Транспорт
Полина Лааксо

Tesla возобновила производство электрогрузовиков Semi, представленных ещё в 2017 году Статьи редакции

Первые транспортные средства планируют поставить 1 декабря 2022 года.

  • Об этом сообщил гендиректор Tesla Илон Маск, напомнив, что запас хода составит 800 км.
  • Первые грузовики получит PepsiCo, но сколько штук — неизвестно. В 2017-м она заказала 100 машин, в заявлении об экологическом управлении рассчитывала ввести до конца 2022-го в эксплуатацию 15 штук.
  • Если PepsiCo оформила предзаказ по цене в $20 тысяч за грузовик, Tesla получила за это $2 млн, пишет The Verge. Если транспортные средства действительно выпустят, а их розничная цена составит $150 тысяч за штуку, компания Маска получит $15 млн. Правда, издание отмечает: Tesla склонна двигать сроки.
  • После новости акции Tesla упали на 4,3% до $227,79 за бумагу, а акции PepsiCo — на 0,6% до $161,83 за штуку.
  • Tesla рассказала, что представит собственный электрогрузовик, в апреле 2017 года. Презентация состоялась в ноябре того же года, а запуск производства наметили на 2019 год. Тогда же о желании купить машины заявила PepsiCo, а среди других заказчиков были также DHL и Walmart.
  • В апреле 2020-го компания сообщила, что переносит сроки на начало 2021 года, а в январе 2021-го объявила о приостановке производства из-за проблем с выпуском аккумуляторов. В мае 2022 года начала принимать предзаказы.
Tesla Semi. Источник: Tesla

#новость #tesla

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 Oleg Rico

Интересно наблюдать, как Маск меняет целую автомобильную отрасль. Как когда-то Джобс изменил рынок смартфонов.
Смешно что когда в 2006 году Россия хотела купить opel и ей не продали вся компания tesla стоила 180 млн долларов и мы через нашего главного босса который был тогда депутатом Думы, попробовали предложить купить именно tesla. Ну ему сказали ты что дурак на этом же ничего не заработаешь;)

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Уклонист с ТЖ

хорошо что не купили. Такой бизнес в рф и с менджерами из рф просто умер бы

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Rafa Ramazanov

Надеюсь Arrival опередит их...

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Алеоп

Надеюсь мне так и останется пофиг кто первый, главное развитие отрасли

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Sht_Anton

Arrival не производит грузовики. Они от всего отказались, кроме фургона

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Алеоп

А фургон на электротяге?

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Sht_Anton

есть квадрики на электротяге, но они не выпускают ни авто, ни уж тем более грузовики

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Алеоп

Тогда не уловил, в чем Арривал должны опередить Маска 🤔

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Sht_Anton

кмк, это был сарказм

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Алеоп

Аааааа!

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Sht_Anton

это настолько тонко, что аж жир потек :)

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Участковый единорожек88

Так у Arrival нет траков такого типа

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Selfish Ledger

CEO Форда говорил что они обязательно купят два таких трака. Один разберут, а второй будут тестировать на дорогах, потому что пока что это все идет против законов физики.

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Тесла-канадец

И какие же законы нарушаются? К вашему сведению, Мерседес тоже выпускает электрогрузовики. И ещё несколько компаний на разных стадиях тестирования.

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Selfish Ledger

Заявленные характеристики нереальны. Но это слова CEO форда, может он так же как Илон воду льет.

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Тесла-канадец

Какие именно? Сейчас миллионы электрокаров ездят по дорогам.
И грузовики будут

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Тесла-канадец

Будет интересно почитать потом отзывы Пепси. Всё таки новая технология.
Лично особых проблем не предвижу. Он всего на 2 тонны тяжелее получился.
Если учесть что максимальный разрешённый вес электрогрузовиков на 5 тонн больше то это значит что он может перевозить тот же самый груз что и дизель

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keepomen

Слишком много новостей про Маска

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Алеоп

Надо больше новостей от Маска! Еще больше! Или вы намекаете на след Госдепа? 😱

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Тесла-канадец

Это потому что он много успевает.

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