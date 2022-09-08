Транспорт
Маша Цепелева

SAP начал искать партнёра для продажи техники своих дата-центров в России — «Ъ» Статьи редакции

Всего около 3,5 тысячи единиц с рыночной стоимостью — 1,4 млрд рублей, говорят источники.

  • Головной офис немецкой SAP планирует распродать всю технику, которая находится в собственности российского подразделения, рассказали «Ъ» источники на рынке облачных сервисов. Речь о серверах, коммутаторах, системах хранения данных — всего 3,5 тысячи единиц оборудования. По словам одного источника, SAP хочет найти партнёра в стране, которому передаст технику, а тот займётся реализацией.
  • Балансовая цена оборудования — €50 млн (около 3 млрд рублей по курсу ЦБ на 8 сентября), утверждает источник. Другой собеседник рассказал, что рыночную стоимость оценили примерно в 1,4 млрд рублей. По его словам, покупкой заинтересовался «Ростелеком». В SAP CIS и «Ростелекоме» отказались от комментариев.
  • SAP владеет в России несколькими центрами обработки данных. Первый был открыт в 2014 году для облачных сервисов на территории НИЦ «Курчатовский институт» в Москве на базе инфраструктуры «Ростелекома». С 2016 года у «Ростелекома» есть договор с SAP о продвижении её облачных решений на базе своих дата-центров.
  • В июне 2022 года «Ростелеком» заморозил развитие ЦОД в регионах из-за дефицита оборудования, но в конце августа президент компании Михаил Осеевский говорил «Интерфаксу», что проект продолжится, а «Ростелеком» вложит в региональные дата-центры 10–20 млрд рублей за несколько лет.
  • SAP объявил об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года. Среди клиентов были «Сбербанк», «Газпром» и другие компании. Российский топ-менеджмент SAP ведет переговоры с немецким офисом о выделении в самостоятельную структуру для поддержки продуктов по действующим контрактам, подтвердили с знакомые с ситуацией в компании собеседники «Ъ», но переговоры «пока не продвинулись».

#новость #sap

1263 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Написать комментарий...
 Pupa Vas’kin

Во ща ещё дом.ру офигеет, складское всё через сап работает…

Ответить
Развернуть ветку
Believ

Вы бы знали, как много компаний крупных сидит на САП))

Ответить
Развернуть ветку
Александр RazzOne

Я вспоминаю как был сотрудником банка ( и не одного), конечно же использовали SAP. Простая в использовании программа, без лагов и зависаний, работала как часы. Интересно какой будет аналог в России.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Тихонов

Ответить
Развернуть ветку
Нехороший щит

Да никакого. Зачем ее сносить-то?
1С не аналог.

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslava Markova

Навряд ли)

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ryzhenko

Да уже решено, чего вряд ли-то... Боль и страдания...

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslava Markova

Да конкретного решения не было.

Ответить
Развернуть ветку
Нехороший щит

Пофиг, все инсталляции локальные, поддержку и доработку делать проблем нет.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Галыгин

Достаём счёты

Ответить
Развернуть ветку
Сергей И

Я возьму за 1 руб на баланс.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Котов

вы аккуратней с такими суммами, так и разориться можно :)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей И

Не я первый начал раздавать зарубежный бизнес за такие суммы)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Объявление:
– продаётся оборудование ДЦ, б/у, состояние хорошее, возможен торг (-:

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Авито, ваш выход

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslava Markova

Ха ха ха)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
null