Авиакомпания Red Wings подтвердила недопуск пилотов младше 35 лет на международные рейсы Статьи редакции
О таких же проблемах у Utair и iFly рассказывали источники РБК.
- Пограничная служба не допустила к международному рейсу летчиков Red Wings младше 35 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя компании.
- Инцидент не привёл к «глобальной задержке» рейса, пилотов заменили на резервный экипаж. Но теперь Red Wings не планирует ставить на международные рейсы сотрудников младше 35 лет.
О недопуске работников нескольких авиакомпаний рассказывали РБК два пилота гражданской авиации, источник в Utair, а также собеседник, близкий к авиаперевозчику iFly.
- 29 сентября Росавиация попросила авиакомпании ежедневно сообщать о случаях, когда погранотряды ФСБ из-за «частичной мобилизации» отказывают пилотам и членам экипажей в допуске к международным рейсам. Текст телеграммы замглавы Росавиации Владимира Потешкина опубликовали в Telegram-канале «Авиаторщина», подлинность подтвердил близкий к авиавластям источник РБК.
- По оценкам источников «Ъ», потенциально мобилизовать могут 50-80% сотрудников авиации. По данным издания, в пяти авиакомпаниях составляют списки на «бронь» для сотрудников, которые необходимы для «обеспечения непрерывного производственного цикла».
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Пограничники переживают, что пилоты помоложе улетят и не вернутся?
Раздать погранцам сачки!
переживают что на борту будет товарищ майор,который вручит повестку
Началось?
Началось в 2000м. Сейчас плавно подходит к развязке.
продолжается...
а когда уже закончится?
Когда границы закроют?
В данный момент как раз.
Эээ
Это чтобы они ее свалили и стали будущими военными пилотами?