Российские пилоты пожаловались на «непрозрачные» увольнения из авиакомпаний по итогам внутренних экзаменов Статьи редакции
В авиакомпаниях говорят, что сокращений не планируется, а источник и вовсе утверждает, что увольнять так пилотов слишком сложно и дорого.
- Шереметьевский профсоюз лётного состава пожаловался в Росавиацию на «участившиеся случаи попыток увольнения членов экипажей при внеочередных лётных проверках», пишет «Ъ» со ссылкой на его письмо.
- Проверка проводится на авиатренажере и регулярном рейсе с пилотом-инструктором дважды в год. В письме говорится, что пилот не проходит её, так как «у авиакомпании стоит задача любым способом уменьшить количество кадров». Президент профсоюза Игорь Дельдюжов рассказал, что о «понуждении к увольнению» сообщили несколько десятков пилотов разных компаний.
- Результаты можно обжаловать, обратившись в суд, пишет «Ъ». В Ространснадзоре добавили, что пожаловаться можно и туда. В Минтрансе и Росавиации от комментариев отказались.
- О том, что проблема с увольнениями есть, газете рассказали и пилоты трёх крупнейших авиакомпаний, в частности, «Победы». Два источника в авиаотрасли утверждают, что лоукостер может уволить 150-170 пилотов из-за сокращения парка до 30 самолётов. По словам источника, ещё около 250 пилотов дальнемагистральных самолётов «расцениваются как избыток штата» в «Аэрофлоте».
- В «Победе» не ответили на запрос издания. В «Аэрофлоте» заявили, что «сокращения экипажей не планируется». В авиакомпании «Россия» — что набирают пилотов с других типов самолётов с переобучением на SSJ.
- В Red Wings отметили, что пилоты раз в полгода проходят подготовку на тренажёре своего типа самолёта: если дважды не сдают, могут уволить, «но такие случаи в отрасли единичны». Ещё один источник в крупной компании добавил, что описанная профсоюзом схема увольнения слишком сложная: «Если есть лишние пилоты, они просто не летают и получают минимальный фиксированный оклад».
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Все равно будут увольнять, летать уже некуда, а скоро и будет не на чем
Очередное Позорище. Вместо поддержки из-за своих амбиций и так миллионы людей пострадали... Уроды
«….Ы»?
сокращений не планируется,только увольнения D
Не занимайтесь дискредитацией, товарищ. Не увольнения, а высвобождения и отрицательный найм
Уж не потому ли избавляются от пилотов, что некуда и не на чем будет летать?
А где потом планируют добывать новых специалистов? Или таких планов и нет? Идиотия в чистом виде.
Таких планов нет.
Вполне реально. Завалить на тренажёре, если стоит такая задача, можно хоть опытнейшего инструктора.
Вот бред, да как пилот может не пройти проверку на тренажёре, ведь он на то и пилот, его ответственность не сравнима с водителем автомобиля, он отвечает за жизни сотен людей и должен сам своими знаниями завалить любой тренажёр, ну или оспорить результаты раз он не согласен. Многих нужно перепроверить и врачей, которых сейчас в каждом мед учреждении десятки с КМН и более высокими научными степенями и я почти знаю) что большинство из них не пройдет повторную проверку, а ещё интересно помнит ли тему своей научной работы. А пилот, я думаю должен быть лучшим из лучших, должен строго подтверждать свои знания и безопасней будет. А вообще время бабла рулит, все покупается и продается и осмелюсь предположить, что ранее пилоты могли подтверждать свои знания более предсказуемо.
Сначала пытались удерживать а теперь лишние пилоты.
У пилотов есть выбор - уехать из РФ. Они все знают английский и и какую-то часть из них с радостью заберут.
Была же проблема не хватки пилотов по всему миру ?
Ещё писали что арабы многих переманивают большими зарплатами.
И теперь вдруг
При этом в зарубежные компании нашим пилотам Росавиация не даёт устроиться. Потрясающая поддержка от правительства.
https://vc.ru/hr/451468-rosaviaciya-perestala-podtverzhdat-kvalifikaciyu-rossiyskih-pilotov-esli-oni-ustraivayutsya-na-rabotu-za-rubezh