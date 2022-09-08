SAP начал искать партнёра для продажи техники своих дата-центров в России — «Ъ» Статьи редакции
Всего около 3,5 тысячи единиц с рыночной стоимостью — 1,4 млрд рублей, говорят источники.
- Головной офис немецкой SAP планирует распродать всю технику, которая находится в собственности российского подразделения, рассказали «Ъ» источники на рынке облачных сервисов. Речь о серверах, коммутаторах, системах хранения данных — всего 3,5 тысячи единиц оборудования. По словам одного источника, SAP хочет найти партнёра в стране, которому передаст технику, а тот займётся реализацией.
- Балансовая цена оборудования — €50 млн (около 3 млрд рублей по курсу ЦБ на 8 сентября), утверждает источник. Другой собеседник рассказал, что рыночную стоимость оценили примерно в 1,4 млрд рублей. По его словам, покупкой заинтересовался «Ростелеком». В SAP CIS и «Ростелекоме» отказались от комментариев.
- SAP владеет в России несколькими центрами обработки данных. Первый был открыт в 2014 году для облачных сервисов на территории НИЦ «Курчатовский институт» в Москве на базе инфраструктуры «Ростелекома». С 2016 года у «Ростелекома» есть договор с SAP о продвижении её облачных решений на базе своих дата-центров.
- В июне 2022 года «Ростелеком» заморозил развитие ЦОД в регионах из-за дефицита оборудования, но в конце августа президент компании Михаил Осеевский говорил «Интерфаксу», что проект продолжится, а «Ростелеком» вложит в региональные дата-центры 10–20 млрд рублей за несколько лет.
- SAP объявил об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года. Среди клиентов были «Сбербанк», «Газпром» и другие компании. Российский топ-менеджмент SAP ведет переговоры с немецким офисом о выделении в самостоятельную структуру для поддержки продуктов по действующим контрактам, подтвердили с знакомые с ситуацией в компании собеседники «Ъ», но переговоры «пока не продвинулись».
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Во ща ещё дом.ру офигеет, складское всё через сап работает…
Вы бы знали, как много компаний крупных сидит на САП))
Я вспоминаю как был сотрудником банка ( и не одного), конечно же использовали SAP. Простая в использовании программа, без лагов и зависаний, работала как часы. Интересно какой будет аналог в России.
1С
Да никакого. Зачем ее сносить-то?
1С не аналог.
Навряд ли)
Да уже решено, чего вряд ли-то... Боль и страдания...
Да конкретного решения не было.
Пофиг, все инсталляции локальные, поддержку и доработку делать проблем нет.
Достаём счёты
Я возьму за 1 руб на баланс.
вы аккуратней с такими суммами, так и разориться можно :)
Не я первый начал раздавать зарубежный бизнес за такие суммы)
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– продаётся оборудование ДЦ, б/у, состояние хорошее, возможен торг (-:
Авито, ваш выход
Ха ха ха)