Каршеринг «Яндекс Драйв» добавил в подписку услуги мойки и перегона машины Статьи редакции
Воспользоваться ими могут пользователи в Москве.
- Заказать мойку и перегон можно через приложение в карточке арендованного автомобиля, рассказали в «Яндекс Драйве».
- Мойка доступна пользователям в двух вариантах: только кузова — за 1000 рублей или всего автомобиля — за 1300 рублей. Её можно оформить на текущий день или на определённую дату. Машину заберут после 22:00 и вернут до 9:00.
- Перегон машины на любой адрес в Москве стоит 500 рублей. Автомобиль заберут в 22:00 и вернут до 9 утра. Его также можно заказать на определенную дату или текущий день.
- Яндекс Драйв» запустил долгосрочную подписку на автомобили в октябре 2020 года. В Москве арендовать машину можно на срок от месяца до полутора лет.
- В сентябре 2022 сервис добавил абонементы на поездки. Он позволяет выбирать новые автомобили и не доплачивать за режим ожидания в ночное время.
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Самая лучшая услуга в драйве и вообще в Яндексе, это оплата услуг со счета организации
В делимобиле и белке тоже так можно
У Яндекса и такси и еда также… удобно
"Перегон машины на любой адрес в Москве стоит 500 рублей".
А можно заказать перегнать машину из аэропорта до дома? А с пассажирами?
Надеюсь, на такую
Но получишь такую
так это даже лучше. мужики намоют на совесть. не то что шлендры выше
После пандемии в Драйве сильно ушатались все авто, их явно стали гораздо реже ремонтировать – типа на ходу и ладно. Так что я бы не рассчитывал на девочек первой свежести)
Будет как на пляже в Анапе, подумай дважды)
Ну не после пандемии, а что-то еще случилось
Да не, реально пораньше, примерно после того, как каршеринг запрещали на N-ное кол-во недель
"Машину заберут после 22:00 и вернут до 9:00." в принципе очень даже удобно,пока ты спишь твою машину помоют и привезут обратно
Оставлять на ночь машину абы кому? Чтобы потом в случае чего Яндекс заявил, что он просто информационный сервис для подрядчиков?
Так это уже проблемы Яндекса будут, машины то их
Перегон машины через Верхний Ларс доступен?
Перегон не в кавказские регионы, надеюсь? Декларируется-то МСК, но как знать.
А в целом удобно, молодцы.
А что не так с этими регионами? Свежий горный воздух, добродушные люди)