Транспорт
Полина Лааксо

Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить иностранные самолёты за счёт ФНБ — «Ъ» Статьи редакции

Средства для выкупа они смогут получить по ставке 1,5% в течение 15 лет.

  • Об идее выделить для этого деньги из Фонда национального благосостояния рассказал «Коммерсантъ» — со ссылкой на письмо, которое получили 20 крупнейших авиакомпаний. Минтранс и часть адресатов, среди которых «Аэрофлот», S7 и Utair, от комментариев газете отказались.
  • В письме ведомство просило перевозчиков сообщить, сколько самолётов они хотят приобрести у иностранных лизингодателей, обосновать их стоимость и целесообразность выкупа, если воздушному судну более 20 лет. А ещё запросило юридическую экспертизу рисков, связанных с расчётами и возможными исками от владельцев.
  • Сумма выкупа пока неизвестна. В марте 2022 года Минтранс сообщал, что приобрести предстоит более 500 самолётов стоимостью $20 млрд, которые лизингодатели требовали вернуть.
  • Опрошенные изданием источники отмечают, что инициатива вряд ли сработает. Еврокомиссия разрешила своим компаниям исполнять контракты только финансового лизинга, при этом почти все самолёты находятся в операционном. Что касается воздушных судов неевропейских собственников, то большинство из них зарегистрировано в европейских дочерних структурах, поэтому вынуждено соблюдать санкции.
  • Некоторые источники «Ъ» не исключают, что ЕС может пересмотреть санкции. По словам соучредителя юридической фирмы a.t.Legal Николая Титова, ЕС должен понимать, что даже после выкупа всех самолётов суда рано или поздно выйдут из строя.
  • В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей. Под санкции попала также техника, сданная в лизинг. В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита комплектующих «Аэрофлоту» придётся разбирать самолёты на запчасти. В июне это подтвердил вице-премьер Юрий Борисов. К разборке авиакомпании приступили в августе.
  • Глава Минпромторга Денис Мантуров тем временем заявил, что «это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолётов».
Источник: РБК

#новость #минтранс #самолёты

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16 комментариев
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 Roman Missetskiy

А как же 500 суперджетов до конца 2023 года?

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Виталий Стариков

))) да да)) но это видимо другое Не летать нам на суперджетах походу

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Пришелец 13

Сушатся

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Sergey Feiler

А не охуели они там?

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Anton Kuzmichev

Вопрос риторический. Осталось только повесить перетяг над Кремлёвской стеной.

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Андрей Волхонский

Ну хотя бы честно.

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Пришелец 13

Зачем людям пенсии? Лучше Аэрофлот на эти деньги себе самолетов накупит. Гениально!

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Влад Борщ

ФНБ это не пенсии.

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Вадим Д.

Минтранс:
А что ты можешь себе позволить за счёт ФНБ?

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Ежегодный микрофон

Покупаем не хлам, а поддержанные самолеты.

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Лысый криптоинвестор

Ну там вправду в основном новые самолеты. У российских АК очень свежий парк. Аэрофлот вон даже в феврале еще успел получить новенький A-350 сразу с конвейера.

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Protein Wars

скоро будет актуален "гужевой транспорт"

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Марат Лаптин

весь утиль скупать начнем? зачем нам самолеты которым больше 20 лет((

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EHF

Опять помощь авиакомпаниям, как будто из ФНБ больше некуда деньги вложить.

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Илья Зубов

в смысле? а как же наше отечественное?только наше нужно закупать
(сарказм)

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Лысый криптоинвестор

Интересно, они их хотят выкупить, чтобы была возможность у авиакомпаний летать зарубеж? Потому, что сейчас то их самолеты могут арестовать даже в "дружественном" Казахстане.

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