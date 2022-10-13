Транспорт
Артур Томилко

Каршеринг «Яндекс Драйв» добавил в подписку услуги мойки и перегона машины Статьи редакции

Воспользоваться ими могут пользователи в Москве.

Фото «Яндекс Драйва»
  • Заказать мойку и перегон можно через приложение в карточке арендованного автомобиля, рассказали в «Яндекс Драйве».
  • Мойка доступна пользователям в двух вариантах: только кузова — за 1000 рублей или всего автомобиля — за 1300 рублей. Её можно оформить на текущий день или на определённую дату. Машину заберут после 22:00 и вернут до 9:00.
  • Перегон машины на любой адрес в Москве стоит 500 рублей. Автомобиль заберут в 22:00 и вернут до 9 утра. Его также можно заказать на определенную дату или текущий день.
  • Яндекс Драйв» запустил долгосрочную подписку на автомобили в октябре 2020 года. В Москве арендовать машину можно на срок от месяца до полутора лет.
  • В сентябре 2022 сервис добавил абонементы на поездки. Он позволяет выбирать новые автомобили и не доплачивать за режим ожидания в ночное время.

#новость #яндексдрайв #каршеринг

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16 комментариев
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 anvar

Самая лучшая услуга в драйве и вообще в Яндексе, это оплата услуг со счета организации

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Roman Moskovskiy

В делимобиле и белке тоже так можно

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anvar

У Яндекса и такси и еда также… удобно

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vmp

"Перегон машины на любой адрес в Москве стоит 500 рублей".
А можно заказать перегнать машину из аэропорта до дома? А с пассажирами?

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Качан Водки

Надеюсь, на такую

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Культурный Макс

Но получишь такую

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Инженер-душнила

так это даже лучше. мужики намоют на совесть. не то что шлендры выше

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Олег Павлов

После пандемии в Драйве сильно ушатались все авто, их явно стали гораздо реже ремонтировать – типа на ходу и ладно. Так что я бы не рассчитывал на девочек первой свежести)

Будет как на пляже в Анапе, подумай дважды)

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Roman Moskovskiy

Ну не после пандемии, а что-то еще случилось

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Олег Павлов

Да не, реально пораньше, примерно после того, как каршеринг запрещали на N-ное кол-во недель

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Святослав М.

"Машину заберут после 22:00 и вернут до 9:00." в принципе очень даже удобно,пока ты спишь твою машину помоют и привезут обратно

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Галя Перидол

Оставлять на ночь машину абы кому? Чтобы потом в случае чего Яндекс заявил, что он просто информационный сервис для подрядчиков?

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Vladislav

Так это уже проблемы Яндекса будут, машины то их

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Пришелец 16

Перегон машины через Верхний Ларс доступен?

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Вадим Д.

Перегон не в кавказские регионы, надеюсь? Декларируется-то МСК, но как знать.
А в целом удобно, молодцы.

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Олег Павлов

А что не так с этими регионами? Свежий горный воздух, добродушные люди)

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