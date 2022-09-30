Транспорт
Турецкий бокал

Британский Arrival Дениса Свердлова выпустил свой первый электрофургон Статьи редакции

Произведённые на микрофабрике машины планируют использовать для тестов и контроля качества.

  • Arrival собрала первый электрофургон с использованием собственных технологий на микрофабрике в Англии, объявила компания. Автопроизводитель впервые собрал машину без использования традиционной сборочной линии, приводит компания слова основателя и гендиректора стартапа Дениса Свердлова.
  • Созданные на микрофабрике в 2022 году фургоны Arrival будут использовать для тестов и контроля качества. Детали компания обещает рассказать 8 ноября 2022 года во время представления отчётности за третий квартал.
  • Первый электрофургон Arrival показала в 2021 году, тогда же начались испытания и электробуса стартапа. Но уже в 2022 году компания остановила работу над электробусом, чтобы сосредоточиться на выпуске фургонов и получить первую выручку, говорили источники FT.
  • Летом 2022 года компания рассказала о плане реструктуризации, который включает сокращение расходов на 30%, а также сократила планы на выпуск фургонов — с 400 до 20 штук за 2022 год.
Источник: Arrival

#новость #arrival

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12 комментариев
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Занятый диод

Идиоты.
Столько лет спокойно торговались на бирже nasdaq, кормя всех то новыми планами, остановками, реструктуризациями, сокращениями, новыми планами…
А теперь ведь реально работать придётся.

Такое впечатление, что они эту серию пропустили

No revenue

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Трудный корабль

Боже, как же гениально этот чел сыграл в этом сериале. Просто шедеврально

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Михаил Стерлин

Лойс за серию))

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Сергей

Ничего не мешает дальше кормить

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Вася Пражкин

Смешно, конечно, выпустить первый автомобиль и не показать как он ездит. Просто фотография. Даже у Nikola автомобиль ездил. Под горку, но ездил!

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Александр Саввин

Не уздил, а катился)

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Сергей

Так переименуем же скорее Екатеринбург обратно в Свердловск...

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Платон Щукин

Мой друг:)

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Евгений Беленький

Оно хоть ездит?
А то непонятно . Может он вообще как мебель создавался?

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Олег Смоленский

И что как ? Как едет , что умеет?
То, что выпустила-это хорошо конечно , но то, что ничего не объяснили - не по кайфу!

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Чувствительный Валера

О! Так они даже что-то выпустили...а я уже и не надеялся...

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Михаил Стерлин

Было трудно, но новости лойс поставил!

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