Транспорт
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«Ъ»: сотрудники авиакомпаний и аэропортов получают повестки — в отрасли опасаются, что из-за этого остановятся полёты Статьи редакции

Мобилизация грозит не только пилотам и диспетчерам, но и техническим и ИТ-специалистам.

  • После объявления о мобилизации повестки в военкоматы получили сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», и более десяти аэропортов, узнал «Коммерсантъ». Профсоюз авиадиспетчеров просит премьер-министра Михаила Мишустина не мобилизовать диспетчеров — несколько десятков из них уже получили повестки.
  • Как пишет Forbes, во многих отраслях говорят, что выполнение плана по мобилизации может привести к катастрофическим последствиям. Одна из первых отраслей — авиация. Президент профсоюза летного состава России (больше 20 тысяч человек) Мирослав Бойчук говорит, что организация уже готовит обращение к главе Минтранса Виталию Савельеву.
  • По словам Бойчука, у лётного состава есть «бронь» и его не могут призвать в армию, но у некоторых пилотов её нет. Речь о тех, кто проходил срочную службу или не учился на военной кафедре — их военно-учётная специальность может быть не лётной, а какой-то другой.
  • По оценкам источников «Ъ», потенциально мобилизовать могут 50-80% сотрудников авиации. Большинство пилотов в авиакомпаниях — офицеры запаса, прошедшие обучение на военных кафедрах лётных училищ, или служившие срочную службу в армии. Близкий к «Аэрофлоту» источник говорит, что число «потенциальных призывников» в компании и её «дочках» — «России» и «Победе» — оценивается в половину штата.
  • В пяти опрошенных «Ъ» авиакомпаниях составляют списки на «бронь» для сотрудников, которые необходимы для «обеспечения непрерывного производственного цикла», и пытаются понять, куда их отправлять. Список должны утвердить в военкомате, но непонятно, кто ответственный — Минтранс, Минобороны или власти регионов. Кроме того, неясно, какому военкомату передавать списки, если пилоты из разных регионов.
  • Больше всего в авиакомпаниях опасаются, что призовут не только пилотов, но ещё и технических специалистов, ИТ-специалистов и сотрудников коммерческих подразделений. Уход одного или нескольких человек может затормозить или парализовать всю работу. «Авиационные инженеры и айтишники — это очень специфические специальности, их мало, и каждый на вес золота с начала действия санкций», — говорят источники «Ъ».

#новость #авиакомпании #мобилизация

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32 комментария
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 Иван Поварёшкин

А есть какая-то отрасль которая не боится, что её сотрудников перерабатывают на удобрения? Какое там будет падение экономики всем уже плевать, тут кресло шатается кое у кого

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Tannim

Ну, вероятно ВПК не тронут.

Если и сотрудников работающих на войну отправят на эту самую войну — это будет жесть, я вообще не представляю каким надо быть тупым чтобы такое сделать. И как такие тупые власть удерживают так легко.

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Вася Пражкин

Пора развивать альтернативную авиацию:

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ROBERT DE NIRO

Ахахаха

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Ирина Морозова

А куда это вы собрались летать?

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Rax034

Мять вы из этого еще и целую отдельную новость сделали...🤦
Давайте поможем Даше понять почему это панический вброс:

"По оценкам источников" - каких, даже в полной новости не сказано.
"Потенциально могут..." - потенциально бабушка - это переодетый дедушка.
"Они (авикомпании, источники) опасаются..." - опасаться и знать наверняка немного разные вещи. Я например опасаюсь что у меня в шкафу может стоять майбах.

В общем никакой конкретики, никаких ссылок на реальные источники, говорящие о том что так и будет (новостные сайты, где тоже гадают на кофейной гуще не в счет), одни предположения и опасения на основе факта "одна бабка нашептала".

Я не говорю что все, что описано в новости не может быть. Но это не новость, достойная отдельной публикации, это вообще не новость. Это просто желтая пресса. Давайте тогда писать новости на VC обо всех опасениях и предположениях, чего уж.

"Эксперты опасаются, что завтра будет ядерная война".

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I S

Там прям в посте ссылка на обращение профсоюза

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Rax034

Я почитал. Конкретики в этом обращении нет. Обычное письмо перепуганной ассоциации. Они сами пишут что 10 человек по всей России получили повестки, и они опасаются что это может плохо кончиться. 10 человек - это 80%?

Да и получить повестку - не равно уйти служить. У меня друзья на Украине, где мобилизация уже не первую волну прошла. Поделились опытом с тем, что когда в первую волну выдавали повестки, то в 90% случаев - это просто для уточнения данных. Конечно потом при второй волне могли и забрать. Однако при первой скорее просто оценивали, кто из "запаса" вообще жив и способен воевать в принципе.

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I S

Вы же понимаете, что диспетчеров не то чтобы прям дохрена? И что очень сложно будет восполнить персонал такого уровня?

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Rax034

Хорошо, так и запишем, по всей стране всего 12 диспетчеров.

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Rax034

Почитайте исходный мой комментарий еще раз.
Речь не о том сколько диспетчеров в стране. И не о том что их могут призвать или нет. А о том что пока это все "предположения и опасения" без конкретных цифр. Речь ведь в новости не только о диспетчерах.

Автор новости пытается влить в голову, что большая часть сотрудников авиакомпании чуть ли не завтра отправиться на фронт. Контекст новости такой, что создает паническое ощущение, что завтра все встанет. Конечно, такое может быть. Вполне. Уже не знаешь что ждать от завтрашнего дня. Но делать из этого отдельную новость без пруфов - наверное не стоит.

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Вадим Д.

«В отрасли опасаются, что из-за этого остановятся полёты» – а недавние увольнения из-за несдачи? Что из-за этого полёты могут остановиться, не опасается отрасль?

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Александр Ковтонюк

Бездумные ходы… Квадратное катаем, круглое носим🤷‍♂️

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Невкусно и грустно

Началась национальная русская игра у кого бронированнее бронь и кому нужнее

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Dennis Prochko

https://youtu.be/TrxPifYjaSY

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Zamir Saidov

Так выходите и бастуйте. Хуже не будет.

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ru.lucky

Задержанным в первую очередь вручают повестки)

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Zamir Saidov

По тексту вроде им и так повестки должны прийти. Я и пишу, что хуже не будет. А ещё за митинг и бунт могут менты схватить, ну так и повестку тогда можно порвать. Сядешь не за одно, так за другое.

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Jackson

епать дурдом

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Nikolay Talanov

Мне кажется что авиаиндустрии надо удивляться меньше всех, ибо после всех санкций и проблем с лизинговыми самолетами и поставкой запчастей было очевидно что через несколько лет перелёты даже по стране станут диковинкой и столько персонала нечем будет занимать. Ну вот нашли им теперь применение.

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ROBERT DE NIRO

Интересно Путин ещё живой ?)

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Alexander Bobylev

Даже если и так, у деда нацизм головного мозга. Ему уже похуй, он пошёл ва-банк.

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Петр Вавилов

Заметил в тексте, что есть у нас выходит пилоты без образования по специальности пилот. Как такое вообще может быть?

Да и как бы если танков можно найти много, то число самолетов в армии как бы цифра не большая. Да и стоят они не пять копеек, чтобы так людей без опыта в них садиться. Даже во время войны курсы были по 4 месяца учебные.

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Цкуро Бесцветный

Это где вы про пилотов без образования прочитали?

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Петр Вавилов

тут

По словам Бойчука, у лётного состава есть «бронь» и его не могут призвать в армию, но у некоторых пилотов её нет. Речь о тех, кто проходил срочную службу или не учился на военной кафедре — их военно-учётная специальность может быть не лётной, а какой-то другой.

Если человек обучался на пилота, то он по любому такую специальность в военный билет получит.

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Цкуро Бесцветный

Он мог отслужить срочную в пехоте и получить военник, а уже после выучиться на летчика ГА.

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Петр Вавилов

Очень редкий случай думаю, ибо армия все мысли и мечты отбивает как бы, а про небо тем более... Но все кто прошел обучение в ГА получают запись соответствующую в военный билет. Хотя в нашей стране может быть все.

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Срочный космос

Скоро везде походу все остановится, не только в авиа отрасли

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And

Просто не поставлены процессы как следует. Нужен список критически важных профессий людей которые не попадают под мобилизацию.

Но процессы не самая сильная сторона РФ)

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lakoros

В армии тоже нужны технические специалисты)

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Артём Подгорный

И так будет с каждым..

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Артём Торез

"По оценкам источников «Ъ», потенциально мобилизовать могут 50-80% сотрудников авиации. "- билетов уже нет,скоро и пилотов не будет

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