«Юрент» запустил подписку со скидками и кэшбеком на кикшеринг, «Ситимобил», «Ситидрайв» и «Бери заряд!» Статьи редакции
До конца 2022 года подписка стоит 149 рублей в месяц.
- В подписку «Юрент Сити» входят бесплатная активация при аренде самокатов «Юрент», скидка 80% на первую поездку и +3% кэшбека к уровню программы лояльности на последующие поездки в каршеринге «Ситидрайв», объявила компания.
- Также пользователи получат повышенный кэшбек 3% в такси-сервисе «Ситимобил» и одну бесплатную аренду пауэрбанка на 24 часа в месяц в любом из более 10 тысяч аппаратов «Бери заряд!».
- Купить подписку и управлять ею можно в приложении «Юрент», в остальных сервисах она подключится автоматически. Если пользователь не подключен к какому-то из партнёрских сервисов, нужно зарегистрироваться по тому же номеру телефона, который привязан к «Юренту».
- В июне 2021 года «Юрент» запустил отдельную подписку с безлимитным количеством стартов. В компании не раскрывают количество подписчиков, но отмечают, что в отдельных городах до 50% поездок совершаются пользователями с подпиской. С июня 2022-го подписка на электросамокаты доступна бесплатно для пользователей «МТС Premium». МТС — инвестор сервиса.
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Это, конечно, хорошо, молодцы. Но сейчас актуальнее – автопрокладка любых машрутов в объезд военкоматов была бы.
Атуальнее не превращать vc.ru в tj
Актуальнее не превращать Россию в Северную Корею
Так вы сами это сделаете на уровне vc.ru .
видел новость о том, что на границе огромная очередь из автомобилей и людей, но если ты на самокате или велосипеде, то быстрее проходишь, так что все в тему)
отличная идея,но можно и пешком а там дальше в машину пересесть
На электронных самокатах вроде как раз нельзя
До верхнего Ларса доеду?
Конечно, ждём
"Бери заряд" - как раз для нашего времени))
было бы смешно, если бы не так грустно
было бы смешно, если бы не так грустно
На бис, будьте добры
ну или роуминг для самокатов, со сдачей сразу за КПП
ну если часто пользуетесь,то условия норм как по мне 150 р немного