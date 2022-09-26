Транспорт
Защитный фитиль

Российские авиакомпании попросили Минтранс об отсрочке от мобилизации для сотрудников Статьи редакции

В частности, тем, кто занимается ремонтом, разработкой или изготовлением авиатехники.

  • Письмо замминистру транспорта Игорю Чалику направил и.о. президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, грузовую «Волгу-Днепр» и других) Александр Виндермут. С его копией ознакомился РБК.
  • В частности, в документе говорится, что авиотрасль имеет «стратегический характер, обеспечивает транспортную доступность и связанность регионов, а также занятость в смежных производствах». По поручению Владимира Путина авиакомпании должны перевезти не менее 100 млн пассажиров в 2022 году.
  • АЭВТ просит Минтранс «инициировать внесение работников системообразующих организаций российской экономики (включая группы компаний), относящихся к авиатранспортным и/или авиаремонтным предприятиям, либо к предприятиям-разработчикам и изготовителям авиационной техники» в категории граждан с правом на отсрочку по мобилизации.
  • Виндермут подтвердил РБК подлинность письма и добавил, что в Минтрансе пока не ответили на обращение. На момент выхода материала в ведомстве не ответили и на запрос издания.
  • В конце сентября после объявления в России частичной мобилизации повестки в военкоматы получили сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», и более десяти аэропортов, писал «Ъ».
  • Позже в профсоюзе лётного состава (больше 20 тысяч человек) сообщили, что договорились с властями: компании создадут перечень работников отрасли, на которых не будет распространяться частичная мобилизация, например, пилотов.

#новость #авиакомпании

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25 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Останется ли через неделю хоть одна отрасль, которая не напишет кому-нибудь вышестоящему письмо с обязательным содержанием эпитетов вроде "стратегический характер", "потери специалистов будут долговременными" и т.п.?

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Sergeant Ding

Останется ли через пару недель отрасль, которая в принципе будет нормально работать?

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lora palmer

Вебкам

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Gollut

А платить кто будет? Всей казармой?

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lora palmer

Иноагенты из за рубежа

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Gollut

Так это в Россию надо переводить, уже нельзя. Им госдеп на мастеркард скидывает

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Слегка Придурковатый

Ритуальные услуги.

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Sergeant Ding

А могилы кто копать будет? Там ребята обычно крепкие, после армии, их скорее всего мобилизуют

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Слегка Придурковатый

Магомеды будут копать.

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Sergeant Ding

Украинские беженцы

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Слегка Придурковатый

За некромафию вообще волноваться не стоит - уж эти всегда выкрутятся и не будут испытывать недостаток в живой (лол) силе.

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Anton

их тоже уже мобилизуют

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Kurgus Utair

дагистанский военком сдался

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Artem St
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Sergeant Ding

Пока составят списки, пока согласуют - половина уже будет в полях Украины

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Порядочный хот-дог

А другая на чартерных рейсах в Украину на сушках

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Идрис Идрис

Россия в крутом пике

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Gollut

Все профессии нужны, все профессии важны, все профессии на фронт (следующее заявление СПЧ)

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Идрис Идрис

Точнее, СБЧ - Совет по Бесправию Человека

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Andrey Kuznetsov

Владелец Додо Пиццы попросит об отсрочке для сотрудников?

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lora palmer

Если пицца стратегически важная, хотя бы частично, то специально дадут отсрочку

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Слегка Придурковатый

Да он и сам загреметь может.

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KillPenyaPLS

Пока составят списки, обратно уже двухсотые приедут)

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Sergeant Ding

А тем временем Сноуден получил российское гражданство. Сейчас получит повестку по мобилизации и вперёд.

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Pavel Loginov

Он умеет шифроваться)

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