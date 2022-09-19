Транспорт
Откровенный алмаз

«Яндекс Заправки» подключили к сервису первые мойки автомобилей Статьи редакции

Сейчас мойки есть в приложении «Заправок» для автомобилистов и корпоративных клиентов.

  • Около 100 первых станций самообслуживания уже доступны в Москве и области, а также Красноярске, объявила компания. Их количество будет расти.
  • Чтобы оплатить мойку, на станции нужно открыть приложение, указать в нём номер бокса, сумму и подтвердить оплату. Если мойки находятся рядом с АЗС, водитель может сначала заправиться, а потом помыть машину или наоборот.
  • В приложении есть фильтр для быстрого поиска ближайшей станции.
  • В ближайшее время компания обещает добавить функцию в «Карты» и «Навигатор», а также приложение для водителей, которые выполняют заказы пользователей «Яндекс Go».

#новость #яндексзаправки

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(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
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7 комментариев
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 Вадим Д.

А могли бы и «ЯндексПомой-ка» запустить.
А если серьёзно – дело хорошее, можно и прочие полезные функции/сервисы для автомобилистов добавить.

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Антон Татаринов

"А могли бы и «ЯндексПомой-ка» запустить."-ахах гениально,признавайтесь это вы все эти вкусно ии точка придумали?

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Возрастной Илья

Зачем запускать новое, если реали таковы?

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Айрат Галиуллин

Удобная штука

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15 сантиметров в обхвате

Но для немосквидонов станет доступна лет через -надцать, минимум

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Слегка Придурковатый

Кырск тоже анонсировали же.

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ChillTalk

Яндекс как всегда не останавливается на достигнутом.

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