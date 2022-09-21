ГИБДД с октября разрешит водителям предъявлять электронные права в тестовом режиме Статьи редакции
Нужно ли будет иметь при себе оригинал, пока неясно.
- Водительское удостоверение в мобильном приложении «Госуслуги Авто» в тестовом режиме можно будет предъявлять с 1 октября 2022 года. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на начальника ГИБДД России Михаила Черникова.
- По его словам, сейчас также готовятся необходимые поправки в ПДД. Минцифры вместе с ГИБДД рассчитывают доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид до конца 2022 года.
- Приложение «Госуслуги Авто» запустили в России в сентябре 2021 года. С помощью него автовладельцы могут предъявить копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода, оплатить или обжаловать штрафы и другое.
- В случае с СТС инспекторы считывают QR-код собственным «мобильным устройством», писал «Ъ». При этом оригинал всё равно пока нужно иметь при себе, говорили в ГИБДД.
- В июле 2022 года Минцифры и МВД запустили сервис для онлайн-оформления сделок купли-продажи автомобилей на Госуслугах.
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В тестовом – это могут принять, а могут и жезлом в лоб: «что за хрень, права где?!»?
Когда запустили приложение госуслуги авто, где типо можно предъявить стс - на меня посмотрели так, будто я с другой планеты😹
Запустить такой масштабный проект на всю страну - большая проблема. Со временем привыкнут и водители и сотрудники дпс, обновят пдд. Так что всё будет нормально, я вот только что узнал что есть такое приложение.
У ГИБДД не дубинка, а жезл. Был у меня случай, когда я заявил что полис ОСАГО у меня электронный. Так вот гаишник предложил присесть в патрульный авто, пока он будет искать в базе - пришлось быстро найти бумажную версию. С тех пор я как то по старинке.
Забывашкам-снежинкам можно и не в лоб.
Подозреваю, что именно так. Чтобы баги отлавливать и чтобы ДПСники привыкать начали потихоньку. Вполне нормальный тестовый режим.
Вот он шанс) на госуслугах мои права ещё числятся)
Удобно конечно, но в 99% случаев все все равно с собой таскают или сумку или портмоне где карточки и права лежат.
100% всё равно на всякий нужно иметь с собой
Разные бывают ситуации, я пару раз забывал бумажник дома. А в межсезонье (когда вчера нужна была куртка, а сегодня можно в футболке идти), легко забыть бумажник в куртке. Оплачиваю только телефоном, бумажник особо не нужен.
ой щас начнётся:что вы мне этот телефон показываете,права предъявите
В ответ тут же звоните на телефон доверия. Дескать, я предъявил электронные права, а инспектор Пупкин требует у меня бумажные. Что мне делать? И проблема быстро решится.
Не стоит забывать ,что это Россия (информация здесь расходится очень долго). К тому же, доходит она совсем в ином содержании, нежели была изначально)
Это же от людей тоже зависит. Нужно, чтобы люди объясняли инспекторам.
В чём тогда смысл всего этого если в любом случае нужно иметь права при себе, цирк какой-то
Ну это пока. А потом под кожу чип же вошьют!
Читал где то, что 90% людей оплачивающих покупки телефоном, все равно носят с собой физические карты, не цирк, не ? Вроде бы нет. Считается нормальным, просто не надо доставать карту казалось бы...
Написано же - ТЕСТ
А чем Вы читаете? Написано что в тестовом режиме. И в ПДД никто ещё не вносил изменения.
С СТС смысл сомнительный, они должны мочь всю связную информацию просто по номеру автомобиля проверить.?
Номер легкозаменяем
Я получала права в 2012, в этом году мне продлили срок их действия на 3 года. Приложение «Авто» показывает, что я езжу с просроченными правами.
Если даже это ещё не пофиксили, то даже не представляю, когда смогу покдъявлять права на экране телефона. 😔
*водительницам
Давно пора
и оплачивать штрафы с мир пей прямо на месте)
Вот это классно было бы, кстати. Если согласен, подписываешь протокол и сразу платишь. Не вижу повода для иронии.
В приложении ГосуслугиАвто можно себе в права категории добавлять. Это только у меня так?
Известно же,что нужно будет с собой обычные права таскать. А вообще,это нововведение касается,в первую очередь,Москвы. У нас,в ЕКБ про госуслуги авто даже не все инспекторы слышали,не то что бы там СТС и права проверять.
То чувство когда в других странах это произошло ещё давно и нормально функционирует. Что-то я сомневаюсь в том, что где-то , какой-нибудь инспектор Василий будет знать о чём идёт речь , когда вы покажете ему экран своего телефона)
ДВ, загородная трасса, связь эдж. Показал электронный СТС, проверил (минуту ждал прогрузки), козырнул «безопасной дороги» и разошлись.
Можно список других стран, где давно?