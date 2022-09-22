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Разработчик электросамолётов Kitty Hawk Ларри Пейджа объявил о закрытии Статьи редакции

Компания показывала несколько проектов воздушного транспорта — но оба закрыла.

  • Разработчик электросамолётов Kitty Hawk объявил о закрытии в посте на LinkedIn, пишет The Verge. Подробности компания пообещала рассказать позже.
  • Insider со ссылкой на источники внутри компании пишет, что Kitty Hawk недавно свернула работу над электросамолётом Heaviside, который представила в 2019 году. Его дальность полёта должна была составлять 160 км.
  • Также издание пишет, что Ларри Пейдж давно отдалился от дел, но при этом активно участвовал в переходе к исследованиям и разработкам после закрытия Heaviside.
  • Закрытие не повлияет на другой стартап по разработке беспилотного аэротакси — Wisk, который Kitty Hawk основала вместе с Boeing. В начале года авиакомпания вложила в него $450 млн.
  • Первый прототип одноместного воздушного транспорта с вертикальным взлётом и посадкой Kitty Hawk показала в 2017 году, проект под названием Flyer был доработан летом 2018 года.
  • Сооснователь Google Ларри Пейдж запустил Kitty Hawk в 2010 году. Стартап показал первый прототип воздушного транспорта с вертикальным взлётом и посадкой под названием Flyer в 2017 году, а в 2018 году открыл предзаказы. Однако компания столкнулась с проблемами из-за попыток обойти сертификацию, возгораний батарей и неопределённого позиционирования. Тогда она переключилась напроект Heaviside — но и он оказался неуспешным.
Heaviside
Транспорт
Евгений Делюкин
Сбитый ястреб: почему у стартапа Kitty Hawk Ларри Пейджа не получилось сделать массовые персональные самолёты Статьи редакции

У Kitty Hawk возникли сразу несколько проблем с выпуском самолётов из-за попыток обойти сертификацию, возгораний батарей и неопределённого позиционирования.

#новость #kittyhawk

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19 комментариев
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 Вася Пражкин

Казалось бы - море денег, инженеры топ-класса, а не взлетело.

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Nikolay Skidanov

физика беспощадная. удельная энергоемкость керосина на порядок выше аккумулятора, при сгорании вес топлива исчезает, а аккумулятор летит дальше гирей.

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Zero

Так причём здесь физика, в новости совсем другие проблемы обозначены. Те же квадрокоптеры вполне себе на аккумуляторах летают.

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Denis Kiselev

Летающие аппараты на батарейках не так интересны и перспективны как водородные агрегаты.

Безопасные эффективные топливные элементы могли бы революционизировать авиацию.

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under construction

тот кто изобретет "легкие" аккумуляторы станет самым богатым человеком в мире

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Слегка Придурковатый

А потом приходит такой изобретатель портативного термоядерного реактора холодного синтеза и говорит: "подвинься, парень".

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under construction

портативный термоядерный реактор в текущих реалиях фантастика.

аккумуляторы с меньшим удельным весом при равной величине заряда вопрос времени.

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Holy Carrot

А потом приходит изобретатель портативного гиперполевого варп-синтезатора темной материи и... а потом я проснулся.

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Забор крови

... посреди отказавшего поля Геллера.

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And

Сейчас времена такие что во всем мире осмысленнее открывать стартап по производству электро бомбардировщиков :-)

Хипстерские спокойные времена кончились. По всему миру.

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Максим Корнеев

производство оружия давно прибыльное дело

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Вадим Д.

И не полетал совсем. Обидно, могло ведь получиться.

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Gugumot

И как теперь, я ж хотел заказать себе парочку??

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Задний блик

По картинкам какое-то все слишком неказистое. Тяп ляп, тут обойдем, тут подгорим. А и хер с ним, закрывай контору, Гена :))

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Красный Пахарь

а мне показалось что самолет на одного совсем уж крошечный,нет ощущения безопасности

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Nathan Zachary

Ещё бы - 8 двигателей!

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Anonymus

У Jetson One вроде как все получилось.

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Игорь Горбунов

умные люди которые придумали это, но физика оказалась умнее

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Балкон.Ру

̶H̶e̶l̶l̶o̶ ̶ Goodbye Kitty

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