Транспорт
Израильский череп

«Юрент» запустил подписку со скидками и кэшбеком на кикшеринг, «Ситимобил», «Ситидрайв» и «Бери заряд!» Статьи редакции

До конца 2022 года подписка стоит 149 рублей в месяц.

  • В подписку «Юрент Сити» входят бесплатная активация при аренде самокатов «Юрент», скидка 80% на первую поездку и +3% кэшбека к уровню программы лояльности на последующие поездки в каршеринге «Ситидрайв», объявила компания.
  • Также пользователи получат повышенный кэшбек 3% в такси-сервисе «Ситимобил» и одну бесплатную аренду пауэрбанка на 24 часа в месяц в любом из более 10 тысяч аппаратов «Бери заряд!».
  • Купить подписку и управлять ею можно в приложении «Юрент», в остальных сервисах она подключится автоматически. Если пользователь не подключен к какому-то из партнёрских сервисов, нужно зарегистрироваться по тому же номеру телефона, который привязан к «Юренту».
  • В июне 2021 года «Юрент» запустил отдельную подписку с безлимитным количеством стартов. В компании не раскрывают количество подписчиков, но отмечают, что в отдельных городах до 50% поездок совершаются пользователями с подпиской. С июня 2022-го подписка на электросамокаты доступна бесплатно для пользователей «МТС Premium». МТС — инвестор сервиса.
Источник: «Юрент»

#новость #юрент

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Это, конечно, хорошо, молодцы. Но сейчас актуальнее – автопрокладка любых машрутов в объезд военкоматов была бы.

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роман долгополов

Атуальнее не превращать vc.ru в tj

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Лысый криптоинвестор

Актуальнее не превращать Россию в Северную Корею

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роман долгополов

Так вы сами это сделаете на уровне vc.ru .

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Михаил Фирсов

видел новость о том, что на границе огромная очередь из автомобилей и людей, но если ты на самокате или велосипеде, то быстрее проходишь, так что все в тему)

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Игорь Горбунов

отличная идея,но можно и пешком а там дальше в машину пересесть

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Марк Нилов

На электронных самокатах вроде как раз нельзя

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Биткоин Газманова

До верхнего Ларса доеду?

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Вольный дебаркадер

Конечно, ждём

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Илья Илья

"Бери заряд" - как раз для нашего времени))

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Эдуард Самойлов

было бы смешно, если бы не так грустно

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Эдуард Самойлов

было бы смешно, если бы не так грустно

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Человек разумный

На бис, будьте добры

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Oleg Akchurin

ну или роуминг для самокатов, со сдачей сразу за КПП

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Пётр Агеев

ну если часто пользуетесь,то условия норм как по мне 150 р немного

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