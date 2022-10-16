Японские учёные проверили предположение и в ходе эксперимента выяснили, что пешеходам проще предсказать действия машины, глядя ей в глаза.

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Многие пешеходы, перед тем как перейти дорогу перед автомобилем, смотрят на водителя: наличие зрительного контакта, скорее всего, значит, что он их увидел и остановится. Но с беспилотниками дела обстоят сложнее: у них нет глаз, а водитель, даже если сидит в салоне, рискует не уследить за дорогой и не успеть перехватить управление.

В первом случае пешеход видит, что водитель его заметил, во втором — не понимает

Учёные из университетов Токио и Киото подумали, что на такие машины можно установить глаза, работающие по такому принципу: в какую сторону они смотрят, там и видят помеху. Для эксперимента они взяли машину для гольфа и оснастили его парой механических глаз с ручным контролем.

Для теста позвали 18 человек — девять женщин и девять мужчин от 18 до 49 лет. Подвергать их опасности на реальной дороге учёные не могли, поэтому сперва отсняли нужные действия гольф-кара в реальной жизни, а затем показывали их в виртуальной реальности. Сценария всего было четыре:

Машина не «смотрит» на пешехода и собирается продолжить движение.



Машина «смотрит» на пешехода и собирается остановиться.



Машина без глаз собирается остановиться.

Машина без глаз собирается продолжить движение.

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Пешеходу давали три секунды на решение, как только машина оказывалась в трёх метрах от него. Если казалось, что автомобиль не станет тормозить, нужно было нажать на гарнитуре кнопку «Стоп». Если «подопытный» полагал, что риска столкновения нет, никаких действий не требовалось.

Четыре сценария

Каждого участника попросили пройти все сценарии по десять раз в случайном порядке, а после — ответить на вопросы:

Вы согласны, что чувствовали себя безопаснее, если на вас смотрели глаза?

Вы согласны, что чувствовали опасность, если глаза на вас не смотрели?

Вы согласны, что направление, в котором смотрели глаза, влияло на ваше решение?

Вы согласны, что понимание того, что перед вами беспилотный автомобиль, влияло на ваше решение?

Как вам глаза на вид?

После эксперимента учёные заключили, что мужчины чаще подвергали себя опасности и решили переходить дорогу без очевидных сигналов от машины. Женщины, наоборот, чаще осторожничали — даже когда машина начинала тормозить. Процент ошибок составил в первом случае 55,56%, а во втором — 72,22%.

Обе группы участников при этом согласились: наличие у автомобиля глаз вселяло чувство уверенности — или помогало не допустить столкновения. В сумме они ошиблись в 50,56% случаев, если машина не могла на них «посмотреть» и в 29,44%, если у неё были глаза.

Так выглядел эксперимент

Впечатления от самих глаз разнились. 22,2% участников они понравились: одна из девушек назвала их «милыми», а один из мужчин отметил, что они большие, и это помогает очевидно трактовать направление взгляда. При этом 22,2% девушек и 33,3% молодых людей дизайн раскритиковали. Обе группы сочли глаза слишком «жуткими» и даже «ужасающими».

Учёные сошлись во мнении, что это также сказалось на результатах теста: возможно, они были бы другими, если бы глаза были более реалистичные.