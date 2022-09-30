Британский Arrival Дениса Свердлова выпустил свой первый электрофургон Статьи редакции
Произведённые на микрофабрике машины планируют использовать для тестов и контроля качества.
- Arrival собрала первый электрофургон с использованием собственных технологий на микрофабрике в Англии, объявила компания. Автопроизводитель впервые собрал машину без использования традиционной сборочной линии, приводит компания слова основателя и гендиректора стартапа Дениса Свердлова.
- Созданные на микрофабрике в 2022 году фургоны Arrival будут использовать для тестов и контроля качества. Детали компания обещает рассказать 8 ноября 2022 года во время представления отчётности за третий квартал.
- Первый электрофургон Arrival показала в 2021 году, тогда же начались испытания и электробуса стартапа. Но уже в 2022 году компания остановила работу над электробусом, чтобы сосредоточиться на выпуске фургонов и получить первую выручку, говорили источники FT.
- Летом 2022 года компания рассказала о плане реструктуризации, который включает сокращение расходов на 30%, а также сократила планы на выпуск фургонов — с 400 до 20 штук за 2022 год.
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Идиоты.
Столько лет спокойно торговались на бирже nasdaq, кормя всех то новыми планами, остановками, реструктуризациями, сокращениями, новыми планами…
А теперь ведь реально работать придётся.
Такое впечатление, что они эту серию пропустили
No revenue
Боже, как же гениально этот чел сыграл в этом сериале. Просто шедеврально
Лойс за серию))
Ничего не мешает дальше кормить
Смешно, конечно, выпустить первый автомобиль и не показать как он ездит. Просто фотография. Даже у Nikola автомобиль ездил. Под горку, но ездил!
Не уздил, а катился)
Так переименуем же скорее Екатеринбург обратно в Свердловск...
Мой друг:)
Оно хоть ездит?
А то непонятно . Может он вообще как мебель создавался?
И что как ? Как едет , что умеет?
То, что выпустила-это хорошо конечно , но то, что ничего не объяснили - не по кайфу!
О! Так они даже что-то выпустили...а я уже и не надеялся...
Было трудно, но новости лойс поставил!