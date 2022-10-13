«Ситидрайв» добавил поминутный тариф для аренды электромобилей в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Раньше их можно было взять в аренду только от трёх часов.
- Электромобили «Ситидрайва» стали доступны для поминутной аренды в Санкт-Петербурге пользователям старше 23 лет, рассказали в каршеринге.
- Стоимость Tesla Model 3 составляет 35 рублей в минуту, Tesla Model Y — 50 рублей в минуту, а Volkswagen Id.4 — 25 рублей в минуту. Всего в петербургском парке сервиса семь электромобилей.
- Эти модели доступны и для долгосрочной аренды от трёх часов до семи дней. Поминутный тариф на Tesla действует в Москве с января 2022 года, позже добавили и другие электрокары.
- В июле 2022 года «Ситидрайв» начал тестировать динамические тарифы в Москве. Цена поездки может зависеть от спроса, времени суток и других факторов.
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Слабо, нужно косарь в минуту
кому нужно машина на 20 минут ...
Длительность полового акта у мужчин в среднем составляет от 7 до 14 минут.
это с учетом времени на осмотр авто или без?
17 минут и встал на перекрёстке.
лучше так чем - встал, а ты в автобусе. в давке зажат бабушками
Чисто пофотаться и запилить в инстаграм
Эх, их так за пару недель ушатают( взял тапку в пол до след перекрестка и возвращаешь)
Да не, в Москве есть поминутно и норм