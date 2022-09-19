«Яндекс Заправки» подключили к сервису первые мойки автомобилей Статьи редакции
Сейчас мойки есть в приложении «Заправок» для автомобилистов и корпоративных клиентов.
- Около 100 первых станций самообслуживания уже доступны в Москве и области, а также Красноярске, объявила компания. Их количество будет расти.
- Чтобы оплатить мойку, на станции нужно открыть приложение, указать в нём номер бокса, сумму и подтвердить оплату. Если мойки находятся рядом с АЗС, водитель может сначала заправиться, а потом помыть машину или наоборот.
- В приложении есть фильтр для быстрого поиска ближайшей станции.
- В ближайшее время компания обещает добавить функцию в «Карты» и «Навигатор», а также приложение для водителей, которые выполняют заказы пользователей «Яндекс Go».
- В 2021 году «Заправки» подключили к сервису первые станции с омывайкой и зарядные станции для электромобилей.
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А могли бы и «ЯндексПомой-ка» запустить.
А если серьёзно – дело хорошее, можно и прочие полезные функции/сервисы для автомобилистов добавить.
"А могли бы и «ЯндексПомой-ка» запустить."-ахах гениально,признавайтесь это вы все эти вкусно ии точка придумали?
Зачем запускать новое, если реали таковы?
Удобная штука
Но для немосквидонов станет доступна лет через -надцать, минимум
Кырск тоже анонсировали же.
Яндекс как всегда не останавливается на достигнутом.