Первый электромобиль российской сборки Evolute начали производить на заводе в Липецке Статьи редакции
Это локализованная копия китайского электрокара Dongfeng Aeolus E70.
- На заводе «Моторинвест» в Липецкой области запустили производство электромобилей Evolute, сообщает ТАСС. Первой моделью стал седан Evolute I-Pro.
- Цикл липецкого предприятия включает сварку, окраску и сборку. В Evolute I-Pro установлена тяговая батарея ёмкостью 53 кВт и запасом хода в 420 км. Мощность электродвигателя — 150 лошадиных сил. Дилеры начнут приём заказов на седан в октябре 2022 года. До конца года планируют выпустить около 2 тысяч машин.
Электромобили Evolute включат в программу льготного автокредитования, на него будет действовать скидка 35%, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Стоимость I-Pro с учётом субсидии составит 2,065 млн рублей.
- Дилерские центры Evolute будут работать в девяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.
- Всего в линейке Evolute будет пять моделей электромобилей — два кроссовера, седан, минивэн и внедорожник. Производство кроссовера I-Joy и минивен Evolute I-Van планируют запустить до конца 2022 года. На 2023-й запланирован выпуск кросс-купе I-Jet.
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Ушли все мировые бренды и вместо их пришел один китайской no name. И еще этот хлам будет стоить больше чем Tesla Model 3 в США. Вот это конечно сильно.
Это рывок или хлопок? Было время, мы смеялись над китаезами, теперь они над нами хохочут
Это когда? Лет 20 назад?
и что самое интересное, будут продавать китайские авто называя их отечественными
кто называет их отечемтвенными?
А что еще у нас дороже чем в США?
Сейчас почти всё, кроме медстраховки :)
Тут можно вести разговор по разным сегментам и конкретным вещам, но в принципе цены на еду, одежду, технику сопоставимы или даже дешевле
На фото не такое уж и чудовище, при доступной цене может стать вполне себе заменой гранты и Логана в больших городах. Что китайская копия - это даже лучше
Я с Липецка. и цены на них почти от 3 млн😃
Ахаха, 3 мио - это не то, чтобы оптимизм, это прям научная фантастика
зато в Липецке произведены,вы что не хотите платить за то что сделано у нас ?
Даже не надейтесь на доступные цены.
Первый электромобиль российской сборки Evolute будет стоить около 3 млн рублей
https://vc.ru/transport/480977-pervyy-elektromobil-rossiyskoy-sborki-evolute-budet-stoit-okolo-3-mln-rubley
Эта машина стоит дороже Теслы
А наценка за ура-патриотизм?
Эффект масштаба никто не отменял. Потому и гос-субсидия.
Ну так купи теслу, в чём проблема.
"Электромобиль российской сборки" – "копия китайского электрокара".
Ну что ж такое-то? Не учит жизнь, так и не будем самостоятельно производить, а не собирать?
Почему копия , это китайский автомобиль.
Нужно просто ещё 1 фотку сбоку, чтобы можно было назвать рубрику "Найди отличия"
но будут говорить что отечественный)
Для старта норм. Тот же китайский chery, как первый шаг вроде купил линию производства ford, если не ошибаюсь. Если конечно на этом застрянем, это уже не гуд.
Для старта - научится с выгодой и в промышленных масштабах делать аккумуляторы, те же основные 18650.
Не совсем согласен. Это не вопрос конкретнома автопроизводителю, а к другому бизнесу.
Уже застряли давно, и просвета не видно.
2 ляма - это ещё с субсидией? Нахуй.
3 миллиона за тачку с электро двигателем и запасом хода всего-то около 400км.. Интересно сколько это "достижение" будет проезжать зимой при температурах ниже 0 и сколько проживëт батарея, сколько будет стоить новая?!
Вместо гранты хватит денег?
"Начали производить первый электромобиль российской сборки"
в переводе с пропагандистско-п**дабольского – "Начали собирать китайский электромобиль"
Посмотрим - что из этого выйдет. Если как с Вестой, которую, если бы продавали в максимальной комплектации за полтора ляма, просто смели бы с салонов плюс ещё и предзаказами завалили - они задрали цены за 2 ляма с гаком за базу, за что и получили полностью уничтоженную репутацию как завода так и дилеров ну и, соответственно, "народную любовь", то тогда, конечно, это достаточно быстро всё загнётся. Как говориться - жадность фраера сгубит....
Реально 1,5 ляма за ведро с болтами норм цена?
2 тысячи машин за 3 месяца? Они там их руками собирают?
Гораздо интереснее, кому они их продавать хотят
два ляма за базовую комплектацию, некисло так
2,78 Млн. без скидки...
Не слишком пушисто за невнятный выкидыш ????
Первый был LADA Ellada более 10 лет назад.
ну хоть назвали "российской сборки", а не " российский, как обычно любят.
Интересно, очередной хлам или норм тема?
Едет и точка!
Это переделанное вот это:
Адрес автосалона?
Такие же русские как техника дексп с днс
Страшно становится о мысли об использовании данного автомобиля на повседневе. Проблем ,как мне кажется не избежать. Хотя я могу ошибаться.... А вдруг российский автопром исправился?