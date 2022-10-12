Стартап «Кама» запланировал привлечь $150 млн на производство электромобилей и выкуп завода Ford в Татарстане — RTVI Статьи редакции
Компания разработала четыре модели — городской, семейный, для такси и служб доставки, указано в презентации для инвесторов.
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- Презентацию «Кама» для инвесторов изучил RTVI, её подлинность подтвердил один из тех, к кому стартап обращался за финансированием, и близкий к компании источник. Проект хочет продать 37,5% компании и привлечь $150 млн «для создания функциональных прототипов и развития серийного производства». Остальные доли останутся у «КамАЗа», других инвесторов и сооснователей, среди них бизнесмен Рубен Варданян и глава «КамАЗа» Сергей Когогин. Вся компания оценивается в $400 млн.
- «Росатом» вложит в проект $20 млн, указано в презентации. Информацию подтвердили два источника издания. Деньги потратят на «батареи, моторы, электрику». «У “Росатома” план простой — вложенные деньги потом рассчитывают многократно отбить оплатой за батареи для этих электромобилей, которые будет поставлять завод “Росатома” под Калининградом», — говорит один из собеседников RTVI. Пресс-служба «Росатома» отказалась от комментариев.
- «Кама» ведёт переговоры о финансировании с ВЭБ.рф, «Яндексом» и «Лабораторией Касперского», говорит источник издания среди инвесторов. С «Яндексом» подписано соглашение о «совместном тестировании прототипов электромобилей, сотрудничестве продуктовых команд в разработке авто и ИТ, а также переводе парка такси на электромобили, включая “Атом”».
- В пресс-службе «Яндекс Go» сказали, что общаются с разными компаниями, но в инвестраунде «Камы» не участвуют. Также в презентации отмечено, что стартап подписал соглашения об использовании электромобилей с Дептрансом Москвы и китайской Didi.
- С «Лабораторией Касперского» стартап обсуждает создание защищенного шлюза на базе Kaspersky OS для безопасной передачи данных в электромобиле, уточняет источник RTVI. Представители разработчика отказались от комментариев.
Производство
- «Кама» планирует производить электромобили «Атом» на двух заводах: штамповкой деталей займутся на предприятии турецкой Coskunoz в Елабуге, сваркой кузова, покраской и сборкой машин — на заводе микролитражных автомобилей (ЗМА) в Набережных Челнах.
- ЗМА принадлежал Ford Sollers и выпускал легковые автомобили Ford. В 2019 году американская компания остановила производство в России, а в 2020 году выставила ЗМА на продажу. «Кама» ведёт переговоры о выкупе завода за $20 млн, рассказали изданию источник среди инвесторов и собеседник, близкий к стартапу.
- Директором по разработке «Атома» стал бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа» с опытом в структурах Volkswagen и Mercedes-Benz Харольд Грюбель, указано в презентации. Директором по производству — Вольфганг Хольман, работавший в Skoda и Volkswagen. Также к команде присоединился директор по инжинирингу производителя электромобилей Byton Ларри Ванг.
Модели «Атома»
- В презентации есть четыре вида электромобилей: городская модель «Дуо» с двумя дверьми, семейный «Фэмили», отдельные авто для такси — с салоном, «ориентированным на пассажира и удобным доступом к багажу», и доставки — «с системой контроля качества и температурного режима пищи».
- Запас хода у всех моделей — до 500 км на одном заряде, скорость до 170 км/ч. У «Атома» будет собственная операционная система и управление со смартфона.
- Прототипы планируют представить в первом квартале 2023 года, а серийное производство запустить в четвёртом квартале 2024-го. В декабре 2021-го Когогин называл примерную цену электромобиля — более 1 млн рублей. В планах компании: к 2030 году производить около 472 тысяч «Атомов» в год, из них две трети — на экспорт, при позитивном сценарии.
Кто ещё производит электромобили в России
- В июле 2022 года оборонный концерн «Алмаз-Антей» представил прототипы электромобиля E-Neva. В сентябре на заводе в Липецке начали сборку электромобилей Evolute. В августе разработчик электромобилей Zetta заявил о проблемах с финансированием и запуском проекта, но опроверг его закрытие.
- По данным «Автостата», за 2021 год в России продали 2254 новых электромобиля, это в 3,1 раза больше, чем за год до этого. Самые популярные модели — Porsche Taycan, Tesla Model 3, Audi e-tron, Tesla Model Y и Nissan Leaf.
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Привлекут, покажут, а на выходе – он, красавец!
а что, очень экологично и не дорого
Между прочим-то вариант самый экологичный
Скажут, что электромобили слишком вредят экологии, а это их новейшая разработка с нулевым углеродным следом - революционный ногомобиль!
Вы только что спалили всем, насколько вы старый :)
Красивые рендеры , производить они их конечно же не станут. Поговорим через год два
А зачем производить? Рендеры же есть. Главное – обозначить намерения и сказать, что всё – отечественное.
Рендеры тут как раз постное говно) В древних версиях ГТА прорисовка машин получше будет, а это какой-то нуб с биржи фриланса вылепил за отзыв)
Даже не знаю, какие-то они все одинаково разные. Как смартфоны.
Смотрим ниже стандартные комментарии из серии:
1 Нормальные производители ушли из России навсегда.
2 Китайские игрушки по цене Теслы.
3 Автоваз, автоваз, автоваз (в ругательном смысле)
4 В России даже ... не производят
Вроде ничего не забыл.
Ну, собственно, всё так и есть. К сожалению, конечно, но именно так.
ну теперь как то уже их и писать неинтересно
Назовите хоть один серийный российский электромобиль, а потом можете плевать в критикующих сколько душе угодно
Смотрим ниже стандартные Zомби-комментарии Fedor:
1 Ребят, КВН закончился, тупые шутки больше не нужны. Зеленский разве вас не предупредил?
2 Неплохо. Стало лучше чем было до бомбежки. Путин вам поможет всю инфраструктуру обновить. Вы же очень хотели декоммунизацию, а желания имеют свойство сбываться, надо только сильно захотеть.
3 Переработаем как нибудь. Сейчас загрузим херсонский НПЗ. А если будет недостаточно, то и Одесский НПЗ недалеко.
4 Уверен что скоро, по просьбам трудящихся, айфон будет вести круглосуточную слежку за пользователями. Сейчас Кук согласует дополнительные бюджеты в сенате, а то товарищей майоров не хватает на всех.
Вроде ничего не забыл.
Опередил )
Плавали, знаем.
Даже что-то общее осталось
Попытка – не пытка
У дизайнера был широкоформатный монитор, а у технолога 4/3. Нужно им мониторы одинаковые поставить.
"У “Росатома” план простой"
О, классная книжка 👍🏻
у него голова выглядит как палец
Еще со времен Петра иностранцы Россию строятДиректором по разработке «Атома» стал бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа» с опытом в структурах Volkswagen и Mercedes-Benz Харольд Грюбель. Директором по производству — Вольфганг Хольман, работавший в Skoda и Volkswagen. Также к команде присоединился директор по инжинирингу производителя электромобилей Byton Ларри Ванг.
это самое лучшее решение
"штамповкой деталей займутся на предприятии турецкой Coskunoz в Елабуге, сваркой кузова, покраской и сборкой машин — на заводе микролитражных автомобилей (ЗМА) в Набережных Челнах."
Понятно, железо (в буквальном смысле этого слова) - свое. А как насчёт всего остального?
Жду модель Кама Пуля
Да уже и комменты писать о судьбе очередного догоним-и-перегоним не хочется, исход очевиден.
Рендеры могли бы и поприятнее и проработаннее сделать.
Тоже обратила внимания что рендеры не очень, ну прям совсем не очень.
У меня студенты на стажировке в тюнинг ателье в своё время рендеры делали за 1 день по качеств намного лучше)
сколько сталкиваюсь в работе с дизайнерами, а особенно около гос конторок - там всегда так. среднестатистический рядовой дезингер всегда выдает какие-то шакальные картинки сделанные на отъебись. Эти авто еще не так плохи как могли быть
150 млн бачей на производство и выкуп завода ?)) Да наверное и 1.5млн рублей хватило бы, не?)))
На виси все стабильно: люди, читающие только заголовок, срутся в коментах о том, что российский бизнес ничего не добьётся
А для чего автомобилю, который будет передвигаться только в черте города (такси и доставка) максимальная скорость 170 км/ч?
спросим производителей других авто.
например зачем Туарегу 230км/ч? при том что самый скоростной участок в мире - 130 км/ч
Потому что народ так оценивает мощность двигателя. Если теоретически она едет 170, то на 90 км/ч будет комфортно обгонять на трассе. А если максималка 120, то обгон будет длится вечность.
Вот если бы было написано "скорость ограничена программно на 120, разгон до сотни - 4 секунды" это другое дело.
В комментариях все поливают то рендеры, то инвесторов, то саму затею сделать отечественную электричку... А я искренне, по детски верю, что когда-нибудь наконец-то выйдет хороший серийный российский электромобиль, пусть и технологии будут не наши. С чего-то ведь надо же начинать?
В КВН давно шутка была, не дословно: 2150-й год, автоваз наконец-то сделал электромобиль, только непонятно зачем – все уже давно летают.
наверное имелось ввидуГоворит о том, что хотел бы производить электромобили в России
Просто оставлю это здесь https://vc.ru/future/433437-oba-nano-istoriya-dvuh-sozdateley-batarey-dlya-elektrokarov-s-nachalom-v-odno-vremya-i-ochen-raznymi-koncami
Никаких атомов в природе не существует и не будет.
а инвестировать планируют?
Какой нафиг это стартап? Решили поиграться госкорпорации в инновации как в 2010-2013 годах. Квалификации менеджмента нехватки на такое дело. Это не по разнорядке отработанные на конвейере машины запускать в производстве с доработками в виде кабины и тп…