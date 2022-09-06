Транспорт
Маша Цепелева

«Соллерс Авто» запустит производство машин под новым собственным брендом Статьи редакции

При этом на мощностях приостановленных совместных предприятий с Ford, Mazda и Isuzu тоже запустят новые проекты, но, возможно, без партнёров.

  • Группа «Соллерс Авто» кроме УАЗа будет развивать новый собственный локализованный бренд, заявил гендиректор группы Николай Соболев на сессии ВЭФ-2022. Его слова передаёт «Интерфакс».

Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, был УАЗ. УАЗ останется традиционным производителем внедорожников. На большинстве наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд «Соллерс». И в самое ближайшее время, я надеюсь, мы сможем объявить уже о первых проектах, которые будем локализовывать под этим брендом. Мы всегда развивались через партнёрства, это была наша догма. Но сейчас по ряду объективных причин понимаем, что прежние правила не работают, и нам нужно предлагать разрабатывать новые.

Николай Соболев, гендиректор «Соллерс Авто»
  • Также Соболев рассказал о запуске новых проектов на мощностях совместного предприятия автоконцерна с Ford, Mazda и Isuzu. При этом «Соллерс» будет «основным, а в некоторых проектах — единственным инвестором» и правообладателем. Группа работает над тем, чтобы «иметь права интеллектуальной собственности с возможностью доработки, переработки и создания на их базе новых продуктов и новой платформы».
  • В группу «Соллерс Авто» входит «Ульяновский автомобильный завод» и промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области. У компании есть приостановленные с весны СП на Дальнем Востоке с японской Mazda, в Елабуге — с американским Ford, в Ульяновской области — с Isuzu.
Фото «Форд Соллерс»

#новость #соллерс

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109 комментариев
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Прошедший кубок

Очередной "бренд", который не взлетит?

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quaitiz

ой, да будут собирать какой-нибудь фав, бад, хавал и прочее, но под новым брендом. Солерс не способен сейчас создать новый автомобиль, тем более без западных запчастей.

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13 комментариев
Максим Шуралев

а вы умеете поддержать чье-то начинание :)

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6 комментариев
Низкий велосипед

Конкурентов то нет. Либо на автобусе

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2 комментария
Иван Серик

Кажется Вы ошиблись!
Не Бренд, а Бред?!

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Griby Lenina

Я тебе говорил, место проклято! А ты всё "руки из жопы, руки из жопы".

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Собственный бокал

Если везде повторять и вставлять к месту и не к месту "Ford, Mazda и Isuzu" сразу же приходит осознание значимости нового бренда.
Надо прям так и писать:
"СОЛЕРС" * есть опыт работы с Ford, Mazda и Isuzu *

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Вася Пражкин

Так лучше?

Есть опыт работы с Ford, Mazda и Isuzu, подпиздили там деталек, чертежики, документацию. Подсмотрели как люди работают и из говна и палок будем что-то похожее на авто собирать. А куда вам деваться, купите как миленькие.

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3 комментария
Некто съел 2 яблока

Был опыт )

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морда наглая

Это seo оптимизация такая. Ключи.

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Андрей Белов

Делайте авто для людей,и цены для людей. А то кроме гранты за лям с госп поддержкой нечего купить работягам. Неужели нельзя производить хороший автомат, климат, адекватную подвеску и приемистый мотор у нас в РФ?

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Брани Фантейн

Предполагаю что для этого нужны запчасти которые тут не производят

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Никитин Сергей

Есть, но раньше никто не заморачивался и покупали за границей. Все что нужно, есть на военных заводах.

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15 комментариев
World is a Playground

можно - по лицензии (или по "параллельной" лицензии, ха-ха)

разработать свое - долго, дорого. Испытания, добаботки, опытные образцы, опытно-промышленные образцы, подготовка соборочных линий, запуск тех контроля ......

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2 комментария
Alex

Сделать хороший массовый автомобиль - сложная задача, мы как страна полвека производили аналог Fiat (( Кажется единственный шанс - это дождаться массовых электромобилей, в которых меньше деталей, чтобы получилось сделать что-то свое, доступное и без поломок.

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Пришелец 11

Предполагаемое название - Едет и Точка

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jonewayne

Едет до Кочки)

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Вика Тонина

Едет и уже хорошо

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2 комментария
Kirill Kulagin

Предлагаю назвать новый бренд Максим. И сразу слоган "есть Максим ну и ... Ладно."

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under construction

Для создания "собственного бренда" нужно создать всю цепочку поставок по зап частям.
Двигатель, трансмиссию, коробку, электронику, системы безопасности.
Оно есть то отечественное?

Даже краска будет проблемой.

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Олег Ш.

Насколько я понял, "собственный бренд" будет, в данном случае, заключаться в собственном логотипе на китайской, например, машине и какой-то "локализации".
Может пружины в подвеску поставят пожестче, может бортовой компьютер руссифицируют. Вот и готов "бренд".

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Npc

Кажется, что не в этом дело, поставки да, точно, но комплектующие (узлы и агрегаты) никто в одном месте и не делает, та же немецкая тройка, немецкая только де-юре)

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14 комментариев
Kirill Kulagin

Бренд это когда ты придумал название, заказал у производителя нужную тебе модель техники и налепил туда его. Какие ещё такие запчасти, о чем вы) они же не машину сказали с нуля сделают )

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Npc
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Вадим Д.

Ждём РусАЗ? Или сразу СалАЗ (-:

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Игорь Протасов

Салазки

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Valery Kondranin

Появятся собственные бренды: Foord, Madza и Isusu?

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Айрат Галиуллин

Я что-то до этой публикации и не знал даже, что такое Солерс Авто 🥹

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Alexey Arhipov

Я и сейчас не знаю )))

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1 комментарий
Саша G
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Виталий Полянский

Аналогичная ситуация

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Alexey Arhipov

Николая Соболев - это в именительном падеже так имя звучит?

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Виктор Албанец

Успехов!

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И животноводство

Ну все. после твоего пожелания успехов у них точно все получится!

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M-S-R

вот интересно, а хотя бы ваз классику сможет енд ту енд выпускать? или технологии утеряны?

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usee

Конечно нет. Техническое перевооружение подразумевает замену старых линий на новые. Погуглите куда "десятка" ушла - Богдан-2310

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Сергей Бевз

России сейчас нужно пойти по грузинскому пути - опустить таможенные пошлины на автомобили, или убрать их совсем, чтобы средний россиянин смог позволить купить нормальную, безопасную машину. Автопромышленность, как я понимаю, все равно или остановилась, или производит продукцию по нерыночным ценам.
Я не очень понимаю, как можно продавать "доступное" авто за 3 миллиона в стране со средним доходом в 35 т.р.

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Alex P

Точно также как и "доступные ипотеки" в сопоставимых цифрах на жилье)

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Black7

"России" плевать на среднестатистического россиянина и его хотелки. Уже взрослый, вроде, для осознания.

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Негативный Мика

Головой и я не понимаю.
А потом смотрю на наших людей и вопросы отпадают. Они и за 10млн купят. Им же главное ежемесячный платёж по кредиту, а на 3 года или на 10 лет - это уже не важно.

"Ну а что делать? Надо же на чём-то ездить. Не на старье же, что люди подумают" (с) Обыватель

Мне тут недавно тёща начала сверлить мозги о том, что мне ИМЕННО СЕЙЧАС нужно купить новую машину, ведь платёж по кредиту мне по силам. Чё я как лох езжу на старой нереспектной машине, яжбизнесмен, люди не будут меня как надо воспринимать.

Пришлось объяснять, показывать цифры и аргументировать. В частности то, что Солярис за 3,5 ляма мне даром не упал, а машина, которая мне интересна с дилерскими накрутками стоит 10млн, которые на дистанции превратятся в 30млн. А за 30млн я лучше построю для семьи дворец небольших размеров за городом и поезжу без проблем на старой машине.

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Слегка Придурковатый

Считаю, нужно помочь и подсказать Николаю Соболеву самое годное название.

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Дмитрий Кондрашов

Это как на выставках - отечественное производство - но все китайское с алиэкспресса. Так и будет русский бренд с китайской начинкой. Главное топ менеджемент получит бонусы свои, а остальное как с росатомом «хоть потоп»

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Alex Nosov

А делать то свое из чего будут? Соллерс просто сборщик конструкторов из импортных запчастей. Да и конструкторы эти они собирают криво.

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Агафья Носова

Вот вроде и понятно, что ничего не выйдет из этого, а посмотреть все равно интересно, что они там придумают)

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Aleksandr P

Как можно писать в новостях чьи то намерения и выдавать это как новость?)))

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eugene

Вангую будут выпускать мазды и форды с шильдой "калинка малинка" и "православный автомобиль"

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Deschain

Выпуск машин - это вам не резиновая попа™. (с)

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Саша Антипов

Интересно что получится из этой затеи...

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Anna Chi

Ну, посмотрим что из этого выйдет

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Негативный Мика

Прочитав про "партнерство как догму", от которого откажутся, на секунду обрадовался, подумав что хоть кто-то наконец-то избавится от сети бесполезных и вредных дилеров и начнет продавать напрямую и через онлайн по РРЦ, заключив аутсорсные договора на гарантийное обслуживание и проведение тестдрайвов с теми, кто это умеет делать.

Но увы.

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JaM

Ох, помню, 2013 – Питер, такой же Форум - Ё-моби́ль и вот уже анонс, что вот, вот, вот, в след. году....

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