Транспорт
Маша Цепелева

«Яндекс» начал переговоры о поставках электромобилей российской сборки Evolute для такси — «Ведомости» Статьи редакции

До этого компания вела переговоры о поставках с «АвтоВАЗом», белорусской Unison и китайскими BAIC и Chery, говорили источники.

  • Липецкий «Моторинвест» ведёт переговоры с «Яндекс Go» о поставках в 2023 году электромобилей Evolute I-PRO для таксопарков-партнёров агрегатора. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами завода, и подтвердил человек, близкий к «Яндекс Go». Инициатором переговоров был «Яндекс», добавил источник: «Ведутся переговоры по возможной квоте и ценам. Агрегатор заинтересован в решении этого вопроса в ближайшее время», — отмечает он.
  • Обычно согласованное количество автомобилей со скидкой за размер партии выкупает лизинговая компания, после этого вместе с «Яндексом» предлагает их таксопаркам, объяснил руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.
  • Переговоры с липецким заводом «не на финальном этапе», потому что в России пока нет массового использования электромобилей в такси, говорит близкий к «Яндексу» источник. Представитель «Моторинвеста» отказался от комментариев. Представитель «Яндекc Go» подтвердил переговоры с автопроизводителями, но не уточнил их названия.
  • Потребности и объём пополнения таксопарков-партнёров «Яндекса» в ближайшее время обсудят на совещании в Минпромторге, сказал источник, знакомый с планами министерства.
  • В начале сентября 2022 года стало известно о переговорах «Яндекса» с «АвтоВАЗом», белорусским Unison и китайскими BAIC и Chery по поставке автомобилей. Компании нужно 50 тысяч машин в год для обновления автопарка.
  • Производство седана Evolute I-Pro — первого электромобиля российской сборки — началось в конце сентября 2022 года. Это локализованная копия китайского электрокара Dongfeng Aeolus E70. До конца года планируют выпустить около 2000 машин.
Evolute I-PRO

#новость #яндексgo #evolute

1141 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Александр Саввин

Какие ещё электромобили? А нефть кому продавать тогда?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лучина

Кажется нужно срочно переходить на автомобили на природном газе...

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Кстати, а что сейчас на метане выпускают? Раньше вроде бы была Веста и что-то из Уаза.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Ast

Lada Priora CNG, работающую, в том числе, и на метане. В серию модель не пошла – не было интереса у покупателей.

Ответить
Развернуть ветку
кринге

Хендай еще, если не только отечественные брать

Ответить
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Электростанциям

Ответить
Развернуть ветку
Поэтический франт

Возможно это и подтянет инфраструктуру, по крайней мере в Москве.

Ответить
Развернуть ветку
Hank Coffe

такси-электромобили? это два часа кататься, сорок минут заряжаться

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Ast

Аккумуляторы-самосбросы, с быстрой переустановкой

Ответить
Развернуть ветку
Кот отца Пигидия

что то на такси ездить страшнее стало

Ответить
Развернуть ветку
Суворцев Николай

Яндекс на самом деле красавцы

Ответить
Развернуть ветку
Армен Арзуманян

Еженедельно что-то начинают, что-то делают. Любое движение - движение
Яндекс рулит, кто бы что не говорил...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null