Разработчик электросамолётов Kitty Hawk Ларри Пейджа объявил о закрытии Статьи редакции
Компания показывала несколько проектов воздушного транспорта — но оба закрыла.
- Разработчик электросамолётов Kitty Hawk объявил о закрытии в посте на LinkedIn, пишет The Verge. Подробности компания пообещала рассказать позже.
- Insider со ссылкой на источники внутри компании пишет, что Kitty Hawk недавно свернула работу над электросамолётом Heaviside, который представила в 2019 году. Его дальность полёта должна была составлять 160 км.
- Также издание пишет, что Ларри Пейдж давно отдалился от дел, но при этом активно участвовал в переходе к исследованиям и разработкам после закрытия Heaviside.
- Закрытие не повлияет на другой стартап по разработке беспилотного аэротакси — Wisk, который Kitty Hawk основала вместе с Boeing. В начале года авиакомпания вложила в него $450 млн.
- Первый прототип одноместного воздушного транспорта с вертикальным взлётом и посадкой Kitty Hawk показала в 2017 году, проект под названием Flyer был доработан летом 2018 года.
- Сооснователь Google Ларри Пейдж запустил Kitty Hawk в 2010 году. Стартап показал первый прототип воздушного транспорта с вертикальным взлётом и посадкой под названием Flyer в 2017 году, а в 2018 году открыл предзаказы. Однако компания столкнулась с проблемами из-за попыток обойти сертификацию, возгораний батарей и неопределённого позиционирования. Тогда она переключилась напроект Heaviside — но и он оказался неуспешным.
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Казалось бы - море денег, инженеры топ-класса, а не взлетело.
физика беспощадная. удельная энергоемкость керосина на порядок выше аккумулятора, при сгорании вес топлива исчезает, а аккумулятор летит дальше гирей.
Так причём здесь физика, в новости совсем другие проблемы обозначены. Те же квадрокоптеры вполне себе на аккумуляторах летают.
Летающие аппараты на батарейках не так интересны и перспективны как водородные агрегаты.
Безопасные эффективные топливные элементы могли бы революционизировать авиацию.
тот кто изобретет "легкие" аккумуляторы станет самым богатым человеком в мире
А потом приходит такой изобретатель портативного термоядерного реактора холодного синтеза и говорит: "подвинься, парень".
портативный термоядерный реактор в текущих реалиях фантастика.
аккумуляторы с меньшим удельным весом при равной величине заряда вопрос времени.
А потом приходит изобретатель портативного гиперполевого варп-синтезатора темной материи и... а потом я проснулся.
... посреди отказавшего поля Геллера.
Сейчас времена такие что во всем мире осмысленнее открывать стартап по производству электро бомбардировщиков :-)
Хипстерские спокойные времена кончились. По всему миру.
производство оружия давно прибыльное дело
И не полетал совсем. Обидно, могло ведь получиться.
И как теперь, я ж хотел заказать себе парочку??
По картинкам какое-то все слишком неказистое. Тяп ляп, тут обойдем, тут подгорим. А и хер с ним, закрывай контору, Гена :))
а мне показалось что самолет на одного совсем уж крошечный,нет ощущения безопасности
Ещё бы - 8 двигателей!
У Jetson One вроде как все получилось.
умные люди которые придумали это, но физика оказалась умнее
̶H̶e̶l̶l̶o̶ ̶ Goodbye Kitty