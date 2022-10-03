SberAutoTech и «КамАЗ» подали заявки на тестирование трёх беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования Статьи редакции
Пока их не одобрили — проекты слишком масштабные, а правительству нужно время на изучение всех факторов.
- Компании готовы начать тестирование, но их заявки на создание экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для беспилотников не утвердило правительство, пишут «Ведомости» со ссылкой за заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова.
- По словам источников издания, речь о трёх автомобилях: два от SberAutoTech и один — от «КамАЗа». В SberAutoTech сообщили, что ждут принятия документа правительством в течение месяца. Сколько машин готово к тестированию, в компании не уточнили. Всего в парке легковых беспилотников 180 автомобилей.
- ЭПР для беспилотного грузового и пассажирского транспорта рассчитан на три года, проект опубликовали на сайте нормативных правовых актов в августе 2022 года. Кроме SberAutoTech, участниками должны стать «Яндекс Испытания», «Газпромнефть-снабжение» и петербургский «Старлайн». Позже к проекту присоединился и BaseTrack. Этот режим предполагает коммерческую эксплуатации беспилотников «для целей перевозки грузов, пассажиров и багажа по дорогам общего пользования» в 41 российском регионе.
- ЭПР для «КамАЗа» внесли в правительство 29 августа, он связан с проектом беспилотного транспортного коридора, который должен заработать на трассе М11 Москва — Санкт-Петербург в 2024 году. В нём подтверждали участие компании «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит» и Х5 Logistics. Представитель «КамАЗа» сообщал, что компания в 2022 году передаст для проекта один беспилотник, в 2023-м — 5 машин, в 2024 году — 50. Документ также, как и у SberAutoTech, должны принять осенью.
- В Минэкономразвития отмечают, что проекты и «КамАЗа», и SberAutoTech «отличаются масштабностью» — в них идёт речь о территориях больше чем 40 регионов России, также документ предполагает, что участники тестирования могут менять районы эксплуатации. На изучение всех факторов нужно время, отмечают в ведомстве.
В сфере беспилотного транспорта в России сейчас действует только ЭПР для одной из структур «Яндекса» — «Яндекс.Испытаний». Его приняли в январе 2022 года, он даёт компании право запустить бесплотное такси на 18 улицах Москвы, а также на территории «Сколково», в Иннополисе и центре «Сириус» в Краснодарском крае.
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Ох, беспилотные грузовики от сбера – звучит пугающе. Они массово не будут разбрасывать кредитки в открытые окна проезжающих машин?
У вас очень приземленное и примитивное мнение о сбере, в частности о возможностях их IT-специалистов
может быть есть какие-то технологии, разработанные исключительно в сберТехе, чтобы подкрепить ваше суждение?
Я как айтишник всегда удивлялся, насколько сильно на мир разработки влияют Гугл, Мета и прочие америкосы, и как незначителен вклад наших компаний.
Кроме Котлина и вспомнить нечего, и то Jetbrains можно назвать отечественными с очень большой натяжкой.
Не хилые у вас амбиции. На мир влиять..
Вы лучше по аналогии приведите американский финтех-кейс, сумевший хоть насколько-то комфортную экосистему вокруг своего продукта создать
Евгений Ваганыч, перелогиньтесь
ха-ха-ха
Я просто пытаюсь представить поведение ИИ когда какой-то лихач поедет его обгонять через сплошную...
затормозит (быстрее живого водителя) по возможности. собственно всё. именно так это прописано в ПДД
тесловский fsd тормозит в полосе (как из завещает ПДД) и зовет оператора, если оператора не будет, постоит и поедет дальше если препятствие исчезнет.
даже тесла не смогли это реализовать, а вы хотите чтоб камаз ехал без водителя
В том и прикол, что беспилотному КАМАЗу все будут уступать, ну его нафиг...
Как хорошо они всё просчитали
Никогда ещё расхожие фразы «он нашёл свой Камаз» и «большой грузовик наказания» не были так актуальны…
Нужно посмотреть на Китайцев, те недавно чётко определили правовой статус беспилотников на дороге и ответственность владельцев.
Водителям-камазистам пора задуматься о переобучении …
Так государтсво уже и работу им предлагает по новому профилю
Профиль такой же) Только поездки немного шумные будут)
И девушкам на трассе заодно.
Пусть учат Python. Нефиг баранку крутить.
Вот для чего строится дорога Москва-Пекин. В будущем возить беспилотные грузы.
Куда они заявки подали? Они дурачки видимо, беспилотники не запрещены ПДД.
Хотел возразить, но прочёл общие положения ПДД — и правда, в определении ТС ничего не говорится о том, что оно должно управляться водителем:
«Транспортное средство» — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/5894b193fda5648afe1c1a5e70c028f25cd29099/