В 2023 году в России появятся электромобили китайской BYD — ввозить их будет белорусская SGP Статьи редакции
В конце 2000-х BYD поставляла в Россию машины с двигателями внутреннего сгорания, но популярными они не были. Позже компания перешла на электромобили.
- BYD в 2023 году может выйти на российский рынок, но теперь уже исключительно с линейкой электромобилей. Завозить машины будет белорусская SGP, рассказал «Ведомостям» источник. Гендиректор SGP Артем Ловчев подтвердил эту информацию.
- BYD основана в 1995 году в Шэньчжэне. В 2000-х компания выходила на российский рынок с двумя моделями — Flyer и F3, но особой популярностью они не пользовались. Позже BYD перешла на выпуск гибридных автомобилей, а позже — электромобилей. По итогам первого полугодия 2022-го по продажам она занимает на рынке второе место после Tesla.
- SGP занимается созданием транспортной экосистемы, внедрением и популяризацией электромобилей для пассажирских перевозок в Беларуси. В частности — доставка машин под ключ, финансовые услуги, сервис и обслуживание автомобилей и зарядная инфраструктура. Компания получила разрешение на продажу электрокаров BYD на всём пространстве СНГ. Квота на Россию и СНГ составляет до 150 тысяч машин в 2023 году, говорит Ловчев. Все они будут импортироваться из Китая.
- SGP подала документы в Росстандарт на получение сертификата ОТТС — он даёт право продавать указанные в нём автомобили на территории Таможенного сюза и ЕАЭС (кроме России, входят Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия). В заявке три модели: седан Qin Plus, хетчбэк Dolphin и кроссовер Song Plus. Получить сертификаты планируют в конце 2022-го. При этом в предварительном прайс-листе для России есть восемь моделей.
- Заявления SGP в отношении BYD вызывают большие сомнения, отметил источник газеты среди топ-менеджмента одного из белорусских автоконцернов. BYD официально вышла из всех проектов в Беларуси — и пока геополитическая напряженность в регионе не спадёт, автопроизводитель вряд ли будет принимать предложения о сотрудничестве, говорит он.
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В 2023 году в России появятся электромобили китайской BYD — ввозить их будет белорусская SGP через Саудовскую Аравию
С каким ценником доедет до потребителя по сравнению с китайской ценой остаётся только гадать.
Весьма странно, что их не назвали «отечественными», как же «традиция» автомобилестроения в России?
ну да,то что делают наши дорогие китайские друзья,уже можно называть отечественным
Назовут. Еще и переименуют в православный БУДь.
А я только в Эксперте прочитал статью про "а мы в 2030 году будем производить 250к электромобилей в год и уже даже выделили копеечку на инфраструктуру зарядок"
PS. В этом году вроде около 2500 штук "отечественных" выпустят. Еще там какую-то гигафабрику по аккумуляторам строить собрались
Не читайте советских газет с утра
В России нет лития особо, поэтому аккумуляторы под санкциями - это едва ли
В 18-19г в России продавалось в районе 1.8 миллиона автомобилей в год. Даже если представить, что у нас рынок восстановится до прежних объёмов и перестанет расти, то 250к в год - это всего 14% от общего количество проданных автомобилей. Вполне скромные планы. Даже в Германии, которая уж точно умеет машины делать, продаются японские, корейские, американские и китайские, наверное, тоже.
Вот если бы они ещё 150 тысяч зарядок создали в России..
придется на Али искать переходники под пальчиковые батарейки
Это много, количество зарядных станций должно исхолить из соотношения 10 автомобилей - 1 зарядное устройство, как на Западе, а на одной зарядной станции как правило размещается 25-30 зарядных устройств
ну может к 2023 году число заправок увеличится, не думаю, что будет 150 тысяч
Картошкой можно будет оплатить?
конечно,через Белоруссию же везут
т.е. продукция которая не прошла выходной контроль BYD - будет реализовываться на рынках третьих стран.
УМНО!
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P.S. на#6ать лаовая - священный долг и святая обязанность каждого жителя серединных земель.
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Фейковая новость, не более. Сначала нужно вложиться в инфраструктуру и построить порядка тысячи зарядных станций
Сложности конечно есть! Но я неоднократно видел Теслы на дорогах страны. Можно ведь заряжать, у себя в гараже или на стоянке!
Не понимаю, как влияет на фейковость, отсутствие зарядок?!
в Геленджике на маленький город 5 заправок
самое смешное, зачем в России при наличии своих ресурсов, китайские электро автомобили непонятно. Свои и бензиновые.
Флеш рояль на импортозамещенцах
Как они собираются конкурировать с Москвичем?)
Никак.
BYD - это премиальный китайский бренд.
Блин вот непонятно почему напрямую не договорится с китайцами и не завозить прямо из Китая. Белорусы конечно молодцы в этом плане, получат свою выгоду. Но ценник то будет какой?
Белорусы берут на себя риски санкций. Китайцы напрямую не хотят нарываться, а используют фирмы прокладки, вполне здравая тактика. Белорусы торгуют китайскими авто, китайцы продают в европу российскую нефть и все довольны.
Че за схематоз?) почему их не может ввозить сам BYD?) или российская компания?)
Санкции
Трэшачина, опять выхухоль изподвыподверта
Ну кстати, считается одним из лучших автопроизводителей Китая. Вон «Ханы» завозят из Поднебесной, но боюсь у нас будут экспортные, а те то еще г...
В самой большой стране бензоколонке с суровыми зимами, где удаляют фильтры сразу в новом автомобиле, крайне прям необходимы электромобили.
Страна разная, на юге очень даже ок.
А сливать заряд с нее можно?
В переводе с белорусского на русский - нещадно .издЯт?
кек, значит будет что-то из под полы в тридорога
Ну кстати Dolphin не плох дизайном.
Интересно