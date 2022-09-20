Транспорт
Грузовой звук

В 2023 году в России появятся электромобили китайской BYD — ввозить их будет белорусская SGP Статьи редакции

В конце 2000-х BYD поставляла в Россию машины с двигателями внутреннего сгорания, но популярными они не были. Позже компания перешла на электромобили.

  • BYD в 2023 году может выйти на российский рынок, но теперь уже исключительно с линейкой электромобилей. Завозить машины будет белорусская SGP, рассказал «Ведомостям» источник. Гендиректор SGP Артем Ловчев подтвердил эту информацию.
  • BYD основана в 1995 году в Шэньчжэне. В 2000-х компания выходила на российский рынок с двумя моделями — Flyer и F3, но особой популярностью они не пользовались. Позже BYD перешла на выпуск гибридных автомобилей, а позже — электромобилей. По итогам первого полугодия 2022-го по продажам она занимает на рынке второе место после Tesla.
  • SGP занимается созданием транспортной экосистемы, внедрением и популяризацией электромобилей для пассажирских перевозок в Беларуси. В частности — доставка машин под ключ, финансовые услуги, сервис и обслуживание автомобилей и зарядная инфраструктура. Компания получила разрешение на продажу электрокаров BYD на всём пространстве СНГ. Квота на Россию и СНГ составляет до 150 тысяч машин в 2023 году, говорит Ловчев. Все они будут импортироваться из Китая.
  • SGP подала документы в Росстандарт на получение сертификата ОТТС — он даёт право продавать указанные в нём автомобили на территории Таможенного сюза и ЕАЭС (кроме России, входят Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия). В заявке три модели: седан Qin Plus, хетчбэк Dolphin и кроссовер Song Plus. Получить сертификаты планируют в конце 2022-го. При этом в предварительном прайс-листе для России есть восемь моделей.
  • Заявления SGP в отношении BYD вызывают большие сомнения, отметил источник газеты среди топ-менеджмента одного из белорусских автоконцернов. BYD официально вышла из всех проектов в Беларуси — и пока геополитическая напряженность в регионе не спадёт, автопроизводитель вряд ли будет принимать предложения о сотрудничестве, говорит он.
Модель Qin Plus

#новость #byd #электромобили

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113 комментариев
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 Anton

В 2023 году в России появятся электромобили китайской BYD — ввозить их будет белорусская SGP через Саудовскую Аравию

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Vitaly Ya

С каким ценником доедет до потребителя по сравнению с китайской ценой остаётся только гадать.

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2 комментария
Вадим Д.

Весьма странно, что их не назвали «отечественными», как же «традиция» автомобилестроения в России?

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Денис Бочков

ну да,то что делают наши дорогие китайские друзья,уже можно называть отечественным

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2 комментария
Пришелец 15

Назовут. Еще и переименуют в православный БУДь.

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Я никто и звать меня никак

А я только в Эксперте прочитал статью про "а мы в 2030 году будем производить 250к электромобилей в год и уже даже выделили копеечку на инфраструктуру зарядок"
PS. В этом году вроде около 2500 штук "отечественных" выпустят. Еще там какую-то гигафабрику по аккумуляторам строить собрались

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Vitaly Vasilyev

Не читайте советских газет с утра

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2 комментария
Александр Петренко

В России нет лития особо, поэтому аккумуляторы под санкциями - это едва ли

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Антон piter

В 18-19г в России продавалось в районе 1.8 миллиона автомобилей в год. Даже если представить, что у нас рынок восстановится до прежних объёмов и перестанет расти, то 250к в год - это всего 14% от общего количество проданных автомобилей. Вполне скромные планы. Даже в Германии, которая уж точно умеет машины делать, продаются японские, корейские, американские и китайские, наверное, тоже.

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1 комментарий
Иван Серик

Вот если бы они ещё 150 тысяч зарядок создали в России..

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Alex Nosov

придется на Али искать переходники под пальчиковые батарейки

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Vitaly Vasilyev

Это много, количество зарядных станций должно исхолить из соотношения 10 автомобилей - 1 зарядное устройство, как на Западе, а на одной зарядной станции как правило размещается 25-30 зарядных устройств

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36 комментариев
Жертва стартапа

ну может к 2023 году число заправок увеличится, не думаю, что будет 150 тысяч

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Запасной цвет

Картошкой можно будет оплатить?

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Кот отца Пигидия

конечно,через Белоруссию же везут

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14 комментариев
Abnatop Sky

т.е. продукция которая не прошла выходной контроль BYD - будет реализовываться на рынках третьих стран.

УМНО!
.
P.S. на#6ать лаовая - священный долг и святая обязанность каждого жителя серединных земель.
.

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Vitaly Vasilyev

Фейковая новость, не более. Сначала нужно вложиться в инфраструктуру и построить порядка тысячи зарядных станций

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Иван Серик

Сложности конечно есть! Но я неоднократно видел Теслы на дорогах страны. Можно ведь заряжать, у себя в гараже или на стоянке!

Не понимаю, как влияет на фейковость, отсутствие зарядок?!

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15 комментариев
Андрей

в Геленджике на маленький город 5 заправок

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1 комментарий
Светлана

самое смешное, зачем в России при наличии своих ресурсов, китайские электро автомобили непонятно. Свои и бензиновые.

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1 комментарий
M-S-R

Флеш рояль на импортозамещенцах

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Мурад Муртазалиев

Как они собираются конкурировать с Москвичем?)

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Максим Соколов

Никак.
BYD - это премиальный китайский бренд.

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IA F

Блин вот непонятно почему напрямую не договорится с китайцами и не завозить прямо из Китая. Белорусы конечно молодцы в этом плане, получат свою выгоду. Но ценник то будет какой?

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Fedor Ko

Белорусы берут на себя риски санкций. Китайцы напрямую не хотят нарываться, а используют фирмы прокладки, вполне здравая тактика. Белорусы торгуют китайскими авто, китайцы продают в европу российскую нефть и все довольны.

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Philips

Че за схематоз?) почему их не может ввозить сам BYD?) или российская компания?)

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Озверевший Фукуяма

Санкции

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3 комментария
Айрат Галиуллин

Трэшачина, опять выхухоль изподвыподверта

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Allestor Klei

Ну кстати, считается одним из лучших автопроизводителей Китая. Вон «Ханы» завозят из Поднебесной, но боюсь у нас будут экспортные, а те то еще г...

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Pavel Petel

В самой большой стране бензоколонке с суровыми зимами, где удаляют фильтры сразу в новом автомобиле, крайне прям необходимы электромобили.

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Vitaly Ya

Страна разная, на юге очень даже ок.

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segamega

А сливать заряд с нее можно?

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Вася Пражкин
Заявления SGP в отношении BYD вызывают большие сомнения

В переводе с белорусского на русский - нещадно .издЯт?

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Soulis
Заявления SGP в отношении BYD вызывают большие сомнения, отметил источник газеты среди топ-менеджмента одного из белорусских автоконцернов. BYD официально вышла из всех проектов в Беларуси — и пока геополитическая напряженность в регионе не спадёт, автопроизводитель вряд ли будет принимать предложения о сотрудничестве, говорит он.

кек, значит будет что-то из под полы в тридорога

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Kirill German

Ну кстати Dolphin не плох дизайном.

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Svetlana Svetlana

Интересно

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