На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге запланировали собирать китайские FAW в партнёрстве с «КамАЗом» — «Ведомости» Статьи редакции
Завод перейдёт в госсобственность в начале ноября.
- О привлечении «КамАЗа» для сохранения работоспособности бывшего предприятия Nissan рассказали два источника «Ведомостей», знакомых с планами властей.
- Также обсуждается сотрудничество с китайской FAW. Источники издания не уточнили, на какой стадии переговоры и какие могут быть альтернативы концерну. FAW — госкомпания, основанная в 1953 году при содействии СССР.
- Автоконцерн продаёт в России коммерческие, грузовые и легковые автомобили. В 2017–2018 годах легковушки FAW Besturn X80 выпускались на калининградском «Автоторе». По данным «Автостата», в 2021 году продано 2,5 раза больше грузовых автомобилей марки по сравнению с прошлым годом — 1733, и на 17% больше легковых машин — 3137. По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «ФАВ-Восточная Европа» в 2021 году составила 12,1 млрд рублей, чистая прибыль — 394,5 млн рублей.
- «КамАЗ» кроме собственного производства грузовиков в Набережных Челнах, автобусов и электробусов в Башкирии и Москве, восстанавливает производство на заводе «Москвич». Раньше он принадлежал Renault. Компания должна обеспечить финансирование проекта на 5 млрд рублей.
- 11 октября 2022 года Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус». Кроме завода в Санкт-Петербурге в сделку вошли научно-исследовательский центр Nissan и центр продаж и маркетинга в Москве. Активы передадут за €1. Автопроизводитель оценил убытки от сделки примерно в $686 млн, при этом он может выкупить активы в течение шести лет с компенсацией по €30 млн в год. Сделку закроют в начале ноября.
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А сам FAW об этом знает, кстати? Просто, почему-то мне кажется, китайцам не очень-то хочется попасть под вторичные санкции.
Это третьесортный кетай, как москвич жак
Там такой замес экономический на той неделе начался. Что китайцам уже видимо похуй на санкции. Штаты жгут все мосты.
Роль КамАЗа, видимо, заключается в отгрузке комплектующих для сборки.
А учитывая "дружественность" Китая по отношению к РФ, может быть вообще феерическое "партнёрство".
какое там вечно бесконечно дотационный камаз должен финансирование оказать 😂 они ещё москвичи от рено не сделали им уже ниссан суют
Я бы сказал – запихивают, а не суют.
Эх, не государственный вы )))))
Это новые широчайшие инвестиции в важное государственное дело! Для такого ничего не жалко! )))))
Свято место не бывает в пустоте))
Альфонс Алле, «Битва негров в пещере глубокой ночью», 1882.
Вместо ниссанов - гниющие кетайцы.
Пыня опять все переиграл и сделал жизнь лучше.
союз который мы заслуживаем
интересно а наши будут им бракованные детали подсовывать как они нам )
что за наши, у которых есть детали?
Нужно соблюсти баланс и поставлять китайцам бракованный лес.
лес мы не производим, он сам растет, а то думаю наши бы справились.
Ленинградец!
Вот так новости! Японцы явно не подозревали о таком коварстве :) Только бы лучше Ниссан остался, чем потом по 30 млн/год платить на выкупе.
кому лучше
ну правильно, будет Камаз из комплектов ФАВ закупаемых за юани собирать. а официально будто лицензию возьмут.
и волки сыты и овцы целы)
только Ниссан пострадал...
На фото Инфизда какая-то...
смогли повторить