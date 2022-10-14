Транспорт
Артур Томилко

Авиакомпании выступили против согласования новых международных рейсов с Роскомнадзором Статьи редакции

По закону, авиаперевозчики должны получать у регулятора разрешение на передачу персональных данных за рубеж.

  • Минцифры подготовило проект постановления с исключениями для международных перевозок, но они распространяются только на государственные и муниципальные органы. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к правительству с просьбой расширить действие исключений на всех перевозчиков, сообщает «Коммерсантъ».
  • С 1 марта 2023 в силу вступают поправки к закону о персональных данных, которые обязывают авиакомпании получать разрешение Роскомнадзора на передачу за рубеж информации о пассажирах и экипаже. Как отмечает собеседник «Коммерсанта» в авиаотрасли, без согласия регулятора они фактически не смогут совершать международные рейсы.
  • Авиакомпаниям, которые летали за рубеж до изменений в законе, достаточно уведомить Роскомнадзор о том, что они продолжают передавать данные в те страны, куда совершали рейсы. Для прямых перелётов из России сейчас доступно только 24 страны.
  • При увеличении количества направлений перевозчики с 1 марта должны направлять запрос в Роскомнадзор. Если иностранное государство входит в список «благонадёжных» или соответствует требованиям конвенции Совета Европы о защите персональных данных, то дожидаться разрешения не нужно. Рассматривать заявки для всех остальных стран могут 15 суток.
  • По новым правилам Роскомнадзор может запретить передачу данных «в целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны и безопасности государства» или «защиты суверенитета, безопасности, территориальной целостности России и других её интересов на международной арене».
  • Перед авиакомпаниями также возникнет необходимость сбора данных об иностранцах и госорганах, которые будут обрабатывать информацию. Представители регулятора заверили, что поимённого списка сотрудников госорганов и иностранных компаний не потребуется. Однако юристы одной из авиакомпаний предполагают, что на практике без корректировок в законе перевозчиков можно будет привлекать к ответственности «за любого нового сотрудника в иностранном аэропорту».

#новость #ркн #авиаперелёты

626 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Написать комментарий...
 Кто-то такой

Очередной бред от РКН...

Ответить
Развернуть ветку
Бедный кубок

Когда какой-то РКН появляется и начинает регулировать даже авиаотрасль, это полный пиздец. Почему молчит рыбнадзор!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Фигасе, РКН ещё и перелёты жаждет блокировать? О_о
Чё бы не переименовать эту мразоту сразу в Длань Императора?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Никитин
Ответить
Развернуть ветку
Никита Климанов

Так и не заблокировали себе анус...

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Уже не раз упоминал, что РКН - это самое уебанское-преуебанское ведомство в современной РФ. Которое делает вреда больше всех.

А ведь многие даже не знают его главу. Так вот, РКН сейчас возглавляет А.Ю. Липов. На его фоне даже прошлый глава Жаров уже смотрится не таким мудаком. Хотя казалось бы.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
null