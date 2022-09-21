Транспорт
Романтический паркур

ГИБДД с октября разрешит водителям предъявлять электронные права в тестовом режиме Статьи редакции

Нужно ли будет иметь при себе оригинал, пока неясно.

  • Водительское удостоверение в мобильном приложении «Госуслуги Авто» в тестовом режиме можно будет предъявлять с 1 октября 2022 года. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на начальника ГИБДД России Михаила Черникова.
  • По его словам, сейчас также готовятся необходимые поправки в ПДД. Минцифры вместе с ГИБДД рассчитывают доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид до конца 2022 года.
  • Приложение «Госуслуги Авто» запустили в России в сентябре 2021 года. С помощью него автовладельцы могут предъявить копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода, оплатить или обжаловать штрафы и другое.
  • В случае с СТС инспекторы считывают QR-код собственным «мобильным устройством», писал «Ъ». При этом оригинал всё равно пока нужно иметь при себе, говорили в ГИБДД.
  • В июле 2022 года Минцифры и МВД запустили сервис для онлайн-оформления сделок купли-продажи автомобилей на Госуслугах.

#новость #госуслуги

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64 комментария
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 Вадим Д.

В тестовом – это могут принять, а могут и жезлом в лоб: «что за хрень, права где?!»?

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Георгий Харитонов

Когда запустили приложение госуслуги авто, где типо можно предъявить стс - на меня посмотрели так, будто я с другой планеты😹

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13 комментариев
Николай Каменев

Запустить такой масштабный проект на всю страну - большая проблема. Со временем привыкнут и водители и сотрудники дпс, обновят пдд. Так что всё будет нормально, я вот только что узнал что есть такое приложение.

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Oleg Ast

У ГИБДД не дубинка, а жезл. Был у меня случай, когда я заявил что полис ОСАГО у меня электронный. Так вот гаишник предложил присесть в патрульный авто, пока он будет искать в базе - пришлось быстро найти бумажную версию. С тех пор я как то по старинке.

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6 комментариев
Forgotten Games

Забывашкам-снежинкам можно и не в лоб.

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Антон piter

Подозреваю, что именно так. Чтобы баги отлавливать и чтобы ДПСники привыкать начали потихоньку. Вполне нормальный тестовый режим.

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Георгий Харитонов

Вот он шанс) на госуслугах мои права ещё числятся)

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Tarzan Army

Удобно конечно, но в 99% случаев все все равно с собой таскают или сумку или портмоне где карточки и права лежат.

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Дмитрий Войнов

100% всё равно на всякий нужно иметь с собой

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1 комментарий
Николай Каменев

Разные бывают ситуации, я пару раз забывал бумажник дома. А в межсезонье (когда вчера нужна была куртка, а сегодня можно в футболке идти), легко забыть бумажник в куртке. Оплачиваю только телефоном, бумажник особо не нужен.

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1 комментарий
Денис Бочков

ой щас начнётся:что вы мне этот телефон показываете,права предъявите

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GREAKLY

В ответ тут же звоните на телефон доверия. Дескать, я предъявил электронные права, а инспектор Пупкин требует у меня бумажные. Что мне делать? И проблема быстро решится.

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1 комментарий
Дмитрий Куганин

Не стоит забывать ,что это Россия (информация здесь расходится очень долго). К тому же, доходит она совсем в ином содержании, нежели была изначально)

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Николай Петров

Это же от людей тоже зависит. Нужно, чтобы люди объясняли инспекторам.

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1 комментарий
Семён Ерёмин

В чём тогда смысл всего этого если в любом случае нужно иметь права при себе, цирк какой-то

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Oleg Ast

Ну это пока. А потом под кожу чип же вошьют!

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2 комментария
EHF

Читал где то, что 90% людей оплачивающих покупки телефоном, все равно носят с собой физические карты, не цирк, не ? Вроде бы нет. Считается нормальным, просто не надо доставать карту казалось бы...

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7 комментариев
Duck

Написано же - ТЕСТ

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Николай Каменев

А чем Вы читаете? Написано что в тестовом режиме. И в ПДД никто ещё не вносил изменения.

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Сергей Коновалов

С СТС смысл сомнительный, они должны мочь всю связную информацию просто по номеру автомобиля проверить.?

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Георгий Харитонов

Номер легкозаменяем

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1 комментарий
Kate Chizhova

Я получала права в 2012, в этом году мне продлили срок их действия на 3 года. Приложение «Авто» показывает, что я езжу с просроченными правами.

Если даже это ещё не пофиксили, то даже не представляю, когда смогу покдъявлять права на экране телефона. 😔

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Антон Т

*водительницам

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Fedor Ko

Давно пора

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Максим Степанов

и оплачивать штрафы с мир пей прямо на месте)

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Антон piter

Вот это классно было бы, кстати. Если согласен, подписываешь протокол и сразу платишь. Не вижу повода для иронии.

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Nikolay

В приложении ГосуслугиАвто можно себе в права категории добавлять. Это только у меня так?

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You don't fuckig care

Известно же,что нужно будет с собой обычные права таскать. А вообще,это нововведение касается,в первую очередь,Москвы. У нас,в ЕКБ про госуслуги авто даже не все инспекторы слышали,не то что бы там СТС и права проверять.

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Денис Азимов

То чувство когда в других странах это произошло ещё давно и нормально функционирует. Что-то я сомневаюсь в том, что где-то , какой-нибудь инспектор Василий будет знать о чём идёт речь , когда вы покажете ему экран своего телефона)

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Tayton

ДВ, загородная трасса, связь эдж. Показал электронный СТС, проверил (минуту ждал прогрузки), козырнул «безопасной дороги» и разошлись.

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Дмитрий Кузнецов

Можно список других стран, где давно?

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