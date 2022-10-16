Теория: двигающиеся «глаза» на беспилотных автомобилях помогут сократить число аварий Статьи редакции
Японские учёные проверили предположение и в ходе эксперимента выяснили, что пешеходам проще предсказать действия машины, глядя ей в глаза.
Многие пешеходы, перед тем как перейти дорогу перед автомобилем, смотрят на водителя: наличие зрительного контакта, скорее всего, значит, что он их увидел и остановится. Но с беспилотниками дела обстоят сложнее: у них нет глаз, а водитель, даже если сидит в салоне, рискует не уследить за дорогой и не успеть перехватить управление.
Учёные из университетов Токио и Киото подумали, что на такие машины можно установить глаза, работающие по такому принципу: в какую сторону они смотрят, там и видят помеху. Для эксперимента они взяли машину для гольфа и оснастили его парой механических глаз с ручным контролем.
Для теста позвали 18 человек — девять женщин и девять мужчин от 18 до 49 лет. Подвергать их опасности на реальной дороге учёные не могли, поэтому сперва отсняли нужные действия гольф-кара в реальной жизни, а затем показывали их в виртуальной реальности. Сценария всего было четыре:
- Машина не «смотрит» на пешехода и собирается продолжить движение.
- Машина «смотрит» на пешехода и собирается остановиться.
- Машина без глаз собирается остановиться.
- Машина без глаз собирается продолжить движение.
Пешеходу давали три секунды на решение, как только машина оказывалась в трёх метрах от него. Если казалось, что автомобиль не станет тормозить, нужно было нажать на гарнитуре кнопку «Стоп». Если «подопытный» полагал, что риска столкновения нет, никаких действий не требовалось.
Каждого участника попросили пройти все сценарии по десять раз в случайном порядке, а после — ответить на вопросы:
- Вы согласны, что чувствовали себя безопаснее, если на вас смотрели глаза?
- Вы согласны, что чувствовали опасность, если глаза на вас не смотрели?
- Вы согласны, что направление, в котором смотрели глаза, влияло на ваше решение?
- Вы согласны, что понимание того, что перед вами беспилотный автомобиль, влияло на ваше решение?
- Как вам глаза на вид?
После эксперимента учёные заключили, что мужчины чаще подвергали себя опасности и решили переходить дорогу без очевидных сигналов от машины. Женщины, наоборот, чаще осторожничали — даже когда машина начинала тормозить. Процент ошибок составил в первом случае 55,56%, а во втором — 72,22%.
Обе группы участников при этом согласились: наличие у автомобиля глаз вселяло чувство уверенности — или помогало не допустить столкновения. В сумме они ошиблись в 50,56% случаев, если машина не могла на них «посмотреть» и в 29,44%, если у неё были глаза.
Впечатления от самих глаз разнились. 22,2% участников они понравились: одна из девушек назвала их «милыми», а один из мужчин отметил, что они большие, и это помогает очевидно трактовать направление взгляда. При этом 22,2% девушек и 33,3% молодых людей дизайн раскритиковали. Обе группы сочли глаза слишком «жуткими» и даже «ужасающими».
Учёные сошлись во мнении, что это также сказалось на результатах теста: возможно, они были бы другими, если бы глаза были более реалистичные.
А если пешеход тупит и не переходит, то машина закатывает глаза?))
Ночью увидешь обосрешься
🤣 не исключено.
Вы не чувствуете, что собака удивлена, зачем и для чего привели его сюда?
Даже если собрался обосраться, приятнее сообщать об этом грамотно:
«Ночью увидишь – обосрёшься»
Ну?
Мне бы такой преподаватель... (Серьезно)
А это у Вас Фримэн на аве?
пхах, чет ржу))
зловещая долина какая-то
Вот кстати да, человеку свойственно очеловечивать механизмы, я пиздец как плакал в '91 на Терминаторе 2.
Потом переживал за Wall•E будучи уже взрослым.
И теперь переживать буду, что эта машина даже не смотрит на меня.
Короче обалденная идея, японцы молодцы!
интересно а пол будет отличаться у автопилотов в машине.
заглядываться больше на девушек или парней...
Есть выхлопная труба значит самец
а электромобили все с... девки ☻
Вспомнилось
https://youtu.be/pdKNExDAxgs
Развиваем идею - нужна подсветка. Например, красная: вижу и перееду. Ночью особенно шикарно будет смотреться, если добавить машине волосатости и клыки.
Выглядит крипово)
Вы согласны, что чувствовали опасность, если глаза на вас не смотрели?
От поклонников "референдумов".
Не знаю для кого как, но для меня фантастика. Думаю, что я во сне, проснусь и всё это окажется ... Супер!
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Не знаю, что там за чувство уверенности они испытывали, я бы просто обосрался.