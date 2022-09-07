«АвтоВАЗ» заявил, что не планирует возобновлять производство Lada X-Ray — слишком много деталей не поставляется Статьи редакции
Но планирует перезапустить производство обновлённой Lada Vesta на собственной платформе.
- «Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — ответил глава компании Максим Соколов на вопрос ТАСС о планах перезапустить производство Lada X-Ray.
- Однако весной 2023 года компания планирует перезапустить в Тольятти производство обновлённой версии Lada Vesta на собственной платформе. «АвтоВАЗ» планирует восстановить производство и Lada Largus.
- Соколов также рассказал РБК, что компания собирается наладить выпуск обновлённых машин Granta: седан, универсал и «на базе универсала более продвинутая модель, которую намерены производить через пару лет».
- Уже есть 25 прототипов модели. Точные сроки запуска производства пока неизвестны, но значительная часть времени уйдёт на локализацию импортных деталей и поиск запчастей в «дружественных» странах.
- Также «АвтоВАЗ» собирается запустить производство новой версии кроссовера Vesta. Но пока компания не нашла замену около 1500 компонентам в среднем из 4500, из которых собрана машина. Из них «в зоне риска находятся и постоянно мониторятся около 300 различных комплектующих», добавил Соколов.
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Оказывается Lada x Ray была слишком технологичной)
Скорее была малопродаваема и смысла устраивать геморой с импортозамещением нет.
Таже Веста продавлюсь в 5 раз больше
Была бы сейчас в производстве новая девятка за 250 тыщ - порвала бы все топы продаж.
Эмеральд- бронь, Триумф - бронь.
опередила время
«АвтоВАЗ» заявил, что не планирует возобновлять производство Lada X-Ray — слишком передовые технологии для АвтоВАЗа.
вы это ни это. Светодиоды в ходовых огнях — шаг далеко в будущее
Однако весной 2023 года компания планирует перезапустить в Тольятти производство обновлённой версии Lada 2107 и 2105 🤡🤡🤡
Я почти уверен, если бы продавали новый таз скажем за 200-250к, очередь была бы на три года вперёд. В регионах, на селе есть масса небогатых людей, которым нужна понятная и ремонтопригодная машина.
но они ж не продают(
За 250 нонешних можно купить только 10 тазов-дежей для тестоместа.
Отрицательное развитие, как говорится!
Мне одному вообще странно слышать когда "обновленная модель старой модели", а уж когда этим гордиться начинают - что через пару лет начнут таки выпускать - тем более?
Так и будет: пока в мире будут модели 2025 года, у нас будут 2010 (?) считаться "ооо, круто! Сами!" (если!).
Да никто не гордится. Пытаются выжить, и коллектив обеспечить зарплатой. И понимают, что эту Весту им теперь выпускать лет 15-20 предстоит.
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вангую через год будут семерку продавать
Вряд ли, в Ижевске почему-то не начали снова выпускать 2116 , а просто всё закрыли. Утеряны секретные технологии :)
И все это называется российское производство
Ну нахер, на следующих выборах голосую за великого Xi
Не вы голосуете за Xi, Xi голосует за вас
А как же кошко-жена и дополнительный порция риса?!
Слишком много деталей.
Кто смотрел "Армагеддон"? Там, когда разбирали вездеходы, снимали навеску, выкидывая детали со словами "что это? Лопатка для мороженого?"
Вот наверное, так будет. Хотя нет, не будет. Будут у нас Пятачок и Семафор.
А чо не шаху - не понятно.
Импортзамещение!!!
В них есть разница Веста и Х Рэй ?) думал это одна машина
Веста более понятна что ли.Хрюн вроде и кроссовер,но какой-то бестолковый.Багажника нет толком,полного привода нет.
Друг сказал - на автовазе упёртые слишком, даже электрическую колодку, если у новой другой цвет, не хотят заменять. Смотреться будет колхознее, конечно, но это пока готовые жгуты не кончатся. А потом и ответная часть поменяется. И так в каждой запчастинке, а их в машине уйма.
Но она же ujobischnaya(((