Транспорт
Маша Цепелева

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге запланировали собирать китайские FAW в партнёрстве с «КамАЗом» — «Ведомости» Статьи редакции

Завод перейдёт в госсобственность в начале ноября.

  • О привлечении «КамАЗа» для сохранения работоспособности бывшего предприятия Nissan рассказали два источника «Ведомостей», знакомых с планами властей.
  • Также обсуждается сотрудничество с китайской FAW. Источники издания не уточнили, на какой стадии переговоры и какие могут быть альтернативы концерну. FAW — госкомпания, основанная в 1953 году при содействии СССР.
  • Автоконцерн продаёт в России коммерческие, грузовые и легковые автомобили. В 2017–2018 годах легковушки FAW Besturn X80 выпускались на калининградском «Автоторе». По данным «Автостата», в 2021 году продано 2,5 раза больше грузовых автомобилей марки по сравнению с прошлым годом — 1733, и на 17% больше легковых машин — 3137. По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «ФАВ-Восточная Европа» в 2021 году составила 12,1 млрд рублей, чистая прибыль — 394,5 млн рублей.
  • «КамАЗ» кроме собственного производства грузовиков в Набережных Челнах, автобусов и электробусов в Башкирии и Москве, восстанавливает производство на заводе «Москвич». Раньше он принадлежал Renault. Компания должна обеспечить финансирование проекта на 5 млрд рублей.
  • 11 октября 2022 года Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус». Кроме завода в Санкт-Петербурге в сделку вошли научно-исследовательский центр Nissan и центр продаж и маркетинга в Москве. Активы передадут за €1. Автопроизводитель оценил убытки от сделки примерно в $686 млн, при этом он может выкупить активы в течение шести лет с компенсацией по €30 млн в год. Сделку закроют в начале ноября.
FAW Besturn X40, фото «Китайские автомобили»

#новость #nissan #камаз #faw

1166 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

А сам FAW об этом знает, кстати? Просто, почему-то мне кажется, китайцам не очень-то хочется попасть под вторичные санкции.

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Это третьесортный кетай, как москвич жак

Ответить
Развернуть ветку
Артемий Какашко

Там такой замес экономический на той неделе начался. Что китайцам уже видимо похуй на санкции. Штаты жгут все мосты.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Роль КамАЗа, видимо, заключается в отгрузке комплектующих для сборки.
А учитывая "дружественность" Китая по отношению к РФ, может быть вообще феерическое "партнёрство".

Ответить
Развернуть ветку
неформат

какое там вечно бесконечно дотационный камаз должен финансирование оказать 😂 они ещё москвичи от рено не сделали им уже ниссан суют

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Я бы сказал – запихивают, а не суют.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Эх, не государственный вы )))))
Это новые широчайшие инвестиции в важное государственное дело! Для такого ничего не жалко! )))))

Ответить
Развернуть ветку
Ильдар Шик

Свято место не бывает в пустоте))

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Альфонс Алле, «Битва негров в пещере глубокой ночью», 1882.

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Вместо ниссанов - гниющие кетайцы.
Пыня опять все переиграл и сделал жизнь лучше.

Ответить
Развернуть ветку
Alvin

союз который мы заслуживаем

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Джафаров

интересно а наши будут им бракованные детали подсовывать как они нам )

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey Bobkov

что за наши, у которых есть детали?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Нужно соблюсти баланс и поставлять китайцам бракованный лес.

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров

лес мы не производим, он сам растет, а то думаю наши бы справились.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Баскус

Ленинградец!

Ответить
Развернуть ветку
Uncle Gluk

Вот так новости! Японцы явно не подозревали о таком коварстве :) Только бы лучше Ниссан остался, чем потом по 30 млн/год платить на выкупе.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey Bobkov

кому лучше

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астафьев

ну правильно, будет Камаз из комплектов ФАВ закупаемых за юани собирать. а официально будто лицензию возьмут.
и волки сыты и овцы целы)

только Ниссан пострадал...

Ответить
Развернуть ветку
J D

На фото Инфизда какая-то...

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey Bobkov
Завод перейдёт в госсобственность в начале ноября.

смогли повторить

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null