Транспорт
Криминальный динозавр

«АвтоВАЗ» заявил, что не планирует возобновлять производство Lada X-Ray — слишком много деталей не поставляется Статьи редакции

Но планирует перезапустить производство обновлённой Lada Vesta на собственной платформе.

  • «Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — ответил глава компании Максим Соколов на вопрос ТАСС о планах перезапустить производство Lada X-Ray.
  • Однако весной 2023 года компания планирует перезапустить в Тольятти производство обновлённой версии Lada Vesta на собственной платформе. «АвтоВАЗ» планирует восстановить производство и Lada Largus.
  • Соколов также рассказал РБК, что компания собирается наладить выпуск обновлённых машин Granta: седан, универсал и «на базе универсала более продвинутая модель, которую намерены производить через пару лет».
  • Уже есть 25 прототипов модели. Точные сроки запуска производства пока неизвестны, но значительная часть времени уйдёт на локализацию импортных деталей и поиск запчастей в «дружественных» странах.
  • Также «АвтоВАЗ» собирается запустить производство новой версии кроссовера Vesta. Но пока компания не нашла замену около 1500 компонентам в среднем из 4500, из которых собрана машина. Из них «в зоне риска находятся и постоянно мониторятся около 300 различных комплектующих», добавил Соколов.
Источник: Lada

#новость #автоваз #lada

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28 комментариев
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 Всё как у людей

Оказывается Lada x Ray была слишком технологичной)

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Иван Саблин

Скорее была малопродаваема и смысла устраивать геморой с импортозамещением нет.
Таже Веста продавлюсь в 5 раз больше

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Пришелец 11

Была бы сейчас в производстве новая девятка за 250 тыщ - порвала бы все топы продаж.

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Серый Петя

Эмеральд- бронь, Триумф - бронь.

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Придающий Вращение
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segamega

опередила время

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Пришелец 11

«АвтоВАЗ» заявил, что не планирует возобновлять производство Lada X-Ray — слишком передовые технологии для АвтоВАЗа.

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S8dAS

вы это ни это. Светодиоды в ходовых огнях — шаг далеко в будущее

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BLVCK SQUARE

Однако весной 2023 года компания планирует перезапустить в Тольятти производство обновлённой версии Lada 2107 и 2105 🤡🤡🤡

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Лев Селиверстов

Я почти уверен, если бы продавали новый таз скажем за 200-250к, очередь была бы на три года вперёд. В регионах, на селе есть масса небогатых людей, которым нужна понятная и ремонтопригодная машина.

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Серый Петя

но они ж не продают(
За 250 нонешних можно купить только 10 тазов-дежей для тестоместа.

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Пришелец 11

Отрицательное развитие, как говорится!

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ilia

Мне одному вообще странно слышать когда "обновленная модель старой модели", а уж когда этим гордиться начинают - что через пару лет начнут таки выпускать - тем более?

Так и будет: пока в мире будут модели 2025 года, у нас будут 2010 (?) считаться "ооо, круто! Сами!" (если!).

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Политический якорь

Да никто не гордится. Пытаются выжить, и коллектив обеспечить зарплатой. И понимают, что эту Весту им теперь выпускать лет 15-20 предстоит.

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Политический якорь

-

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Андрей Рядькин

вангую через год будут семерку продавать

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sles

Вряд ли, в Ижевске почему-то не начали снова выпускать 2116 , а просто всё закрыли. Утеряны секретные технологии :)

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Псков Бурито

И все это называется российское производство

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Andre Macareno

Ну нахер, на следующих выборах голосую за великого Xi

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Daily Science

Не вы голосуете за Xi, Xi голосует за вас

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Иван Грозный

А как же кошко-жена и дополнительный порция риса?!

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Salena_ya

Слишком много деталей.

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Серый Петя

Кто смотрел "Армагеддон"? Там, когда разбирали вездеходы, снимали навеску, выкидывая детали со словами "что это? Лопатка для мороженого?"
Вот наверное, так будет. Хотя нет, не будет. Будут у нас Пятачок и Семафор.
А чо не шаху - не понятно.

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Tannim

Импортзамещение!!!

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Денис Ваганов

В них есть разница Веста и Х Рэй ?) думал это одна машина

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Бамбр

Веста более понятна что ли.Хрюн вроде и кроссовер,но какой-то бестолковый.Багажника нет толком,полного привода нет.

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Вадим Вахрамов

Друг сказал - на автовазе упёртые слишком, даже электрическую колодку, если у новой другой цвет, не хотят заменять. Смотреться будет колхознее, конечно, но это пока готовые жгуты не кончатся. А потом и ответная часть поменяется. И так в каждой запчастинке, а их в машине уйма.

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Серый Петя
Соколов также рассказал РБК, что компания собирается наладить выпуск обновлённых машин Granta:

Но она же ujobischnaya(((

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