Транспорт
Артур Томилко

«Ситидрайв» добавил поминутный тариф для аренды электромобилей в Санкт-Петербурге Статьи редакции

Раньше их можно было взять в аренду только от трёх часов.

Фото «Ситидрайва»
  • Электромобили «Ситидрайва» стали доступны для поминутной аренды в Санкт-Петербурге пользователям старше 23 лет, рассказали в каршеринге.
  • Стоимость Tesla Model 3 составляет 35 рублей в минуту, Tesla Model Y — 50 рублей в минуту, а Volkswagen Id.4 — 25 рублей в минуту. Всего в петербургском парке сервиса семь электромобилей.
  • Эти модели доступны и для долгосрочной аренды от трёх часов до семи дней. Поминутный тариф на Tesla действует в Москве с января 2022 года, позже добавили и другие электрокары.
  • В июле 2022 года «Ситидрайв» начал тестировать динамические тарифы в Москве. Цена поездки может зависеть от спроса, времени суток и других факторов.

#новость #ситидрайв #электромобили

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9 комментариев
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 Олег Павлов

Слабо, нужно косарь в минуту

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Юрий Славутин

кому нужно машина на 20 минут ...

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Griby Lenina

Длительность полового акта у мужчин в среднем составляет от 7 до 14 минут.

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Инженер-душнила

это с учетом времени на осмотр авто или без?

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Вадим Д.

17 минут и встал на перекрёстке.

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Инженер-душнила

лучше так чем - встал, а ты в автобусе. в давке зажат бабушками

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roboto

Чисто пофотаться и запилить в инстаграм

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Михаил Сметанников

Эх, их так за пару недель ушатают( взял тапку в пол до след перекрестка и возвращаешь)

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Roman Moskovskiy

Да не, в Москве есть поминутно и норм

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