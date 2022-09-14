Транспорт
Маша Цепелева

IKEA отказалась от запланированных инвестиций в 1 млрд рублей в новую станцию метро в Казани Статьи редакции

Компания подписала соглашение с руководством республики в 2015 году.

  • IKEA приостановила все инвестиционные проекты в Казани, в том числе строительство станции метро «Улица Академика Сахарова», подтвердили РБК в пресс-службе Ingka Centres.

Чтобы сфокусироваться на операционной деятельности торгового центра [«Мега»] и обеспечении хорошего покупательского опыта, мы приостановили запланированные инвестиционные проекты в Казани.

Ingka Centres
  • В сентябре гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов заявил «Ъ», что компания не может получить от IKEA 1 млрд рублей, которые ритейлер обещал вложить в строительство станции метро около ТЦ «Мега». По его словам, представители компании «не идут на контакт», а соглашение между Татарстаном и IKEA осталось «только на бумаге».
  • Соглашение об инвестициях в метро стороны подписали в 2015 году. Станция должна была появиться возле гипермаркета с переходом сразу в магазин.
  • В августе 2022 года источники РБК и ТАСС рассказал, что IKEA не планирует продавать весь бизнес в России и хочет вернуться «в течение года-двух».

#новость #ikea

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69 комментариев
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 Soulis

Интересно, в какой степени офигевания находятся менеджеры ИКЕА, когда Казметстрой им пишет о том, что они же обещали 1 млрд инвестиций)

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Иван

В правительстве Татарстана начинают подозревать, что точно что-то случилось!

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6 комментариев
Иван

В правительстве Татарстана:
- Ты пиши
- Нет ты пиши
- Хорошо. "Уважаемая Икея. Поздравляем Швецию со вступлением в НАТО. Просим профинансировать строительство объекта двойного назначения (станции метрополитена с функционалом бомбоубежища) в г. Казань...."

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Пришелец 13

Казметстрой: ИКЕА, а Вы что, перед уходом из России не дадите нам миллиард на станцию метро?
ИКЕА: Нет
Казметстрой:

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1 комментарий
Иван

И дизайн подходящий есть. В фирменных шведо-икеевских цветах

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4 комментария
badResistor

а на деле, сидит короче условный Мурат, который за все это ответственный и с самого 24го числа фигеет. А когда ушла икея совсем приуныл. И вот ему пишет начальство казанское — "вот мы тут строить собрались, давай запланированные инвестиции привлекать с 23го года начнем", "нас тут федерация спрашивала как дела идут, ну мы и сказали что все отлично бумаги пописаны, деньги будут, так что занимайся" причем они вообще не в курсе что инвестиции как бы не проканают, что икея ушла итп. И вот этот Мурат все понимая пишет официальное письмо, в икею "а где деньги Зин?", сам плеваясь на него исполняет требования. Получает он письмо отлуп и тиражирует наверх. Наверху очень удивляются. Ругаются возмущаются и пишут еще раз письмо в икею, указывая на контаркты, всякие издержи и намекают на будущие проблемы. Икея им отвечает так же прекрасно "идите за русским кораблем". В итоге город рапортует в москву, что немного пришлось повременить со стройкой, те начинают разбираться, а что же произошло, снова пишут письмо в икею и после этого икея делает официальный ответ, и заявление — "ребята вы задолбали, не будет стройки, нас тут нету, живите с этим говном сами". И вот мы видим новость от текущего числа. А началось все это поди где-нить в мае, внизу, на местах все всё знали и скорее всего сразу информацию получили от икея, но чиновники сверху не верили и 3 месяца аппарат чиновников решал эту сложную задачу)

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3 комментария
Вадим Д.

Было бы крайне странно, не откажись IKEA от этих инвестиций.
А вот метро рядом с казанской Мегой было бы очень кстати, слишком уж далеко ближайшая станция.

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Rax034

О, ты земляк что ли?)

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3 комментария
Иван Иванов

А трамвай не спасает?

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5 комментариев
Abnatop Sky

ВНЕЗАПНО !!!

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Nikolay Kenig

Вопрос
А кто из Российских владельцев крупных ТЦ вкладывался в строительство станций и т.п.?

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Михаил Зеленин

Крокус, хоть это и не ТЦ

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2 комментария
Вадим Д.

А к примеру... Или вот ещё... Да хоть бы и... никто (-:

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AlexSam

Да нет. Был тут московский мутный тип. Станция метро в районе Крокус экспо. )

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3 комментария
Инь Чжон

в Питере - это обычная история в новых станциях, где такое происходит, обводный канал и т.д.
речь не про вкладывание, как такое, а плату за проектирование и реализацию входа в метро из ТЦ. Без оплаты со стороны ТЦ это невозможно. Это выгодно ТЦ.

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Bames Jond

Крокус

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Алексадров

а что случилось ?

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Prost Prost

Вот видите, какой он запад. Обещают и не делают, вы в такой запад хотите??? Который нас обижает. Нет, у нас свой путь. (Сарказм)

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Кирилл Кириллов

Я никогда не был в Казани и не очень представляю что такое небольшое метро из одно двух-линий, представляю только полноценный метрополитен вроде Москвы или Петербурга, скажите кто там живёт, есть ли вообще смысл в метрополитене из одной линии и нескольких станций? Мне кажется это понты и только лишняя трата бюджета города, но может я не прав

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Владимир Кузнецов

Смысл есть когда надо с одного конца города до другого через реку ехать.
На дамбах обычно пробки и вообще долго объезжать надо если на автобусе.
А так прыгнул в метро и телепортировался хоть в центр, хоть за реку.
Но две ветки плохо покрывают город, выигрывают только те кто рядом живут.

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1 комментарий
Розарио Агро

23 февраля, администрация Казани:
- Ну, что, коллеги! Завтра должнен прийти миллиард от Икеи! 🥳 🥂 🤩

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Maxim Roslyakov

Эх, жаль. Первая в РФ частная станция метро у Крокуса в Москве сильно улучшила его транспортную доступность и повысила популярность. Метро у крупных ТЦ - отличная тема. Но в IKEA видимо решили, что для инвестиций в РФ сейчас не лучшее время

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Константин Смородский

Так ведь и правда не лучшее время

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Бублик

На самом деле это даже к лучшему. На кого бы легли затраты по содержанию этой станции, туннелей к ней? Казань — не Москва, там полупустое метро.
Рядом с мегой в Казани проходит скоростной трамвай, уж лучше его до ума довести, чем закапывать деньги в землю.

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Сергей Елисеев

Звонок икеи, чтоб узнать где 1 млрд

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Ренат Хуснутдинов

ну с учетом того что икея прекратила всю деятельность в России -логично

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Alexander

Не прекратила. Меги так и работают

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1 комментарий
Игорь Протасов

Так пусть фнб выделять денег

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Марк Силин

Печально, но зачем? Если уходить не планируют..

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Иван

Ну, как бы и так убытков дофига

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Nikita Aprelskiy

Возможно что-то случилось и им стало невыгодно вкладываться в этот проект

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Мурад Муртазалиев

С добрым утром ответили в Икея

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Ол Сен

Ну не повезло

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Константин Смородский

А она планировала? Ого

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Yan

Икеа надо пошутить про станцию метро, типа в стиле, здесь должна была быть станция.

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Александр Алексеев

Мне нравится конец новости. Про вернуться через один-два года. Они явно что-то знают. Во всяком случае, способность делать прогнозы у них точно лучше некоторых.

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Копил и Верил

Станно было бы, если бы начали строить

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Стерлядка Вяленая

Неужели бизнес нагнул государство, а не наоборот)))) а вообще че они делали 7 лет?! За 7 лет и построить можно было успеть и денег стрясти..

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Копил и Верил

Вот чиновники жуки, заставили частную компанию станцию метро строить.. пипец

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Dmitriy

Дешевле было закупить пару больших автобусов. Раскрасить их в цвета икеи.
Один идет из северной части города и по кругу объезжает, второй по южной части.
И пусть бесплатно возят покупателей.

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