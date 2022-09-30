«Яндекс» начал переговоры о поставках электромобилей российской сборки Evolute для такси — «Ведомости» Статьи редакции
До этого компания вела переговоры о поставках с «АвтоВАЗом», белорусской Unison и китайскими BAIC и Chery, говорили источники.
- Липецкий «Моторинвест» ведёт переговоры с «Яндекс Go» о поставках в 2023 году электромобилей Evolute I-PRO для таксопарков-партнёров агрегатора. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами завода, и подтвердил человек, близкий к «Яндекс Go». Инициатором переговоров был «Яндекс», добавил источник: «Ведутся переговоры по возможной квоте и ценам. Агрегатор заинтересован в решении этого вопроса в ближайшее время», — отмечает он.
- Обычно согласованное количество автомобилей со скидкой за размер партии выкупает лизинговая компания, после этого вместе с «Яндексом» предлагает их таксопаркам, объяснил руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.
- Переговоры с липецким заводом «не на финальном этапе», потому что в России пока нет массового использования электромобилей в такси, говорит близкий к «Яндексу» источник. Представитель «Моторинвеста» отказался от комментариев. Представитель «Яндекc Go» подтвердил переговоры с автопроизводителями, но не уточнил их названия.
- Потребности и объём пополнения таксопарков-партнёров «Яндекса» в ближайшее время обсудят на совещании в Минпромторге, сказал источник, знакомый с планами министерства.
- В начале сентября 2022 года стало известно о переговорах «Яндекса» с «АвтоВАЗом», белорусским Unison и китайскими BAIC и Chery по поставке автомобилей. Компании нужно 50 тысяч машин в год для обновления автопарка.
- Производство седана Evolute I-Pro — первого электромобиля российской сборки — началось в конце сентября 2022 года. Это локализованная копия китайского электрокара Dongfeng Aeolus E70. До конца года планируют выпустить около 2000 машин.
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Какие ещё электромобили? А нефть кому продавать тогда?
Кажется нужно срочно переходить на автомобили на природном газе...
Кстати, а что сейчас на метане выпускают? Раньше вроде бы была Веста и что-то из Уаза.
Lada Priora CNG, работающую, в том числе, и на метане. В серию модель не пошла – не было интереса у покупателей.
Хендай еще, если не только отечественные брать
Электростанциям
Возможно это и подтянет инфраструктуру, по крайней мере в Москве.
такси-электромобили? это два часа кататься, сорок минут заряжаться
Аккумуляторы-самосбросы, с быстрой переустановкой
что то на такси ездить страшнее стало
Яндекс на самом деле красавцы
Еженедельно что-то начинают, что-то делают. Любое движение - движение
Яндекс рулит, кто бы что не говорил...