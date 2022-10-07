Транспорт
Стройный татарин

Правительство утвердило правила для электросамокатов — максимальная скорость 25 км/ч, пешеходы получат приоритет Статьи редакции

Новые правила о СИМ не распространяются на обычные самокаты и ролики: их пользователи по-прежнему приравниваются к пешеходам.

  • Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие подобные устройства будут называться «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
  • На СИМ можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но их скорость должна быть ограничена 25 км/ч. Масса устройств не должна превышать 35 кг.
  • Для СИМ создадут специальные дорожные знаки, которые будут разрешать, ограничивать или запрещать движение в определённых зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия инфраструктуры.
  • Пешеходы получат приоритет над СИМ при совместном передвижении, так что водители электросамокатов и другого транспорта «должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета». На пешеходных переходах нужно будет спешиваться.
  • На электросамокатах любой массы по правилам можно будет ездить по правому краю проезжей части, но только водителям старше 14 лет и в местах с максимально разрешённой скоростью 60 км/ч. Также в этих местах должно быть разрешено движение велосипедистов. Самокат и другие устройства, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

#новость #электросамокаты #пдд

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46 комментариев
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 Zloy Sniper

Не скажу, что закон строгий, но даже в этой форме видна необязательность его исполнения. Прокатные самокаты обяжут ограничить скорость, все остальное останется как прежде. Видел пару раз как самокатчики врезались в автомобили и безнаказанно сваливали с места ДТП, оставляя на машинах вмятины. И ничего с этим не поделать.

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Виктор Птахин

Прокатные и так уже давно ограничены 25 км

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Александр Повольнов

Можно обязать ставить датчик слежения на каждый самокат и потом находить по геопозиции, если совершено ДТП, преступление и т.д. без датчика сделать конский штраф

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Andrew Sychev

Датчики слежения у нас не законны. За их установку и покупку можно присесть.

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Александр Повольнов

Я говорю о государственных, лицензированных. Так и скорость можно будет контролироваться и в случае дтп найти можно.

И что значит запрещены? Эра ГЛОНАСС, а GPS трекеры в транспорте грузовом, а теже прокатные самокаты с GPS трекером?

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Влад Борщ

Все самокаты и без этого с GPS датчиками. Если владелец авто обратится в кикшеринг, то по времени посмотрят кто был в этот момент на месте ДТП. Не высасывайте проблему из пальца)

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EHF

Если установленны скрытно от владельца, если официально и будущий владелец предупрежден (см спецификация самоката), то нет проблем

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Артём Михалевич

Никто не будет смотреть на скорость ровно до тех пор, пока не будет проблем из-за этого

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Преступный Денис
врезались в автомобили и безнаказанно сваливали с места ДТП

Прям как и автоводители некоторые

И ничего с этим не поделать.
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Павел Иванов

Так и любой алкаш может "врезаться в автомобили и безнаказанно свалить с места ДТП" и "И ничего с этим не поделать."

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Павел Иванов

Какая-то Маша порвалась и заминусила твой коммент, интересно почему )

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Игорь Мазаев

"На СИМ можно передвигаться по тротуарам...". Теперь официально 🤦‍♂️

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Цкуро Бесцветный

Блэт хоть бы ширину тротуара минимальную установили, а то в центре бывают тротуары по 1м.

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Саша Антипов

Это называется кегельбан. Очень интересно будет посмотреть на ролики из интернета.

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Привет

И раньше можно было, например, на велосипеде. Но велосипедист должен помнить, что на тротуаре приоритет у пешехода

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Бублик

Надо еще закрепить возможность пересечения любой сухопутной границы на электросамокате, сейчас это поактуальнее вопрос

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under construction

Требуется еще разрешить применять дробящее оружие по низко летящим целям.

Есть идея для старт-апа: Летом столкнулся с тем, что при перестроениях на тротуаре приходится оборачиваться, думаю, зеркала заднего вида для пешеходов будут востребованы.
надеюсь на 5% авторских.

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Преступный Денис

Это уже было (не в симпсонах)

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Иван Серик
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Вадим Д.

Больше знаков богу знаков!
Пешеходы обязаны при движении по тротуарам предварительно обозначать манёвры типа поворота? Иначе как же СИМ "будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета"?

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Слегка Придурковатый

Это пиздец. Сделали только хуже. А нужно-то было всего лишь запретить этим электротабуреткам передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам.

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Daniil Levi

переубиваются на дорогах рядом с машинами

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Слегка Придурковатый

И пусть выживет сильнейший!

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Andrey Kuznetsov

пусть лучше на дорогах поубиваются, нежели будут совершать наезды на пешеходов.

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Alexey Taruntaev

А за самокатчиков потом сидеть автомобилистам? Ну нахер такое счастье.

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Андрей Иванов

Спасибо, хоть так

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Mr Jedix

Пожалуйста)

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Никита Климанов

Всем будет абсолютно пихуй)

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Эдуард Суровый

Очередные нерабочие законы

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Leo Need

Все останется как прежде

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Артём Михалевич

Теперь нужно запретить сидеть в телефонах и в наушниках на тротуаре

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Павел Иванов

Теперь ждём отдельный спец батальон ДПС на самокатах для контроля водителей СИМ

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Индивидуальный Валера
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Qwerty54321

Самое пиздец что для СИМ нету требования спешиваться на пешеходных переходах как для вело , поэтому если вы будете ехать на авто и собьёте самокатчика который решил на 50км/ч переехать пешеходный переход, то виноваты будете вы.

Из проекта закона - Появился пункт о пересечении пешеходных переходов. Владельцам СИМ не нужно спешиваться при пересечении
дороги по пешеходному переходу, достаточно просто снизить скорость. https://sch2101.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5f730aef25efe.pdf

https://sch2101.mskobr.ru/attach_files/upload_use…
https://sch2101.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5f730aef25efe.pdf
sch2101.mskobr.ru
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Цкуро Бесцветный

Предпоследний абзац новости перечитайте.

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Qwerty54321

Ок, неправ

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Forgotten Games

На мой взгляд единственное правильное решение это использование электросамокатов только в местах с выделенными для них полосами движения.

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Евгений Дроздов

То есть нигде.

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Сергей Марков

Вот только кто будет все это контролировать? А без контроля всё это бесполезно 🤷

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Allestor Klei

Вот зачем по тротуару ездить? Я в Краснодаре попытался в центре поехать, так ехать негде. Инфраструктуры нет, везде толпы на тротуаре

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SG

Если не в час пик и не в самом центре, то норм. Я на велосипеде катаюсь, у него габариты покрупней будут, по возможности стараюсь на тротуарах тк по дороге страшно и все гладко, места хватает всем

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Allestor Klei

ага, особенно проехать по красной попробуйте

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SG

Если не в выходной, то нормально. На участке от арки до Авроры очень широкая пешеходная часть, даже в выходной можно. От театральной до арки вроде тоже неплохая пешеходная часть. Вот от суда до театральной согласна, сложно и в будний день

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Andrew Sychev

Круто. Как будут его исполнять и контролировать? Никак.

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Zeta Reticulum

Думаю, осталось дело за малым - ограничить скорость выстрела в унитаз и количество пуков в минуту и закрепить в Конституции. Так сделаем страну сильнее

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Евгений Дроздов

А как быть с электроведосипедами доставки? Заебали по 40 км в час по тротуару херачить в темноте без фар…
Надо обязать все велосипеды/электро оборудовать фарой и стопорями. И провоз электровелосипедов в автобусах запретить.

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