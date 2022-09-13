«СберАвто» начал выкупать подержанные машины в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Машина должна быть с пробегом не более 200 тысяч км и с левым рулем.
- Сервис для покупки и продажи автомобилей расширил программу выкупа машин у частных и юрлиц, сообщила компания. Чтобы воспользоваться услугой, жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти нужно заполнить форму на сайте.
- Для предварительной онлайн-оценки нужны госномер машины или его VIN и пробег. В течение десяти минут с пользователем свяжется специалист, который уточнит параметры машины и договорится о выездном осмотре — в пределах 50 км от КАД.
- После финальной оценки автомобиля и его рыночной стоимости, сервис выкупит машину. Владелец получит договор купли-продажи и деньги на банковскую карту. Вся сделка — с осмотра до зачисления денег — занимает до двух часов, отметили в сервисе.
- Компания покупает иномарки от 2010 года выпуска, российские — от 2016-го, китайские — от 2019-го, с пробегом до 200 тысяч км и с левым рулем. Машины в аварийном состоянии или те, которые использовали в коммерческих целях, не подойдут.
- Выкупленные машины сервис реализует через партнёров. Осенью 2022 года компания планирует запустить сервис онлайн-оценки ещё в нескольких регионах России.
- «СберАвто» начал выкупать подержанные машины в ноябре 2021 года, но только в Москве. Сам сервис запустился в 2020 году.
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Перекупы 21-го века!
Фильм был "Пираты 20-го века" (-:
Нормальный кейс сбывать им кривые авто. Уверен что компетенция «экспертов» сбера рано или поздно скатится туда, куда скатилось все остальное. Этим надо пользоваться.
Сдавали в своё время проблемное авто в трейд-ин Автогермеса. Их «специалист» не обнаружил крашеную заднюю дверь и крылья, переваренный пол багажника, неработающий кондиционер, масложор и загорающийся чек энджин, и ко всему помирающую АКПП.
Цену выкупа назначил такую, что она более чем устроила, за такие деньги авто на рынке нереально было продать, разве что совсем простофилю слепого найти.
Как так вышло? Просто мастер быстро и формально осматривал автомобиль. Владелец авто не стал рассказывать про все нюансы, да у него никто и не спрашивал.
Через пару недель этот автомобильный полу-труп был выставлен на продажу с биркой «проверено экспертом». Будущего покупателя жаль, если это кто-то вообще отважился купить.
Хорошо что не пихнул «слепому» покупателю. Как говорится Лох не мамонт, не вымрет. Но карму себе портить за бабки такое че удовольствие.
"левым рулем"
Оголтелая дискриминация прулей! Сколько можно терпеть этот дремучий техношовинизм?!
Правильно! Сколько будем это терпеть?! Доколе будут запрещать ездить по встречке? Ведь в продвинутых странах все ездят слева!
https://www.youtube.com/watch?v=Qi8Se77hsdg
Весь мир продажа
Какая страна - такие проекты у гос банка
Эу, деньги не пахнут!)
А у вашей страны какие проекты у гос. банков?