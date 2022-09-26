Российские авиакомпании попросили Минтранс об отсрочке от мобилизации для сотрудников Статьи редакции
В частности, тем, кто занимается ремонтом, разработкой или изготовлением авиатехники.
- Письмо замминистру транспорта Игорю Чалику направил и.о. президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, грузовую «Волгу-Днепр» и других) Александр Виндермут. С его копией ознакомился РБК.
- В частности, в документе говорится, что авиотрасль имеет «стратегический характер, обеспечивает транспортную доступность и связанность регионов, а также занятость в смежных производствах». По поручению Владимира Путина авиакомпании должны перевезти не менее 100 млн пассажиров в 2022 году.
- АЭВТ просит Минтранс «инициировать внесение работников системообразующих организаций российской экономики (включая группы компаний), относящихся к авиатранспортным и/или авиаремонтным предприятиям, либо к предприятиям-разработчикам и изготовителям авиационной техники» в категории граждан с правом на отсрочку по мобилизации.
- Виндермут подтвердил РБК подлинность письма и добавил, что в Минтрансе пока не ответили на обращение. На момент выхода материала в ведомстве не ответили и на запрос издания.
- В конце сентября после объявления в России частичной мобилизации повестки в военкоматы получили сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», и более десяти аэропортов, писал «Ъ».
- Позже в профсоюзе лётного состава (больше 20 тысяч человек) сообщили, что договорились с властями: компании создадут перечень работников отрасли, на которых не будет распространяться частичная мобилизация, например, пилотов.
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Останется ли через неделю хоть одна отрасль, которая не напишет кому-нибудь вышестоящему письмо с обязательным содержанием эпитетов вроде "стратегический характер", "потери специалистов будут долговременными" и т.п.?
Останется ли через пару недель отрасль, которая в принципе будет нормально работать?
Вебкам
А платить кто будет? Всей казармой?
Иноагенты из за рубежа
Так это в Россию надо переводить, уже нельзя. Им госдеп на мастеркард скидывает
Ритуальные услуги.
А могилы кто копать будет? Там ребята обычно крепкие, после армии, их скорее всего мобилизуют
Магомеды будут копать.
Украинские беженцы
За некромафию вообще волноваться не стоит - уж эти всегда выкрутятся и не будут испытывать недостаток в живой (лол) силе.
их тоже уже мобилизуют
дагистанский военком сдался
Пока составят списки, пока согласуют - половина уже будет в полях Украины
А другая на чартерных рейсах в Украину на сушках
Россия в крутом пике
Все профессии нужны, все профессии важны, все профессии на фронт (следующее заявление СПЧ)
Точнее, СБЧ - Совет по Бесправию Человека
Владелец Додо Пиццы попросит об отсрочке для сотрудников?
Если пицца стратегически важная, хотя бы частично, то специально дадут отсрочку
Да он и сам загреметь может.
Пока составят списки, обратно уже двухсотые приедут)
А тем временем Сноуден получил российское гражданство. Сейчас получит повестку по мобилизации и вперёд.
Он умеет шифроваться)