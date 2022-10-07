Tesla возобновила производство электрогрузовиков Semi, представленных ещё в 2017 году Статьи редакции
Первые транспортные средства планируют поставить 1 декабря 2022 года.
- Об этом сообщил гендиректор Tesla Илон Маск, напомнив, что запас хода составит 800 км.
- Первые грузовики получит PepsiCo, но сколько штук — неизвестно. В 2017-м она заказала 100 машин, в заявлении об экологическом управлении рассчитывала ввести до конца 2022-го в эксплуатацию 15 штук.
- Если PepsiCo оформила предзаказ по цене в $20 тысяч за грузовик, Tesla получила за это $2 млн, пишет The Verge. Если транспортные средства действительно выпустят, а их розничная цена составит $150 тысяч за штуку, компания Маска получит $15 млн. Правда, издание отмечает: Tesla склонна двигать сроки.
- После новости акции Tesla упали на 4,3% до $227,79 за бумагу, а акции PepsiCo — на 0,6% до $161,83 за штуку.
- Tesla рассказала, что представит собственный электрогрузовик, в апреле 2017 года. Презентация состоялась в ноябре того же года, а запуск производства наметили на 2019 год. Тогда же о желании купить машины заявила PepsiCo, а среди других заказчиков были также DHL и Walmart.
- В апреле 2020-го компания сообщила, что переносит сроки на начало 2021 года, а в январе 2021-го объявила о приостановке производства из-за проблем с выпуском аккумуляторов. В мае 2022 года начала принимать предзаказы.
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Интересно наблюдать, как Маск меняет целую автомобильную отрасль. Как когда-то Джобс изменил рынок смартфонов.
Смешно что когда в 2006 году Россия хотела купить opel и ей не продали вся компания tesla стоила 180 млн долларов и мы через нашего главного босса который был тогда депутатом Думы, попробовали предложить купить именно tesla. Ну ему сказали ты что дурак на этом же ничего не заработаешь;)
хорошо что не купили. Такой бизнес в рф и с менджерами из рф просто умер бы
Надеюсь Arrival опередит их...
Надеюсь мне так и останется пофиг кто первый, главное развитие отрасли
Arrival не производит грузовики. Они от всего отказались, кроме фургона
А фургон на электротяге?
есть квадрики на электротяге, но они не выпускают ни авто, ни уж тем более грузовики
Тогда не уловил, в чем Арривал должны опередить Маска 🤔
кмк, это был сарказм
Аааааа!
это настолько тонко, что аж жир потек :)
Так у Arrival нет траков такого типа
CEO Форда говорил что они обязательно купят два таких трака. Один разберут, а второй будут тестировать на дорогах, потому что пока что это все идет против законов физики.
И какие же законы нарушаются? К вашему сведению, Мерседес тоже выпускает электрогрузовики. И ещё несколько компаний на разных стадиях тестирования.
Заявленные характеристики нереальны. Но это слова CEO форда, может он так же как Илон воду льет.
Какие именно? Сейчас миллионы электрокаров ездят по дорогам.
И грузовики будут
Будет интересно почитать потом отзывы Пепси. Всё таки новая технология.
Лично особых проблем не предвижу. Он всего на 2 тонны тяжелее получился.
Если учесть что максимальный разрешённый вес электрогрузовиков на 5 тонн больше то это значит что он может перевозить тот же самый груз что и дизель
Слишком много новостей про Маска
Надо больше новостей от Маска! Еще больше! Или вы намекаете на след Госдепа? 😱
Это потому что он много успевает.