Транспорт
Маша Цепелева

Авиакомпания Red Wings подтвердила недопуск пилотов младше 35 лет на международные рейсы Статьи редакции

О таких же проблемах у Utair и iFly рассказывали источники РБК.

  • Пограничная служба не допустила к международному рейсу летчиков Red Wings младше 35 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя компании.

На текущий момент пограничные службы отказывают как лётным, так и кабинным экипажам в пересечении границы даже при наличии полётного задания. В минувшие выходные у нас был зафиксирован случай с недопуском лётного экипажа до выполнения международного рейса.

Кристина Аксенова, директор Red Wings в Екатеринбурге
  • Инцидент не привёл к «глобальной задержке» рейса, пилотов заменили на резервный экипаж. Но теперь Red Wings не планирует ставить на международные рейсы сотрудников младше 35 лет.

  • О недопуске работников нескольких авиакомпаний рассказывали РБК два пилота гражданской авиации, источник в Utair, а также собеседник, близкий к авиаперевозчику iFly.

  • 29 сентября Росавиация попросила авиакомпании ежедневно сообщать о случаях, когда погранотряды ФСБ из-за «частичной мобилизации» отказывают пилотам и членам экипажей в допуске к международным рейсам. Текст телеграммы замглавы Росавиации Владимира Потешкина опубликовали в Telegram-канале «Авиаторщина», подлинность подтвердил близкий к авиавластям источник РБК.
  • По оценкам источников «Ъ», потенциально мобилизовать могут 50-80% сотрудников авиации. По данным издания, в пяти авиакомпаниях составляют списки на «бронь» для сотрудников, которые необходимы для «обеспечения непрерывного производственного цикла».

#новость #авиакомпании #мобилизация

2179 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Пограничники переживают, что пилоты помоложе улетят и не вернутся?

Ответить
Развернуть ветку
A.K.

Раздать погранцам сачки!

Ответить
Развернуть ветку
Ilnur Abbasov

переживают что на борту будет товарищ майор,который вручит повестку

Ответить
Развернуть ветку
Твой лучший друг

Началось?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Taruntaev

Началось в 2000м. Сейчас плавно подходит к развязке.

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

продолжается...

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Забродин

а когда уже закончится?

Ответить
Развернуть ветку
Валера...Валерия
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Когда границы закроют?

Ответить
Развернуть ветку
Eli

В данный момент как раз.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Эээ

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Это чтобы они ее свалили и стали будущими военными пилотами?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null