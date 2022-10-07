Правительство утвердило правила для электросамокатов — максимальная скорость 25 км/ч, пешеходы получат приоритет Статьи редакции
Новые правила о СИМ не распространяются на обычные самокаты и ролики: их пользователи по-прежнему приравниваются к пешеходам.
- Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие подобные устройства будут называться «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
- На СИМ можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но их скорость должна быть ограничена 25 км/ч. Масса устройств не должна превышать 35 кг.
- Для СИМ создадут специальные дорожные знаки, которые будут разрешать, ограничивать или запрещать движение в определённых зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия инфраструктуры.
- Пешеходы получат приоритет над СИМ при совместном передвижении, так что водители электросамокатов и другого транспорта «должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета». На пешеходных переходах нужно будет спешиваться.
- На электросамокатах любой массы по правилам можно будет ездить по правому краю проезжей части, но только водителям старше 14 лет и в местах с максимально разрешённой скоростью 60 км/ч. Также в этих местах должно быть разрешено движение велосипедистов. Самокат и другие устройства, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.
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Не скажу, что закон строгий, но даже в этой форме видна необязательность его исполнения. Прокатные самокаты обяжут ограничить скорость, все остальное останется как прежде. Видел пару раз как самокатчики врезались в автомобили и безнаказанно сваливали с места ДТП, оставляя на машинах вмятины. И ничего с этим не поделать.
Прокатные и так уже давно ограничены 25 км
Можно обязать ставить датчик слежения на каждый самокат и потом находить по геопозиции, если совершено ДТП, преступление и т.д. без датчика сделать конский штраф
Датчики слежения у нас не законны. За их установку и покупку можно присесть.
Я говорю о государственных, лицензированных. Так и скорость можно будет контролироваться и в случае дтп найти можно.
И что значит запрещены? Эра ГЛОНАСС, а GPS трекеры в транспорте грузовом, а теже прокатные самокаты с GPS трекером?
Все самокаты и без этого с GPS датчиками. Если владелец авто обратится в кикшеринг, то по времени посмотрят кто был в этот момент на месте ДТП. Не высасывайте проблему из пальца)
Если установленны скрытно от владельца, если официально и будущий владелец предупрежден (см спецификация самоката), то нет проблем
Никто не будет смотреть на скорость ровно до тех пор, пока не будет проблем из-за этого
Прям как и автоводители некоторыеИ ничего с этим не поделать.
Так и любой алкаш может "врезаться в автомобили и безнаказанно свалить с места ДТП" и "И ничего с этим не поделать."
Какая-то Маша порвалась и заминусила твой коммент, интересно почему )
"На СИМ можно передвигаться по тротуарам...". Теперь официально 🤦♂️
Блэт хоть бы ширину тротуара минимальную установили, а то в центре бывают тротуары по 1м.
Это называется кегельбан. Очень интересно будет посмотреть на ролики из интернета.
И раньше можно было, например, на велосипеде. Но велосипедист должен помнить, что на тротуаре приоритет у пешехода
Надо еще закрепить возможность пересечения любой сухопутной границы на электросамокате, сейчас это поактуальнее вопрос
Требуется еще разрешить применять дробящее оружие по низко летящим целям.
Есть идея для старт-апа: Летом столкнулся с тем, что при перестроениях на тротуаре приходится оборачиваться, думаю, зеркала заднего вида для пешеходов будут востребованы.
надеюсь на 5% авторских.
Это уже было (не в симпсонах)
Больше знаков богу знаков!
Пешеходы обязаны при движении по тротуарам предварительно обозначать манёвры типа поворота? Иначе как же СИМ "будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета"?
Это пиздец. Сделали только хуже. А нужно-то было всего лишь запретить этим электротабуреткам передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам.
переубиваются на дорогах рядом с машинами
И пусть выживет сильнейший!
пусть лучше на дорогах поубиваются, нежели будут совершать наезды на пешеходов.
А за самокатчиков потом сидеть автомобилистам? Ну нахер такое счастье.
Спасибо, хоть так
Пожалуйста)
Всем будет абсолютно пихуй)
Очередные нерабочие законы
Все останется как прежде
Теперь нужно запретить сидеть в телефонах и в наушниках на тротуаре
Теперь ждём отдельный спец батальон ДПС на самокатах для контроля водителей СИМ
Самое пиздец что для СИМ нету требования спешиваться на пешеходных переходах как для вело , поэтому если вы будете ехать на авто и собьёте самокатчика который решил на 50км/ч переехать пешеходный переход, то виноваты будете вы.
Из проекта закона - Появился пункт о пересечении пешеходных переходов. Владельцам СИМ не нужно спешиваться при пересечении
дороги по пешеходному переходу, достаточно просто снизить скорость. https://sch2101.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5f730aef25efe.pdf
Предпоследний абзац новости перечитайте.
Ок, неправ
На мой взгляд единственное правильное решение это использование электросамокатов только в местах с выделенными для них полосами движения.
То есть нигде.
Вот только кто будет все это контролировать? А без контроля всё это бесполезно 🤷
Вот зачем по тротуару ездить? Я в Краснодаре попытался в центре поехать, так ехать негде. Инфраструктуры нет, везде толпы на тротуаре
Если не в час пик и не в самом центре, то норм. Я на велосипеде катаюсь, у него габариты покрупней будут, по возможности стараюсь на тротуарах тк по дороге страшно и все гладко, места хватает всем
ага, особенно проехать по красной попробуйте
Если не в выходной, то нормально. На участке от арки до Авроры очень широкая пешеходная часть, даже в выходной можно. От театральной до арки вроде тоже неплохая пешеходная часть. Вот от суда до театральной согласна, сложно и в будний день
Круто. Как будут его исполнять и контролировать? Никак.
Думаю, осталось дело за малым - ограничить скорость выстрела в унитаз и количество пуков в минуту и закрепить в Конституции. Так сделаем страну сильнее
А как быть с электроведосипедами доставки? Заебали по 40 км в час по тротуару херачить в темноте без фар…
Надо обязать все велосипеды/электро оборудовать фарой и стопорями. И провоз электровелосипедов в автобусах запретить.