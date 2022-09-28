Транспорт
Маша Цепелева

Первый электромобиль российской сборки Evolute начали производить на заводе в Липецке Статьи редакции

Это локализованная копия китайского электрокара Dongfeng Aeolus E70.

  • На заводе «Моторинвест» в Липецкой области запустили производство электромобилей Evolute, сообщает ТАСС. Первой моделью стал седан Evolute I-Pro.
  • Цикл липецкого предприятия включает сварку, окраску и сборку. В Evolute I-Pro установлена тяговая батарея ёмкостью 53 кВт и запасом хода в 420 км. Мощность электродвигателя — 150 лошадиных сил. Дилеры начнут приём заказов на седан в октябре 2022 года. До конца года планируют выпустить около 2 тысяч машин.

  • Электромобили Evolute включат в программу льготного автокредитования, на него будет действовать скидка 35%, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Стоимость I-Pro с учётом субсидии составит 2,065 млн рублей.

  • Дилерские центры Evolute будут работать в девяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.
  • Всего в линейке Evolute будет пять моделей электромобилей — два кроссовера, седан, минивэн и внедорожник. Производство кроссовера I-Joy и минивен Evolute I-Van планируют запустить до конца 2022 года. На 2023-й запланирован выпуск кросс-купе I-Jet.
Evolute I-Pro, скриншот видеозаписи ТАСС

#новость #evolute

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43 комментария
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 Dimitri

Ушли все мировые бренды и вместо их пришел один китайской no name. И еще этот хлам будет стоить больше чем Tesla Model 3 в США. Вот это конечно сильно.

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Идрис Идрис

Это рывок или хлопок? Было время, мы смеялись над китаезами, теперь они над нами хохочут

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Тимур Хайруллин
Было время, мы смеялись над китаезами

Это когда? Лет 20 назад?

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Denis Elakhin

и что самое интересное, будут продавать китайские авто называя их отечественными

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Олег Ивахнов

кто называет их отечемтвенными?

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Алеоп

А что еще у нас дороже чем в США?

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Антон Штадлер

Сейчас почти всё, кроме медстраховки :)

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Soulis

Тут можно вести разговор по разным сегментам и конкретным вещам, но в принципе цены на еду, одежду, технику сопоставимы или даже дешевле

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Ilya Belov

На фото не такое уж и чудовище, при доступной цене может стать вполне себе заменой гранты и Логана в больших городах. Что китайская копия - это даже лучше

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Кирилл

Я с Липецка. и цены на них почти от 3 млн😃

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Ilya Belov

Ахаха, 3 мио - это не то, чтобы оптимизм, это прям научная фантастика

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Валерий Михеев

зато в Липецке произведены,вы что не хотите платить за то что сделано у нас ?

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Dimitri

Даже не надейтесь на доступные цены.

Первый электромобиль российской сборки Evolute будет стоить около 3 млн рублей

https://vc.ru/transport/480977-pervyy-elektromobil-rossiyskoy-sborki-evolute-budet-stoit-okolo-3-mln-rubley

Первый электромобиль российской сборки Evolute…
Сначала продажи начнутся в пяти в городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре…
vc.ru
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Михаил Иванович

Эта машина стоит дороже Теслы

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Вася Пражкин

А наценка за ура-патриотизм?

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Roman Orlov

Эффект масштаба никто не отменял. Потому и гос-субсидия.

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Vlad Eliseev

Ну так купи теслу, в чём проблема.

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Вадим Д.

"Электромобиль российской сборки" – "копия китайского электрокара".
Ну что ж такое-то? Не учит жизнь, так и не будем самостоятельно производить, а не собирать?

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Sergei

Почему копия , это китайский автомобиль.

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Красный Пахарь

Нужно просто ещё 1 фотку сбоку, чтобы можно было назвать рубрику "Найди отличия"

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Виктор Якушкин

но будут говорить что отечественный)

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And

Для старта норм. Тот же китайский chery, как первый шаг вроде купил линию производства ford, если не ошибаюсь. Если конечно на этом застрянем, это уже не гуд.

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Иван

Для старта - научится с выгодой и в промышленных масштабах делать аккумуляторы, те же основные 18650.

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And

Не совсем согласен. Это не вопрос конкретнома автопроизводителю, а к другому бизнесу.

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Petr0vich71

Уже застряли давно, и просвета не видно.

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Слегка Придурковатый

2 ляма - это ещё с субсидией? Нахуй.

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Иван Серик

3 миллиона за тачку с электро двигателем и запасом хода всего-то около 400км.. Интересно сколько это "достижение" будет проезжать зимой при температурах ниже 0 и сколько проживëт батарея, сколько будет стоить новая?!

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Roman Moskovskiy

Вместо гранты хватит денег?

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Igor Gorbenko

"Начали производить первый электромобиль российской сборки"
в переводе с пропагандистско-п**дабольского – "Начали собирать китайский электромобиль"

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Максим Мельников

Посмотрим - что из этого выйдет. Если как с Вестой, которую, если бы продавали в максимальной комплектации за полтора ляма, просто смели бы с салонов плюс ещё и предзаказами завалили - они задрали цены за 2 ляма с гаком за базу, за что и получили полностью уничтоженную репутацию как завода так и дилеров ну и, соответственно, "народную любовь", то тогда, конечно, это достаточно быстро всё загнётся. Как говориться - жадность фраера сгубит....

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Мурад Муртазалиев

Реально 1,5 ляма за ведро с болтами норм цена?

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Твой лучший друг

2 тысячи машин за 3 месяца? Они там их руками собирают?

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Игорь Протасов

Гораздо интереснее, кому они их продавать хотят

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under construction

два ляма за базовую комплектацию, некисло так

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Keyser Soze

2,78 Млн. без скидки...
Не слишком пушисто за невнятный выкидыш ????

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Вася Пражкин

Первый был LADA Ellada более 10 лет назад.

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Aleks

ну хоть назвали "российской сборки", а не " российский, как обычно любят.

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Эмильян Феофилов

Интересно, очередной хлам или норм тема?

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Мурад Муртазалиев

Едет и точка!

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Ruslan Dzhumaliev

Это переделанное вот это:

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Дарья Смолякова

Адрес автосалона?

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Влад Эфиров

Такие же русские как техника дексп с днс

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Евгений Ивашинко

Страшно становится о мысли об использовании данного автомобиля на повседневе. Проблем ,как мне кажется не избежать. Хотя я могу ошибаться.... А вдруг российский автопром исправился?

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