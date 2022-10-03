Транспорт
Принятый микроскоп

SberAutoTech и «КамАЗ» подали заявки на тестирование трёх беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования Статьи редакции

Пока их не одобрили — проекты слишком масштабные, а правительству нужно время на изучение всех факторов.

  • Компании готовы начать тестирование, но их заявки на создание экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для беспилотников не утвердило правительство, пишут «Ведомости» со ссылкой за заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова.
  • По словам источников издания, речь о трёх автомобилях: два от SberAutoTech и один — от «КамАЗа». В SberAutoTech сообщили, что ждут принятия документа правительством в течение месяца. Сколько машин готово к тестированию, в компании не уточнили. Всего в парке легковых беспилотников 180 автомобилей.
  • ЭПР для беспилотного грузового и пассажирского транспорта рассчитан на три года, проект опубликовали на сайте нормативных правовых актов в августе 2022 года. Кроме SberAutoTech, участниками должны стать «Яндекс Испытания», «Газпромнефть-снабжение» и петербургский «Старлайн». Позже к проекту присоединился и BaseTrack. Этот режим предполагает коммерческую эксплуатации беспилотников «для целей перевозки грузов, пассажиров и багажа по дорогам общего пользования» в 41 российском регионе.
  • ЭПР для «КамАЗа» внесли в правительство 29 августа, он связан с проектом беспилотного транспортного коридора, который должен заработать на трассе М11 Москва — Санкт-Петербург в 2024 году. В нём подтверждали участие компании «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит» и Х5 Logistics. Представитель «КамАЗа» сообщал, что компания в 2022 году передаст для проекта один беспилотник, в 2023-м — 5 машин, в 2024 году — 50. Документ также, как и у SberAutoTech, должны принять осенью.
  • В Минэкономразвития отмечают, что проекты и «КамАЗа», и SberAutoTech «отличаются масштабностью» — в них идёт речь о территориях больше чем 40 регионов России, также документ предполагает, что участники тестирования могут менять районы эксплуатации. На изучение всех факторов нужно время, отмечают в ведомстве.

  • В сфере беспилотного транспорта в России сейчас действует только ЭПР для одной из структур «Яндекса» — «Яндекс.Испытаний». Его приняли в январе 2022 года, он даёт компании право запустить бесплотное такси на 18 улицах Москвы, а также на территории «Сколково», в Иннополисе и центре «Сириус» в Краснодарском крае.

#новость #камаз #сбер

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22 комментария
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 Вадим Д.

Ох, беспилотные грузовики от сбера – звучит пугающе. Они массово не будут разбрасывать кредитки в открытые окна проезжающих машин?

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Коммунист

У вас очень приземленное и примитивное мнение о сбере, в частности о возможностях их IT-специалистов

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one channel

может быть есть какие-то технологии, разработанные исключительно в сберТехе, чтобы подкрепить ваше суждение?
Я как айтишник всегда удивлялся, насколько сильно на мир разработки влияют Гугл, Мета и прочие америкосы, и как незначителен вклад наших компаний.
Кроме Котлина и вспомнить нечего, и то Jetbrains можно назвать отечественными с очень большой натяжкой.

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John Malkovich

Не хилые у вас амбиции. На мир влиять..
Вы лучше по аналогии приведите американский финтех-кейс, сумевший хоть насколько-то комфортную экосистему вокруг своего продукта создать

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Компьютерный чувак

Евгений Ваганыч, перелогиньтесь

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Сергей Д.

ха-ха-ха

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Андрей Лучина

Я просто пытаюсь представить поведение ИИ когда какой-то лихач поедет его обгонять через сплошную...

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Valeratal Val

затормозит (быстрее живого водителя) по возможности. собственно всё. именно так это прописано в ПДД

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Скрытый Потанцевал

тесловский fsd тормозит в полосе (как из завещает ПДД) и зовет оператора, если оператора не будет, постоит и поедет дальше если препятствие исчезнет.

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Igor Tarasov

даже тесла не смогли это реализовать, а вы хотите чтоб камаз ехал без водителя

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Александр Повольнов

В том и прикол, что беспилотному КАМАЗу все будут уступать, ну его нафиг...

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Sam Duke

Как хорошо они всё просчитали

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Alexey V

Никогда ещё расхожие фразы «он нашёл свой Камаз» и «большой грузовик наказания» не были так актуальны…

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Дмитрий Разломов

Нужно посмотреть на Китайцев, те недавно чётко определили правовой статус беспилотников на дороге и ответственность владельцев.

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Айрат Галиуллин

Водителям-камазистам пора задуматься о переобучении …

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Александр Саввин

Так государтсво уже и работу им предлагает по новому профилю

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Den

Профиль такой же) Только поездки немного шумные будут)

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Griby Lenina

И девушкам на трассе заодно.

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Dovlatoff Jr

Пусть учат Python. Нефиг баранку крутить.

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Элвис Пресли, поэт-песенник

Вот для чего строится дорога Москва-Пекин. В будущем возить беспилотные грузы.

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Дарья Смолякова

Куда они заявки подали? Они дурачки видимо, беспилотники не запрещены ПДД.

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Denis Bystruev

Хотел возразить, но прочёл общие положения ПДД — и правда, в определении ТС ничего не говорится о том, что оно должно управляться водителем:

«Транспортное средство» — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/5894b193fda5648afe1c1a5e70c028f25cd29099/

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ПДД РФ, 1. Общие положения 1.1. Настоящие Правила дорожного движения &lt;*&gt; устанавливают…
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