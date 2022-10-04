Правительство отказалось от тестирования беспилотного аэротакси в «Сколково» из-за близости аэропорта Внуково — РБК Статьи редакции
Запуски планировались на 2024 год. Тесты могут перенести в Зеленоград — но там может помешать близость аэропорта Шереметьево.
- Против запуска экспериментального правового режима (ЭПР), который позволит тестировать беспилотное аэротакси в центре «Сколково» выступили Минтранс и Федеральная служба охраны (ФСО), рассказали РБК три источника на телекоммуникационном и транспортном рынках. Тесты планировались на 2024 год.
- Как пишет издание, летом замминистра транспорта Игорь Чалик направил письмо в Минэконоразвития о переносе зоны ЭПР. Он объяснил, что территория над «Сколково» входит в воздушное пространство аэропорта Внуково и «временный» или «местный» режим полётов беспилотников будет противоречить существующим правилам.
- Кроме того, это воздушное пространство находится в зоне взлёта и посадки самолётов — и использование технологий 5G в беспилотниках может «негативно повлиять на работу радиоэлектронного оборудования воздушных судов». А сами аэротакси «представляют угрозу безопасности» для взлетающих или садящихся самолётов.
- Согласно письму, Внуково используется для перевозки «объектов государственной охраны» и запуск ЭПР нужно согласовать с ФСО и ФСБ. ФСО этого не сделала, пишет РБК со ссылкой на письмо председателя комиссии службы Андрея Юрлина в Минэкономразвития. В самом ведомстве сказали изданию, что продолжают искать зону для тестов.
- Альтернативой «Cколково» может стать Зеленоград, говорят источники издания. Но директор по развитию воздушного транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Александр Терентьев говорит, что в Зеленограде тесты не получится проводить из-за другого аэропорта — Шереметьево.
- Глава АНО «Центр Аэронет» Сергей Жуков считает, что подходящей альтернативой для тестирования аэротакси могут стать два частных аэродрома — Орловка в Тверской области и принадлежащий Московскому авиационному институту Алферьево в Подмосковье.
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- Ваша точка назначения. Спасибо,что воспользовались нашими беспилотными такси.
- а где аэропорт?
- на юг 20 км.
- а почему вы тогда нас здесь высадили? Мы заказавали такси до аэропорта.
- Дальше нам ездить запрещено. Согласно постановлению правительства, эта точка считается аэропортом.
До ближайщего шоссе 5 км. До свидания.
Ваше такси
Проблема только в месте? Я не думаю , что так тяжело найти какой-нибудь полигон для тестирования!
а зачем оно нужно?
Очень правильно. Сами такси нафиг никому не нужно, а деньги уже распилены.
Нужно