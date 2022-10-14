Авиакомпании выступили против согласования новых международных рейсов с Роскомнадзором Статьи редакции
По закону, авиаперевозчики должны получать у регулятора разрешение на передачу персональных данных за рубеж.
- Минцифры подготовило проект постановления с исключениями для международных перевозок, но они распространяются только на государственные и муниципальные органы. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к правительству с просьбой расширить действие исключений на всех перевозчиков, сообщает «Коммерсантъ».
- С 1 марта 2023 в силу вступают поправки к закону о персональных данных, которые обязывают авиакомпании получать разрешение Роскомнадзора на передачу за рубеж информации о пассажирах и экипаже. Как отмечает собеседник «Коммерсанта» в авиаотрасли, без согласия регулятора они фактически не смогут совершать международные рейсы.
- Авиакомпаниям, которые летали за рубеж до изменений в законе, достаточно уведомить Роскомнадзор о том, что они продолжают передавать данные в те страны, куда совершали рейсы. Для прямых перелётов из России сейчас доступно только 24 страны.
- При увеличении количества направлений перевозчики с 1 марта должны направлять запрос в Роскомнадзор. Если иностранное государство входит в список «благонадёжных» или соответствует требованиям конвенции Совета Европы о защите персональных данных, то дожидаться разрешения не нужно. Рассматривать заявки для всех остальных стран могут 15 суток.
- По новым правилам Роскомнадзор может запретить передачу данных «в целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны и безопасности государства» или «защиты суверенитета, безопасности, территориальной целостности России и других её интересов на международной арене».
- Перед авиакомпаниями также возникнет необходимость сбора данных об иностранцах и госорганах, которые будут обрабатывать информацию. Представители регулятора заверили, что поимённого списка сотрудников госорганов и иностранных компаний не потребуется. Однако юристы одной из авиакомпаний предполагают, что на практике без корректировок в законе перевозчиков можно будет привлекать к ответственности «за любого нового сотрудника в иностранном аэропорту».
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Очередной бред от РКН...
Когда какой-то РКН появляется и начинает регулировать даже авиаотрасль, это полный пиздец. Почему молчит рыбнадзор!
Фигасе, РКН ещё и перелёты жаждет блокировать? О_о
Чё бы не переименовать эту мразоту сразу в Длань Императора?
Так и не заблокировали себе анус...
Уже не раз упоминал, что РКН - это самое уебанское-преуебанское ведомство в современной РФ. Которое делает вреда больше всех.
А ведь многие даже не знают его главу. Так вот, РКН сейчас возглавляет А.Ю. Липов. На его фоне даже прошлый глава Жаров уже смотрится не таким мудаком. Хотя казалось бы.