документацию. Подсмотрели как люди работают и из говна и палок будем что-то похожее на авто собирать. А куда вам деваться, купите как миленькие.
Был опыт )
Это seo оптимизация такая. Ключи.
Делайте авто для людей,и цены для людей. А то кроме гранты за лям с госп поддержкой нечего купить работягам. Неужели нельзя производить хороший автомат, климат, адекватную подвеску и приемистый мотор у нас в РФ?
Предполагаю что для этого нужны запчасти которые тут не производят
Есть, но раньше никто не заморачивался и покупали за границей. Все что нужно, есть на военных заводах.
можно - по лицензии (или по "параллельной" лицензии, ха-ха)
разработать свое - долго, дорого. Испытания, добаботки, опытные образцы, опытно-промышленные образцы, подготовка соборочных линий, запуск тех контроля ......
Сделать хороший массовый автомобиль - сложная задача, мы как страна полвека производили аналог Fiat (( Кажется единственный шанс - это дождаться массовых электромобилей, в которых меньше деталей, чтобы получилось сделать что-то свое, доступное и без поломок.
Предполагаемое название - Едет и Точка
Едет до Кочки)
Едет и уже хорошо
Предлагаю назвать новый бренд Максим. И сразу слоган "есть Максим ну и ... Ладно."
Для создания "собственного бренда" нужно создать всю цепочку поставок по зап частям.
Двигатель, трансмиссию, коробку, электронику, системы безопасности.
Оно есть то отечественное?
Даже краска будет проблемой.
Насколько я понял, "собственный бренд" будет, в данном случае, заключаться в собственном логотипе на китайской, например, машине и какой-то "локализации".
Может пружины в подвеску поставят пожестче, может бортовой компьютер руссифицируют. Вот и готов "бренд".
Кажется, что не в этом дело, поставки да, точно, но комплектующие (узлы и агрегаты) никто в одном месте и не делает, та же немецкая тройка, немецкая только де-юре)
Бренд это когда ты придумал название, заказал у производителя нужную тебе модель техники и налепил туда его. Какие ещё такие запчасти, о чем вы) они же не машину сказали с нуля сделают )
Ждём РусАЗ? Или сразу СалАЗ (-:
Салазки
Появятся собственные бренды: Foord, Madza и Isusu?
Я что-то до этой публикации и не знал даже, что такое Солерс Авто 🥹
Я и сейчас не знаю )))
Аналогичная ситуация
Николая Соболев - это в именительном падеже так имя звучит?
Успехов!
Ну все. после твоего пожелания успехов у них точно все получится!
вот интересно, а хотя бы ваз классику сможет енд ту енд выпускать? или технологии утеряны?
Конечно нет. Техническое перевооружение подразумевает замену старых линий на новые. Погуглите куда "десятка" ушла - Богдан-2310
России сейчас нужно пойти по грузинскому пути - опустить таможенные пошлины на автомобили, или убрать их совсем, чтобы средний россиянин смог позволить купить нормальную, безопасную машину. Автопромышленность, как я понимаю, все равно или остановилась, или производит продукцию по нерыночным ценам.
Я не очень понимаю, как можно продавать "доступное" авто за 3 миллиона в стране со средним доходом в 35 т.р.
Точно также как и "доступные ипотеки" в сопоставимых цифрах на жилье)
"России" плевать на среднестатистического россиянина и его хотелки. Уже взрослый, вроде, для осознания.
Головой и я не понимаю.
А потом смотрю на наших людей и вопросы отпадают. Они и за 10млн купят. Им же главное ежемесячный платёж по кредиту, а на 3 года или на 10 лет - это уже не важно.
"Ну а что делать? Надо же на чём-то ездить. Не на старье же, что люди подумают" (с) Обыватель
Мне тут недавно тёща начала сверлить мозги о том, что мне ИМЕННО СЕЙЧАС нужно купить новую машину, ведь платёж по кредиту мне по силам. Чё я как лох езжу на старой нереспектной машине, яжбизнесмен, люди не будут меня как надо воспринимать.
Пришлось объяснять, показывать цифры и аргументировать. В частности то, что Солярис за 3,5 ляма мне даром не упал, а машина, которая мне интересна с дилерскими накрутками стоит 10млн, которые на дистанции превратятся в 30млн. А за 30млн я лучше построю для семьи дворец небольших размеров за городом и поезжу без проблем на старой машине.
Считаю, нужно помочь и подсказать Николаю Соболеву самое годное название.
Это как на выставках - отечественное производство - но все китайское с алиэкспресса. Так и будет русский бренд с китайской начинкой. Главное топ менеджемент получит бонусы свои, а остальное как с росатомом «хоть потоп»
А делать то свое из чего будут? Соллерс просто сборщик конструкторов из импортных запчастей. Да и конструкторы эти они собирают криво.
Вот вроде и понятно, что ничего не выйдет из этого, а посмотреть все равно интересно, что они там придумают)
Как можно писать в новостях чьи то намерения и выдавать это как новость?)))
Вангую будут выпускать мазды и форды с шильдой "калинка малинка" и "православный автомобиль"
Выпуск машин - это вам не резиновая попа™. (с)
Интересно что получится из этой затеи...
Ну, посмотрим что из этого выйдет
Прочитав про "партнерство как догму", от которого откажутся, на секунду обрадовался, подумав что хоть кто-то наконец-то избавится от сети бесполезных и вредных дилеров и начнет продавать напрямую и через онлайн по РРЦ, заключив аутсорсные договора на гарантийное обслуживание и проведение тестдрайвов с теми, кто это умеет делать.
Но увы.
Ох, помню, 2013 – Питер, такой же Форум - Ё-моби́ль и вот уже анонс, что вот, вот, вот, в след. году....