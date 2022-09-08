Под маркой «Соллерс» в России выпустят локализованные версии китайских JAC — «Ведомости» Статьи редакции
Электромобили JAC также могут стать основой для производства на заводе «Москвич».
- Под маркой «Соллерс» будут выпускать лёгкие коммерческие автомобили на основе китайских машин, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с деталями нового проекта производителя.
- Соглашение о выпуске новой линейки на заводе в Елабуге подписали 7 сентября на ВЭФ-2022. На предприятии будут выпускать автомобили бескапотной и полукапотной компоновки массой от 2,5 до 4,5 т, следует из сообщения Минпромторга. Ведомство не указало наименование будущих моделей.
- Проект позволит заменить приостановленное производство Ford Transit в России и удовлетворить спрос на коммерческую технику в стране, добавил на форуме министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Запуск запланирован на 2022 год.
- Основой для автомобилей «Соллерс» будет JAC Sunray. Бескапотный фургон, вероятно, будет на базе модели JAC-N25/35, она по характеристикам схожа с Hyundai Porter, говорит один из источников. Эти модели JAC выпускаются в Казахстане на предприятии «Сарыаркаавтопром».
- На российском рынке микроавтобус JAC Sunray с двухлитровым двигателем мощностью 190 л. с. и 15 посадочными местами стоит 3,75 млн рублей, бортовой фургон JAC N-25/35 — от 1,9 млн рублей.
- В декабре 2021 года «Камаз» вывел на рынок малотоннажный грузовик «Компас» с компонентной базой фургона JAC. Также электрокары JAC, скорее всего, станут основой для локализованных машин на московском автозаводе «Москвич» (бывший «Renault Россия»).
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Ну что ж, как обещали — не УАЗ и марка «новая». Прям «отечественная», только отечество у неё другое.
Да-да!
Пересели с европейской иглы на китайский кол.
Стержень вообще-то товарищ, пока предупреждение всего -5 социальный рейтинг
Растём-растём
"Совершенно новый отечественный бренд", говорили они.
совершенно новый означает что не просто буквы поменяли, так они ещё латинские
"скорее всего", "могут", "будут" - тьфу, заманало такое воздухосотрясание читать.
это точно, те же рбк даже в фоне сложно слушать, везде гадалки, да и обсуждают всякую ерунду, когда уйдёт икеа, когда h&m, как будет называться макдональдс, ни о чём разговоры
Не смейтесь над ними. Она в поте лица работают над замещением импортных составляющих на отечественные аналоги в производстве автомобилей. Начали с самого трудного - с названия.
Т.е поменяли одну локализацию на другую..
Были Ford, Hyundai, Isuzu, а теперь везде будет JAC?
Такое теперь будущее у наших автозаводов?
С рабочими из Китая. Городок на 5000 человек со всей инфраструктурой.
у российского автопрома вся история такая, всегда были модели придуманные в других странах и адаптированные под российские возможности
Вы так написали, как будто соллерс сам отказался от производства этих марок и вёл санкции против этих брендов))
Дело раскрыто!!!!
честно вообще не удивили, было изначально понятно, что ничего "отечественного" не будет
Самое гниющее г... от JAC. Гнить будет.
Там в портфеле есть УАЗ же, его никаким JAC не переплюнуть в плане коррозии.
.. Стыдно товарищи стыдно... Заместо производства чтото своего родного снова подтягиваем из-за бугра... Халявщики
Да мы гвозди делать не умеем, какие нам машины
Так нет его, этого своего производства, если как санкции упали, так выпуск такого говна как Лада гранта встал, тут уже хз, куда проще может быть по +- современным техническим меркам.
Ну вот загадка какая, Ford Transit тот же стоил менее 2 млн., да много кто стоил менее млн., а сейчас китайский партнёры будут на нашей территории выпускать авто на порядок дороже и хуже. Спрашивается зачем их выпускать здесь, если будет на порядок дешевле завозить с Китая. Может я что то не понимаю?
У вашего братки Сергея Асланяна передача "Машины", там ответы на ваши вопросы.
https://youtu.be/LbsfOKM_uCM
На 20:38 там про Jac
Вы не знаете анекдот про 3 миллиона? Приведу тут окончание. Миллион вам, миллион нам, а за оставшийся миллион мост построят китайцы.
Злые комментарии признак ...невежества)
А может наоборот?
Соллерс собственно продолжит заниматься тем, чем и занимался раньше - на заводах в РФ собирать иностранные машины. Печально, что УАЗ не договорился с Isuzu и не локализовали их внедорожники под маркой УАЗа.
А чё не аурус?
Импортом замещаем импорт. Многоходовочка.
Скоро ещё и китайские «москвичи» поедут.
Ну что за костыль 😂
Как в воду глядел!
Щедрая душа. Скоро на конях будем ездить
Прикольно
Один хрен вся линейка будет состоять из даунских кроссоверов
Под маркой «Солнышки» могли бы патриотично выпустить 🤷♂️ Хотя возможно тм уже занята детским садом 🤔🧘
А не хотите выдать норм легковой бусик на 8 мест или "каблук", как альтернативу древнему Ларгусу?
Ну тоже в пределах 1,5-2 лямов хотя бы.
Хотя "пирожки" надо клепать максимально бюджетные.
Локализованные на сколько единиц процентов?
Новый собственный бренд, значит. Никогда такого не было, и вот опять.
С китайскими авто занятно. Вроде когда новое - норм. Но модель года при повыпускали, с производства сняли, а где запчасти взять?
У меня был SsangYong Actyon сборки Sollers - неплохая машина. Но жалко, что все-таки не свои разработки они будут собирать, а все так же азиатские машины, только другой бренд
Какое же это дно, конечно, а стоить будет ммм… скорей всего от 2,5кк, вот это блядь достижение отечественного автопрома, сразу видно, что все это время таможенная пошлина на развитие отечественного автопрома шла.
Комментарий удален модератором
Как человек увлеченный автотемой и знающий как работает производство автомобилей, скажу что новость хорошая. JAC не самая лучшая марка, но не хуже чем Haval. А нытики которые пишут "лучше бы свое сделали" не понимают, что ничего своего в принципе быть и не могло. Поставить на производство хотя бы одну новую модель, это как минимум один полноценный цикл производства, то есть 3-5 лет просто на то, чтобы сделать сырую модель, которая по качеству первое время будет хуже чем JAC, не говоря уже о том, что это будет коммерчески убыточный проект для малоизвестного бренда, потому что даже для крупных концернов это часто убыточная акция в моменте, рассчитанная на перспективу.
Тем более сборочная линия Рено на заводе Москвич, это именно сборочная линия, а не линия производства. То есть она заточена под сборку готовых моделей. Поэтому было очевидно что даже если бы были Москвичи, это были бы авто по чужим лицензиям с шильдиком Москвича. Если вы ждали какого-то чуда, то вы очень глупый человек. Это как если у вас есть молоток и гвозди для сборки стула из готовых деталей, а вам дадут одно бревно и попросят этим же молотком и гвоздями собрать полноценный стул из бревна.
Ну а новость хорошая, потому что рабочая заводская линия - это рабочие места, какие-никакие нологи в бюджет, ну и относительно нормальная альтернатива бюджетным авто на выходе. Ещё раз, JAC хоть и не является флагманом, но сегодня уже выпускает неплохие бюджетки. Как минимуам как рабочая машина, альтернатива логану, сойдёт. Но разве все это объяснишь мамкиным айтишникам, которые с производством знакомы так же как я с питоном.