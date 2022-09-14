IKEA отказалась от запланированных инвестиций в 1 млрд рублей в новую станцию метро в Казани Статьи редакции
Компания подписала соглашение с руководством республики в 2015 году.
- IKEA приостановила все инвестиционные проекты в Казани, в том числе строительство станции метро «Улица Академика Сахарова», подтвердили РБК в пресс-службе Ingka Centres.
- В сентябре гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов заявил «Ъ», что компания не может получить от IKEA 1 млрд рублей, которые ритейлер обещал вложить в строительство станции метро около ТЦ «Мега». По его словам, представители компании «не идут на контакт», а соглашение между Татарстаном и IKEA осталось «только на бумаге».
- Соглашение об инвестициях в метро стороны подписали в 2015 году. Станция должна была появиться возле гипермаркета с переходом сразу в магазин.
- В августе 2022 года источники РБК и ТАСС рассказал, что IKEA не планирует продавать весь бизнес в России и хочет вернуться «в течение года-двух».
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Интересно, в какой степени офигевания находятся менеджеры ИКЕА, когда Казметстрой им пишет о том, что они же обещали 1 млрд инвестиций)
В правительстве Татарстана начинают подозревать, что точно что-то случилось!
В правительстве Татарстана:
- Ты пиши
- Нет ты пиши
- Хорошо. "Уважаемая Икея. Поздравляем Швецию со вступлением в НАТО. Просим профинансировать строительство объекта двойного назначения (станции метрополитена с функционалом бомбоубежища) в г. Казань...."
Казметстрой: ИКЕА, а Вы что, перед уходом из России не дадите нам миллиард на станцию метро?
ИКЕА: Нет
Казметстрой:
И дизайн подходящий есть. В фирменных шведо-икеевских цветах
а на деле, сидит короче условный Мурат, который за все это ответственный и с самого 24го числа фигеет. А когда ушла икея совсем приуныл. И вот ему пишет начальство казанское — "вот мы тут строить собрались, давай запланированные инвестиции привлекать с 23го года начнем", "нас тут федерация спрашивала как дела идут, ну мы и сказали что все отлично бумаги пописаны, деньги будут, так что занимайся" причем они вообще не в курсе что инвестиции как бы не проканают, что икея ушла итп. И вот этот Мурат все понимая пишет официальное письмо, в икею "а где деньги Зин?", сам плеваясь на него исполняет требования. Получает он письмо отлуп и тиражирует наверх. Наверху очень удивляются. Ругаются возмущаются и пишут еще раз письмо в икею, указывая на контаркты, всякие издержи и намекают на будущие проблемы. Икея им отвечает так же прекрасно "идите за русским кораблем". В итоге город рапортует в москву, что немного пришлось повременить со стройкой, те начинают разбираться, а что же произошло, снова пишут письмо в икею и после этого икея делает официальный ответ, и заявление — "ребята вы задолбали, не будет стройки, нас тут нету, живите с этим говном сами". И вот мы видим новость от текущего числа. А началось все это поди где-нить в мае, внизу, на местах все всё знали и скорее всего сразу информацию получили от икея, но чиновники сверху не верили и 3 месяца аппарат чиновников решал эту сложную задачу)
Было бы крайне странно, не откажись IKEA от этих инвестиций.
А вот метро рядом с казанской Мегой было бы очень кстати, слишком уж далеко ближайшая станция.
О, ты земляк что ли?)
А трамвай не спасает?
ВНЕЗАПНО !!!
Вопрос
А кто из Российских владельцев крупных ТЦ вкладывался в строительство станций и т.п.?
Крокус, хоть это и не ТЦ
А к примеру... Или вот ещё... Да хоть бы и... никто (-:
Да нет. Был тут московский мутный тип. Станция метро в районе Крокус экспо. )
в Питере - это обычная история в новых станциях, где такое происходит, обводный канал и т.д.
речь не про вкладывание, как такое, а плату за проектирование и реализацию входа в метро из ТЦ. Без оплаты со стороны ТЦ это невозможно. Это выгодно ТЦ.
Крокус
а что случилось ?
Вот видите, какой он запад. Обещают и не делают, вы в такой запад хотите??? Который нас обижает. Нет, у нас свой путь. (Сарказм)
Я никогда не был в Казани и не очень представляю что такое небольшое метро из одно двух-линий, представляю только полноценный метрополитен вроде Москвы или Петербурга, скажите кто там живёт, есть ли вообще смысл в метрополитене из одной линии и нескольких станций? Мне кажется это понты и только лишняя трата бюджета города, но может я не прав
Смысл есть когда надо с одного конца города до другого через реку ехать.
На дамбах обычно пробки и вообще долго объезжать надо если на автобусе.
А так прыгнул в метро и телепортировался хоть в центр, хоть за реку.
Но две ветки плохо покрывают город, выигрывают только те кто рядом живут.
23 февраля, администрация Казани:
- Ну, что, коллеги! Завтра должнен прийти миллиард от Икеи! 🥳 🥂 🤩
Эх, жаль. Первая в РФ частная станция метро у Крокуса в Москве сильно улучшила его транспортную доступность и повысила популярность. Метро у крупных ТЦ - отличная тема. Но в IKEA видимо решили, что для инвестиций в РФ сейчас не лучшее время
Так ведь и правда не лучшее время
На самом деле это даже к лучшему. На кого бы легли затраты по содержанию этой станции, туннелей к ней? Казань — не Москва, там полупустое метро.
Рядом с мегой в Казани проходит скоростной трамвай, уж лучше его до ума довести, чем закапывать деньги в землю.
Звонок икеи, чтоб узнать где 1 млрд
ну с учетом того что икея прекратила всю деятельность в России -логично
Не прекратила. Меги так и работают
Так пусть фнб выделять денег
Печально, но зачем? Если уходить не планируют..
Ну, как бы и так убытков дофига
Возможно что-то случилось и им стало невыгодно вкладываться в этот проект
С добрым утром ответили в Икея
Ну не повезло
А она планировала? Ого
Икеа надо пошутить про станцию метро, типа в стиле, здесь должна была быть станция.
Мне нравится конец новости. Про вернуться через один-два года. Они явно что-то знают. Во всяком случае, способность делать прогнозы у них точно лучше некоторых.
Станно было бы, если бы начали строить
Неужели бизнес нагнул государство, а не наоборот)))) а вообще че они делали 7 лет?! За 7 лет и построить можно было успеть и денег стрясти..
Вот чиновники жуки, заставили частную компанию станцию метро строить.. пипец
Дешевле было закупить пару больших автобусов. Раскрасить их в цвета икеи.
Один идет из северной части города и по кругу объезжает, второй по южной части.
И пусть бесплатно возят покупателей.